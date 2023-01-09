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Apple iPhone X Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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09.01.2023 Выпущен супердешевый смартфон на Android с производительностью как у iPhone

набирает около 400 тыс. баллов, что соответствует некоторым моделям смартфонов Apple, в частности, iPhone X. Нельзя отрицать тот факт, что iPhone Х вышел более пяти лет назад, осенью 2017 г. О
29.12.2018 В России в продажу вернулись дешевые восстановленные iPhone X

ового Компания Apple официально сообщила о возобновлении продаж в России восстановленных смартфонов iPhone X. Устройства с пометкой «как новые» комплектуются фирменной гарантией и возможностью

13.08.2018 Из-за падения рубля Россия вошла в топ-5 стран с самыми дешевыми iPhone. Опрос

Россия – в пятерке Россия оказалась европейской страной с самыми дешевыми смартфонами iPhone X. Здесь флагманский аппарат Apple продается по цене в $1,2 тыс. Первое место в мире д
19.07.2018 В России начались продажи восстановленных iPhone X по сниженной цене

Восстановленные iPhone X В российских интернет-магазинах стартовали продажи восстановленных iPhone X — по ценам, которые значительно ниже стоимости новых устройств. Например, магазин i-Ray предлагает во
16.07.2018 Случайно рассекретился дизайн будущего iPhone 9

гося на информацию от компании Sanfeng – китайского производителя защитных чехлов для мобильной техники, самая доступная по цене модель нового смартфона Apple iPhone, унаследует от нынешнего флагмана iPhone X характерную выемку в верхней части экрана, известную как «монобровь». Семейство новых смартфонов Apple, анонс которых ожидается по традиции в сентябре, по предварительным данным, будет
11.07.2018 Apple «убьет» iPhone X и iPhone SE ради новых смартфонов

в Мюллэн (Steve Mullane), Apple планирует полностью отказаться от выпуска своего нынешнего флагмана iPhone X и «устаревшего» iPhone SE. Несмотря на разочаровывающие продажи линейки нынешних iPh
20.06.2018 Обзор смартфона HTC U12+

Внешний вид Главное, что можно сказать про внешность HTC U12+ — он не похож на айфон. Причём, ни на iPhone 8/8 Plus, ни на iPhone X. Последнее означает, что «бровь» решили не добавлять — и правильно. Смартфон HTC U12+ Кнопок на фронтальной части смартфона нет — управление полностью сенсорное. Все эти кнопки - сенсо
06.06.2018 Все слухи о новых Apple iPhone

ple выпустит три смартфона: с диагоналями 5,8, 6,1 и 6,5 дюймов — первый станет обновленной версией iPhone X, от второго ожидается, что это будет самая бюджетная модель с LCD, а не OLED-экраном
22.05.2018 Лучшие новинки 2018 года: смартфоны

Apple iPhone X Да, iPhone X вышел еще осенью прошлого года, но несмотря на большой объем кри
17.05.2018 OnePlus выпустила «убийцу iPhone X» за $500

й смартфон OnePlus 6. Внешний вид модели OnePlus 6 подтвердил «утечки» от CEO компании OnePlus Пита Ло (Pete Lau), ранее опубликовавшего фрагменты фото передней панели смартфона с характерным вырезом iPhone X в верхней части экрана. Презентация нового флагмана компании прошла под девизом «Скорость, которая тебе необходима» (Speed you need). Именно этот слоган, по мнению OnePlus, сможет доне
06.04.2018 Новый «убийца флагманов» получил дизайн iPhone X. Фото

х CEO компании OnePlus Пит Ло (Pete Lau) опубликовал в одном из блогов компании фотографию небольшого фрагмента передней панели OnePlus 6, на которой впервые подтвердилось наличие «фирменного» выреза iPhone X в верхней части экрана. В дополнение, известный инсайдер мобильной техники Эван Бласс (Evan Blass) показал фотографию тыльной стороны смартфона, где четко просматривается биометрически
19.03.2018 В Cеть утекли изображения будущего дешевого iPhone

«Младший брат» iPhone X Американское новостное издание BGR распространило фотографии макета будущей новинки

28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом

смартфонов ASUS сделала акцент на новый «безрамочный» дизайн, чрезвычайно напоминающий внешний вид iPhone X, а также на применение технологии искусственного интеллекта для обработки фотографий
31.01.2018 Российские близнецы требуют с Apple 20 млн за то, что iPhone X не видит между ними разницы

