«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж мобильных аксессуаров на 22% в I полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок мобильных аксессуаров в России за первое полугодие 2025 г. За шесть месяцев жители России приобрели более 20,4 млн устройств на общую сумму свыше 16,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рынок вырос на 22% в количественном выражении и на 4% в денежном. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На долю зарядных устройств пришлось 52,6% от общего объема продаж и 72% от выручки по всей категории. Лидером сегмента является Apple, формирующая наибольшую долю выручки за счет высокого среднего чека и устойчивого спроса. На втором месте — Samsung, что напрямую связано с популярностью смартфонов обеих компаний, зарядные устройства которых не идут в комплекте, что стимулирует отдельную покупку адаптеров. Среди других заметных игроков — Baseus и Commo (входит в экосистему «Яндекса»).

Наиболее высокая покупательская активность наблюдалась в апреле, мае и июне 2025 г., на которые пришлось около 60% всех проданных устройств. Спрос поддерживался сезонными распродажами, началом отпускного периода, а также ростом продаж смартфонов, требующих дополнительных аксессуаров.

Кроме зарядных устройств, в структуре продаж сохраняют значительную долю защитные стекла и пленки (19%), а также чехлы (12,8%).

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео-Эльдорадо» Жанна Илюхина: «Мобильные аксессуары — это практичная категория с высокой оборачиваемостью. Покупатели делают выбор, исходя из совместимости, скорости зарядки, надежности и визуальных характеристик. Мы фиксируем рост доли брендированных решений — особенно в зарядных устройствах, где на первый план выходят такие компании, как Apple, Samsung, Baseus и Commo. Их продукция пользуется устойчивым спросом как в онлайн-канале, так и в магазинах».