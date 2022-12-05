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Аккумулятор электрический Powerbank внешний аккумулятор аккумуляторная батарея



05.12.2022 Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых
23.03.2022 Можно ли самостоятельно заменить батарею в электромобиле?
20.03.2022 10 способов продлить срок службы батареи умных часов
18.09.2021 Как и во что перерабатывают старые батарейки
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи
15.12.2020 Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов
25.07.2018 Как "раздать" 8000 мАч по воздуху?
04.06.2018 Почти бесконечная точность от одной батарейки
02.05.2018 Российские разработчики усовершенствовали ядерную батарейку
19.04.2018 МГТС сообщила о начале приема использованных батареек на утилизацию
04.08.2016 Батарею смартфона приспособили для слежки за людьми
05.07.2016 Названы 7 лучших способов испортить батарею iPhone
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО
06.06.2016 МТС утилизирует пермские батарейки
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО
23.03.2016 Обзор PowerBank Hiper Smile: «розетка» на два гаджета
01.07.2015 Пользователи: Новая ОС от Apple «уничтожает батарею» в iPhone
27.03.2014 TP-Link представил 3G-маршрутизатор M5360 с аккумулятором PowerBank
12.03.2014 Nokia патентует гибкую батарею, похожую на рулет с вареньем
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером
12.11.2012 В ушах прячутся "батарейки" для электронных устройств
16.01.2012 Батарейки в комплекте
15.12.2010 Sony выпустит солнечную батарею в виде оконной рамы
05.04.2010 В iPad обнаружили мощную батарею, многослойный процессор и 256 МБ ОЗУ
30.07.2007 iPhone вкатили иск за батарею
10.07.2007 Батарейки для iPod
30.03.2007 Philips Xenium NRG: телефон с отсеком для батарейки
31.01.2007 Boston-Power разработал новую батарею для ноутбуков
14.06.2006 Немцы создали солнечную батарею для гаджетов
23.12.2005 Как заставить батарею ноутбука работать дольше
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях
07.10.2005 Varta представила самые мощные батарейки
18.05.2005 Японские батарейки работают на человеческой крови
18.05.2005 Японские батарейки работают на человеческой крови
07.04.2005 APC выпустил универсальную батарею для ноутбуков
29.03.2005 Toshiba создала батарею, способную заряжаться за минуту
29.03.2005 Toshiba создала батарею, способную заряжаться за минуту
16.09.2002 Toshiba представляет сверхмощную батарею питания
20.03.2002 Новые батарейки для мобильников: 15 мин. на подзарядку
28.12.2001 Микродвигатель заменит батарейки

Публикаций - 1887, упоминаний - 2011

Аккумулятор электрический упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9705 303
Apple Inc 11157 289
Google LLC 10910 164
Sony 6478 158
Intel Corporation 11645 157
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6242 142
Microsoft Corporation 23450 137
Huawei 3491 124
Xiaomi 1282 109
Nvidia Corp 3210 97
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5584 96
Lenovo Group 2163 90
Zoom Int - Zoom Video Communications 1315 90
LG Electronics 3534 86
HP Inc. 5509 79
ДОК 767 79
ASUS - AsusTek Computer Inc 1935 75
Qualcomm Technologies 1697 72
HTC Corporation 1490 68
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 64
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 62
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 58
Lenovo Motorola 3502 54
Yandex - Яндекс 5630 52
Toshiba Corporation 2884 51
Meta Platforms - Facebook 4334 47
MediaTek 443 43
AMD - Advanced Micro Devices 3849 43
Philips 2048 41
Fujitsu 2034 40
Dell EMC 4905 38
Ростех - Автоматика Концерн 1474 38
Canon 1374 33
Twitter 2691 32
NeXus 322 31
Meizu Technology 157 26
Цифра ГК 2138 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9393 25
Nikon 610 25
IBM - International Business Machines Corp 9183 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 263
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6167 53
Точка 3792 37
Россети Ленэнерго 2338 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 33
Carl Zeiss 298 30
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 28
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 23
TÜV Rheinland Group 94 20
Лента - Сеть розничной торговли 1689 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 647 17
Связной ГК 1332 17
Tesla Motors 337 14
Май - Российская торговая компания 1017 14
Самолёт ГК 1655 13
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 13
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 251 12
Electrolux - Электролюкс Рус 217 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 11
Dyson 109 10
AliExpress 379 9
Евросеть 1398 8
Совкомбанк Совесть 266 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 423 8
UPS 178 7
X5 Group 812 7
Hyundai Motor 337 7
Геометрия НПО 127 7
Белый Ветер 353 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 865 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 529 6
Kickstarter 122 6
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 6
101Hotels.com 702 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5751 6
Honda Motor Company 227 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 5
BMW Group 411 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 47
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17881 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10349 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9023 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1383 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 720 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2363 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 4
Президент Российской Федерации 3692 4
МВД РФ Управление К 118 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 3
Таможня - Таможенная служба 1025 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 977 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 2
Правительство Москвы 1980 2
Судебная власть - Judicial power 2083 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 429 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1536 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3052 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 71
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 69
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1790 35
8K Association - Ассоциация 8K 159 7
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 3
Greenpeace - Гринпис 118 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 32 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 67 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21276 820
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 768
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 577
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9305 559
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6699 456
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2403 227
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Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 81
Литий - Lithium - химический элемент 402 74
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3429 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41676 57
Английский язык 6150 48
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3400 47
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 47
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4537 46
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41508 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7491 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4166 41
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 39
Зоология - наука о животных 2306 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8246 38
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1484 37
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5205 37
Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 445 34
Топливо - Контроль топлива 1470 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4729 32
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1405 31
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 31
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 30
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3884 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6003 30
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1955 29
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 29
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 317 29
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1144 28
CNews - ZOOM.CNews 1757 202
91Mobiles 1693 26
Engadget - Блог о технологиях 417 19
The Verge - Издание 500 18
GizmoChina 97 12
Nature 795 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
DigiTimes - Издание 1294 10
GSM Arena 66 9
PhoneArena 71 9
Reddit 240 8
New Scientist 1447 8
Ars Technica 379 7
CNET Networks - CNET News 1638 7
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The Guardian - Британская газета 339 6
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Wikipedia - Википедия 440 6
9to5Mac 108 5
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Bloomberg 1073 5
Thomson Reuters - Рейтер 5770 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 5
NYT - The New York Times 1001 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 2
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 18
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 5
Columbia University - Колумбийский университет 151 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 203 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 3
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 2
Tohoku University - Университет Тохоку 22 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 2
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 67 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 12 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 270 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 2
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 2
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BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
РАН - Российская академия наук 1794 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
Kyoto University - Киотский университет 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11587 44
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 37
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 16
День молодёжи - 27 июня 687 14
CeBIT 461 10
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 9
Международный женский день - 8 марта 273 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2057 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 7
Samsung Unpacked 25 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 5
Red Dot Design Award 54 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 4
JD.com 618 Shopping Festival 71 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 216 2
iF Design Awards 25 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 257 2
MEDICA 9 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
GSMA Mobile 360 Series 4 1
Lenovo Tech World 4 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Samsung Forum 14 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
JHFC - Japan hydrogenand Fuel Cell Demonstration Project 1 1
Фотофорум 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 12 1
Масленица - Масленая неделя 9 1
Microsoft Ignite 38 1
Photokina 61 1
Black Hat - Конференция 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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