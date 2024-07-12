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«М.Видео-Эльдорадо» отмечает лидеров на рынке складных и раскладных смартфонов по итогам первого полугодия 2024 года .

Группа «М.Видео-Эльдорадо»,российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж складных и раскладных смартфонов в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» в первом полугодии 2024 г. Лидером в сегменте раскладных моделей стал бренд Honor с гаджетом Honor Magic V2, а в сегменте складных гаджетов – Samsung Galaxy Z Flip 5.

В список брендов-лидеров в штучном и денежном выражении в первом полугодии 2024 г. вошли Samsung, Honor, Motorola и Oppo.

В первом полугодии 2024 г. россияне купили в сети «М.Видео-Эльдорадо» на 27% больше складных и раскладных смартфонов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В 2022 г. подобные модели производила Samsung, в 2023 г. количество брендов увеличилось – добавились Motorola, Oppo, Tecno, а в 2024 г. на рынок раскладных и складных смартфонов вышел бренд Honor.

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По итогам первого полугодия 2024 г. лидером в сегменте раскладных телефонов стала новинка Honor Magic V2, а в сегменте складных гаджетовSamsung Galaxy Z Flip 5.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «Россияне активно интересуются складными и раскладными смартфонами. Свою роль в этом сыграла высокая конкуренция среди производителей, которые активно расширяют свое присутствие в данном сегменте. Этот шаг позитивно восприняли и покупатели – теперь они могут выбирать гаджет, которым им наиболее удобно и привычно пользоваться. 10 июля состоялась презентация новинок: Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, к которым мы уже видим большой интерес среди клиентов. В этом году мы ожидаем выхода новых моделей складных и раскладных смартфонов еще от нескольких брендов смартфонов, что тоже добавит интереса к ним со стороны покупателей. «М.Видео-Эльдорадо» традиционно будет одним из первых на рынке предлагать их россиянам»

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