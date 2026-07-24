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Samsung Electronics

Samsung Electronics

Samsung Electronics представляет собой южнокорейскую транснациональную компанию, которая является частью Samsung Group. Основанная в 1969 году, компания занимается разработкой и производством спектра электронных устройств и компонентов. В ее продуктовую линейку входят смартфоны, телевизоры, бытовая техника, полупроводники и дисплеи.

Одной из ключевых особенностей Samsung Electronics является вертикальная интеграция производства. Компания самостоятельно разрабатывает многие компоненты для своей продукции, включая процессоры Exynos и дисплеи AMOLED. Это позволяет ей контролировать цепочку поставок и оптимизировать производственные процессы.

В 2025 году компания столкнулась с рядом вызовов. Президент Ли Чжэ Ен публично признал критическое состояние бизнеса, призвав к решительным действиям по преодолению кризиса. Полупроводниковое подразделение Samsung Foundry объявило о планах сократить инвестиции в производство вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Компания работает над развитием новых технологий. В частности, Samsung разрабатывает технологию BSPDN для решения проблем с перегревом чипов при уменьшении техпроцесса. Также компания представила линейку смартфонов Galaxy S25 с улучшенной интеграцией искусственного интеллекта.

В России Samsung официально приостановила операции в 2022 году, однако продолжает поддерживать маркетинговую активность через местных партнеров.

В судебной сфере стоит отметить дело против главы ARM, где упоминалось о переговорах с Samsung касательно лицензий на технологии для производства процессоров. Также компания участвовала в споре с TCL по поводу использования технологии квантовых точек в телевизорах.

Конкурирующие компании на рынке электроники:

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15.05.2026 Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов

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ншетами: продажи этих устройств в I квартале 2026 г. выросли на 72% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона» на основании данных продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили пред
26.03.2026 Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

тветили на запрос CNews Что принесло доход Согласно отчетности, «Исследовательский центр Самсунг» в основном выполняет услуги по обработке данных и исследованиям и разработке для материнской компании Samsung, зарегистрированной в Корее. Kote Puerto на Unsplash Предприятие Samsung в России заработало полмиллиарда Стоимость выполненных работ по итогам 2025 г. составила 2,7 млрд руб. Ст
24.03.2026 «Умные» телевизоры Google, Amazon, Apple и Samsung обвинили в предвзятости при выборе контента для пользователей

д рынком Сразу несколько ассоциаций телевещательных компаний потребовали от властей ЕС ввести самые жесткие меры в отношении «умных» телевизоров и ИИ-помощников, разработанных Google, Amazon, Apple и Samsung. В письме на имя главы антимонопольного ведомства ЕС Терезы Рибера (Teresa Ribera) утверждается, что крупные технологические компании контролируют операционные системы смарт-телевизоров
18.03.2026 Т2 запустила продажи Samsung Galaxy A57 с зарядным устройством в подарок

T2, российский оператор мобильной связи, объявил о начал продажи нового смартфона Samsung Galaxy A57 совместно с партнерами. Первые покупатели получат быстрое сетевые зарядные устройство и кабель от Samsung в подарок. Т2 объявляет о старте продаж нового смартфона S
18.03.2026 Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев

Спешка Samsung Компания Samsung решила снять с продажи уникальный в своем модельном ряду смар
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Топовый уничтожитель зрения Владельцы флагманских смартфонов S26 Ultra корейской компании Samsung возненавидели их за его негативное воздействие на их глаза. В интернете за последние дни появилась масса тем, в том числе на официальном форуме Samsung, в которых пользователи ут
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ПАО «МТС» объявляет об итогах предзаказов на новую линейку Samsung Galaxy S26, стартовавших 25 февраля. Самой популярной моделью стала версия Ultra, на которую пришлось 77% предварительных заявок. Об этом CNews сообщили представители МТС. Базовая верси

