«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8

Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».объявляет старт предзаказа на новую серию складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold. Стоимость новинок начинается от 105 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Коммерческий директор Компании «М.Видео» Сергей Уваров: «Samsung остается безусловным лидером российского рынка складных смартфонов и продолжает укреплять свои позиции. По итогам первого полугодия 2026 г. доля бренда выросла с 53,9% до 68,8% в денежном выражении и с 57% до 69,2% в количественном по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом лидерство компании подтверждается не только текущими результатами, но и многолетней статистикой продаж: сразу четыре модели Samsung — Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Fold2 — входят в пятерку самых продаваемых складных смартфонов за всю историю существования этой категории на российском рынке. Новая линейка Galaxy Z продолжает развитие этого сегмента, предлагая пользователям широкий выбор устройств для самых разных сценариев использования — от компактного смартфона на каждый день до флагманского решения для работы, творчества и развлечений».

В этом поколении впервые представлен Galaxy Z Fold8. В линейку также вошел Galaxy Z Fold8 Ultra. Galaxy Z Flip8 — самая тонкая модель серии на сегодняшний день.

Возможности Galaxy AI оптимизированы для каждого устройства линейки. Независимо от форм-фактора искусственный интеллект делает взаимодействие с устройством еще более удобным и интуитивным. На больших экранах Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra стало проще работать сразу с несколькими приложениями, а интеллектуальный внешний FlexWindow экран смартфона Galaxy Z Flip8 открывает быстрый доступ к важной информации и часто используемым функциям. Благодаря интеграции ИИ-агентов, включая Gemini Intelligence, пользователи могут выполнять привычные задачи быстрее, сохраняя полный контроль над своими данными и настройками конфиденциальности.

Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 получит эксклюзивный розовый оттенок.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Galaxy Z Fold8 Ultra 12+256ГБ — 169 999 руб.; Galaxy Z Fold8 Ultra 12+512ГБ — 199 999 руб.; Galaxy Z Fold8 Ultra 16ГБ+1ТБ — 249 999 руб.; Galaxy Z Fold8 12+256ГБ — 149 999 руб.; Galaxy Z Fold8 12+512ГБ — 179 999 руб.; Galaxy Z Fold8 16ГБ+1ТБ — 229 999 руб.; Galaxy Z Flip8 12+256ГБ — 104 999 руб.; Galaxy Z Flip8 12+512ГБ — 124 999 руб.