Apple iPhone X

Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone набирает около 400 тыс. баллов, что соответствует некоторым моделям смартфонов Apple, в частности, iPhone X. Нельзя отрицать тот факт, что iPhone Х вышел более пяти лет назад, осенью 2017 г. О

В России в продажу вернулись дешевые восстановленные iPhone X ового Компания Apple официально сообщила о возобновлении продаж в России восстановленных смартфонов iPhone X. Устройства с пометкой «как новые» комплектуются фирменной гарантией и возможностью

Из-за падения рубля Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone. Опрос Россия – в пятерке Россия оказалась европейской страной с самыми дешевыми смартфонами iPhone X. Здесь флагманский аппарат Apple продается по цене в $1,2 тыс. Первое место в мире д

В России начались продажи восстановленных iPhone X по сниженной цене Восстановленные iPhone X В российских интернет-магазинах стартовали продажи восстановленных iPhone X — по ценам, которые значительно ниже стоимости новых устройств. Например, магазин i-Ray предлагает во

Случайно рассекретился дизайн будущего iPhone 9 гося на информацию от компании Sanfeng – китайского производителя защитных чехлов для мобильной техники, самая доступная по цене модель нового смартфона Apple iPhone, унаследует от нынешнего флагмана iPhone X характерную выемку в верхней части экрана, известную как «монобровь». Семейство новых смартфонов Apple, анонс которых ожидается по традиции в сентябре, по предварительным данным, будет

Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов в Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE. Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPh

Обзор смартфона HTC U12+ Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и правильно. Смартфон HTC U12+ Кнопок на фронтальной части смартфона нет — управление полностью сенсорное. Все эти кнопки - сенсо

Все слухи о новых Apple iPhone ple выпустит три смартфона: с диагоналями 5,8, 6,1 и 6,5 дюймов — первый станет обновленной версией iPhone X, от второго ожидается, что это будет самая бюджетная модель с LCD, а не OLED-экраном

Лучшие новинки 2018 года: смартфоны Apple iPhone X Да, iPhone X вышел еще осенью прошлого года, но несмотря на большой объем кри

OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500 й смартфон OnePlus 6. Внешний вид модели OnePlus 6 подтвердил «утечки» от CEO компании OnePlus Пита Ло (Pete Lau), ранее опубликовавшего фрагменты фото передней панели смартфона с характерным вырезом iPhone X в верхней части экрана. Презентация нового флагмана компании прошла под девизом «Скорость, которая тебе необходима» (Speed you need). Именно этот слоган, по мнению OnePlus, сможет доне

Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото х CEO компании OnePlus Пит Ло (Pete Lau) опубликовал в одном из блогов компании фотографию небольшого фрагмента передней панели OnePlus 6, на которой впервые подтвердилось наличие «фирменного» выреза iPhone X в верхней части экрана. В дополнение, известный инсайдер мобильной техники Эван Бласс (Evan Blass) показал фотографию тыльной стороны смартфона, где четко просматривается биометрически

В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone «Младший брат» iPhone X Американское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки

ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом смартфонов ASUS сделала акцент на новый «безрамочный» дизайн, чрезвычайно напоминающий внешний вид iPhone X, а также на применение технологии искусственного интеллекта для обработки фотографий

Российские близнецы требуют с Apple 20 млн за то, что iPhone X не видит между ними разницы офис компании Apple претензию в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID на их смартфонах iPhone X одинаково идентифицирует обоих молодых людей, тем самым, по их мнению, нарушая защит

Покупателям не нужен телефон за $1000. Apple вдвое сокращает производство iPhone X Решение AppleВ I квартале 2018 г. компания Apple выпустит не 40 млн iPhone X, как планировала изначально, а всего 20 млн устройств этой модели. Об этом сообщает

Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях Невозможно одобрить покупкуПользователи iPhone X обнаружили, что систему идентификации пользователя по лицу Face ID нельзя использовать для одобрения семейных покупок. Напомним, в iOS есть механизм родительского контроля, позволяющий

iPhone X провалил проверку «Роскачества» ьских испытаний (International Consumer Research and Testing Ltd, ICRT), новый флагманский смартфон iPhone X компании Apple в буквальном смысле провалил проверку на прочность. Аппарат проиграл

Самые ожидаемые смартфоны 2018 года Securities Минг-Чи Куо, в 2018 году от Apple ожидают сразу три iPhone с диагональю не меньше, чем у iPhone X (подробнее о нём читайте в нашем обзоре). Это будут 5,8- и 6,5-дюймовый смартфоны с

Apple готовит к выпуску гигантский iPhone кий iPhoneВ 2018 г. компания Apple выпустит три новых модели iPhone, причем одна из них, похожая на iPhone X, будет иметь дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Такой прогноз представили аналитики кру

