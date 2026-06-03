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Аккумулятор электрический Powerbank внешний аккумулятор аккумуляторная батарея

Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея

СОБЫТИЯ

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03.06.2026 Новые пауэрбанки Ugreen Air на российском рынке

Ugreen Air — особо легкие и мощные устройства, разработанные специально для активных пользователей. Пауэрбанки Ugreen MagFlow Air идеально подходят для смартфонов, поддерживающих магнитную заря
29.05.2026 Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

В целом, брать с собой в самолет пауэрбанки не запрещено, однако существует ряд параметров, которым эти устройства должны соот
26.03.2026 Революция в мире беспроводных мышек и клавиатур. Их научили заряжаться за секунды и работать месяцами без аккумуляторов. Менять батарейки тоже не нужно

в итоге в суперконденсаторах накопится энергия, способная питать мышку в течение полутора месяцев. Время автономной работы клавиатуры окажется еще больше – до трех месяцев. Hilary Halliwell / Pexels Батарейки и аккумуляторы в беспроводной периферии - это прошлый век Dell не называет цену и сроки начала продаж своей новой «суперконденсаторной» периферии. До российских магазинов она может не
02.03.2026 Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

и к сети устройство работает как стабилизатор, защищая подключенную технику от скачков и просадок.  Емкость батареи ИБП составляет 8800 мАч: этого должно хватить на 4 часа автономной работы. На
18.02.2026 Новые пауэрбанки Ugreen уже в продаже

Компания diHouse представляет линейку новых внешних аккумуляторов (пауэрбанки) Ugreen — РВ550, РВ726, РВ527 и РВ507. В линейке представлены модели с поддержкой

12.12.2025 На Дальнем Востоке из-за холодов резко вырос спрос на пауэрбанки

тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000

12.12.2025 Аналитика МТС: спрос на пауэрбанки в России резко вырос из-за зимних холодов

тыс. руб. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 мАч (11,6%), Akai 10 000 мАч (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 мАч (7,1%), Akai 20 000 мАч 30 Вт (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000

05.11.2025 Ученые Алтайского ГАУ создали батарею для дронов, заряжаемую электромагнитными волнами

Коллектив ученых Алтайского государственного аграрного университета разработал термоэлектрическую батарею, которая может заряжаться с помощью электромагнитных волн без физического подключения к источнику питания. Об этом CNews сообщили представители АГАУ. Разработка, созданная коллективом у
21.10.2025 Размером с кредитку: компактные магнитные пауэрбанки Baseus PicoGo AM31 и AM41 в России

Бренд аксессуаров Baseus представляет новые магнитные пауэрбанки AM41 Ultra-Slim и AM31 Ultra-Mini из линейки зарядных устройств PicoGo. Их главная
08.10.2025 В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки

целом работа открывает путь к созданию экологически чистых и самообеспечивающих энергией сенсорных сетей, отметил эксперт. Перовскитные фотоэлементы смогут заменить вредные и сложно перерабатываемые батарейки, которые используются только один раз. У аккумуляторов, например в смартфоне, тоже есть существенный минус — их нужно регулярно заряжать. На замену батареек и подзарядку аккумуляторов
09.09.2025 Новые пауэрбанки Xiaomi на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые пауэрбанки Xiaomi Power Bank и магнитные устройства Xiaomi 33W Magnetic. По данным за первое полугодие 2025 г.,
16.07.2025 Представлен первый в мире магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2: Ugreen MagFlow 25W

ть, стабильность и безопасность, чем когда-либо прежде. Об этом CNews сообщили представители Ugreen. MagFlow: новый стандарт портативной беспроводной зарядки Ugreen MagFlow — это компактный магнитный пауэрбанк с официальной сертификацией Qi 2.2. Он стал первым в мире продуктом в своем классе, соответствующим новому стандарту беспроводной зарядки. Устройство обеспечивает: мощность до 25 Вт д
08.07.2025 Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей

е морские травы Zostera и Ruppia. Эти виды отличаются высоким содержанием углерода и азота, что делает их перспективным сырьем для производства анодных материалов. АНО «Сахалин – остров возможностей» Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей Биомассу водорослей подвергают термической обработке без доступа кислорода и в результате
29.05.2025 Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

