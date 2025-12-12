Получите все материалы CNews по ключевому слову
Baseus
Baseus – одна из компаний по производству современных цифровых аксессуаров. К 2024 году создано более 20 полных продуктовых линеек, в которые входят зарядные устройства, аудио, освещение, аксессуары для авто и офиса и др.
Baseus управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательским центром, которые располагаются в провинциях Гуандун и Цзянси, а общая площадь производства составляет более 53 000 кв.м.
Спецификация бренда - создание и реализация гаджетов и аксессуаров для современной цифровой техники. Продукты компании представлены более чем в 180 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
