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Фотокамеры Портретный режим Portrait mode



13.09.2023 Tecno представил новинки серии Pova 5 1

29.08.2023 Новые моноблоки Digma Pro AiO 23A для работы, учебы и развлечений 1

06.06.2023 MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса 1

31.05.2023 GMNG выходит на рынок игровых мониторов: пользователей ждут высокая частота обновления и диагональ экрана до 34 дюймов 1

29.05.2023 Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи 1

13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России 1

27.03.2023 Новые мониторы Digma DM-MONB2408 и DM-MONB2708 для дома и офиса 1

20.03.2023 Новые мониторы Digma DM-MONB2407 и DM-MONB2707 1

27.01.2023 Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном 1

15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1

27.09.2022 Vivo представила смартфоны серии V25 в России 1

25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 1

15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1

07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов 1

16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1

03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1

14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1

06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1

02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1

15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1

14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1

19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1

13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1

23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1

08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 1

24.05.2021 ZTE представляет смартфон ZTE Blade A71 1

26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1

19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото 1

18.03.2021 Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM 1

17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1

30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 1

30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1

25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1

25.11.2020 Смартфоны realme: новый топ за свои деньги? 1

23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока 1

20.11.2020 Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Predator XB323UGP. Цена. Фото 1

06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus 1

05.11.2020 Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo 1

29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1

23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1


Публикаций - 108, упоминаний - 108

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9874 31
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 25
4A Games 790 22
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 22
Google LLC 11109 21
Xiaomi 1426 21
Apple Inc 11211 20
LG Electronics 3518 17
Huawei 3598 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 12
Sony 6428 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 265 11
5nine Software 1875 11
BBK OPPO Electronics 356 10
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 10
Nvidia Corp 3265 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 8
Lenovo Motorola 3506 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 264 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 7
Leica Camera 252 7
ViewSonic 309 7
Canon 1374 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 6
Philips 2032 6
Qualcomm Technologies 1721 6
HP Inc. 5559 6
ДОК 1 6
Intel Corporation 11750 6
AMD - Advanced Micro Devices 3852 6
Microsoft Corporation 23868 5
Merlion - Мерлион 567 5
X Corp - Twitter 2477 5
Brunen IT Group - Belinea 82 5
Nikon 606 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 263 4
Meta Platforms - Facebook 4296 4
MediaTek 481 4
Yandex - Яндекс 6139 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 7
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
Россети Ленэнерго 68 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 4
Лента - Сеть розничной торговли 1745 3
Связной ГК 1340 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
TÜV Rheinland Group 105 3
Градиент 83 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 2
Ferrari NV 154 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
Совкомбанк Совесть 92 1
Bayer AG - Байер 60 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 11 1
Carl Zeiss AG 126 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 4 1
Merriam-Webster 11 1
X5 Group - Перекрёсток 358 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 139 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 1
Kickstarter 120 1
Русский Язык Медиа 3 1
Верный - торговая сеть 266 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
KGI Securities 38 1
Резонанс НПП 1 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Manfrotto 8 1
DuPont - Дюпон 94 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Евросеть 1397 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
Президент Российской Федерации 3373 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
4CIO 743 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 10
8K Association - Ассоциация 8K 167 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 81
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 80
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 74
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 64
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 61
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 52
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 52
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1612 51
Контрастность 977 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 48
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1788 48
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 44
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 39
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 39
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 39
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2906 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 38
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 1220 37
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 475 36
Наушники - Headphones 1894 36
USB Type-C - USB-C - USB 3 1452 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 34
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 27 32
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 2108 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 31
LED-вспышка - светодиодная вспышка 46 30
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 794 30
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 12 28
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 444 27
Объектив - Lens 1086 27
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 12 27
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 521 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 26
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 185 26
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 667 25
Google Android 12999 35
Apple iPhone 6 597 28
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 20
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 18
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 564 16
Samsung Galaxy 817 15
AMD Radeon FreeSync 119 15
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 436 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 15
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 319 14
Microsoft Windows 14705 13
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 22 13
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 223 13
Acer ComfyView 30 13
Acer Low Dimming 25 13
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 10 12
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 92 11
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 58 11
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 81 10
Acer Display Widget 30 10
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 31 10
Acer Nitro 91 9
Google Lens - Google Объектив 47 9
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 196 9
Samsung Galaxy Note 456 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 370 9
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 101 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 9
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 138 9
Google YouTube - Видеохостинг 2445 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 178 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 209 8
Nvidia G-Sync 133 8
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 285 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 250 8
Google Play - Google Store - Android Market 2599 8
Google Android 8 - Android Oreo 177 8
Google Android 9 - Android Pie 207 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 198 7
Бровкин Дмитрий 56 8
Газаров Артур 77 4
Ксенин Алекс 314 2
Семенихин Вадим 1 1
Исаев Анатолий 1 1
Степанишин Вадим 9 1
Николаев Григорий 10 1
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Лаптева Марина 115 1
Тихонов Вячеслав 6 1
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Касперский Евгений 311 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 1
Мамонтова Евгения 6 1
Константинов Константин 30 1
Игонтова Инна 2 1
Дзамбазова Татьяна 1 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 16 1
Романюк Александр 5 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Андреев Артем 10 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 1
Гордеева Анна 36 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Соловьев Алексей 78 1
Костюк Дмитрий 1 1
Пронькин Виталий 1 1
Ефремов Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 93
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 15
Европа 11993 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 8
Германия - Федеративная Республика 8772 8
Южная Корея - Республика 4473 7
Япония 10469 6
Индия - Bharat 4474 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 5
Азия - Азиатский регион 4269 4
Швеция - Королевство 2191 4
Финляндия - Финляндская Республика 1621 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 3
Китай - Тайвань 1755 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 3
Польша - Республика 1591 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 782 2
Солнечная система - Solar system 2263 2
Украина 6786 2
Испания - Королевство 2868 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 2
Италия - Итальянская Республика 3006 2
Нидерланды 2226 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 321 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Канада 3013 2
Китай - Пекин - Beijing 907 2
Европа Западная 1350 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 376 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 268 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 251 1
Китай - Шанхай 632 1
Китай - Шэньси - Сиань 27 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 45 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 144 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 143 1
США - Калифорния - Сан-Диего 345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 22
Ergonomics - Эргономика 591 18
Здравоохранение - Офтальмология 11 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 10
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 173 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 9
Видеокамера - Видеосъёмка 554 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 8
Английский язык 3945 8
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 17 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 295 7
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 231 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 296 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 4
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 147 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 3
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Дневной свет - Дневное освещение 103 3
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 3
POI - points of interest 161 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 2
CNews - ZOOM.CNews 1466 18
DxOMark - Издание 36 4
Ars Technica 394 2
The Verge - Издание 501 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 1
DigiTimes - Издание 1272 1
GSM Arena 69 1
TENAA 18 1
TechSpot 57 1
IDropNews 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
Gartner - Гартнер 3316 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 1
Counterpoint Research 76 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 255 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 2
Red Dot Design Award 15 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 136 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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