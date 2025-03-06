Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер

«Яндекс 360» представил фирменное мобильное приложение своего «Календаря». Оно помогает следить за расписанием и планировать дела, не упуская ничего важного. Приложение поддерживает сразу несколько календарей , например личный и рабочий, и может работать даже без подключения к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В «Календаре» можно создавать и редактировать самые раз

Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть тябре 2022 г. количество покупок канцтоваров и товаров для офиса увеличилось на 11%, во II квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». По данным ресурса «Ч