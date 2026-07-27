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Nolan Christopher Нолан Кристофер
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Nolan Christopher и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11046 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5638 1
|Xiaomi 2218 1
|LG Electronics 3732 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
|Philips 2099 1
|Sony 6732 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 527 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
|Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
|Cage Nicolas - Кейдж Николас 6 1
|Копп Владислав 6 1
|Lucas George - Лукас Джордж 37 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
|Канвар Радж 1 1
|Перепелов Николай 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.