офис компании Apple претензию в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID на их смартфонах iPhone X одинаково идентифицирует обоих молодых людей, тем самым, по их мнению, нарушая защит
29.01.2018 Покупателям не нужен телефон за $1000. Apple вдвое сокращает производство iPhone X

Решение AppleВ I квартале 2018 г. компания Apple выпустит не 40 млн iPhone X, как планировала изначально, а всего 20 млн устройств этой модели. Об этом сообщает

26.12.2017 Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях

Невозможно одобрить покупкуПользователи iPhone X обнаружили, что систему идентификации пользователя по лицу Face ID нельзя использовать для одобрения семейных покупок. Напомним, в iOS есть механизм родительского контроля, позволяющий
19.12.2017 iPhone X провалил проверку «Роскачества»

ьских испытаний (International Consumer Research and Testing Ltd, ICRT), новый флагманский смартфон iPhone X компании Apple в буквальном смысле провалил проверку на прочность. Аппарат проиграл

18.12.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2018 года

Securities Минг-Чи Куо, в 2018 году от Apple ожидают сразу три iPhone с диагональю не меньше, чем у iPhone X (подробнее о нём читайте в нашем обзоре). Это будут 5,8- и 6,5-дюймовый смартфоны с

06.12.2017 Apple готовит к выпуску гигантский iPhone

кий iPhoneВ 2018 г. компания Apple выпустит три новых модели iPhone, причем одна из них, похожая на iPhone X, будет иметь дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Такой прогноз представили аналитики кру
30.11.2017 В США могут запретить продажу iPhone

Новые иски QualcommПроизводитель процессоров Qualcomm предпринял попытку запретить продажу iPhone X в США. Продолжая свою тяжбу с Apple, производитель чипов подал три новых иска в окружной суд Южной Калифорнии и Комиссию по международной торговле (ITC) США. В иске, направленном в ITC
24.11.2017 Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена

овки по лицу, при этом дизайнерам OPPO F5 удалось обойтись без «вмятины» на экране, характерной для Apple iPhone X. Особенности конструкции и технологииМеталлический корпус смартфона OPPO F5 им
22.11.2017 Обзор Apple iPhone X: большой маленький экран

Внешний вид Всё самое важное про внешность iPhone X мы уже рассказали в первом взгляде. Выглядит он отлично, особенно в светлом исполнен
15.11.2017 YouTube блокирует блоггеров с обзорами iPhone X

YouTube запрещает рекламуYouTube по неизвестной причине ограничивает размещение рекламы в видеороликах, посвященных iPhone X, сообщает издание The Verge. На это, в частности, пожаловался видеоблоггер Бен Шманке (Ben Schmanke), который в начале ноября разместил на YouTube обзор, где сравнивает камеры iPhon
15.11.2017 Авторизацию в iPhone X по лицу взломали маской за $150. Видео

Взлом Apple Face IDВьетнамская фирма по кибербезопасности Bkav продемонстрировала способ обхода системы авторизации по лицу Apple Face ID, реализованую в новых мобильных устройствах компании — iPhone X. Для этого им потребовалось изготовить на 3D-принтере маску, которая лишь частями напоминает лицо владельца устройства. Face ID идентифицирует владельца не по всему лицу: ее «интересую
13.11.2017 Владельцы новых iPhone X жалуются на бракованные экраны и странные звуки в динамике

Неприятности продолжаются Многочисленные пользователи iPhone X компании Apple жалуются на неприятные звуки, щелчки и жужжание, раздающееся из динам
10.11.2017 Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля

, ни холодноКомпания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля граду
03.11.2017 Apple iPhone X уже можно купить!

Компания Apple дала старт продажам в России нового флагманского смартфоне iPhone X. Apple iPhone X доступен в двух вариантах корпуса: серебристом или «серый кос
03.11.2017 Интернет-мошенники наживаются на ажиотаже вокруг iPhone X

зить свои устройства вирусом. Доход от одного сайта в месяц может достигать $68 тыс. Общий потенциальный ущерб эксперты Group-IB оценили в $34 млн. Активность мошенников вызвана ажиотажным спросом на iPhone X. Первая партия была раскуплена 27 октября через 10 минут после открытия предзаказа. Продажа в 55 странах мира стартует 3 ноября. Сегодня на официальном магазине Apple смартфон можно за
03.11.2017 Первый взгляд на iPhone X: новое начало

Внешность Безусловно, iPhone X производит потрясающее впечатление чисто внешне. И, что особенно интересно, он как бы повторяет идею оригинального iPhone 2G, вышедшего 10 лет назад (что заодно оправдывает «десятку» в
02.11.2017 «Связной» сообщил дату старта продаж iPhone X