ных по расходу заряда за последние 24 часа. В случае если приложение начинает чрезмерно расходовать заряд батареи, возможно, в нем произошел сбой. Попробуйте принудительно закрыть приложение ил
27.05.2025 Baseus представил в России пауэрбанк EnerFill FC51 Bipow 2 Pro со встроенным кабелем

На корпусе предусмотрено два выхода: USB-A и USB-C, а также выдвижной Type-C кабель. Таким образом, внешний аккумулятор способен заряжать до трех устройств одновременно. Мощность зарядки – 22,5
15.04.2025 Арендовать пауэрбанк «Бери заряд» можно в мультицентрах сети «Связь.On»

точках сети, в апреле количество локаций увеличится вдвое. Теперь посетители могут не только купить внешний аккумулятор или зарядить смартфон в мультицентре, но и взять пауэрбанк в аренду. Это

07.04.2025 Премиальные батарейки без импорта: как изменился рынок после ухода международных гигантов

м предложения. В итоге потребители, выбирающие элементы питания с акцентом на надежность и долговечность, нуждались в новом бренде, способном обеспечить рынок продуктом с премиальным качеством. Какие батарейки выбирают потребители Несмотря на изменения в отрасли, основная структура потребления осталась прежней. Щелочные (алкалиновые) «пальчиковые» и «мизинчиковые» батарейки по-прежне
04.04.2025 Google начала принудительно снижать емкость батареи в своих смартфонах. Эту функцию нельзя отключить

Аккумуляторы более ранних моделей – с Pixel 3а по 8 Pro – имели худшие показатели износостойкости. Емкость батареи снижалась до все тех же 80% всего за 800 циклов. Новая технология, как ожидае
07.03.2025 Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

ется формат передачи энергии. При подключении быстрой зарядки загорается соответствующий индикатор. Повербанк  поддерживает большинство современных протоколов безопасности: здесь есть защита от
20.11.2024 Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

ся и мощность снижается — так и работает, собственно, быстрая зарядка. Это позволяет надеяться, что внешний аккумулятор прослужит долго. Digma DGPD100WA может заряжать до четырех устройств одно
12.11.2024 Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

. Сейчас бренду доверяют более 40 миллионов пользователей в более чем 100 странах мираUGREEN Nexode Power Bank 12000mAh 100W Аккумулятор с заявленной емкостью 12 000 мАч поддерживает выходную м
16.07.2024 Внешний аккумулятор Ugreen на 48000 мАч уже в продаже

Компания diHouse предлагает партнерам новый внешний аккумулятор Ugreen 300W 48000mAh Portable Charger Power Bank, который отличается выдающейся компактностью с учетом внушительной мощности – 48000 мАч. Корпус оснащен удобной ручкой для переноски и светодиодной подсветкой. При габаритах 14,5x16x
04.07.2024 В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов

В подписке «МТС Premium» появилась возможность арендовать портативный аккумулятор (павербанк) от «МТС Юрент» на 30 минут бесплатно. Это позволит всегда оставаться на связи и не
03.07.2024 Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов

В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 км при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной нагрузки на тран
26.06.2024 Tele2 начала менять минуты на батарейки в рознице

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает новый сценарий обмена минут. Теперь клиенты оператора могут потратить лишние минуты на товар собственной торговой марки Tele2 – батарейки «Другие правила». Курс конвертации составляет две батарейки за 200 минут. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 обновляет сценарии обмена минут. Если прежде их можн
06.02.2024 Новые пауэрбанки UGREEN на российском рынке

тью 7,5 Вт, и проводным способом мощностью 15 Вт. Представлен в белом цвете. Беспроводной магнитный повербанк UGREEN с подставкой PB206 емкостью 10 000 мАч весит всего 225 г и имеет толщину 19

25.07.2023 DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen

ч 145Вт PD. Прибор станет идеальным помощником в любом путешествии или командировке: он может 5 раз зарядить iPhone 14, и 3 раза — Samsung S23. Пауэрбанк оснащен LED-дисплеем, на котором отображается уровень заряда батареи, а также тремя портами: двумя — USB-C, и одним — USB-A, поддерживающими протоколы быстрой зарядки. Благодаря этому одновременно можно заряжать 3 устройства. Пауэрбанк Ugr
15.07.2023 5 советов для эффективной зарядки смартфона от пауэрбанка

может негативно повлиять на его способность заряжаться на полную мощность. Если пауэрбанк нужен не часто, есть смысл совершать хотя бы один цикл зарядки и разрядки раз в месяц. Это поможет сохранить батарею в хорошем состоянии.2. Используйте качественный USB-кабель Использование недорогого USB-кабеля для зарядки может повлиять как на смартфон, так и на устройство питания. Обязательно прове
01.06.2023 Почему пауэрбанк 10 000 мАч не может 4 раза зарядить смартфон с емкостью батареи 2500 мАч?

