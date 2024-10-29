Honor Magic
|29.10.2024
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Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3
я «М.Видео», «Эльдорадо» DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon, начались продажи складного смартфона Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители Honor. Вес Honor Magic V3 составл
|29.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3
и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж складного смартфона Honor Magic V3. «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует большой спрос на новый раскладной смартфон, рос
|29.10.2024
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МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3
аза, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на новинку оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2. Главным хитом предзаказа стала модель в зелёном цвете, на которую пришлось 70
|22.10.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3
мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor Magic
|22.10.2024
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МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом
ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на новый смартфон Honor Magic V3 с ультратонким корпусом и технологиями искусственного интеллекта. Honor Mag
|10.10.2024
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Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200
Бренд Honor объявил о доступности функции «Круг для поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует привычный пользовательский опыт и обеспечивает инту
|09.09.2024
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Honor представил рекордно тонкий складной смартфон Honor Magic V3 толщиной всего 9,2 мм
Глобальный технологический бренд Honor презентовал инновационный складной смартфон Honor Magic V3, который ставит новые рекорды тонкости и легкости в своем классе, а также суще
|12.07.2024
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Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3
Глобальный технологический бренд Honor на презентации в Китае анонсировал новейший флагман Honor Magic V3, который становится эталоном компактности, надежности и производительности сре
|16.05.2024
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Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15
Honor анонсировал доступность Android 15 Beta 1 для разработчиков. Honor Magic6 Pro и Honor Magic V2 стали первыми смартфонами, которые получают тестовую версию новейшей операцион
|22.04.2024
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Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro
МТС, цифровая экосистема, открыла продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Спрос на него в Казани оказался о
|18.04.2024
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МТС в Кирове открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro
ПАО «МТС» открывает кировчанам продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной
|18.04.2024
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Спрос нижегородцев на флагманский смартфон Honor Magic 6 Pro превысил показатели предшественников
МТС открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной
|18.04.2024
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МТС в Перми открыла продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro
ПАО «МТС» открывает пермякам продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной
|16.04.2024
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Ритейлеры начали продажи флагмана Honor Magic 6 Pro
М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой Honor Falcon, экраном с защитой Honor Nan
|16.04.2024
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В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro
ПАО «МТС» открывает продажи флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Новинка уже доступна в розничной
|09.04.2024
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Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб.
», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыт предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой HONOR Falcon, ярким экраном с защитой HON
|09.04.2024
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МТС открыла кировчанам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro
ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для кировчан до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля. О
|09.04.2024
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МТС открыла пермякам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro
ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для пермяков до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля. Об этом CNews сообщили представители МТС. Honor Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задн
|09.04.2024
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МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей
ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля 20
|19.03.2024
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Анонсирована специальная версия флагманского смартфона Honor – Magic6 Ultimate
Honor представила улучшенную версию флагманского смартфона — Honor Magic6 Ultimate. Вдохновением дизайна задней панели послужила эстетика роскошных спортивных автомобилей с тщательно выверенным дизайном декоративных элементов интерьера и использованием и
|20.02.2024
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МТС начала продажи Honor Magic V2
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic V2. Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Об этом CNews с
|09.02.2024
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«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor
овли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте приема предварительных заказов на смартфон Honor Magic V2 – тонкий и легкий складной флагман. В период с 9 до 19 февраля 2024 г. при офо
|28.02.2022
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Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4
Honor представила новые смартфоны премиум-класса. Во флагманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Wa
|11.01.2022
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Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V
Honor объявила о запуске своего первого флагманского раскладного смартфона с поддержкой 5G – Honor Magic V. Обладая ультратонким шарниром, широким внешним экраном и новейшим пользователь
|29.05.2020
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Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены
в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспроводную зарядную панель Honor. В ходе презентации выступили представители бренда Honor, компании «Яндекс», Сбербанк, студии Артем
|28.04.2020
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Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена
Honor представил новые беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. Наушники выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы, оснащены системой из трех микрофонов и позволяют с комфортом говорить и слушать музыку даже в условиях усиленного
Honor Magic и организации, системы, технологии, персоны:
|Помозов Алексей 50 9
|Губанов Андрей 88 7
|Zhao George - Чжао Джордж 17 6
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