а также в интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru. В розничной сети “Связного” в Москве первыми iPhone X смогут приобрести покупатели, которые придут к 8 утра в магазин «Связного» на улице

27.10.2017 OPPO выпустила недорогой смартфон, похожий на iPhone X, но без его главного недостатка

елей качественных «селфи»-снимков благодаря 20 МП фронтальной камере с крупным 1/2,8-дюймовым сенсором.Новинка является первой моделью китайского производителя с безрамочным дизайном дисплея. Подобно iPhone X, новый смартфон OPPO поддерживает разблокировку доступа с технологией распознавания лица пользователя. Интересно, что, в отличие от создателей iPhone X, разработчикам OPPO F5 уд
25.10.2017 Обзор смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus: последние в своём роде?

проса на iPhone 8/8 Plus по сравнению с iPhone 7/7 Plus свидетельствует о том, что покупатели хотят iPhone X. И это логично. Смотрите, даже младшая модель — iPhone 8 — слишком дорогая, чтобы на
20.10.2017 Apple готовит к выпуску дешевые версии iPhone X

ртфонов iPhone, которые будут поддерживать «большинство, если не все» технологии флагманской модели iPhone X, но при этом будут обладать меньшей ценой. По данным Economic Daily, «бюджетные» вер
16.10.2017 Первая партия iPhone X оказалась смехотворно маленькой

венный партнер Apple по выпуску ее электроники, отгрузил первую партию новых флагманских смартфонов iPhone X в количестве 46,5 тысяч штук, сообщил тайваньский деловой портал The DigiTimes со сс
03.10.2017 Samsung заработает на деталях для iPhone больше, чем на собственных Galaxy S8

Samsung заработает на iPhone X Компании Samsung удастся заработать на iPhone X больше, чем на продажах собст
22.09.2017 «Производство Apple iPhone X еще даже не начиналось»

кетинговой площадке Barron’s сообщил после недельной деловой поездки в Азию о том, что производство iPhone X еще даже не начиналось. В своей поездке Кристофер встретился с несколькими представи
13.09.2017 Главная инновация iPhone X провалилась на первом же публичном показе

Провал на презентацииСистема распознавания лица пользователя FaceID, которой оснащен только что представленный iPhone X, провалилась на первой же публичной демонстрации. Теоретически владельцу смартфона достаточно взглянуть на экран, чтобы система «узнала» его лицо и разблокировала устройство. Однако ко
11.09.2017 Характеристики новых iPhone стали известны за сутки до анонса

-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1125 × 2436 пикселей и аппаратные 3D-сенсоры, будет называться iPhone X.В сегодняшних твитах Стива также появилась дополнительная информация о новинках: «ба

Публикаций - 263, упоминаний - 356

Apple iPhone X и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 216
Samsung Electronics 11064 83
Huawei 4676 50
Xiaomi - Сяоми 2231 48
Google LLC 12688 25
Qualcomm Technologies 1974 25
LG Electronics 3735 23
BBK OPPO Electronics 484 22
Intel Corporation 12811 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 15
BBK OnePlus 298 15
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 14
X Corp - Twitter 2938 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 12
Sony 6739 11
HTC Corporation 1512 11
Microsoft Corporation 25775 10
Lenovo Group 2446 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 8
Lenovo Motorola 3566 7
Leica Camera 282 7
Yandex - Яндекс 9216 7
MediaTek - Ralink 595 6
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 6
Cellebrite 24 6
ZTE Corporation 800 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 4
HMD Global - Nokia 144 4
Adobe Systems 1597 4
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 4
Acer - AOpen - Wistron - Wiwynn 87 4
JDI - Japan Display Inc 27 4
МегаФон 10742 4
BBK Electronics Corp 332 4
Связной ГК 1401 16
Евросеть 1421 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
KGI Securities 50 6
Carl Zeiss AG 307 4
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Геометрия НПО 165 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
eBay Inc 1640 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
ДамПродам - DamProdam 6 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Olixar 3 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
Ингосстрах СПАО 478 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
СДМ-Банк 75 1
Абсолют Банк 249 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Walt Disney Company 647 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 7
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
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JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 105
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 83
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 68
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 28
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 206
Apple iPhone 8 189 85
Apple Face ID 258 71
Apple iOS 8583 66
Google Android 15243 58
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 56
Apple iPhone 7 289 52
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 52
Apple iPad 4011 48
Apple iPhone 6 4861 46
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 39
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