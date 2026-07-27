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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
ИКТ 15303
Организации 11733
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Nolan Christopher Нолан Кристофер

СОБЫТИЯ


27.07.2026 «Лаборатория Касперского»: мошенники используют ажиотаж вокруг премьеры «Одиссеи» для обмана российских пользователей 1
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
14.06.2013 Джордж Лукас: интернет выживает кино из кинотеатров 1
29.08.2012 Японский виртуальный шлем прояснит природу галлюцинаций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nolan Christopher и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11046 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5638 1
Xiaomi 2218 1
LG Electronics 3732 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Philips 2099 1
Sony 6732 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18296 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7526 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13221 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9656 2
PC game - Tower Defense - Башенная защита 7 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9892 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22302 1
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 421 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7426 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5020 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6455 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34797 1
Умные платформы 1985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22516 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28203 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4418 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16957 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3672 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6538 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2713 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1573 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1190 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13586 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 66 1
Dolby Vision 280 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 536 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2244 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 574 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1266 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1502 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2612 1
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 1
Наушники - Headphones 4459 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3139 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2676 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6395 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1620 1
Sony XR - Sony Cognitive Processor XR - когнитивный процессор 2 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Xiaomi PatchWall 44 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4160 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Sony Bravia 251 1
God of War - компьютерная игра 49 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 1
LG OLED - серия телевизоров 98 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Samsung OTS - Object Tracking Sound - технология объемного звука 8 1
Philips PUS - серия телевизоров 48 1
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 1
Philips OLED - серия телевизоров 5 1
Philips Ambilight 103 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 86 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 1
Xiaomi MIUI TV 15 1
Cage Nicolas - Кейдж Николас 6 1
Копп Владислав 6 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Канвар Радж 1 1
Перепелов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54674 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13805 1
Земля - планета Солнечной системы 10853 1
Япония 13790 1
Индия - Bharat 5862 1
Камбоджа - Королевство 156 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5480 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3342 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10300 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5753 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9099 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1495 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1326 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 641 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
ОПК - Мины - минирование 97 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 110 1
IGN 54 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День Защитника отечества - 23 февраля 65 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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