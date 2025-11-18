«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova 14i

ПАО «М.видео» объявляет о старте продаж Huawei nova 14i, оснащенного мощным аккумулятором емкостью 7000 мА*ч, большим безрамочным экраном 6,95-дюйма и кнопкой X для быстрого доступа к приложениям. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Новый смартфон Huawei nova 14i получил высокоемкую батарею 7000 мА*ч. Увеличенная на 40% (данные получены в результате испытаний в лаборатории Huawei при сравнении с Huawei nova 13i) плотность батареи позволила сохранить компактный корпус модели, что выгодно выделяет новинку среди моделей, оснащенных батареями такого размера. Двухъячеечная конструкция с двойной системой защиты соответствует современным требованиям безопасности и поддерживает интеллектуальное управление зарядкой для продления срока службы аккумулятора. Huawei nova 14i поддерживает до 26 ч работы в режиме воспроизведения видео, сохраненного на устройстве, до 60 ч в режиме просмотра веб-страниц, а также до 31 ч в режиме воспроизведения музыки без подзарядки (данные получены в результате испытаний в лаборатории Huawei в контролируемой среде; фактические данные могут отличаться в зависимости от конкретного устройства, особенностей эксплуатации и факторов окружающей среды).

Huawei nova 14i оснащен безрамочным 6,95-дюймовым дисплеем Huawei FullView с разрешением 2376×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран имеет закругленные края. 6,95 дюйма — это расстояние между противоположными углами смартфона, измеряемое по диагонали стандартного прямоугольника (фактическая рабочая поверхность экрана немного меньше). Экраны для смартфона поставляются разными производителями, но их параметры одинаковые. Однако из-за разницы в технологических решениях могут присутствовать незначительные отличия. Частота обновления экрана Huawei nova 14i составляет максимум 90 Гц. Фактическая частота обновления экрана может отличаться в зависимости от используемого приложения или игры. Поддержка частоты дискретизации касаний 270 Гц (270 Гц — максимальная частота дискретизации касаний, фактическая частота дискретизации касаний может отличаться в зависимости от используемого приложения или игры) обеспечивает точное распознавание касаний и плавное отображение контента.

Huawei nova 14i

В смартфоне Huawei nova 14i реализована инновационная кнопка X, которая делает повседневное использование устройства более комфортным. Она обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям и функциям и позволяет сформировать персонализированный набор часто используемых приложений, доступ к виджетам которых будет осуществляться одним нажатием. Кроме того, двойное нажатие или удержание кнопки X открывает прямой доступ к фонарику либо выполняет вызов экстренного контакта.

Основная камера с разрешением 50 МП (главный объектив основной камеры поддерживает максимум 50 МП при использовании режима высокого разрешения High-Res. Фактический опыт использования может отличаться) (f/1.8) и сенсором 1/2,5 дюйма с технологией объединения 4 пикселей в один гарантирует высокую детализацию снимков даже при слабом освещении. Фронтальная камера с разрешением 8 МП предназначена для съемки селфи и видеозвонков.

Смартфон работает на интерфейсе EMUI 14.2, предлагающем динамические обои, адаптивные виджеты и расширенные возможности персонализации. Тема «Эмодзи» позволяет создавать собственные обои с анимационными эффектами и 3D-визуализацией при блокировке и разблокировке экрана.

Huawei nova 14i доступен в версиях с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти в цветах голубой кристалл и черный. Вес устройства с аккумулятором составляет 216 г.

Стоимость Huawei nova 14i в каналах продаж «М.Видео»: Huawei nova 14i (8 ГБ + 256 ГБ) — 19,9 тыс. руб., пользователи получат скидку две тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно; Huawei nova 14i (8 ГБ + 128 ГБ) — 17,9 тыс. руб., пользователи получат скидку две тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя единоразовую замену экрана в течение года бесплатно.