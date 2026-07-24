Samsung Electronics

«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует высокий интерес покупателей к новому поколению складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8. По итогам первого дня предзаказов объем продаж оказался на 20% выше, чем у предыдущего поколения устройств за аналогичный период. Новая линейка полу

МТС открыла для якутян предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа

«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».объявляет старт предзаказа на новую серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold. Стоимость новинок начинается от 105 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Коммерческий директор Компании «М.Видео» Сергей Уваров: «Samsung оста

«М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9 «М.Видео» открывает предзаказ на новые Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Стоимость новинок начинается от 26 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Флагманские Galaxy Watch Ultra2 разработаны для спорта,

Заказать флагманы Samsung Galaxy Z Fold впервые можно через чат с «Алисой AI» с кешбэком и оплатой частями В России стал доступен заказ новой линейки складных смартфонов Samsung через чат с «Алисой AI» – эксклюзивно с кешбэком и возможностью оплатить частями. Оформить устройства в день мировой премьеры уже можно с помощью «Алисы AI» – на российском рынке впервы

«Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 Федеральный ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на инновационную линейку складных смартфонов Samsung Galaxy Z восьмого поколения. Обновленная серия пополнилась устройством совершенно нового форм-фактора. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». Новое поколение включает три уни

МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа

Restore: открыла предзаказ на премиальные складные смартфоны Galaxy Z 8 поколения и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9 Сеть магазинов техники и электроники restore: объявила об открытии предзаказа на смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9. Устройства уже доступны для предзаказа по специальным ценам на сайте бренд

Caviar посвятил коллекцию новых iPhone и Samsung противостоянию Месси и Роналду ота 999 пробы. Разница в характерах футболистов подчеркнута выбором платформ и художественным стилем: утонченная, филигранная игра скромного гения Месси нашла отражение в сложной складной конструкции Samsung Galaxy Z Fold 8 в спокойных бело-голубых тонах, тогда как монументальный стиль и железная воля экспрессивного лидера Роналду запечатлены на панели iPhone – смартфона, считающегося этало

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей Кто не с нами, тот против нас Компания Samsung поставила пользователей перед сложным выбором – или передать ей личную информацию о с

Московская биржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix 026 г. на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции Samsung Electronics и SK Hynix. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Южноко

Рост цен на память на 700%: Samsung, SK hynix и Micron попались на сговоре Обвинение в ценовом сговоре В окружной суд США Северного округа Калифорнии подан иск против Samsung, SK hynix и Micron. Трех крупнейших мировых производителей памяти обвиняют в незаконной координации действий с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен, пишет Tom’s Hardware. Ист

На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов емо. Разработка закрывает важную нишу в сфере локального производства электронных компонентов, согласился врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин, но отметил, что она пока уступает продуктам Apple и Samsung, прежде всего с точки зрения клинической валидации, алгоритмов обработки и интерпретации больших массивов медицинских данных. «Импортозамещение одного компонента вряд ли сможет кардинал

TSMC не справляется. Его крупнейших клиентов переманил аутсайдер мировой микроэлектроники Словно феникс Компания Samsung рвется в лидеры в сегменте контрактного производства полупроводников. Многие годы она

Бывший российский завод Samsung выйдет на сборку 700 тысяч телевизоров в год л генеральный директор VVP Tech Константин Десслер. Сборка осуществляется на арендованных мощностях Samsung в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область). Завод принадлежит южнокорейской

iPhone — для интернета, Samsung — для долгих бесед ентов продемонстрировали стабильность: безоговорочным лидером пользовательских симпатий остался базовый iPhone 11, а вторую строчку уверенно удержал Realme Note 50. Главная перемена — уверенный рывок Samsung Galaxy A16, который ворвался в пятерку лидеров сразу на третье место, потеснив конкурентов. Год назад расклад сил был иным: бронзу держал iPhone 13, а четвертую и пятую позиции делили м

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали Компенсационные выплаты Профсоюзы Samsung одобрили соглашение с руководством компании, которое предусматривает возможность выпл

Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook о безопасности Компания Apple собирается встроить в свои ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M6 Pro и M6 Max технологию Privacy Display, пишет портал WCCFTech. Это фирменная разработка компании Samsung, которая поставляет Apple экраны для iPhone, и которая вот-вот наладит производство OLED-экранов для MacBook. Privacy Display позволяет радикально уменьшить угол обзора экрана, чтобы ни

Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов оторые виды продукции, которые ранее выпускались на заводах глобальных гигантов, таких как TSMC или Samsung Electronics, и за пределами КНР, более там не производятся, поскольку заказы на них б

Цены на SSD Samsung в одной из крупнейших стран мира улетели в космос. И это не Россия ся на состоянии рынка Японии. По сообщению Tom’s Hardware, за твердотельные накопители, выпускаемые Samsung, в рознице потребителю из Страны восходящего солнца теперь приходится платить на 300%

