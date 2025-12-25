Получите все материалы CNews по ключевому слову
Губанов Андрей
СОБЫТИЯ
Губанов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|SmartMarketing 73 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.