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Рабочий календарь Календарный план Work Calendar Calendar Plan Онлайн-органайзер

Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.03.2025 «Яндекс 360» запустил мобильное приложение «Календарь»

«Яндекс 360» представил фирменное мобильное приложение своего «Календаря». Оно помогает следить за расписанием и планировать дела, не упуская ничего важного. Приложение поддерживает сразу несколько календарей, например личный и рабочий, и может работать даже без подключения к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В «Календаре» можно создавать и редактировать самые раз
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть

тябре 2022 г. количество покупок канцтоваров и товаров для офиса увеличилось на 11%, во II квартале 2022 г. — на 20%, а в третьем почти не изменилось. Чаще всего покупали ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры, свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов «Чек индекс» и «ЮKassa» (финтех-компания «ЮMoney»). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney». По данным ресурса «Ч
28.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Календарь предпринимателя». Он помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе
16.02.2017 Обновилась Windows-версия органайзера LeaderTask

Компания «Органайзер ЛидерТаск», независимый разработчик программного обеспечения, объявила об обновлении Windows-версии программы-органайзера LeaderTask. Уже сейчас пользователи могут попробовать новую версию программы, загрузив ее с официального сайта компании. Каждому новому участнику предоставляется возможность семидне
05.08.2014 Приложение «Защищенный календарь» от Digital Design будет использоваться руководителями Тюменской области

Компания Digital Design заключила с Департаментом информатизации Тюменской области контракт на поставку одного из приложений линейки программных продуктов «Защищенная мобильность» — «Защищенный календарь», разработанное для безопасной работы с корпоративным календарем с использованием мобильных устройств. «Защищенный календарь» — iOS-приложение, позволяющее сотрудник
01.08.2011 Binaton выпускает клавиатурный гибрид планшета, органайзера и букридера

Английская компания Binatone выпустила на внутренний рынок устройство, представляющее гибрит букридера, планшета и органайзера - ReadMe Mobile. Универсальный красавец Binatone ReadMe Mobile работает под управлением операционной системы Android 2.1, имеет жидкокристаллический экран с диагональю 7 дюймов при

12.01.2011 Программа AweSync для синхронизации календарей Lotus Notes с Google освоила 8 новых языков

пания «Качество бизнеса» (eQuality Solutions), оказывающая услуги по разработке приложений для платформы Lotus Notes/Domino, объявила о выпуске AweSync 4.5 – новой версии приложения для синхронизации календарей, задач и контактов Lotus Notes с Google. В новой версии английский язык интерфейса дополнен 8 новыми языками – немецким, французским, итальянским, испанским, португальским, шведским,
12.11.2004 ЛАНИТ представила новую систему календарного планирования

Холдинг ЛАНИТ начала поставки на российский рынок новой версии системы календарного планирования Open Plan 3.1, разработанной компанией Welcom Software Technology. Система Open Plan представляет собой полнофункциональное решение для планирования и контроля реализа
23.06.1999 Клиенты AOL получат доступ к электронной почте через органайзеры PalmPilot

Компания America Online заключила договор с 3Com, согласно которому клиенты AOL получат доступ к своей электронной почте через электронные органайзеры PalmPilot. Это еще один шаг AOL к достижению цели "AOL Anywhere".
28.04.1999 Microsoft приобрела разработчика средств календарного планирования Jump Networks

Компания Microsoft приобрела фирму Jump Networks, специализирующуюся в области разработки средств календарного планирования и адресных книг для Интернет. Подробности сделки не разглашаются. Средства, разработанные Jump Networks, будут включены в почтовую службу Hotmail. Штат компании, менее
19.04.1999 A-Project локализовала систему календарного планирования Open Plan

16 апреля была представлена русская версия системы календарного планирования Open Plan Professional компании Welcom Software. Локализация была проведена специалистами одного из предприятий холдинга "Ланит" - фирмы A-Project Technologies. Систем
19.03.1999 Philips выпускает органайзеры Nino 500

Компания Philips Electronics представила новые органайзеры серии Nino 500. Они имеют цветной дисплей 320х240, 16 Мб памяти, RISC процессор, слот расширения CompactFlash. Устройства рассчитаны на 8 часов работы от аккумулятора, а также снабж
11.03.1999 Sun выпустила ПО календарного планирования Calendar Server 1.0

Компания Sun Microsystems начала поставки ПО календарного планирования для Интернет Calendar Server 1.0. Продукт работает с Web-навигаторами и наряду с Sun Internet Mail Server очень дешев в эксплуатации, предоставляя возможность удаленно
15.02.1999 Lycos предложила бесплатную Интернет-службу календарного планирования

Компания Lycos предложила бесплатный сервис календарного планирования в Интернет под названием MyTime. В отличие от аналогичных служб, таких как Yahoo, MyTime имеет более удобный интерфейс и набор конфигурируемых параметров. Служба подде

Публикаций - 1124, упоминаний - 1149

Рабочий календарь и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 158
9594 71
Apple Inc 13154 61
Siemens AG - Siemens Group 2673 46
Samsung Electronics 11064 42
Google LLC 12688 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Oracle Corporation 7074 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
SAP SE 5601 33
Intel Corporation 12811 33
Sony 6739 31
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 31
Yandex - Яндекс 9216 28
HP Inc. 5883 28
Lenovo Motorola 3566 26
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 23
Cisco Systems 5372 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Softline - Софтлайн 3743 22
Dell EMC 5180 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Toshiba Corporation 2980 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 18
Ростелеком 10948 17
МегаФон 10742 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Fujitsu 2105 15
Telegram Group 2940 14
Western Digital Corporation - WDC 589 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Новые облачные технологии (НОТ) 485 13
Seagate Technology 766 13
Xerox - The Haloid Company 1168 13
Huawei 4676 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 23
Почта России ПАО 2370 17
Газпром ПАО 1493 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Россети Ленэнерго 1699 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
Газпром нефть 725 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Visa International 1993 5
Superjob - Суперджоб 858 5
Microsoft - LinkedIn 699 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
LEGO 260 4
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Транснефть 335 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 57
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ГосИнформСистемы 160 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 264
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 57
Microsoft Windows 16882 98
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 77
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Google Android 15243 73
Linux OS 11533 71
Microsoft Office 4170 69
Apple iOS 8583 59
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 41
Oracle Java - язык программирования 3469 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 35
Microsoft Windows 2000 8678 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Новые облачные технологии - МойОфис 958 27
Apple macOS 2419 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 24
Apple iPad 4011 23
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 23
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 23
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Nokia Symbian OS 1411 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 21
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 19
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 18
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 18
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 18
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Samsung SVR-диктофон 464 17
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 15
Apple iPhone 6 4861 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 32 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Ксенин Алекс 311 15
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Кальметов Игорь 24 10
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Тен Антон 46 8
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Матыцин Олег 6 3
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Ситников Роман 5 3
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Комиссаров Дмитрий 248 3
Слышкин Василий 129 3
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Соловьев Алексей 97 3
Мацоцкий Сергей 180 3
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Растопшин Павел 54 3
Прянишников Николай 316 3
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Медведев Дмитрий 1665 3
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Шалманов Сергей 202 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 504
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 125
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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