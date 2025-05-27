Baseus представил в России пауэрбанк EnerFill FC51 Bipow 2 Pro со встроенным кабелем

Бренд аксессуаров Baseus представил в России новый пауэрбанк EnerFill FC51 Bipow 2 Pro с поддержкой быстрой зарядки и встроенным кабелем Type-C. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Новинка представлена в трех вариантах емкости – 10 000, 20 000 и 30 000 мАч, что позволяет выбрать модель в зависимости от личных потребностей: для повседневного использования, частых поездок или длительных путешествий.

Пауэрбанк Baseus EnerFill FC51 Bipow 2 Pro – это компактная модель с большим запасом емкости. На корпусе предусмотрено два выхода: USB-A и USB-C, а также выдвижной Type-C кабель. Таким образом, внешний аккумулятор способен заряжать до трех устройств одновременно. Мощность зарядки – 22,5 Вт, модель поддерживает протоколы быстрой зарядки PowerDelivery, QuickCharge и SCP.

Baseus Baseus представил в России пауэрбанк EnerFill FC51 Bipow 2 Pro со встроенным кабелем

Длина кабеля составляет 22 см, его можно использовать не только для подзарядки устройств, но и для восполнения емкости самого пауэрбанка. Провод получил прочную оплетку и выдерживает свыше 10 тыс. сгибаний.

Цифровой дисплей подскажет оставшийся процент заряда. Новинка доступна в двух цветах: черный и белый.

Модель уже можно приобрести в розничных магазинах «М.Видео», в дальнейшем она будет доступна и в других каналах продаж. Пауэрбанк с емкостью 30 000 мАч поступит в продажу позднее.

Рекомендованная розничная цена – от 2599 руб.