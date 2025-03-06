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Рабочий календарь Календарный план Work Calendar Calendar Plan Онлайн-органайзер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.03.2025
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«Яндекс 360» запустил мобильное приложение «Календарь»
«Яндекс 360» представил фирменное мобильное приложение своего «Календаря». Оно помогает следить за расписанием и планировать дела, не упуская ничего важного. Приложение поддерживает сразу несколько календарей, например личный и рабочий, и может работать даже без подключения к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В «Календаре» можно создавать и редактировать самые раз
|08.11.2022
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Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть
тябре 2022 г. количество покупок канцтоваров и товаров для офиса увеличилось на 11%, во II квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». По данным ресурса «Ч
|28.10.2022
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На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»
На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Календарь предпринимателя». Он помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе
|16.02.2017
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Обновилась Windows-версия органайзера LeaderTask
Компания «Органайзер ЛидерТаск», независимый разработчик программного обеспечения, объявила об обновлении Windows-версии программы-органайзера LeaderTask. Уже сейчас пользователи могут попробовать новую версию программы, загрузив ее с официального сайта компании. Каждому новому участнику предоставляется возможность семидне
|05.08.2014
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Приложение «Защищенный календарь» от Digital Design будет использоваться руководителями Тюменской области
Компания Digital Design заключила с Департаментом информатизации Тюменской области контракт на поставку одного из приложений линейки программных продуктов «Защищенная мобильность» — «Защищенный календарь», разработанное для безопасной работы с корпоративным календарем с использованием мобильных устройств. «Защищенный календарь» — iOS-приложение, позволяющее сотрудник
|01.08.2011
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Binaton выпускает клавиатурный гибрид планшета, органайзера и букридера
Английская компания Binatone выпустила на внутренний рынок устройство, представляющее гибрит букридера, планшета и органайзера - ReadMe Mobile. Универсальный красавец Binatone ReadMe Mobile работает под управлением операционной системы Android 2.1, имеет жидкокристаллический экран с диагональю 7 дюймов при
|12.01.2011
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Программа AweSync для синхронизации календарей Lotus Notes с Google освоила 8 новых языков
пания «Качество бизнеса» (eQuality Solutions), оказывающая услуги по разработке приложений для платформы Lotus Notes/Domino, объявила о выпуске AweSync 4.5 – новой версии приложения для синхронизации календарей, задач и контактов Lotus Notes с Google. В новой версии английский язык интерфейса дополнен 8 новыми языками – немецким, французским, итальянским, испанским, португальским, шведским,
|12.11.2004
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ЛАНИТ представила новую систему календарного планирования
Холдинг ЛАНИТ начала поставки на российский рынок новой версии системы календарного планирования Open Plan 3.1, разработанной компанией Welcom Software Technology. Система Open Plan представляет собой полнофункциональное решение для планирования и контроля реализа
|23.06.1999
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Клиенты AOL получат доступ к электронной почте через органайзеры PalmPilot
Компания America Online заключила договор с 3Com, согласно которому клиенты AOL получат доступ к своей электронной почте через электронные органайзеры PalmPilot. Это еще один шаг AOL к достижению цели "AOL Anywhere".
|28.04.1999
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Microsoft приобрела разработчика средств календарного планирования Jump Networks
Компания Microsoft приобрела фирму Jump Networks, специализирующуюся в области разработки средств календарного планирования и адресных книг для Интернет. Подробности сделки не разглашаются. Средства, разработанные Jump Networks, будут включены в почтовую службу Hotmail. Штат компании, менее
|19.04.1999
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A-Project локализовала систему календарного планирования Open Plan
16 апреля была представлена русская версия системы календарного планирования Open Plan Professional компании Welcom Software. Локализация была проведена специалистами одного из предприятий холдинга "Ланит" - фирмы A-Project Technologies. Систем
|19.03.1999
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Philips выпускает органайзеры Nino 500
Компания Philips Electronics представила новые органайзеры серии Nino 500. Они имеют цветной дисплей 320х240, 16 Мб памяти, RISC процессор, слот расширения CompactFlash. Устройства рассчитаны на 8 часов работы от аккумулятора, а также снабж
|11.03.1999
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Sun выпустила ПО календарного планирования Calendar Server 1.0
Компания Sun Microsystems начала поставки ПО календарного планирования для Интернет Calendar Server 1.0. Продукт работает с Web-навигаторами и наряду с Sun Internet Mail Server очень дешев в эксплуатации, предоставляя возможность удаленно
|15.02.1999
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Lycos предложила бесплатную Интернет-службу календарного планирования
Компания Lycos предложила бесплатный сервис календарного планирования в Интернет под названием MyTime. В отличие от аналогичных служб, таких как Yahoo, MyTime имеет более удобный интерфейс и набор конфигурируемых параметров. Служба подде
Рабочий календарь и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 15
|Путин Владимир 3454 13
|Кальметов Игорь 24 10
|Орлик Сергей 83 10
|Тен Антон 46 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
|Бутенко Владимир 28 7
|Шадаев Максут 1210 6
|Старовойтов Дмитрий 47 6
|Малафеев Андрей 52 6
|Бутенко Анна 19 6
|Макарьин Сергей 33 5
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
|Малышев Александр 39 4
|Акиндинов Дмитрий 12 4
|Dell Michael - Делл Майкл 193 4
|Ананьин Алексей 90 4
|Агарков Алексей 11 4
|Щеглов Петр 85 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Матыцин Олег 6 3
|Шпорт Антон 9 3
|Ситников Роман 5 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Слышкин Василий 129 3
|Трушкин Константин 60 3
|Соловьев Алексей 97 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Шаповалов Александр 18 3
|Растопшин Павел 54 3
|Прянишников Николай 316 3
|Когогин Сергей 20 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Ершова Элеонора 67 3
|Шалманов Сергей 202 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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