Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 114339
ИКТ 9307
Организации 7305
Ведомства 1369
Ассоциации 735
Технологии 3083
Системы 19597
Персоны 44934
География 1796
Статьи 1321
Пресса 942
ИАА 598
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1823
Мероприятия 815

Фотокамеры Объектив диафрагма F2.4 и другое Байонет



06.04.2023 В России начались официальные продажи сверхдешевых смартфонов Xiaomi с камерой лучше, чем у новых iPhone 1
17.03.2023 Xiaomi привезла в Россию топовые смартфоны 13 и 13 Pro на замену iPhone 14 Pro. Цена. Видео 1
16.03.2023 Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM 1
28.02.2023 В России появился дешевый флагманский смартфон Xiaomi. Он стоит намного меньше, чем в Европе 1
27.02.2023 Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM 2
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором 3
04.08.2022 Истинный «убийца флагманов» вернулся. Выпущен дешевый OnePlus на топовом «железе». Цена. Видео 3
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 2
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
03.06.2022 Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы 1
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео 1
05.05.2022 Легендарный производитель выпустил сверхдешевый смартфон с большой батареей и расширяемой памятью 1
22.04.2022 Xiaomi начала продажи в России супердешевого антисанкционного смартфона. Цена, видео 3
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
21.04.2022 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевые долгоиграющие смартфоны с большим дисплеем 2
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 3
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 3
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео 3
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
21.12.2021 Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с защитой от подглядывания в экран. Он продается только в России 2
21.12.2021 HTC Wildfire E2 Plus: смартфоны с экраном с защитой от подглядывания 2
21.12.2021 Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE 4
14.12.2021 Цифровой след в каждом фото — как и зачем скрывать данные 1
19.11.2021 Honor объявила о старте продаж нового смартфона Honor 50 Lite. Цена. Фото 1
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 1
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 4
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 2
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 3
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 3
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 2