В США могут запретить продажу iPhone Новые иски QualcommПроизводитель процессоров Qualcomm предпринял попытку запретить продажу iPhone X в США. Продолжая свою тяжбу с Apple, производитель чипов подал три новых иска в окружной суд Южной Калифорнии и Комиссию по международной торговле (ITC) США. В иске, направленном в ITC

Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена овки по лицу, при этом дизайнерам OPPO F5 удалось обойтись без «вмятины» на экране, характерной для Apple iPhone X. Особенности конструкции и технологииМеталлический корпус смартфона OPPO F5 им

Обзор Apple iPhone X: большой маленький экран Внешний вид Всё самое важное про внешность iPhone X мы уже рассказали в первом взгляде. Выглядит он отлично, особенно в светлом исполнен

YouTube блокирует блоггеров с обзорами iPhone X YouTube запрещает рекламуYouTube по неизвестной причине ограничивает размещение рекламы в видеороликах, посвященных iPhone X, сообщает издание The Verge. На это, в частности, пожаловался видеоблоггер Бен Шманке (Ben Schmanke), который в начале ноября разместил на YouTube обзор, где сравнивает камеры iPhon

Авторизацию в iPhone X по лицу взломали маской за $150. Видео Взлом Apple Face IDВьетнамская фирма по кибербезопасности Bkav продемонстрировала способ обхода системы авторизации по лицу Apple Face ID, реализованую в новых мобильных устройствах компании — iPhone X. Для этого им потребовалось изготовить на 3D-принтере маску, которая лишь частями напоминает лицо владельца устройства. Face ID идентифицирует владельца не по всему лицу: ее «интересую

Владельцы новых iPhone X жалуются на бракованные экраны и странные звуки в динамике Неприятности продолжаются Многочисленные пользователи iPhone X компании Apple жалуются на неприятные звуки, щелчки и жужжание, раздающееся из динам

Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля , ни холодноКомпания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля граду

Apple iPhone X уже можно купить! Компания Apple дала старт продажам в России нового флагманского смартфоне iPhone X. Apple iPhone X доступен в двух вариантах корпуса: серебристом или «серый кос

Интернет-мошенники наживаются на ажиотаже вокруг iPhone X зить свои устройства вирусом. Доход от одного сайта в месяц может достигать $68 тыс. Общий потенциальный ущерб эксперты Group-IB оценили в $34 млн. Активность мошенников вызвана ажиотажным спросом на iPhone X. Первая партия была раскуплена 27 октября через 10 минут после открытия предзаказа. Продажа в 55 странах мира стартует 3 ноября. Сегодня на официальном магазине Apple смартфон можно за

Первый взгляд на iPhone X: новое начало Внешность Безусловно, iPhone X производит потрясающее впечатление чисто внешне. И, что особенно интересно, он как бы повторяет идею оригинального iPhone 2G, вышедшего 10 лет назад (что заодно оправдывает «десятку» в

«Связной» сообщил дату старта продаж iPhone X а также в интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru. В розничной сети “Связного” в Москве первыми iPhone X смогут приобрести покупатели, которые придут к 8 утра в магазин «Связного» на улице

OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка елей качественных «селфи»-снимков благодаря 20 МП фронтальной камере с крупным 1/2,8-дюймовым сенсором.Новинка является первой моделью китайского производителя с безрамочным дизайном дисплея. Подобно iPhone X, новый смартфон OPPO поддерживает разблокировку доступа с технологией распознавания лица пользователя. Интересно, что, в отличие от создателей iPhone X, разработчикам OPPO F5 уд

Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде? проса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iPhone X. И это логично. Смотрите, даже младшая модель — iPhone 8 — слишком дорогая, чтобы на

Apple готовит к выпуску дешевые версии iPhone X ртфонов iPhone, которые будут поддерживать «большинство, если не все» технологии флагманской модели iPhone X, но при этом будут обладать меньшей ценой. По данным Economic Daily, «бюджетные» вер

Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой венный партнер Apple по выпуску ее электроники, отгрузил первую партию новых флагманских смартфонов iPhone X в количестве 46,5 тысяч штук, сообщил тайваньский деловой портал The DigiTimes со сс

Samsung заработает на деталях для iPhone больше, чем на собственных Galaxy S8 Samsung заработает на iPhone X Компании Samsung удастся заработать на iPhone X больше, чем на продажах собст

«Производство Apple iPhone X еще даже не начиналось» кетинговой площадке Barron’s сообщил после недельной деловой поездки в Азию о том, что производство iPhone X еще даже не начиналось. В своей поездке Кристофер встретился с несколькими представи

Главная инновация iPhone X провалилась на первом же публичном показе Провал на презентацииСистема распознавания лица пользователя FaceID, которой оснащен только что представленный iPhone X, провалилась на первой же публичной демонстрации. Теоретически владельцу смартфона достаточно взглянуть на экран, чтобы система «узнала» его лицо и разблокировала устройство. Однако ко