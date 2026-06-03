Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея

Новые пауэрбанки Ugreen Air на российском рынке Ugreen Air — особо легкие и мощные устройства, разработанные специально для активных пользователей. Пауэрбанки Ugreen MagFlow Air идеально подходят для смартфонов, поддерживающих магнитную заря

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM В целом, брать с собой в самолет пауэрбанки не запрещено, однако существует ряд параметров, которым эти устройства должны соот

Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно в итоге в суперконденсаторах накопится энергия, способная питать мышку в течение полутора месяцев. Время автономной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев. Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век Dell не называет цену и сроки начала продаж своей новой «суперконденсаторной» периферии. До российских магазинов она может не

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM и к сети устройство работает как стабилизатор, защищая подключенную технику от скачков и просадок. Емкость батареи ИБП составляет 8800 мАч: этого должно хватить на 4 часа автономной работы. На

Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже Компания diHouse представляет линейку новых внешних аккумуляторов (пауэрбанки) Ugreen — РВ550, РВ726, РВ527 и РВ507. В линейке представлены модели с поддержкой

На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000

Аналитика МТС: спрос на пауэрбанки в России резко вырос из-за зимних холодов тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000

Ученые Алтайского ГАУ создали батарею для дронов, заряжаемую электромагнитными волнами Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета разработал термоэлектрическую батарею, которая может заряжаться с помощью электромагнитных волн без физического подключения к источнику питания. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. Разработка, созданная коллективом у

Размером с кредитку: компактные магнитные пауэрбанки Baseus PicoGo AM31 и AM41 в России Бренд аксессуаров Baseus представляет новые магнитные пауэрбанки AM41 Ultra-Slim и AM31 Ultra-Mini из линейки зарядных устройств PicoGo. Их главная

В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки целом работа открывает путь к созданию экологически чистых и самообеспечивающих энергией сенсорных сетей, отметил эксперт. Перовскитные фотоэлементы смогут заменить вредные и сложно перерабатываемые батарейки, которые используются только один раз. У аккумуляторов, например в смартфоне, тоже есть существенный минус — их нужно регулярно заряжать. На замену батареек и подзарядку аккумуляторов

Новые пауэрбанки Xiaomi на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке новые пауэрбанки Xiaomi Power Bank и магнитные устройства Xiaomi 33W Magnetic. По данным за первое полугодие 2025 г.,

Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W ть, стабильность и безопасность, чем когда-либо прежде. Об этом CNews сообщили представители Ugreen. MagFlow: новый стандарт портативной беспроводной зарядки Ugreen MagFlow — это компактный магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2. Он стал первым в мире продуктом в своем классе, соответствующим новому стандарту беспроводной зарядки. Устройство обеспечивает: мощность до 25 Вт д

Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей е морские травы Zostera и Ruppia. Эти виды отличаются высоким содержанием углерода и азота, что делает их перспективным сырьем для производства анодных материалов. АНО «Сахалин – остров возможностей» Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей Биомассу водорослей подвергают термической обработке без доступа кислорода и в результате

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Baseus представил в России пауэрбанк EnerFill FC51 Bipow 2 Pro со встроенным кабелем На корпусе предусмотрено два выхода: USB-A и USB-C, а также выдвижной Type-C кабель. Таким образом, внешний аккумулятор способен заряжать до трех устройств одновременно. Мощность зарядки – 22,5

Арендовать пауэрбанк «Бери заряд» можно в мультицентрах сети «Связь.On» точках сети, в апреле количество локаций увеличится вдвое. Теперь посетители могут не только купить внешний аккумулятор или зарядить смартфон в мультицентре, но и взять пауэрбанк в аренду. Это

Премиальные батарейки без импорта: как изменился рынок после ухода международных гигантов м предложения. В итоге потребители, выбирающие элементы питания с акцентом на надежность и долговечность, нуждались в новом бренде, способном обеспечить рынок продуктом с премиальным качеством. Какие батарейки выбирают потребители Несмотря на изменения в отрасли, основная структура потребления осталась прежней. Щелочные (алкалиновые) «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки по-прежне