Китай победил. Samsung спустя десятилетия позорно бежит с гигантского рынка ТВ, не в силах справиться с Xiaomi и TCL Прощай, Китай Компания Samsung приняла решение свернуть бизнес по продаже телевизоров на территории Китая, пишет кор

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов нности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Россию оригинальных то

Смартфонному бизнесу Samsung предрекли убытки Samsung MX перестанет приносить прибыль? Подразделение Samsung MX (Mobile Experience), выпускающее мобильные устройства, впервые в своей истории мож

Дефицит чипов возвращается: Samsung и Kingston уведомили о взлете цен на SSD ожидает новый виток роста цен, пишет Wccftech со ссылкой на китайское издание ITHome. Южнокорейская Samsung Electronics уведомила клиентов об увеличении закупочных цен более чем на 10%, утвержд

Это гроши, а не зарплата. Десятки тысяч работников Samsung вышли на митинг – конкурирующая фирма платит больше Где деньги, Samsung? Более 30 тыс. работников корейской компании Samsung устроили крупно масштабны

В продаже появились поддельные SSD-накопители Samsung 990 Pro, которые еще и не работают Поддельные SSD-накопители Samsung В Европе появились поддельные SSD-накопители 990 Pro корейской Samsung, пишет ComputerBase. По упаковке подделку оказалось не так-то просто отличить. Только при внимательном срав

Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера Свое жилье или свой телевизор В российской рознице появился смарт-ТВ компании Samsung под названием Micro RGB, выделяющийся именно экраном Micro RGB. Полное название модели – AI Micro RGB MR95F 2025. К особенностям новинки можно отнести внушительную диагональ ее экрана –

Хотел Samsung, получил кирпич. Дорогущие смартфоны удаленно блокируются и больше не работают. Решения нет Кирпич с AMOLED-дисплеем Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra могут автоматически заблокироваться и превратиться в «кирпич». Как п

Чудес не бывает. Samsung и LG не собираются возвращаться в Россию, хотя тайком зарабатывают здесь деньги и покупают рекламу В Россию не спешим Надежды многих россиян на скорое возвращение южнокорейских компаний Samsung и LG в Россию рухнули в одночасье. Как сообщил ТАСС посол России в Республике Корея Г

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать Кнопка «начать стирку» исчезла Обновление ПО привело к сбою ключевых функций стирально-сушильных машины Samsung Bespoke, сообщил Android Authority. Пользователи рассказали на форумах, что, получив уведомление о наличии нового обновления, они установили последнюю версию программного обеспечения и

Технологический рубеж: SafeMobile подтвердил совместимость с более чем 100 моделями устройств Samsung UEM SafeMobile, унифицированная платформа управления корпоративной мобильностью, объявляет о достижении отметки в 100+ сертифицированных моделей устройств Samsung, поддерживаемых в корпоративных сценариях управления. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile. Достижение отметки в 100+ — это не просто статистика, а подтверждение глубокой инт

В «Ситилинке» стартуют продажи «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37) Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых смартфонов «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37). Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка». «Samsung Галакси» А57 (Galaxy A57) Новый «Samsung Галакси» А57 (Galaxy A57) предла

«МегаФон»: продажи планшетов растут третий квартал подряд ншетами: продажи этих устройств в I квартале 2026 г. выросли на 72% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили пред

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках тветили на запрос CNews Что принесло доход Согласно отчетности, «Исследовательский центр Самсунг» в основном выполняет услуги по обработке данных и исследованиям и разработке для материнской компании Samsung, зарегистрированной в Корее. Kote Puerto на Unsplash Предприятие Samsung в России заработало полмиллиарда Стоимость выполненных работ по итогам 2025 г. составила 2,7 млрд руб. Ст

«Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей д рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные системы смарт-телевизоров

Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона S

Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев Спешка Samsung Компания Samsung решила снять с продажи уникальный в своем модельном ряду смар

Новейший и супердорогой смартфон Samsung ломает пользователям глаза. Восстаноление зрения в цену не входит Топовый уничтожитель зрения Владельцы флагманских смартфонов S26 Ultra корейской компании Samsung возненавидели их за его негативное воздействие на их глаза. В интернете за последние дни появилась масса тем, в том числе на официальном форуме Samsung, в которых пользователи ут

В России таинственно и внезапно рухнули цены на новые iPhone и Samsung Galaxy Дешевле, но не даром В России зафиксировано падение цен на топовые смартфоны нового поколения. Как пишет агентство РИА «Новости», это проявилось на примере флагманских телефонов Samsung серии Galaxy S26. Они поступили в продажу в начале марта 2026 г. и в Россию завозятся по параллельному импорту, поскольку Samsung бежала из России в первых рядах – в марте 2022 г