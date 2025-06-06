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Индексная книга (каталог) CNews*
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Просветление оптики Оптическое просветление Антибликовое покрытие Антиблик


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж 1
27.05.2025 Hisense представляет новые модели телевизоров в сегментах Mini-LED и QLED 1
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 1
29.04.2025 Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России с дисплеем 165 Гц и видеокартой RTX 4060 1
24.03.2025 Maibenben представляет игровой ноутбук X16D в России — мощный процессор, дисплей 165 Гц и видеокарта RTX 4060 1
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
10.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном 1
27.02.2025 Ноутбук Honor MagicBook X14 с конфигурацией для продуктивности и увеличенной батареей появился в продаже у российских ритейлеров 1
27.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14 1
26.02.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
07.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14 1
04.02.2025 Мониторы Acer R272E в России 1
23.01.2025 Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED 1
23.01.2025 «Ситилинк» открыл предзаказ на Samsung Galaxy S25 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса 1
06.12.2024 Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач 1
02.12.2024 Пять причин выбрать для бизнес-задач ноутбук российского производства 1
29.11.2024 Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3 1
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision 1
22.11.2024 Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном 1
15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X 1
14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V 1
31.10.2024 Acer UT241YA: компактный монитор или большой планшет 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
23.10.2024 Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9 1
18.10.2024 Процессом сканирования начал управлять искусственный интеллект 1
18.10.2024 Монитор Nitro XV272UF3 на IPS-матрице вышел в России 1
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
20.09.2024 В России начались продажи широкоформатного 40-дюймового монитора Aopen Fire Legend 40XV1CUP 1
16.09.2024 В России стартовали продажи недорогих игровых мониторов Nitro KG242YE и KG272EB 1
13.09.2024 Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма 1
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 1
23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора 1
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 1

Публикаций - 321, упоминаний - 336

Просветление оптики и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12327 56
Samsung Electronics 10389 52
Acer Group - Acer Inc 2583 40
Nvidia Corp 3578 38
Apple Inc 12293 37
AMD - Advanced Micro Devices 4323 32
Lenovo Group 2309 28
Sony 6575 26
Dell EMC 5054 25
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 25
LG Electronics 3641 21
HP Inc. 5720 21
Microsoft Corporation 24884 16
Dell Technologies - Dell Computer 2142 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 15
Fujitsu 2047 14
Philips 2065 13
Google LLC 11975 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 757 13
Huawei 4036 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 12
Canon 1403 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 10
Toshiba Corporation 2937 9
Digma 217 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 655 8
ViewSonic 312 8
Xiaomi 1828 7
Xerox 1144 7
Цифра ГК 2482 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 6
Bang&Olufsen - B&O 138 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 6
Ростех - Автоматика Концерн 1676 5
Merlion - Мерлион 844 5
HTC Corporation 1501 5
Nikon 623 5
Brunen IT Group - Belinea 85 5
Qualcomm Technologies 1854 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 309 4
TÜV Rheinland Group 155 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2538 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Россети Ленэнерго 1700 4
Белый Ветер 356 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 4
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 182 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 2
Carl Zeiss AG 304 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 2
Совкомбанк Совесть 275 2
Геометрия НПО 146 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 376 1
Связной ГК 1375 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 1
Microsoft - LinkedIn 662 1
Kickstarter 129 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 1
Hyundai Motor Company 401 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
Лента - Сеть розничной торговли 2158 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Sony Center 17 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 24 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4446 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3038 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1817 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1413 1
Федеральное казначейство России 1821 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 71 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 297 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 90 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 107 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 306 29
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1454 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6309 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12664 175
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 140
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10136 134
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 129
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3915 124
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6133 120
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 117
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 106
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9891 103
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6139 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 96
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2879 96
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17419 96
Контрастность 2883 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12621 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 78
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12428 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 71
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7445 68
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 67
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14056 67
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3339 64
USB Type-C - USB-C - USB 3 2025 64
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 726 64
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1181 63
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6483 60
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3915 60
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6106 59
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3574 54
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3503 54
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1085 52
Наушники - Headphones 4132 52
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7851 51
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 51
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10275 51
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2157 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 43
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2524 43
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2403 42
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1000 41
Microsoft Windows 15943 48
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 47
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 42
Google Android 14312 39
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 237 35
Intel Core - Семейство процессоров 1217 30
Intel Core i - Cерия процессоров 521 25
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 25
Microsoft Windows 7 1987 23
Intel HD Graphics - графический процессор 233 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 19
Acer ComfyView 81 19
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 124 19
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 74 18
Linux OS 10277 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 695 17
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 17
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 17
Microsoft Windows 10 1811 16
Apple iPad 3887 15
Apple iOS 7990 15
Nvidia G-Sync 156 15
Acer VisionCare 68 15
Acer Low Dimming 64 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 13
Microsoft Windows 11 624 12
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 845 12
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 12
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 11
Microsoft Windows Hello 204 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 524 11
Apple iPhone 6 4863 11
Honor MagicBook - серия ноутбуков 78 11
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 295 11
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 10
Acer Predator 212 10
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 7
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Земля - планета Солнечной системы 10478 5
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1041 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 2
Казахстан - Республика 5662 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1258 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
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