Публикаций - 560, упоминаний - 745

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9776 118
Huawei 3540 94
Apple Inc 11281 83
Xiaomi 1333 74
Sony 6488 70
Google LLC 11028 61
4A Games 748 59
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 540 47
Canon 1379 46
Leica Camera 251 44
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6324 39
LG Electronics 3544 35
Nikon 612 35
Qualcomm Technologies 1715 32
Ростех - Автоматика Концерн 1506 31
BBK OPPO Electronics 334 29
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 226 28
MediaTek 457 27
Olympus 467 25
Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 25
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5607 21
HTC Corporation 1493 19
BBK OnePlus 178 17
Lenovo Group 2180 17
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 16
123 солюшнс 624 16
ZTE Corporation 725 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 245 14
Yandex - Яндекс 5795 12
Twitter 2723 12
ДОК 772 10
Lenovo Motorola 3505 10
AKG 66 9
Meizu Technology 157 9
Цифра ГК 2167 9
JVC Kenwood 412 9
Ricoh Pentax 218 9
HMD Global - Nokia 130 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 26
Carl Zeiss 299 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 23
Россети Ленэнерго 2365 12
TÜV Rheinland Group 97 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1867 11
Связной ГК 1342 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 6
Porsche Design GmbH 23 5
Porsche - Порше Руссланд 97 5
Лента - Сеть розничной торговли 1731 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5923 5
Градиент 82 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 389 4
Евросеть 1401 4
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 216 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 3
Bayer AG - Байер 82 2
Совкомбанк Совесть 268 2
TripAdvisor 40 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 921 2
Возрождение - Коммерческий банк 328 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 140 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 122 2
Spotify - Спотифай 2 1
Ferrari NV 153 1
RBC Capital Markets 59 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
OMD OM Group 17 1
101Hotels.com 712 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 165 1
Getty Images 25 1
Manfrotto 8 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 13 1
Метрополис ТРК 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 89
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2438 1
Правительство Москвы 2061 1
Судебная власть - Judicial power 2118 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 75
4CIO 715 59
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1800 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6104 11
8K Association - Ассоциация 8K 161 8
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21595 288
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8745 255
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11938 239
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19347 224
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5679 215
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8509 199
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9888 198
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1816 188
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4430 177
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12679 174
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5754 174
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6765 171
Автофокус - Автофокусировка 2234 161
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11629 158
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1750 156
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2968 151
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6740 147
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2744 147
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 519 134
Объектив - Lens 1336 130
USB Type-C - USB-C - USB 3 1444 127
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2626 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22181 115
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1082 112
Наушники - Headphones 3552 111
5G - пятое поколение мобильной связи 3475 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39721 107
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4156 107
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1852 103
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1802 102
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2434 101
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9379 98
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12790 92
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6439 92
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 827 90
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17455 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8390 86
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2635 85
Карты памяти - Запоминающее устройство 2198 84
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 75
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 114
Google Android 12693 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4371 93
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 91
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 81
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 474 73
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2522 72
Apple iPhone - серия смартфонов 6666 63
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 699 59
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 562 51
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 232 49
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 202 48
Samsung Galaxy Note 684 48
Samsung Galaxy 1063 47
Huawei Mate - серия смартфонов 300 45
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 42
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 387 42
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 144 42
Apple iPhone 6 6218 40
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 404 37
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 182 37
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 182 35
Google Android 9 - Android Pie 216 34
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 331 33
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 285 33
Apple iOS 6892 32
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 286 26
Honor SuperCharge 78 25
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 222 24
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 23
Google Android 8 - Android Oreo 191 23
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 177 22
Apple iPhone X - Серия смартфонов 231 21
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 21
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 117 21
Google YouTube - Видеохостинг 2455 21
Apple iPhone 11 203 20
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 20
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 315 20
Газаров Артур 77 19
Гордеева Анна 36 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 4
Музалев Дмитрий 13 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Лаптева Марина 115 3
Zhao George - Чжао Джордж 13 3
Bond James - Бонд Джеймс 48 3
Виноградов Александр 51 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 2
Принцевская Людмила 34 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 2
Starck Philippe - Старк Филипп 9 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Тихонов Сергей 13 1
Маслин Максим 3 1
McFly Steve - Макфлай Стив 1 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 16 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Пузанов Владимир 10 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Абрамович Игорь 4 1
Жарков Сергей 6 1
Малафеев Андрей 51 1
Башков Дмитрий 1 1
Попов Алексей 330 1
Наумов Максим 97 1
Гуцериев Михаил 111 1
Сейтз Виталий 1 1
Чеботарь Алекс 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Dyke Stephen Hart - Дайк Стивен Харт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 124400 216
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 145
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50387 58
Солнце - звезда Солнечной системы 4918 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 43
Индия - Республика 5102 27
Европа 21428 26
Южная Корея - Республика 6309 25
Япония 13001 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 14
Германия - Федеративная Республика 12128 14
Китай - Тайвань 3777 12
Азия - Азиатский регион 5067 10
Испания - Каталония - Барселона 718 9
Солнечная система - Solar system 2456 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13012 8
Луна - спутник Земли 1423 6
Канада 4718 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 5
Франция - Французская Республика 7103 5
Сатурн - Титан (спутник) 429 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 305 5
Сингапур - Республика 1777 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1388 4
Земля - планета Солнечной системы 9822 4
Китай - Пекин - Beijing 923 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1625 4
Германия - Берлин 704 4
США - Нью-Йорк 2890 4
США - Калифорния - Купертино 252 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2680 3
США - Калифорния 4678 3
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 3
Таиланд - Королевство 727 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 3
Италия - Итальянская Республика 4237 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 3
Африка - Африканский регион 3288 3
Греция - Греческая Республика 958 2
Америка Латинская 1699 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20865 78
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4368 71
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 65
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4895 37
Ergonomics - Эргономика 1500 35
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4604 29
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 187 23
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 21
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5298 19
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1622 17
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10053 15
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1179 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4736 14
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 13
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 899 13
Дневной свет - Дневное освещение 134 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10619 12
Зоология - наука о животных 2321 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2474 10
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1158 10
Металлы - Золото - Gold 1024 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 994 8
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1422 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24533 8
Английский язык 6202 8
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4572 8
Статистика - Statistics - статистические данные 1610 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15280 7
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 7
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2844 7
Физика - Physics - область естествознания 2445 7
Металлы - Серебро - Silver 688 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3071 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 832 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1128 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 710 6
Здравоохранение - Офтальмология 338 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2031 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4133 5
CNews - ZOOM.CNews 1759 68
91Mobiles 1713 20
DxOMark - Издание 36 17
GSM Arena 67 8
GizmoChina 101 8
The Verge - Издание 506 5
Android Authority 38 4
WinFuture 13 2
TENAA 18 2
Чудо техники 60 2
Nanotechweb 92 2
КиноПоиск - портал о кино 162 2
OnLeaks 17 2
ITHome 22 2
Wikipedia - Википедия 442 2
Times 650 1
Fortune 208 1
SlashLeaks 10 1
SamMobile 47 1
MySmartPrice 4 1
Xiaomishka 4 1
NotebookCheck 8 1
9to5Mac 149 1
NDTV.com 3 1
CNews Техноблог 60 1
IDropNews 4 1
VK - Mail.ru Новости 22 1
Известия ИД 481 1
9to5Google 85 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 1
GizChina - Издание 56 1
Engadget - Блог о технологиях 419 1
Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
ZDnet 596 1
Bloomberg 1121 1
Reddit 258 1
WikiLeaks 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 10
Counterpoint Research 76 4
IDC - International Data Corporation 4855 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 1
Frost & Sullivan 201 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
HFS Research 46 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11730 20
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 16
Samsung Unpacked 26 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
День молодёжи - 27 июня 696 3
Международный женский день - 8 марта 282 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 2
Photokina 61 2
Samsung Galaxy Unpacked 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 994 1
Фотофорум 48 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 85 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226490, в очереди разбора - 871404.
Создано именных указателей - 114339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще