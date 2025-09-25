Разделы

Samsung Galaxy Flip Серия смартфонов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.09.2025 Galaxystore и 2Mood выпустили лимитированный сет аксессуаров

зинах Samsung Galaxystore 24 сентября. В коллекционном кейсе представлены: складной смартфон Galaxy Z Flip7 в оттенке Navy Blue и сумка-шкатулка из сатина от 2Mood, идеально вмещающая смартфон.
08.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7. Стоимость новинок в канал
01.08.2025 Интерес к складным смартфонам у россиян вырос на 30%

Девятого июля в «Ситилинке» стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. По сравнению с прошлым годом спрос на складные смартфоны вырос н
15.07.2025 «Яндекс Маркет» объявил о предзаказе смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

с Маркет» открыл предзаказ на новое поколение складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Это самые тонкие и мощные модели с гибким экраном в истории бренда. Уже сейчас покуп
14.07.2025 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7

сообщает о том, что первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также линейку носимых устройств Samsung Galaxy Watch8 на специальной презентации в
09.07.2025 Новые Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 доступны в «Связь.ON» по предзаказу

Новые смартфоны Samsung — Galaxy Z Fold7, Galaxy Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE — можно предзаказать на сайте «Связь.ON». Предзаказ продлится до конца 21 июля 202
09.07.2025 Samsung Galaxystore объявил старт предзаказа премиальных складных смартфонов Samsung Galaxy Z седьмого поколения и часы Galaxy Watch 8

способен стать полноценным персональным ассистентом своего владельца. Новые Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 сочетают в себе передовые технологии искусственного интеллекта, эргономичность, котор
09.07.2025 В «Ситилинк» стартовал предзаказ новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE

конфигурации по памяти на 256 и 512 ГБ. Еемкость аккумулятора также выросла на 300 мАч до 4300 мАч. Samsung Galaxy Z Flip FE Впервые в истории складных смартфонов Samsung представила специальну
11.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов складных смартфонов на рынке РФ в 2024 году

Лидерами в сегментах Fold стали модели Samsung Galaxy Z Fold 6 и Huawei Mate X6, а в версии Flip — Samsung Galaxy Z Flip 6. По данным «М.Видео-Эльдорадо», чаще всего складные смартфоны берут ж
04.12.2024 Infinix запускает в России свой первый складной смартфон Zero Flip и часы серии XWatch 3

Компания Infinix сообщает о старте продаж своего первого складного смартфона Zero Flip. Внешний 3,64-дюймовый экран позволяет пользоваться большинством актуальных приложений без ограничений, включая локальные: VK, Telegram, сервисы «Яндекса» и др. Смартфон получил три 5
22.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж новых устройств Samsung на 41% на рынке России

вой техникой, отмечает повышенный спрос на новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, а также умные часы Samsung Galaxy Watch 7 за первый месяц продаж с момента их офици
01.08.2024 Caviar представила «олимпийские» версии Samsung Z Flip6 в стиле tennis core

ель кастомизированных устройств Apple и Samsung — запускает спортивную и элегантную коллекцию новых Samsung Z Flip и iPhone. Об этом CNews сообщили представители Caviar. При создании дизайна ко
24.07.2024 Аналитика МТС: россияне переходят на складные смартфоны от Samsung

руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/512Gb — 199 990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/1Tb — 229 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/256Gb — 119 990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/512Gb — 129

12.07.2024 В Петербурге МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

еживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипед. Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке люб
12.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» отмечает лидеров на рынке складных и раскладных смартфонов по итогам первого полугодия 2024 года .

нте раскладных моделей стал бренд Honor с гаджетом Honor Magic V2, а в сегменте складных гаджетов – Samsung Galaxy Z Flip 5. В список брендов-лидеров в штучном и денежном выражении в первом пол
11.07.2024 В Татарстане МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

еживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипед. Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке люб
11.07.2024 В Нижнем Новгороде МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке люб
11.07.2024 В Перми МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

живать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде. Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке люб
11.07.2024 В Кирове МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта

живать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде. Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке люб
11.07.2024 «Билайн» открыл предзаказ на новую линейку складных смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6

ИИ теперь будут всегда под рукой. Оформив предзаказ в «Билайне» на новое поколение Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, покупатель получит в подарок новейшие беспроводные наушники Samsung Galaxy Bud
11.07.2024 В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Все покупатели получат в подарок флагманские беспроводные наушники Samsung G
10.07.2024 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

0 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/512Gb – 199990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold6 12/1Tb – 229990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/256Gb – 119990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip6 12/512Gb – 12999
10.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3

ценить возможности складных флагманов южнокорейской компании. Мы верим, что Samsung Galaxy Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 зададут новые стандарты среди складных смартфонов». Galaxy Z Fold6, Z
19.02.2024 Выпущен супердешевый гибкий смартфон по цене бюджетного мобильника

на 256 ГБ встроенной памяти стоит в российской рознице 50 тыс. руб. (на момент выхода материала), а Samsung Galaxy Z Flip 5 с накопителем на 512 ГБ продается за 108 тыс. руб., ZTE Libero Flip о
11.08.2023 МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигу
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку

Премиальный телефон без гарантии Владельцы смартфонов с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip 3 могут лишиться гарантии на них, если уронят их на любую мягкую поверхность, п
14.02.2020 Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена

Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуаль
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России

ания Samsung провела международную премьеру флагманских смартфонов Galaxy S20 и новейшего смартфона Galaxy Z Flip с гибким дисплеем. Презентация прошла на мероприятии Galaxy Unpacked в Сан-Фран
27.06.2016 «ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen

«ГНУ/Линуксцентр» — российская компания-дистрибьютор продуктов на основе свободного ПО — начал принимать заявки на приобретение первого официального Samsung Z3 под управлением мобильной ОС Tizen: корпоративного смартфона, обеспечивающего защиту данных пользователя. Об этом CNews сообщили в «ГНУ/Линуксцентре». Смартфон Samsung Z3, пре
10.11.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

