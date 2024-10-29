Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Honor Magic



29.10.2024 Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3

я «М.Видео», «Эльдорадо» DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon, начались продажи складного смартфона Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители Honor. Вес Honor Magic V3 составл
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3

и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж складного смартфона Honor Magic V3. «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует большой спрос на новый раскладной смартфон, рос
29.10.2024 МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3

аза, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на новинку оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2. Главным хитом предзаказа стала модель в зелёном цвете, на которую пришлось 70
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3

мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor Magic

22.10.2024 МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на новый смартфон Honor Magic V3 с ультратонким корпусом и технологиями искусственного интеллекта. Honor Mag
10.10.2024 Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200

Бренд Honor объявил о доступности функции «Круг для поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует привычный пользовательский опыт и обеспечивает инту
09.09.2024 Honor представил рекордно тонкий складной смартфон Honor Magic V3 толщиной всего 9,2 мм

Глобальный технологический бренд Honor презентовал инновационный складной смартфон Honor Magic V3, который ставит новые рекорды тонкости и легкости в своем классе, а также суще
12.07.2024 Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3

Глобальный технологический бренд Honor на презентации в Китае анонсировал новейший флагман Honor Magic V3, который становится эталоном компактности, надежности и производительности сре
16.05.2024 Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15

Honor анонсировал доступность Android 15 Beta 1 для разработчиков. Honor Magic6 Pro и Honor Magic V2 стали первыми смартфонами, которые получают тестовую версию новейшей операцион
22.04.2024 Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro

МТС, цифровая экосистема, открыла продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Спрос на него в Казани оказался о
18.04.2024 МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

ПАО «МТС» открывает кировчанам продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной

18.04.2024 Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников

МТС открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной

18.04.2024 МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

ПАО «МТС» открывает пермякам продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной

16.04.2024 Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro

М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой Honor Falcon, экраном с защитой Honor Nan
16.04.2024 В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro

ПАО «МТС» открывает продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной

09.04.2024 Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб.

», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыт предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой HONOR Falcon, ярким экраном с защитой HON
09.04.2024 МТС открыла кировчанам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для кировчан до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля. О
09.04.2024 МТС открыла пермякам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для пермяков до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля. Об этом CNews сообщили представители МТС. Honor Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задн
09.04.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля 20
19.03.2024 Анонсирована специальная версия флагманского смартфона Honor – Magic6 Ultimate

Honor представила улучшенную версию флагманского смартфона — Honor Magic6 Ultimate. Вдохновением дизайна задней панели послужила эстетика роскошных спортивных автомобилей с тщательно выверенным дизайном декоративных элементов интерьера и использованием и
20.02.2024 МТС начала продажи Honor Magic V2

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic V2. Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Об этом CNews с
09.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor

овли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте приема предварительных заказов на смартфон Honor Magic V2 – тонкий и легкий складной флагман. В период с 9 до 19 февраля 2024 г. при офо
28.02.2022 Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4

Honor представила новые смартфоны премиум-класса. Во флагманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Wa
11.01.2022 Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V

Honor объявила о запуске своего первого флагманского раскладного смартфона с поддержкой 5G – Honor Magic V. Обладая ультратонким шарниром, широким внешним экраном и новейшим пользователь
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены

в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспроводную зарядную панель Honor. В ходе презентации выступили представители бренда Honor, компании «Яндекс», Сбербанк, студии Артем
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена

Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного


Публикаций - 53, упоминаний - 101

Honor Magic и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 21
Huawei 3933 18
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 16
Samsung Electronics 10254 14
Xiaomi 1732 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 7
Apple Inc 12100 6
Telegram Group 1983 6
Qualcomm Technologies 1822 5
BBK OPPO Electronics 384 5
Google LLC 11775 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 4
Lenovo Motorola 3501 4
МегаФон 8805 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
BBK vivo iQOO 16 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Sony 6544 2
Microsoft Corporation 24625 2
MediaTek - Ralink 527 2
Samsung - Harman - JBL 216 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
ИИ-Технологии 104 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Haier Group 165 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
Leica Camera 261 1
Gree Electric 8 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Lenovo Group 2292 1
LG Electronics 3614 1
Intel Corporation 12197 1
ZTE Corporation 747 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Volkswagen Group - VW 280 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Volkswagen Audi Group 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 32
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 13
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 11
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
Наушники - Headphones 3999 7
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 6
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 320 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 20
Honor Falcon 12 12
Honor Watch Magic - умные часы 48 11
Honor MagicOS 38 11
Honor - серия смартфонов 205 10
Unimax UMX - Серия смартфонов 230 9
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 27 9
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 8
Google Android 13994 7
Huawei Mate - серия смартфонов 352 7
Samsung Galaxy S24 - смартфон 40 7
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 6
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 33 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
Honor AI Motion Sensing 5 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 4
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 4
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 4
Honor SuperCharge 118 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
BBK Realme GT 27 4
Google Android 14 73 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 4
Google Cloud Platform - GCP 308 4
Honor MagicOS - Magic Capsule 15 4
ASUS ROG Phone - Игровой смартфон 18 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 3
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 3
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 127 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 3
Apple iPhone 13 142 3
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 3
Huawei Pura - серия смартфонов 14 3
AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 3
Google Android 9 - Android Pie 210 2
Xiaomi Black Shark - Серия смартфонов 24 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 2
Помозов Алексей 50 9
Губанов Андрей 88 7
Zhao George - Чжао Джордж 17 6
Иксанова Екатерина 16 4
Лебедев Артемий 99 1
Чуйков Иван 2 1
Нигай Карина 1 1
Савинский Вячеслав 1 1
Биленко Михаил 7 1
Уваров Сергей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Франция - Французская Республика 7845 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 4
Европа 21767 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 3
Германия - Берлин 715 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Польша - Республика 1959 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Европа Западная 1481 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 18
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 12
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Зоология - наука о животных 2603 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Сон - Somnus 428 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 57 1
Avalanche - множественное значение 16 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
TENAA 18 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
DxOMark - Издание 36 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще