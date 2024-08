Из-за iPhone под угрозой закрытия одна из крупнейших в Европе фабрик микросхем. Это ударит по выпуску вертолетов, РЭБ и РЛС

Американская Coherent может закрыть свой британский завод по выпуску полупроводников, один из крупнейших в Европе. Apple разорвала с ним все контракты по выпуску компонентов для iPhone, и дальнейшее его развитие видится нерентабельным. Сворачивание деятельности фабрики может больно ударить по оборонным проектам Великобритании – пострадает производство радиолокационных систем, вертолетов и средств радиоэлектронной борьбы.

США оставят Европу без вертолетов и устройств РЭБ

В Великобритании может закрыться завод по производству полупроводниковой продукции, пишет издание The Telegraph. Фабрика принадлежит американской компании Coherent, занимает около 28,8 тыс. кв. метров земли и является, по информации издания одной из крупнейших в Европе по выпуску микросхем. На момент запуска в 1991 г. он считался самым передовым полупроводниковым производством во всем мире.

Потенциальное закрытие фабрики напрямую угрожает британским оборонным проектам, утверждают эксперты The Telegraph. Также издание называет это предприятие «одним из последних заводов по производству микрочипов» (one of last microchip factories), но не уточняет, где именно – только в Великобритании или во всей Европе.

wirestock / FreePik В числе тех, кто пострадает в случае закрытия завода, окажутся производители вертолетов

Завод Coherent располагается в графстве Дарем на северо-востоке страны. Если решение о его закрытии будет принято, то земля под ним будет продана. Судьба производственных мощностей и прочего оборудования пока под вопросом.

По всей видимости, британские компании, связанные с оборонной промышленностью являются клиентами завода Coherent в графстве Дарем. Но в списке числятся не только они – Telegraph пишет, что фабрика обслуживает еще и компанию Leonardo, итальянского оборонного гиганта, который развернул на британской земле производство радиолокационных систем, вертолетов и устройств радиоэлектронной борьбы.

Официально у Coherent нет невыполненных заказов от Leonardo, но источники издания предполагают, что завод все еще может понадобиться Leonardo в будущем. Это связано с тем, что площадка, которая специализируется на фотонике, считается одной из двух в стране, которые в настоящее время ориентированы на коммерческую обработку полупроводников из арсенида галлия.

Причем здесь Apple

Закрытие завода грозит сокращением внутренних возможностей Великобритании по производству электроники и полупроводников и потенциально вынудит Leonardo закупать чипы в других странах. Это станер ударом для Великобритании в то время, когда правительство стремится возродить отечественную промышленность по производству полупроводников, то есть различных микросхем. Это ключевые компоненты любого современного устройства, от микроволновки и миксера до смартфонов, сложных компьютерных систем и высокоточных ракет. В 2023 г. британские власти заявили о планах субсидировать отрасль на 1 млрд фунтов стерлингов. Впрочем, год спустя они, как сообщал CNews, отменили миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ.

Keming Tan / Unsplash Apple одним своим решением рушит бизнесы, которые строились десятки лет

Закрытие завода The Telegraph напрямую связывает с компанией Apple, которая на протяжении длительного времени заказывала Coherent выпуск различных компонентов своих устройств на мощностях ее британского завода. В частности, именно там в течение нескольких лет комплектующие, необходимые для работы Face ID (распознавание лица). Apple разорвала все контракты с ним, являясь одним из крупнейших его клиентов. Точная причина прекращения сотрудничества неизвестна, но издание полагает, что это связано с изменениями в конструкции смартфонов iPhone одного из следующих поколений.

Система Face ID в своем нынешнем виде состоит из нескольких датчиков. Она почти не менялась с 2017 г., когда состоялся ее дебют в iPhone Х, но, как пишет The Telegraph, у Apple уже готово второе поколение системы на основе более компактных датчиков, которые будут скрыты под экраном.

Похоже, все очень серьезно

Потеря клиента в лице Apple, крупнейшей ИТ-компании в мире по размеру рыночной капитализации – это всегда серьезный удар по той или иной фирме. Это отчетливо видно на примере Intel – Apple отказалась от ее процессоров в июне 2020 г., и по прошествии четырех лет Intel не в силах выкарабкаться из финансового кризиса, рапортуя о гигантских чистых убытках и увольнении тысяч сотрудников.

Другой пример – Британская полупроводниковая компания Imagination Technologies. Она потеряла половину своей стоимости и в конечном итоге была продана после того, как в 2017 г. Apple заявила, что больше не планирует использовать ее графические чипы. На фоне этого заявления акции Imagination Technologies обрушились на 70%.

Британское представительство Coherent сообщило The Telegraph, что из-за ухода Apple дальнейшее ведение бизнеса компании в этой стране находится под вопросом. Руководство всерьез задумывается о продаже завода – Coherent уже даже разослала своим клиентам уведомление, что они могут оформить последний заказ.

Apple уведомила Coherent о своих планах по прекращению сотрудничества с британским заводом сильно заранее, летом 2023 г. Сразу после этого предприятие сократило около трети персонала, уволив 100 человек из 357. В результате на заводе осталось 257 человек – их не уволили, чтобы было кому работать и выполнять заказы по ранее заключенным контрактам.

История повторяется

Американская Coherent не возводила свой британский завод – за нее это сделала японская Fujitsu в конце 1980-х годов, и строила она его для себя. Завод заработал в 1991 г. и на тот момент считался самым передовым производством микроэлектроники во всем мире. В 1998 г. на фоне спада электронной промышленности в Европе (к тому моменту основное мировое производство полупроводников переместилось в страны Азии) Fujitsu сообщила о планах по закрытию и продаже фабрики в графстве Дарем. С тех пор она сменила нескольких владельцев, пока не попала в руки Coherent.

Американцы сразу взялись за развитие своего нового актива, в том числе и в плане поиска новых клиентов. В 2021 г. они сообщили о значительном расширении производственных площадей – эксперты The Telegraph связывают это с привлечением Apple в качестве клиента. Актив оказался весьма выгодным – с июля 2022 по июль 2024 гг. его доходы выросли с 13,3 до 104,5 млн фунтов стерлингов.