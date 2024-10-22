МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на новый смартфон Honor Magic V3 с ультратонким корпусом и технологиями искусственного интеллекта. Honor Magic V3 представлен в конфигурации 512 + 12 ГБ в черном и зеленом цветах. Стоимость новинки в МТС составит 189 990 руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предзаказ открыт с 22 по 28 октября 2024 г. В этот период все покупатели получат в подарок планшет Honor Pad 9 5G, а также сервисное обслуживание, включающее страховку экрана на шесть месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.

МТС МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом

«Рынок складных смартфонов продолжает активно расти: с января по сентябрь 2024 г. была продана 61 тыс. устройств на сумму 6,2 млрд руб., что на 12% в штуках и на 5% в деньгах больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские бренды за год увеличили свою долю на рынке на 12% и теперь занимают 45% от общего числа складных смартфонов. Мы уверены, что новый Honor Magic V3 будет востребован среди наших клиентов благодаря уникальным техническим характеристикам и поддержке функций ИИ», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Honor Magic V3 весит 226 граммов при толщине 9,2 мм в сложенном состоянии и 4,35 мм в разложенном. Смартфон работает на операционной системе MagicOS 8.0. В Honor Magic V3 есть облачные ИИ-технологии на базе Google Cloud, предоставляющие такие инструменты как «Круг для поиска», ИИ-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».

Смартфон оснащен тройной камерой Honor Falcon с технологиями искусственного интеллекта, основным сенсором 50 МП со светосильной оптикой, а также гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации, ультраширокоугольной камерой 40 МП с функцией съемки макро и телефотокамерой 50 МП с OIS и оптическим увеличением 3,5х.