Индексная книга CNews*
Фотокамеры Портретный режим Portrait mode
Публикаций - 108, упоминаний - 108
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
|Президент Российской Федерации 3373 1
|U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
|CNews - ZOOM.CNews 1466 18
|DxOMark - Издание 36 4
|Ars Technica 394 2
|The Verge - Издание 501 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 1
|DigiTimes - Издание 1272 1
|GSM Arena 69 1
|TENAA 18 1
|TechSpot 57 1
|IDropNews 4 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 255 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.