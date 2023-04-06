Индексная книга CNews*
Фотокамеры Объектив диафрагма F2.4 и другое Байонет
Публикаций - 560, упоминаний - 745
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1759 68
|91Mobiles 1713 20
|DxOMark - Издание 36 17
|GSM Arena 67 8
|GizmoChina 101 8
|The Verge - Издание 506 5
|Android Authority 38 4
|WinFuture 13 2
|TENAA 18 2
|Чудо техники 60 2
|Nanotechweb 92 2
|КиноПоиск - портал о кино 162 2
|OnLeaks 17 2
|ITHome 22 2
|Wikipedia - Википедия 442 2
|Times 650 1
|Fortune 208 1
|SlashLeaks 10 1
|SamMobile 47 1
|MySmartPrice 4 1
|Xiaomishka 4 1
|NotebookCheck 8 1
|9to5Mac 149 1
|NDTV.com 3 1
|CNews Техноблог 60 1
|IDropNews 4 1
|VK - Mail.ru Новости 22 1
|Известия ИД 481 1
|9to5Google 85 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
|GizChina - Издание 56 1
|Engadget - Блог о технологиях 419 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
|ZDnet 596 1
|Bloomberg 1121 1
|Reddit 258 1
|WikiLeaks 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.