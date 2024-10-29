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МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3 аза, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на новинку оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2. Главным хитом предзаказа стала модель в зелёном цвете, на которую пришлось 70

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor Magic

МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на новый смартфон Honor Magic V3 с ультратонким корпусом и технологиями искусственного интеллекта. Honor Mag

Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200 Бренд Honor объявил о доступности функции «Круг для поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует привычный пользовательский опыт и обеспечивает инту

Honor представил рекордно тонкий складной смартфон Honor Magic V3 толщиной всего 9,2 мм Глобальный технологический бренд Honor презентовал инновационный складной смартфон Honor Magic V3, который ставит новые рекорды тонкости и легкости в своем классе, а также суще

Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3 Глобальный технологический бренд Honor на презентации в Китае анонсировал новейший флагман Honor Magic V3, который становится эталоном компактности, надежности и производительности сре

Пользователям флагманских смартфонов Honor доступна первая бета-версия Android 15 Honor анонсировал доступность Android 15 Beta 1 для разработчиков. Honor Magic6 Pro и Honor Magic V2 стали первыми смартфонами, которые получают тестовую версию новейшей операцион

Казань вошла в топ-5 регионов по количеству предзаказов HONOR Magic 6 Pro МТС, цифровая экосистема, открыла продажи флагманского смартфона HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей. Спрос на него в Казани оказался о

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Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб. », «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыт предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 6 Pro. Новинка оснащена тройной камерой HONOR Falcon, ярким экраном с защитой HON

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МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля 20

Анонсирована специальная версия флагманского смартфона Honor – Magic6 Ultimate Honor представила улучшенную версию флагманского смартфона — Honor Magic6 Ultimate. Вдохновением дизайна задней панели послужила эстетика роскошных спортивных автомобилей с тщательно выверенным дизайном декоративных элементов интерьера и использованием и

МТС начала продажи Honor Magic V2 ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic V2. Новинка уже доступна онлайн и в магазинах розничной сети МТС. Об этом CNews с

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor овли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте приема предварительных заказов на смартфон Honor Magic V2 – тонкий и легкий складной флагман. В период с 9 до 19 февраля 2024 г. при офо

Honor представила флагманскую серию смартфонов Magic4 Honor представила новые смартфоны премиум-класса. Во флагманскую серию вошли Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro. Компания также презентовала новые смарт-часы Honor Wa

Honor выпустила своей первый раскладной смартфон Magic V Honor объявила о запуске своего первого флагманского раскладного смартфона с поддержкой 5G – Honor Magic V. Обладая ультратонким шарниром, широким внешним экраном и новейшим пользователь

Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспроводную зарядную панель Honor. В ходе презентации выступили представители бренда Honor, компании «Яндекс», Сбербанк, студии Артем