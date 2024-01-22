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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тришина Мария

СОБЫТИЯ


22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 1
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
12.02.2020 ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Тришина Мария и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 5
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Postman - Постмэн 1 1
IceWarp 4 1
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
Telegram Group 2940 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Zimbra - LiquidSys 44 1
Google LLC 12690 1
BLF Partners 13 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 1
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 28 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 235 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 218 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 250 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 81 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Messaging Application Programming Interface - MAPI 37 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 102 1
Kerio Connect 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
BigBlueButton - BBB 7 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
Microsoft Office 365 1042 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Postfix - mail transfer agent 55 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 16 1
Малышев Александр 39 4
Акиндинов Дмитрий 12 4
Бутенко Владимир 28 4
Бутенко Анна 19 3
Бургов Владимир 16 2
Курбанов Тимур 13 1
Бишенов Алим 2 1
Грюнталь Наталья 1 1
Гладышева Татьяна 3 1
Дорофеева Вера 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 87 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 270 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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