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CommuniGate Systems СталкерСофт

CommuniGate Systems - СталкерСофт

CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296). CommuniGate Systems основана в 1991 году. Среди заказчиков в РФ – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.09.2025 Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro

Старший специалист экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рамках политики ответственного разглашения и уже выпустил обновления, устраняющие недостатки. Потенциальная эксплуатация уязвимостей

21.07.2025 «АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных

ик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для заказчиков, в том числе из государственных компаний, предъявляющих повышенные требования к сохранности и безопасности да
06.06.2025 CommuniGate Pro и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Компании CommuniGate Pro и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве, направленном на проведение работ и консультаций по совместимости программных продуктов компаний. Об этом CNews сообщили представи
05.06.2025 CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработчик платформы для унифицированных корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленное на разработку совместных интегрированных

05.06.2025 «Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве

ъявили о начале стратегического сотрудничества. СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разр
16.05.2025 Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, в рамках последнего крупного релиза версии 6.5.1 провела масштабные работы по развитию функциональности продукта и усилению его информационной безопасности. В новой версии устр
13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики

Компания «Энергоспецмонтаж» использовала платформу CommuniGate Pro на протяжении нескольких лет с поддержкой предыдущего правообладателя. Однако после передачи всех прав на платформу CommuniGate Pro компании СБК в 2024 г. перед заказчико
24.04.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «Система безопасных коммуникаций», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

24.04.2025 ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

21.04.2025 Состоялся релиз CommuniGate Pro версии 6.5.1

Компания СБК выпустила обновление CommuniGate Pro с более чем 70 функциональными изменениями и новинками. Пакет изменений включает обновленный веб-интерфейс, улучшения по безопасности и расширенные возможности по интеграции. Ве
05.03.2025 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант»

«Система безопасных коммуникаций» (СБК) и ГК Applite сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость операционной системы «Атлант» релиз Alcyone и платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.39. В ходе испытаний проверены установка и первичная настройка CommuniGate Pro в среде ОС «Атлант», а также доступность всех функций платформы: создание и добавление

20.02.2025 Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотни миллионов

ае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Sys
04.02.2025 Сервис видеоконференцсвязи «МТС Линк» интегрирован с CommuniGate Pro

«МТС Линк» и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), обладатель прав и разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщили о выходе плагина, обеспечивающего интеграцию программных продуктов. Плагин видеоконференцсвязи «МТС Линк» формирует ссылки на видеоконференцию при создании события в к
26.12.2024 Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») представляет десктоп-клиент CommuniGate Pro для операционной системы Windows. Клиент полностью написан с нуля и доступен бесплатно для пользователей в рамках MVP. Об этом CNews сообщили представители «СБК». «Хочется подче
24.12.2024 Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое

Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») разработчик почтового сервера CommuniGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а
17.12.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с «Ред ОС М»

рированных коммуникаций АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили о полной совместимости платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.38 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Успешное комплексное тестирование подтверждает стабильную и надежную работу
13.12.2024 Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro

Компания СБК, разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила о новых функциях и усовершенствованиях программного продукта, запланированных к реализации в 2025-2026 гг. Планы по развитию CommuniGate Pro включают запуск сов
03.12.2024 ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)) перешло на платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro разработки АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) – обладателя прав на программный продукт. Платформа была выбрана после проведения ФГУП тщательного анализа возможных алгори
02.12.2024 ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro

и инструментов совместной работы, объявили о заключении партнерского соглашения. ГК Softline в статусе авторизованного партнера СБК получила право распространять платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro на российском рынке. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. «Благодаря договору с СБК мы получили возмо
12.11.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС»

фраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили об успешном завершении испытаний своих программных продуктов. В рамках испытаний была актуализирована совместимость флагманского решения СБК — CommuniGate Pro с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС» версии 8. CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, перед
08.11.2024 Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM

«На форуме мы рассказали о функционале платформы и будущих доработках. Также представили рынку новые возможности Communigate Pro версии 6.3.38 – прежде всего усиление безопасности платформы, повышение удобство работы и существенное расширение функционала», — сообщил владелец продукта (product owner) Дмитр
06.11.2024 СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro

Компания СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro – 6.3.38. «В этой версии мы сделали упор на повышение безопасности и расширение функциональности для более эффективной работы с почтой и календарем. CommuniGate Pro 6.3.3
21.10.2024 «Онланта» интегрирует для своих заказчиков

«Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позволяет создать экосистему бизнес-приложений, которая закрывает задачи организации эффективной корпоративной коммуникации. Об этом CNews сообщ
04.10.2024 В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС

