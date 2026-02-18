Разделы

Акиндинов Дмитрий


СОБЫТИЯ


18.02.2026 Создатель средств блокировки Рунета мигрирует с российского ПО на устаревший Microsoft Exchange 2019 1
22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 1
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года 1
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд 1
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 2
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 2
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
07.06.2018 HTML в электронной почте: красота оформления за счет безопасности? 1
15.02.2018 CommuniGate Systems провела обучение партнеров в пресс-центре «Россия Сегодня» 1
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Акиндинов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 9
СБК - Система безопасных коммуникаций 35 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 2
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2609 1
Telegram Group 2668 1
VideoMost - ВидеоМост 280 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 510 1
TrueConf - ТруКонф 433 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 110 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 287 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13059 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 535 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5063 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73939 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7123 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 5
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23291 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11347 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3352 3
Email - S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 33 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4054 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5795 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32101 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4157 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 467 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4805 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9732 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32024 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 239 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2644 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4325 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12312 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7053 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4379 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 683 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14931 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1982 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14387 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 351 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 514 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9403 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2681 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4703 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6288 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7673 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4393 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1045 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 9
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 33 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2096 1
Apple macOS 2287 1
Microsoft Windows 16447 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1378 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2385 1
Microsoft Outlook 1430 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1243 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 877 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 104 1
Бутенко Владимир 26 5
Бутенко Анна 17 5
Тришина Мария 4 3
Малышев Александр 37 3
Прохоров Роман 11 2
Макаревич Николай 13 1
Курбанов Тимур 13 1
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 1
Стрельникова Анастасия 1 1
Бишенов Алим 2 1
Большакова Анна 2 1
Бургов Владимир 16 1
Лашин Ренат 83 1
Старовойтов Дмитрий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 158628 9
Европа 24688 4
Москва - САО - Хорошёвский район 36 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 3
Нигерия - Федеративная Республика 331 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10489 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55129 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6698 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1344 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 81 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 1
Аренда 2582 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8553 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 1
Философия - Philosophy 501 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 836 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1070 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2330 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 116 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 4
