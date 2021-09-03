Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки

В рамках новой акции «Смотри, что в голову придет» с 30 августа по 31 октября 2021 г. клиенты «Билайн» смогут активировать подписку «4-в-1» в составе сервиса «Билайн ТВ» на один или три месяца, а также получить скидку до 30% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».

Акция «Смотри, что в голову придет» приобретает большую актуальность как раз сейчас — с окончанием календарного лета. Согласно данным «Билайн.Аналитики», пользователи «Билайн ТВ» активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. Так, с августа 2020 г. по февраль 2021 г. количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев — вплоть до середины августа — снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями этого года.

Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи «Билайн ТВ» смотрят, в основном, приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Кстати, как ни удивительно, боевики чаще всего покупают и на 8 Марта (23,4%) и на День всех влюбленных (21,8%). К просмотру в День защитника Отечества тоже, в основном, выбирают боевики (25%), но в этом ничего странного уже нет.

Режиссерский топ «Билайн ТВ» по итогам первой половины 2021 г. возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, болливудский режиссер Радж Канвар — на второй строчке, третью позицию занимает режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссеров абоненты «Билайн» смотрели в этом году чаще остальных.

Среди актеров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место — у индийского актера Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс — на третьем месте, на четвертой строчке — многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой — Мэттью Макконахи.

На первом месте топа предоставленных «Билайн ТВ» кинофильмов — трогательная «Душа», на втором зрелищный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», третья строчка — у супергероини «Чудо-женщины 1984».

Настало время обновить эту статистику — десятки картин теперь доступны к бесплатному просмотру на «Билайн ТВ» в рамках акции «Смотри, что в голову придет».