Google начала принудительно снижать емкость батареи в своих смартфонах. Эту функцию нельзя отключить Аккумуляторы более ранних моделей – с Pixel 3а по 8 Pro – имели худшие показатели износостойкости. Емкость батареи снижалась до все тех же 80% всего за 800 циклов. Новая технология, как ожидае

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Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 км при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной нагрузки на тран

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5 советов для эффективной зарядки смартфона от пауэрбанка может негативно повлиять на его способность заряжаться на полную мощность. Если пауэрбанк нужен не часто, есть смысл совершать хотя бы один цикл зарядки и разрядки раз в месяц. Это поможет сохранить батарею в хорошем состоянии.2. Используйте качественный USB-кабель Использование недорогого USB-кабеля для зарядки может повлиять как на смартфон, так и на устройство питания. Обязательно прове

Почему пауэрбанк 10 000 мАч не может 4 раза зарядить смартфон с емкостью батареи 2500 мАч? е пауэрбанков применяются литий-ионные аккумуляторы, среднее напряжение которых составляет 3,7 В. Это напряжение производители используют для расчета теоретической емкости пауэрбанков. Однако, когда пауэрбанки применяют для зарядки других устройств, они не обеспечивают 3,7 В. Вместо этого им нужно подавать 5 В, что является стандартом USB. Если вы посмотрите на выходной порт любого пауэрба

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых исковые шестипоршневые тормоза. На приборной панели расположен мультимедийный дисплей, показывающий заряд батареи, пробег и скорость, с которой едет райдер. Снегоход оснащен светодиодной оптико

Можно ли самостоятельно заменить батарею в электромобиле? «почти что новых». «Народные умельцы» научились обманывать бортовую электронику несколькими способами. И вряд ли вам удастся доказать постфактум, что вам продали за несколько тысяч долларов «убитую» батарею. При замене ВББ автолюбитель может столкнуться и с другими проблемами: Ни один производитель не предоставляет полную техническую документацию по замене батарейного комплекта. Возможно

10 способов продлить срок службы батареи умных часов редоставляют довольно много функций и отчасти могут заменить смартфон. Но когда у них заканчивается заряд батареи, они не работают даже как аналоговые часы. Большинство умных часов рассчитаны

8 полезных подарков для пользователей техники Apple 6 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhone, AirPods и AirPods Pro. Благодаря большой мощности зарядной

Как и во что перерабатывают старые батарейки Использованные батарейки нужно сдавать на переработку, так как они содержат токсичные вещества, способные нанести вред окружающей среде. Мы много рассказываем о «правильной» сдаче техники в утиль, но как и во

Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи убедитесь, что аккумулятор больше нельзя перезарядить. Если вы хотите утилизировать аккумуляторную батарею, которая все еще «жива», удостоверьтесь, что вы разрядили ее перед утилизацией. Если

Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы Грелка для рук ZMI Hand Warming Power Bank ZMI в партнерстве с Xiaomi производит портативные аккумуляторы, которые уже давно

Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил воспользоваться сервисом почасовой аренды портативных зарядных устройств. Аренда Power Bank и их оплата осуществляется с помощью специального приложения, при этом сдать устройство можно в любом другом салоне Tele2, участвующем в проекте. Сейчас станции с внешними аккумулято

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч свои гаджеты. Разбираемся, какие внешние аккумуляторы от 20 000 мАч доступны на рынке. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge Внешние аккумуляторы Xiaomi очень популярны – во многом за счет хороше

Выбираем мощный повербанк для смартфона: 5 лучших моделей ор и во время отдыха на природе или поездки на дачу, где часто случаются перебои с электроэнергией. Powerbank от Xiaomi дает возможность заряжать два гаджета одновременно с помощью пары располо