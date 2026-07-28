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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фотокамеры Объектив диафрагма F2.4 и другое Байонет

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026 1
09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 2
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки 1
29.05.2026 Ни один iPhone так не умеет. Экс-«дочка» Huawei выпустила тонкий смартфон с гигантской батареей и очень ярким экраном 1
19.05.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж Realme 16 5G 1
07.05.2026 Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно 2
24.04.2026 Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность 1
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra 1
20.04.2026 Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
06.03.2026 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
24.02.2026 Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» 1
19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
17.02.2026 Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото 1
02.12.2025 Смартфон realme GT 8 Pro поступил в продажу в России 1
26.11.2025 В «Ситилинке» начались продажи смартфона Huawei nova 14i 1
21.11.2025 Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте 1
19.11.2025 Мастер уличных снимков: realme GT 8 Pro получит телеобъектив 200 Мп 1
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 2
18.11.2025 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 14i 1
17.11.2025 Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман 2
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 2
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 3
14.10.2025 Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения 1
09.09.2025 В МТС стартовали продажи Huawei Pura 80 1
09.09.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж базовой модели серии Huawei Pura 80 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
26.08.2025 Radiotehnika расширяет линейку микрофонов и представляет конденсаторный студийный микрофон Radiotehnika MCD-01 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
24.07.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества 1
18.07.2025 Китай смог. Выпущен неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он супердешевый и уже в продаже 1
16.07.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка 1
08.07.2025 OnePlus выпустила дешевый смартфон с огромной батареей и внушительной памятью. Видео 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
18.06.2025 Серия Realme GT 7 поступает в продажу в России 1
06.06.2025 Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами 2

Публикаций - 814, упоминаний - 1190

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 189
Huawei 4676 160
Sony 6739 159
Xiaomi - Сяоми 2231 142
Canon 1439 117
Apple Inc 13154 110
Google LLC 12688 109
Nikon 646 99
Leica Camera 282 80
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 71
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 66
Olympus 475 65
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 59
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 58
Qualcomm Technologies 1974 56
MediaTek - Ralink 595 46
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 46
BBK OPPO Electronics 484 45
LG Electronics 3735 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
BBK OnePlus 298 35
HTC Corporation 1512 31
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 28
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 24
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 24
ZTE Corporation 800 24
Lenovo Group 2446 23
Konica Minolta 423 23
Yandex - Яндекс 9216 22
Microsoft Corporation 25775 22
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 17
BBK Electronics Corp 332 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 17
Lenovo Motorola 3566 17
X Corp - Twitter 2938 16
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 14
JVC Kenwood 422 13
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 13
AKG 66 13
Nvidia Corp 4002 12
Carl Zeiss AG 307 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 15
TÜV Rheinland Group 181 15
Связной ГК 1401 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 5
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 5
Porsche Design GmbH 23 5
Евросеть 1421 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
KGI Securities 50 3
Белый Ветер 365 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Совкомбанк Совесть 279 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Bayer AG - Байер 85 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
TripAdvisor 41 2
Aston Martin 38 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Геометрия НПО 165 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Assist - Ассист 218 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 132
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 172
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 10
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 549
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 516
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 476
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 462
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 424
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 383
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 382
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 368
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 360
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 356
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 348
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 334
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 307
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 284
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 283
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 278
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 263
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 260
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 252
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 241
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 237
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 231
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 223
Наушники - Headphones 4478 219
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 198
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 194
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 194
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 191
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 190
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 189
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 179
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 171
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 168
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 167
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 162
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 160
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 158
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 153
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 152
Контрастность 3042 148
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 269
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 225
Google Android 15243 202
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 167
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 145
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 132
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 128
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 122
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 113
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 105
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 103
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 91
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 83
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 81
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 74
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 71
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 69
Samsung Galaxy Note 702 66
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 66
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 66
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 63
Samsung Galaxy 1035 62
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 62
Huawei Mate - серия смартфонов 453 61
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 55
Honor SuperCharge 193 53
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 53
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 53
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 52
Google Android 9 - Android Pie 217 50
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 49
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 48
Apple iOS 8583 47
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 45
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 44
Huawei AppGallery 353 43
Apple iPhone 6 4861 43
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 39
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 39
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 39
Газаров Артур 77 27
Гордеева Анна 36 11
Музалев Дмитрий 13 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Принцевская Людмила 34 4
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 3
Виноградов Александр 65 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Лаптева Марина 114 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 3
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Jun Lei - Цзунь Лей 46 2
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Ding David - Динг Дэвид 3 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Помозов Алексей 88 1
Дрозденко Александр 18 1
Попов Алексей 339 1
Малафеев Андрей 52 1
Наумов Максим 100 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Пузанов Владимир 14 1
Зыков Владимир 13 1
Садков Сергей 1 1
Исинбаева Елена 4 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 1
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Dyke Stephen Hart - Дайк Стивен Харт 1 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 403
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 206
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 116
Европа 24964 60
Индия - Bharat 5869 59
Япония 13807 41
Южная Корея - Республика 7052 38
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Китай - Тайвань 4245 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Азия - Азиатский регион 5920 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 12
Солнечная система - Solar system 2569 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 8
Сатурн - Титан (спутник) 533 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Канада 5081 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Африка - Африканский регион 3641 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Америка - Американский регион 2206 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Германия - Берлин 732 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Сингапур - Республика 1953 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Украина 7928 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 174
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 157
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 148
Ergonomics - Эргономика 1755 92
Видеокамера - Видеосъёмка 720 88
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 59
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 56
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 43
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 42
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 38
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