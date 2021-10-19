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Samsung Electronics


19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству 2
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 2
12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 10
11.10.2021 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? 1
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно 3
07.10.2021 Начались продажи в России новейшего супертонкого смартфона Samsung с гигантским аккумулятором. Цена, видео 6
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 5
07.10.2021 Исследование: каждый восьмой россиянин контролирует сон с помощью гаджетов 1
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку 8
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 4
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 8
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 3
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 1
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 8
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 4
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 2
15.09.2021 Взрывной рост цен на редкоземельные металлы вызовет космическое подорожание электроники во всем мире 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 3
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 9
10.09.2021 Apple приготовила неприятный сюрприз фанатам iPhone 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
07.09.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, захватила почти половину рынка мобильных процессоров 3
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 2
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active 2
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1

Публикаций - 5641, упоминаний - 16002

Samsung Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7685 1690
LG Electronics 1838 845
Google LLC 7135 734
Huawei 2727 619
Sony 2327 558
Nokia Corporation 2424 530
Microsoft Corporation 11039 529
HTC Corporation 1187 494
Xiaomi 904 459
Intel Corporation 4158 408
Lenovo Group 1636 386
Qualcomm Technologies 1001 325
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 310
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 307
Acer Group 1359 253
HP Inc. 2901 245
Lenovo Motorola 999 221
Nvidia Corp 2012 219
ZTE Corporation 549 197
Toshiba Corporation 1081 196
Panasonic 1119 183
Facebook 3765 176
Dell EMC 2393 171
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 162
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 151
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 149
Amazon Inc - Amazon.com 1469 144
AMD - Advanced Micro Devices 1664 132
Yandex - Яндекс 4100 131
Twitter 2204 126
IBM 3530 120
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 119
MediaTek 315 113
Philips 698 112
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 111
OPPO Electronics 222 110
Sharp Corporation 319 95
Alcatel 229 93
Sony Ericsson 469 93
NeXus 204 86
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 135
Связной ГК 877 122
Евросеть 883 83
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 61
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 49
Visa International 1345 46
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 31
re:Store 106 29
Carl Zeiss 176 28
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 28
Альфа-Банк 1123 27
GlobalFoundries - GF 67 25
Miele 85 25
Electrolux - Электролюкс Рус 104 25
AliExpress 275 24
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 23
eBay Inc 529 22
МТС банк 254 22
Hansa - Ханса 59 21
Nike 85 20
ВТБ24 583 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 18
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
LinkedIn 520 17
Русский стандарт Банк 302 17
Lego 84 17
Uber Technologies 258 16
Whirlpool 44 16
Uber 257 16
Газпромбанк - ГПБ 692 15
Candy Group - Канди 50 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 14
Tesla Motors 241 14
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 14
Dyson 62 13
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 13
Hyundai Motor 144 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 97
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 52
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 30
Правительство РФ 2200 24
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 23
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 19
Президент Российской Федерации 1439 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 16
Президент США 105 15
Пентагон - Министерство обороны США 277 14
Федеральное казначейство России 766 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 9
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 7
Роснано 456 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 38
Linux Foundation 157 36
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 18
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 14
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 13
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 12
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 11
Церковь Вечности 11 11
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 9
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 6
ЛДПР 68 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 5
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 5
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 5
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Руссофт - Russoft 250 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 2
OIN - Open Invention Network 17 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 897
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 700
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 683
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 668
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 473
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 468
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 423
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 379
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 356
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 319
3G - Стандарт мобильной связи 3714 305
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 302
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 236
Smartphone - Смартфон 773 232
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 201
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 199
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 199
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 177
USB Type-C - USB-C 901 173
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 153
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 147
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 146
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 145
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 144
ARM64 - Архитектура процессора 1017 140
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 130
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 123
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 120
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 120
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 112
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 109
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 105
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 104
DDR - Double data rate 1066 101
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 91
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 90
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 83
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 79
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 78
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 78
Google Android 10750 1518
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 855
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 747
Apple iOS 5741 462
Samsung Galaxy Note 558 452
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 438
Apple iPad 3263 416
Microsoft Windows 10 6622 305
Samsung Galaxy 345 280
Microsoft Windows Phone OS 1472 251
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 240
Nvidia GeForce GTX 2055 220
Google Play - Google Store - Android Market 2515 213
Apple iPhone 5 710 184
Apple iPhone 4 700 161
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 159
Apple iPhone 6 547 157
Linux OS 4249 157
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 155
Samsung Electronics TouchWiz 167 154
Google Nexus - Серия смартфонов 398 154
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 151
Tizen OS - Linux 215 149
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 145
Corning Gorilla Glass 496 132
Google YouTube - Видеохостинг 1710 127
Symbian OS 767 119
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 115
Microsoft Skype 1465 112
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 108
Samsung Electronics Bada 171 107
Samsung Pay 238 105
Microsoft Windows 8 1228 101
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 101
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 98
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 96
Samsung S-Pen - Стилус 108 96
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 90
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 88
Apple iPad mini 375 87
Steve Jobs - Стив Джобс 701 88
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 48
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 46
Путин Владимир 1821 41
Минасян Карине 91 29
Чайка Владимир 27 23
Jun Lei - Цзунь Лей 43 22
Граф Аркадий 24 21
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 20
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 20
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 25 20
Гостев Дмитрий 20 20
Baker Simon - Бейкер Саймон 22 20
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 21 19
Медведев Дмитрий 1433 17
Виноградова Наталья 49 16
Тихонов Андрей 33 16
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 16
Певнев Сергей 17 16
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 15
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 16 15
Blass Evan - Бласс Эван 32 15
Никифоров Николай 1126 14
Гуцериев Михаил 107 14
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 13
Малис Александр 110 13
Борзилов Давид 36 12
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 11
Rubin Andy - Рубин Энди 59 11
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 11
Ю Ричард - Yu Richard 19 10
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 10
Мишин Глеб 44 10
Терехов Александр 13 9
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 9
Богачев Игорь 172 9
Мацоцкий Сергей 150 9
Бойко Елена 151 9
Гуральников Сергей 161 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 8
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1911
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 931
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 657
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 375
Южная Корея - Республика 1454 353
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 308
Япония 2771 232
Европа 3736 179
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 170
Германия - Федеративная Республика 3618 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 154
Индия - Республика 2165 134
США - Калифорния 972 91
Испания - Барселона 533 83
США - Купертино 204 64
Северная Америка 1407 63
Азия - Азиатский регион 1512 63
Китай - Тайвань 589 62
Франция - Французская Республика 2116 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 61
Германия - Берлин 355 61
США - Нью-Йорк 1088 56
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 55
Канада 1295 52
Восточная Европа 1674 50
Европа Западная 611 49
Австралия - Австралийский Союз 1121 49
Африка 1486 47
Ближний Восток 1471 43
Италия - Итальянская Республика 1377 42
Казахстан - Республика 2622 42
Украина 3353 41
США - Сан-Франциско 689 37
Россия - СФО - Новосибирск 1959 36
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 36
Бразилия - Федеративная Республика 1122 36
Южная Корея - Сеул 129 36
Беларусь - Белоруссия 2084 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 61
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 42
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 33
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 33
Русский язык 976 27
Trade-in 54 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 20
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 12
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 10
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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