е пауэрбанков применяются литий-ионные аккумуляторы, среднее напряжение которых составляет 3,7 В. Это напряжение производители используют для расчета теоретической емкости пауэрбанков.  Однако, когда пауэрбанки применяют для зарядки других устройств, они не обеспечивают 3,7 В. Вместо этого им нужно подавать 5 В, что является стандартом USB. Если вы посмотрите на выходной порт любого пауэрба
06.12.2022 Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

исковые шестипоршневые тормоза. На приборной панели расположен мультимедийный дисплей, показывающий заряд батареи, пробег и скорость, с которой едет райдер. Снегоход оснащен светодиодной оптико
23.03.2022 Можно ли самостоятельно заменить батарею в электромобиле?

«почти что новых». «Народные умельцы» научились обманывать бортовую электронику несколькими способами. И вряд ли вам удастся доказать постфактум, что вам продали за несколько тысяч долларов «убитую» батарею.  При замене ВББ автолюбитель может столкнуться и с другими проблемами: Ни один производитель не предоставляет полную техническую документацию по замене батарейного комплекта.  Возможно
20.03.2022 10 способов продлить срок службы батареи умных часов

редоставляют довольно много функций и отчасти могут заменить смартфон. Но когда у них заканчивается заряд батареи, они не работают даже как аналоговые часы. Большинство умных часов  рассчитаны

17.12.2021 8 полезных подарков для пользователей техники Apple

6 Coil Dual Wireless Charger С помощью беспроводного зарядного устройства Zens вы сможете пополнить батарею любого актуального iPhone, AirPods и AirPods Pro. Благодаря большой мощности зарядной
18.09.2021 Как и во что перерабатывают старые батарейки

Использованные батарейки нужно сдавать на переработку, так как они содержат токсичные вещества, способные нанести вред окружающей среде. Мы много рассказываем о «правильной» сдаче техники в утиль, но как и во
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи

убедитесь, что аккумулятор больше нельзя перезарядить. Если вы хотите утилизировать аккумуляторную батарею, которая все еще «жива», удостоверьтесь, что вы разрядили ее перед утилизацией. Если

02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы

Грелка для рук ZMI Hand Warming Power Bank ZMI в партнерстве с Xiaomi производит портативные аккумуляторы, которые уже давно

15.12.2020 Tele2 запустил почасовую аренду портативных аккумуляторов

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил воспользоваться сервисом почасовой аренды портативных зарядных устройств. Аренда Power Bank и их оплата осуществляется с помощью специального приложения, при этом сдать устройство можно в любом другом салоне Tele2, участвующем в проекте. Сейчас станции с внешними аккумулято
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

свои гаджеты. Разбираемся, какие внешние аккумуляторы от 20 000 мАч доступны на рынке. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge Внешние аккумуляторы Xiaomi очень популярны – во многом за счет хороше
03.05.2019 Выбираем мощный повербанк для смартфона: 5 лучших моделей

ор и во время отдыха на природе или поездки на дачу, где часто случаются перебои с электроэнергией. Powerbank от Xiaomi дает возможность заряжать два гаджета одновременно с помощью пары располо
25.07.2018 Как "раздать" 8000 мАч по воздуху?

Компания HIPER представила на российском рынке свой первый беспроводной внешний аккумулятор HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000. Заявленная ёмкость HIPER WIRELESS POWER BANK SX8000 составляет 8000 мАч, что достаточно для зарядки планшета 2 раза, а смартфона – 4-5 раз. Благодаря поддержке стандар

Публикаций - 2502, упоминаний - 2744

Аккумулятор электрический и организации, системы, технологии, персоны:

