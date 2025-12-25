Губанов Андрей

Разделы

СОБЫТИЯ


25.12.2025 Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС привлек свыше 550 тысяч клиентов 1
20.11.2025 Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке» 1
23.10.2025 МТС и Т2 поделят торговые площади 1
18.09.2025 МТС презентовала iPhone 17 в России за сутки до начала мировых продаж 1
11.09.2025 Аналитика МТС: iPhone 17 стал самой популярной новинкой от Apple за последние три года 1
10.09.2025 МТС открыла предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple 1
08.09.2025 Аналитика МТС: продажи iPhone выросли на 30% перед выходом новой модели 1
19.08.2025 МТС запустила продажи виртуальных сертификатов на iPhone 17 1
01.08.2025 МТС открыла предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80 Ultra и Huawei Pura 80 Pro 1
14.07.2025 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 1
26.05.2025 Аналитика МТС: в России зафиксированы рекордные продажи складных смартфонов 1
22.05.2025 билайн запустил игру, позволяющую экономить на продуктах, выигрывать призы и получить до 1 млн Апельсинок 1
25.04.2025 Аналитика МТС: россияне скупают наушники-вкладыши 1
18.04.2025 МТС открыла продажи автомобилей 1
04.03.2025 В МТС стартовали продажи нового смартфона Honor Magic 7 Pro 1
25.02.2025 МТС открыла предзаказ на флагман Honor Magic 7 Pro с ИИ-камерой 1
04.02.2025 МТС начала продажи ударопрочного смартфона Honor X9c 1
03.02.2025 Аналитика МТС: предзаказы на линейку Samsung Galaxy S25 стали самыми высокими с 2022 года 1
28.01.2025 МТС открыла предзаказ на ударопрочный смартфон Honor X9c 1
23.01.2025 МТС открыла предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
16.01.2025 Аналитика МТС: россияне стали чаще сдавать iPhone по программе трейд-ин 1
16.01.2025 Россияне избавляются от ненужных iPhone: треть сданных устройств в стране пришлась на «яблоки» 1
31.10.2024 В Петербурге за год в два с половиной раза вырос спрос на раскладные смартфоны 1
30.10.2024 Спрос на складные смартфоны в Кирове вырос на 60% за год 1
29.10.2024 МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3 1
22.10.2024 МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом 1
03.10.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Xiaomi 14T 1
26.09.2024 МТС открыла предзаказ на серию Xiaomi 14T МТС и Xiaomi MIX Flip 1
19.09.2024 МТС открыла предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch D2 1
10.09.2024 МТС открыла предзаказ и раскрыла цены на iPhone 16 и другие новинки Apple 1
09.09.2024 МТС: продажи смартфонов от Apple перед выходом iPhone 16 выросли в полтора раза 1
21.08.2024 Пермякам доступны виртуальные сертификаты на iPhone 16 от МТС 1
21.08.2024 Кировчанам доступны виртуальные сертификаты на iPhone 16 от МТС 1
21.08.2024 МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16 1
20.08.2024 МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16 1
20.08.2024 Петербуржцы могут приобрести виртуальные сертификаты на iPhone 16 1
19.08.2024 МТС запустила в продажу виртуальные сертификаты на iPhone 16 1
30.07.2024 В МТС стартовали продажи новых смартфонов Honor 200 и 200 Pro c портретной съемкой Harcourt 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 89
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 82
Apple Inc 12653 41
Samsung Electronics 10643 33
Xiaomi 1983 17
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 12
Huawei 4231 11
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 495 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 6
МегаФон 9956 5
Telegram Group 2597 4
Lenovo Group 2364 3
BBK OPPO Electronics 430 3
LG Electronics 3679 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 278 3
Yandex - Яндекс 8500 3
Google LLC 12284 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 180 2
ИИ-Технологии 232 2
Microsoft Corporation 25264 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 2
ADG Group - АДГ 11 2
ZTE Corporation 774 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Nvidia Corp 3743 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Nexxworks 3 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Арентер 5 1
Suunto 7 1
Xiaomi Guardian Structure 2 1
SAS EMEA 3 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
SAS Institute 1035 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
ELARI 44 1
Digma 238 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2710 20
Лента - Сеть розничной торговли 2276 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 3
Связной ГК 1384 3
Эдьютейнмент Груп 2 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Евросеть 1417 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Метрополис ТРК 59 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
Афимолл ТРЦ 31 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 15 1
Ингосстрах СПАО 453 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
PPF Group N.V. 17 1
Интеко 17 1
EMMA Capital 6 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Почта России ПАО 2253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
TÜV Rheinland Group 163 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 25
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 23
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 23
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1291 20
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 16
Наушники - Headphones 4304 15
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 12
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12999 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8950 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 8
Аксессуары 4134 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 6
Умные платформы 1870 6
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1594 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 5
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 20
Samsung Galaxy 997 19
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 14
Apple iPhone 15 163 12
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 118 11
Honor Magic 66 10
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 98 10
МТС Premium 55 10
Samsung Galaxy S23 - смартфон 40 10
Apple iPhone 16 172 9
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 75 8
Apple iPhone 14 151 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 6
Apple Vision Pro 28 5
Honor MagicOS 56 5
Honor - серия смартфонов 217 5
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 4
Samsung Galaxy AI 29 4
Google Android 14730 4
Apple iPad 3942 4
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 4
Honor SuperCharge 157 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 93 3
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
Apple iPhone 13 173 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 265 3
Xiaomi Mi Watch 21 3
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 141 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 3
МТС Pay Tag 3 3
Huawei Pura - серия смартфонов 26 3
МТС - Мой МТС 120 3
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 41 3
Apple iPhone Air 43 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 539 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 3
Гуцериев Михаил 112 5
Попова Мария 141 1
Печерский Григорий 1 1
Гуцериев Саид 12 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Vera Rik - Вера Рик 3 1
Аликошвили Георгий 17 1
Ларина Валентина 3 1
Камалов Фарид 6 1
Семушина Людмила 18 1
Луканин Виктор 17 1
Езык Сергей 7 1
Suzuki Kunimasa - Сузуки Кунимаса 5 1
Бортников Евгений 1 1
Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 1
Спасская Маргарита 1 1
Mpahas Konstantinos - Мпахас Константинос 1 1
Иксанова Екатерина 22 1
Королева Наталья 3 1
Суханов Дмитрий 12 1
Тихонов Александр 68 1
Власов Алексей 20 1
Иванова Дагмара 44 1
Шибанов Кирилл 13 1
Воинов Сергей 13 1
Николаев Вячеслав 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 39
Беларусь - Белоруссия 6043 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 21
Армения - Республика 2373 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 11
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 7
Южная Корея - Республика 6867 6
Мировой океан - World Ocean 521 5
Россия - СФО - Новосибирск 4670 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1079 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3216 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 392 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 437 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 3
Европа 24652 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 344 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 2
Чехия - Прага 207 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 55
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Зоология - наука о животных 2793 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 3
Трейд-ин - Trade-in 207 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 290 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Английский язык 6881 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
SmartMarketing 73 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
Samsung Unpacked 33 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
