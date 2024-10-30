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Спрос на складные смартфоны в Кирове вырос на 60% за год

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос кировчан на складные модели смартфонов. Так, количество проданных устройств с января по сентябрь 2024 г. выросло на 60% в рублях и на 20% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модельный ряд складных смартфонов пополнился устройством Honor Magic V3 с ультратонким корпусом, технологиями искусственного интеллекта и повышенной надежности и защиты от повседневного износа. По результатам предзаказа, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на новинку оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2.

Главным хитом предзаказа стала модель в зеленом цвете, на которую пришлось 70% всех предзаказов, 30% — на версию в черном цвете. Жители столицы чаще других россиян интересуются новинками. На Москву пришлось 46% предзаказов. В топ-5 городов также попали Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%).

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«Серия Magic V уже успешно зарекомендовала себя на российском рынке, что подтверждают результаты предзаказа. Один из ключевых факторов популярности новинки — ИИ, который позволяет значительно расширить функциональность смартфона. Уверен, что в ближайшее время V3 станет одним из наиболее популярных смартфонов в сегменте складных устройств», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Honor Magic V3 — рекордно легкий и тонкий складной смартфон. Вес устройства составляет 226 гр при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. Корпус Honor Magic V3 изготовлен с использованием волокна Special Fiber, которое обладает повышенной до 40 раз ударопрочностью, при этом толщина задней панели уменьшена на 30%. Инновации в операционной системе MagicOS 8.0 расширяют привычный пользовательский опыт за счет динамических уведомлений MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений, MagicPortal предугадывает намерения для перемещения контента между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcourt использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле легендарной французской фотостудии.

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