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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фотокамеры Портретный режим Portrait mode

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.08.2026 Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт 2
15.07.2026 На российском рынке представлен лазерный проектор Acer PL2530i 1
03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
27.05.2026 3Logic Group обновила линейку моноблоков Raskat Studio 1
26.05.2026 Компания «Гигант - Комплексные системы» представила новый моноблок для бизнеса и государственных организаций 1
22.05.2026 KVADRA расширила линейку клиентских устройств мониторами M24 и M27 1
21.05.2026 KVADRA представила на ЦИПР новые устройства для корпоративной инфраструктуры рабочих мест 1
19.05.2026 OnePlus представляет OnePlus Nord CE6 и OnePlus Pad 4 в России 1
04.05.2026 В России представлен QD-OLED-монитор Acer CE270UZ с частотой 280 Гц 1
27.04.2026 Представлен 2K-монитор Acer CE270UX с частотой 240 Гц и точной цветопередачей 1
21.04.2026 Oppo представила флагманский камерофон Oppo Find X9 Ultra 1
16.04.2026 Жителям Нижегородской области доступен предзаказ на смартфоны серии Huawei nova 15 1
16.04.2026 «М.Видео» объявила о старте предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 15 1
15.04.2026 Caviar представил коллекцию «Эпоха Жириновского» к 80-летию Владимира Жириновского 1
14.04.2026 В премиальных мониторах RDW Computers реализована продуктовая философия «одна концепция – три конфигурации» 1
14.04.2026 Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе 1
25.03.2026 3Logic Group обновляет линейку моноблоков Raskat Studio 1
25.03.2026 В России появился 2K-монитор Acer Nitro XF273UW2 с частотой 240 Гц 1
20.03.2026 В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10) 1
20.03.2026 RDW Computers начал массовое производство офисных мониторов на матрицах с частотой 120 Гц 1
11.03.2026 На российском рынке представлен 2K-монитор Acer Nitro XV320QUP с большим IPS-экраном 1
04.03.2026 Обновленный WorksPad: новые функции для продуктивной и защищенной работы на мобильных устройствах 1
24.02.2026 В России представлен 27-дюймовый монитор Acer Vero CB272UE3 для офиса и дома 1
24.02.2026 Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж 1
19.02.2026 RDW Computers получил новые реестровые записи на моноблоки серий «Беринг» и «Ольхон» 2
16.02.2026 На российском рынке появился игровой монитор Acer Nitro XV270UP6 1
25.11.2025 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10 1
21.11.2025 На рынке России появился игровой монитор Acer Nitro XV275KP5 1
19.11.2025 Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран 1
12.11.2025 Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте 2
27.10.2025 «Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition 1
23.10.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой 1
03.10.2025 «М.Видео» объявляет о начале предзаказа на смартфоны Huawei серии nova 14 1
30.09.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей 1
25.09.2025 Анонсированы премиальные моноблоки «Ольхон» от компании RDW Computers 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
10.09.2025 «Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы 1
29.08.2025 В России начались продажи 2K-монитора Acer Nitro XV272UV3 1
07.08.2025 iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма 1

Публикаций - 284, упоминаний - 324

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 45
Google LLC 12688 38
Samsung Electronics 11064 37
Huawei 4676 33
Apple Inc 13154 29
Xiaomi - Сяоми 2231 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 22
LG Electronics 3735 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Nvidia Corp 4002 16
Intel Corporation 12811 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Sony 6739 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
BBK OPPO Electronics 484 11
Digma 251 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Qualcomm Technologies 1974 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 10
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 9
Lenovo Motorola 3566 9
ViewSonic 325 9
Leica Camera 282 9
HP Inc. 5883 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 8
Nikon 646 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Canon 1439 7
Philips 2099 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
TÜV 77 6
BBK OnePlus 298 6
X Corp - Twitter 2938 5
Microsoft Corporation 25775 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
TÜV Rheinland Group 181 5
Связной ГК 1401 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Carl Zeiss AG 307 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Евросеть 1421 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ferrari NV 159 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Merriam-Webster 15 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
HarperCollins Publishers 22 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Bayer AG - Байер 85 1
Верный - торговая сеть 326 1
DuPont - Дюпон 101 1
Сбер - СберАвто 38 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 36
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 152
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 126
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 116
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 115
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 105
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 99
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 98
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 93
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 87
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 85
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 82
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 82
Контрастность 3042 81
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 76
Наушники - Headphones 4478 74
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 67
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 66
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 64
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 64
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 63
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 61
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 61
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 59
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 54
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 51
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 47
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 47
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 45
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 45
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 45
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 42
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Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 38
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 38
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Google Android 15243 53
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 28
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 28
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Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 17
Acer ComfyView 102 17
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 15
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 14
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Acer Low Dimming 83 14
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 13
Huawei nova - Серия смартфона 115 13
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 13
Apple iOS 8583 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Швеция - Королевство 3782 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
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Канада 5081 3
Китай - Тайвань 4245 3
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 26 2
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Польша - Республика 2031 2
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 12
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 10
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 10
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