Публикаций - 11065, упоминаний - 16597

Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

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LG Electronics 3735 1822
Sony 6739 1453
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1317
Huawei 4677 1154
Google LLC 12690 1125
Xiaomi - Сяоми 2232 1122
Intel Corporation 12811 1026
Microsoft Corporation 25775 971
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Toshiba Corporation 2980 696
HTC Corporation 1512 664
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ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 619
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Lenovo Group 2447 558
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IBM - International Business Machines Corp 9699 335
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ZTE Corporation 800 248
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 449
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Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 32
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Symbian Foundation 38 17
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 15
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 13
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 12
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
Церковь Вечности 11 11
WiMAX Forum 69 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 9
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 8
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 4569
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2309
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 2281
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2280
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1915
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1873
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1734
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1697
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1560
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 1455
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1423
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1378
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1372
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1283
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1255
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1252
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1190
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1079
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1060
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 986
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 972
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 932
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 883
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 762
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 759
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 671
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 663
Наушники - Headphones 4478 656
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 638
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 623
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 603
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 601
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 595
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 588
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 579
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 576
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 541
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 541
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 540
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 538
Google Android 15244 1956
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1401
Samsung Galaxy 1035 1019
Microsoft Windows 16882 698
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 640
Apple iOS 8583 614
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 591
Apple iPad 4012 555
Samsung Galaxy Note 702 554
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 404
Apple iPhone 6 4861 343
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 328
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 326
Linux OS 11533 312
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 306
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 305
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 298
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 284
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 279
Nokia Symbian OS 1411 266
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 265
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 256
Microsoft Windows 2000 8678 256
Apple iPhone 5 783 205
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 203
Google YouTube - Видеохостинг 3002 199
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 198
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 192
Samsung Electronics TouchWiz 202 192
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 185
Apple iPhone 4 800 184
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 175
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 175
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 169
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 163
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 162
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 160
Samsung Pay 296 159
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 151
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 151
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 120
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 85
Путин Владимир 3454 65
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 63
Ксенин Алекс 311 55
Губанов Андрей 117 39
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 32
Симонов Игорь 103 32
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 30
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 29
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 29
Борзилов Давид 77 28
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 26
Савин Сергей 97 24
Чайка Владимир 29 23
Медведев Дмитрий 1665 23
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 23
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 22
Гостев Дмитрий 23 22
Певнев Сергей 22 22
Наумов Максим 100 22
Граф Аркадий 25 22
Jun Lei - Цзунь Лей 46 22
Москалева Татьяна 73 22
Толпыгин Никита 35 22
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 21
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 21
Фадеев Михаил 57 19
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 18
Виноградова Наталья 53 18
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 18
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 19 18
Тихонов Андрей 43 17
Малис Александр 158 16
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 16
Rubin Andy - Рубин Энди 63 16
Бровкин Дмитрий 55 16
Иксанова Екатерина 22 16
Шадаев Максут 1210 15
Никифоров Николай 1138 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4472
Южная Корея - Республика 7052 2639
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2443
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 1903
Европа 24964 1097
Япония 13807 960
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 900
Китай - Тайвань 4245 607
Германия - Федеративная Республика 13221 512
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 448
Азия - Азиатский регион 5920 417
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 352
Финляндия - Финляндская Республика 3697 339
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 291
Индия - Bharat 5870 282
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 253
Франция - Французская Республика 8177 201
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 197
США - Калифорния 4829 189
Украина 7928 179
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 165
Канада 5082 159
Италия - Итальянская Республика 4508 148
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 141
Швеция - Королевство 3782 141
Нидерланды 3746 138
Беларусь - Белоруссия 6289 136
Испания - Каталония - Барселона 752 124
Африка - Африканский регион 3641 116
Земля - планета Солнечной системы 10865 112
США - Нью-Йорк 3180 112
Казахстан - Республика 6048 109
Америка - Американский регион 2206 106
Ближний Восток 3154 105
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 104
Европа Восточная 3138 102
Европа Западная 1496 101
Южная Корея - Сеул 375 99
Испания - Королевство 3840 98
Германия - Берлин 732 95
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1521
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 898
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 776
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 709
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 564
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 442
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 344
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 342
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 309
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 306
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 297
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 278
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 254
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 238
Ergonomics - Эргономика 1755 223
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 220
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 219
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 212
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 207
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 203
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 193
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 179
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 169
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 160
Импортозамещение - параллельный импорт 618 158
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 156
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 156
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Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 14
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
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University of Cambridge - Кембриджский университет 257 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 279
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 243
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 173
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 119
CeBIT 614 86
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 60
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 53
Samsung Unpacked 41 39
День молодёжи - 27 июня 1087 38
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 34
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 32
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 30
Международный женский день - 8 марта 418 30
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 24
Связь-Экспокомм 276 22
Фотофорум 48 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 15
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 15
Intel Developer Forum - IDF 317 15
Samsung Forum 14 14
Photokina 60 13
CNews AWARDS - награда 571 12
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
Red Dot Design Award 57 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
FPD International 17 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
ISE - Integrated Systems Europe 51 7
iF Design Awards 26 7
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 7
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
День Защитника отечества - 23 февраля 66 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 6
День знаний - 1 сентября 42 5
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
Black Hat - Конференция 120 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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