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Рабочий календарь Календарный план Work Calendar Calendar Plan Онлайн-органайзер

Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер


12.01.2011 Программа AweSync для синхронизации календарей Lotus Notes с Google освоила 8 новых языков
28.04.1999 Microsoft приобрела разработчика средств календарного планирования Jump Networks
19.04.1999 A-Project локализовала систему календарного планирования Open Plan
11.03.1999 Sun выпустила ПО календарного планирования Calendar Server 1.0
15.02.1999 Lycos предложила бесплатную Интернет-службу календарного планирования

Публикаций - 698, упоминаний - 707

Рабочий календарь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 21
IBM - International Business Machines Corp 9167 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
Элемент ГК - Elementec 25 6
Lenovo Group 2151 5
Nvidia Corp 3203 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 3
Крок - Croc 1683 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 3
LG Electronics 3530 3
Konica Minolta 374 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
Verysell - Верисел 317 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Информзащита 678 1
PayPal 644 1
Red Hat 1224 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 107 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 58 1
Merlion iRU - Деловой офис 256 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
Галэкс НТЦ - Galex 28 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 86 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 1
Газпром ПАО 1144 10
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Мегаполис ТК 199 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
УГМК ЧЦЗ - Челябинский цинковый завод 4 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Администрация Президента РФ 976 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Президент Украины 118 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 37
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 32
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 21
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 14
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 13
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 6
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 5
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 284 4
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 4
Google Android устройства-девайсы 644 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 3
NAND flash memory - флеш-память 589 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 319 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 805 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2035 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
SCSI Ultra320 56 2
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 192 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 180 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
Linux OS 8153 23
Новые облачные технологии - МойОфис 464 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 4
Microsoft SQL Server 1466 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
Nokia Symbian OS 1399 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 3
Microsoft Windows Server 2003 567 3
Microsoft Windows 2528 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 2
Apple iPod 1531 2
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
Superjob 275 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Apple iBook - ноутбук 72 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 35 1
Oracle - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 106 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
WD HGST Ultrastar 47 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Oracle - Sun OpenSolaris - Free Solaris 48 1
Путин Владимир 2696 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Тарасов Сергей 34 1
Мишустин Михаил 466 1
Покровский Иван 78 1
Массух Илья 215 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 30
Беларусь - Белоруссия 4165 7
Казахстан - Республика 4750 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 5
Россия - ПФО - Казань 2333 4
Германия - Бавария - Мюнхен 468 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 356 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 73
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 11
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 7
Forbes - Форбс 623 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Gartner - Dataquest 348 1
S&P - Standard and Poor’s 480 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
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