«Система безопасных коммуникаций» (СБК) сообщила об интеграции в состав инструментов платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сервиса аудио- и видеоконференцсвязи BigBlueButton. BigBlueButton – свободно распространяемое ПО. У сервиса нет ограничений по количеству участников и одновременно проводимых ко
23.09.2024 Пройти учебный курс по CommuniGate Pro можно в Бауманском учебном центре «Специалист»

Бауманский учебный центр «Специалист» обновил практический курс «Построение корпоративных коммуникаций на CommuniGate Pro. Знакомство с платформой». Курс преподается очно и онлайн. «Специалист» отмечает, что CommuniGate Pro на несколько порядков превосходит конкурентов, и рекомендует курс си
05.09.2024 Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro

я обеспечения коммуникаций и инструментов совместной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее разме
09.08.2024 Treolan начинает поставки CommuniGate Pro

Treolan начинает поставки CommuniGate Pro. CommuniGate Pro является хорошо масштабируемой платформой, позволяющей легко и эффективно предоставлять предприятиям различного масштаба весь набор унифицированных комму
22.07.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux

бъявили об успешном завершении испытаний ПО, проходивших в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате подтверждена совместимость платформы для защищенных коммуникаций CommuniGate Pro с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители АО СБК. Платформа CommuniGate Pro теперь полностью интегрирована с Astra Linux, обеспечивая бесп
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro

вые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с
11.07.2024 Квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.36: совместная работа пользователей стала проще и безопаснее

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новую версию продукта. В версии 6.3.36 сделан акцент на удобстве совместной работы пользователей, повышении безопасности и стабильности платформы. Всего в новую верси
22.04.2024 Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса

Компаниям из SMB-сегмента доступна корпоративная электронная почта на базе российской платформы Communigate Pro, развернутая в публичном облаке «Онланты» (входит в группу «Ланит»). В рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Система безопасных коммуникаций» команда «Онланты» обеспеч
16.04.2024 В СБК назначен директор по продажам сервера CommuniGate Pro

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, объявляет о назначении коммерческого директора. К команде, которая развивает мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, присоединился Виктор Корнилов. О
09.04.2024 Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новый релиз продукта. В него вошли 23 разработки, в том числе повышающие стабильность работы сервера и его безопасность. Что нового в версии CommuniGate 6.3.34
12.03.2024 «Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер

и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникационный сервер Communigate Pro. В настоящее время во внедрении решения заинтересованы крупные заказчики из промышленного и финансового сектора, транспортной отрасли. Сервер CommuniGate Pro является инт
28.02.2024 «Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro

«Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав на продукт CommuniGate Pro, подписали соглашение о сотрудничестве. «Онланте» официально присвоен статус «Авторизованный партнер». Компания имеет право осуществлять продажу почтовой платформы CommuniGat
09.02.2024 Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт»

нстанций, которые ранее признали Анну Бутенко, дочь создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко, законной наследницей программы CommuniGate Pro. Об

22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование

вые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с
27.12.2023 Communigate Pro включен в реестр российского ПО

Компания СБК сообщает, что программный комплекс Communigate Pro ver. 6.3 включен в реестр российского ПО Минцифры России (Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единый реестр программ для электр
20.12.2023 Первое обновление Communigate Pro от новой команды

Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер Communigate Pro, выпустила первое масштабное обновление продукта. Об этом CNews сообщили представители СБК. Версия 6.3.32 содержит 29 улучшений и исправлений. Например, добавлена возможность от
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года

ассаторами с Владимиром Бутенко договоры об оказании услуг, лицензионные договора, согласно которым АО «Сталкерсофт» до смерти Владимира Бутенко брало в "аренду" по лицензионному договору право

Публикаций - 223, упоминаний - 331

CommuniGate Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
СБК - Система безопасных коммуникаций 39 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 16
Softline - Софтлайн 3743 16
Google LLC 12688 15
Ростелеком 10948 15
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 13
Cisco Systems 5372 13
9594 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 10
Ред Софт - Red Soft 1236 10
TrueConf - ТруКонф 454 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 8
Крок - Croc 1964 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Broadcom - VMware 2610 7
Telegram Group 2940 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 7
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 7
Ростелеком - РТЛабс 210 7
Stalker Software GmbH 7 6
Huawei 4676 6
Oracle Corporation 7074 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 6
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 6
АйТи 1519 6
Ланит - Онланта - Onlanta 135 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Газпром ПАО 1493 5
Мосводоканал МГУП 69 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 4
British Airways - British Midland International 127 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 3
ОСК Кронштадтский морской завод 2 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 2
Lockheed Martin 777 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 2
Arlift - Арлифт 22 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
BMW Group 482 2
Газпром нефть 725 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Локотех - Локомотивные технологии 70 1
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 13 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Uber 357 1
Газпром бурение 62 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
BLF Partners 13 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
МК Рустек 3 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Федеральное казначейство России 1949 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 6
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
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