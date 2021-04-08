Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Транспорт Вертолёт Helicopter винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки



08.04.2021 Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО
01.03.2018 «Барс груп» модернизировала мобильное приложение для «Вертолетов России»
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель
19.05.2016 ОПК впервые представила на HeliRussia 2016 «умное железо» для перспективных российских вертолетов
12.05.2016 Оборудование ОПК обеспечит безопасную посадку самолетов и вертолетов на аэродромах Республики Ангола
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России»
08.08.2013 На «МАКСе-2013» взлетит российская «малолитражка»
24.07.2013 Решения «Лаборатории Касперского» защищают производство «Вертолетов России»
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье
08.08.2012 Inline Technologies построила мультимедийную систему для «Вертолетов России»
03.10.2011 Холдинг «Вертолеты России» реформирует закупочную деятельность
24.08.2010 Пулемет вертолету больше не страшен
13.05.2010 Вертолетостроители не слышали о существовании боевых вертолетов "пятого поколения"
15.06.2009 «Камов» будет управлять жизненным циклом изделий с помощью решений Dassault Systemes
24.10.2006 В Болгарии разработана противокумулятивная броня для вертолетов
24.10.2006 В Болгарии разработана противокумулятивная броня для вертолетов

Публикаций - 594, упоминаний - 676
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще