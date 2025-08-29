В России начались продажи 2K-монитора Acer Nitro XV272UV3

В России начались продажи нового игрового монитора Acer Nitro XV272UV3. Это подходящее решение для тех, кто ценит скорость и чёткую картинку в современном гейминге. Модель может похвастаться разрешением 2K (2560х1440 пикселей) вкупе с высокой частотой обновления до 180 Гц. Такое сочетание обеспечивает требуемую плотность пикселей и плавность движения, чтобы ничего не отвлекало от игрового процесса. А минималистичный ZeroFrame‑дизайн органично вписывается как в домашнюю боевую станцию, так и в компактный рабочий сетап.

Модель относится к серии Nitro XV2, которая успела зарекомендовать себя наличием геймерских функций в сочетании с контрастной IPS‑матрицей с широкими углами обзора, мгновенным откликом в 0,5 мс (GtG), а также поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Такой монитор одинаково чётко передаёт динамику от шутеров и гонок, а также идеально подходит для стримов, монтажа и повседневной работы.

Главная особенность Acer Nitro XV272UV3 — золотой стандарт для киберспорта, а именно разрешение 2К при диагонали 27 дюймов. Детализация уровня QHD (2560х1440 пикселей) позволяет сохранить оптимальный баланс между высокой прорисовкой в играх и производительностью видеокарты. На 27-дюймовой панели все интерфейсы выглядят аккуратно, шрифты — гладко, а текстурные детали и дальние объекты в играх читаются без лишней постобработки.

Подключение компьютера к Nitro XV272UV3 по DisplayPort 1.2 позволяет получить частоту обновления в 180 Гц (по HDMI 2.0 — до 144 Гц), что также считается идеальным значением для достижения максимальной плавности в играх. Ну а отклик в 1 мс (GtG) с пиковым показателем 0,5 мс устраняет любые шлейфы движущихся объектов, помогая увереннее отслеживать цели и комфортнее играть в шутеры или гонки.

Монитор Acer Nitro XV272UV3 охватывает до 95% цветового пространства DCI‑P3, обеспечивая насыщенные оттенки и ровные градиенты при базовой цветокоррекции контента. Более того, IPS-матрица получила заводскую калибровку с показателем Delta E < 1. Это означает, что все цвета на мониторе практически не отличаются от тех, что видит человеческий глаз. Стандартная яркость достигает отметки в 350 нит, а в режиме Display HDR 400 выдаёт пиковые 400 нит.

Acer Nitro XV272UV3 предлагает базовый набор интерфейсов. На корпусе этой модели расположены порты: 2х HDMI 2.0, 1х DisplayPort 1.2 и аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников или колонок. При желании можно подключить сразу несколько компьютеров или консолей и переключаться между источниками ввода одной кнопкой. Также производитель предусмотрел встроенные динамики общей мощностью 4 Вт, которых хватит для звонков, стримов и фоновой музыки.

Экранное меню и фирменный набор функций Acer Display Widget дают быстрый доступ к пресетам для разных жанров игр, управлению овердрайвом и тонкой настройке изображения. Можно за считанные секунды подобрать профиль под соревновательные шутеры, кинематографичные RPG или рабочие задачи.

Несмотря на игровую направленность, Acer Nitro XV272UV3 получил довольно сдержанный дизайн без агрессивной подсветки или излишних декоративных элементов. Он также предлагает тонкие рамки с трёх сторон в стиле ZeroFrame, которые усиливают эффект погружения и облегчают использование монитора в многоэкранных конфигурациях.

Комплектная стойка Nitro XV272UV3 поддерживает регулировку высоты — монитор можно поднять до 120 мм над уровнем стола, также можно изменить наклон в пределах -5°~25° относительно пользователя, поворачивать экран относительно основания на 360° и переводить дисплей в портретный (горизонтальный) режим. Такая подставка позволяет без дополнительных трат настраивать монитор под разные сценарии — от долгих игровых сессий и монтажа видео до кодинга в вертикальном формате. Однако есть и поддержка крепления VESA 100х100 мм для установки на кронштейн.

Монитор Acer Nitro XV272UV3 также включает в себя весь комплекс защиты глаз Acer VisionCare, в том числе технологии уменьшения мерцания Flickerless, снижения синего свечения BlueLightShield и Low Dimming для комфорта при длительных игровых сессиях (особенно по вечерам). Дополняет это матовое антибликовое покрытие, которое помогает сохранять читаемость в ярко освещённых помещениях.

Монитор Acer Nitro XV272UV3 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 24399 руб.