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G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
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Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
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EEMBC - Embedded Microprocessor Benchmark Consortium 1 1
Форсайт - Фонд стратегического развития энергетики 2 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
HD DVD Promotion Group 10 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1407
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1121
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 915
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 804
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 691
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 678
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 599
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 588
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 586
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 566
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 558
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 527
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 515
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 494
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 463
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 432
Наушники - Headphones 4478 412
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 407
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 403
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 360
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 339
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 335
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 328
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 321
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 316
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 307
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 294
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 277
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 273
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 271
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 267
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 266
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 265
Микрофон - Microphone 2808 264
Аксессуары 4282 259
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 258
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 248
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 237
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 237
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 232
Google Android 15243 531
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 286
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 266
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 254
Microsoft Windows 16882 197
Apple iOS 8583 186
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 127
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 121
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 115
Apple iPad 4011 113
Apple iPhone 6 4861 113
Samsung Galaxy 1035 109
Samsung Galaxy Note 702 105
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 103
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 98
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 90
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 86
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 86
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 85
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 72
Microsoft Windows 2000 8678 71
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 69
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 68
Intel Core - Семейство процессоров 1251 65
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 61
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 59
Google YouTube - Видеохостинг 3002 57
Honor SuperCharge 193 56
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 54
Samsung SVR-диктофон 464 53
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 52
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 51
Microsoft Windows 10 1938 50
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 50
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 49
Huawei Mate - серия смартфонов 453 48
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 47
Linux OS 11533 46
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 46
Ксенин Алекс 311 37
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 20
Лаптева Марина 114 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 11
Сергеев Иван 74 9
Помозов Алексей 88 8
Малафеев Андрей 52 8
Путин Владимир 3454 7
Платонова Оксана 14 7
Речменский Игорь 21 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Blass Evan - Бласс Эван 36 6
Кожевников Алексей 66 6
Гордеева Анна 36 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Jun Lei - Цзунь Лей 46 5
Бровкин Дмитрий 55 5
Клинаичев Андрей 33 5
Набоков Сергей 27 5
Беляев Дмитрий 32 5
Наумов Станислав 30 5
Бондарев Владислав 6 4
Frechette Luc - Фрешет Люк 4 4
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 4
Weber Jason - Уэбер Джейсон 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Собянин Сергей 538 4
Гуцериев Михаил 114 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 4
Борушевский Денис 37 4
Принцевская Людмила 34 4
Урусов Александр 17 4
Музалев Дмитрий 13 4
Ревенчук Григорий 6 4
Bond James - Бонд Джеймс 86 4
Саранин Данила 4 3
Гарбузов Анатолий 167 3
Туринге Иван 33 3
Pogue David - Пог Дэвид 16 3
Hakkens Dave - Хаккенс Дэйв 8 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1026
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 382
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 339
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 298
Европа 24962 187
Япония 13807 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 153
Южная Корея - Республика 7051 132
Германия - Федеративная Республика 13220 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 69
Земля - планета Солнечной системы 10865 65
Китай - Тайвань 4245 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 57
Индия - Bharat 5869 55
Азия - Азиатский регион 5920 54
Франция - Французская Республика 8176 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
США - Калифорния 4828 42
Солнечная система - Solar system 2569 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Канада 5081 32
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 29
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Россия - СФО - Новосибирск 4875 25
Испания - Каталония - Барселона 752 25
Испания - Королевство 3839 24
США - Калифорния - Купертино 281 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 20
Африка - Африканский регион 3640 19
Германия - Берлин 732 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 18
Нидерланды 3745 18
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 17
Швеция - Королевство 3781 17
Израиль 2856 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 395
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 303
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 201
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 184
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 145
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 143
Литий - Lithium - химический элемент 663 141
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 136
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 127
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 122
Ergonomics - Эргономика 1755 119
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 110
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 92
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 83
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 70
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 66
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 60
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 59
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 59
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 58
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 57
Видеокамера - Видеосъёмка 720 57
Зоология - наука о животных 2887 54
Английский язык 7030 54
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 50
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 48
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 46
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 46
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 43
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 42
Энергетика - Energy - Energetically 5855 41
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 41
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 40
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 40
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 5
Columbia University - Колумбийский университет 157 5
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 3
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 16 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
СахГУ - Сахалинский государственный университет 15 2
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 10 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 41
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
День молодёжи - 27 июня 1087 20
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 20
CeBIT 614 15
Международный женский день - 8 марта 418 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Samsung Unpacked 41 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
Red Dot Design Award 57 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
MEDICA 10 2
Greener Gadgets Conference 3 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
iF Design Awards 26 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Неогеография XXI - форум 65 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
Битва роботов 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
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Black Hat - Конференция 120 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
Microsoft Ignite 44 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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