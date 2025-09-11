CommuniGate Systems - СталкерСофт

Эксперт Positive Technologies помог повысить безопасность почтового сервера CommuniGate Pro Старший специалист экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC) Максим Суслов выявил четыре опасные уязвимости в почтовом сервере CommuniGate Pro. Производитель был своевременно уведомлен в рамках политики ответственного разглашения и уже выпустил обновления, устраняющие недостатки. Потенциальная эксплуатация уязвимостей

«АЛМИ Партнер» и CommuniGate Pro успешно протестировали корпоративное коммуникационное решение для компаний с высокими требованиями к безопасности данных ик общесистемного и прикладного программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и разработчик платформы для унифицированных коммуникаций «СБК» подтвердили совместимость почтового клиента «АМэйл» с платформой CommuniGate Pro. Интегрированное решение пополнит список предложений для заказчиков, в том числе из государственных компаний, предъявляющих повышенные требования к сохранности и безопасности да

CommuniGate Pro и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве Компании CommuniGate Pro и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве, направленном на проведение работ и консультаций по совместимости программных продуктов компаний. Об этом CNews сообщили представи

CommuniGate Pro и «Базальт СПО» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем «Альт», и CommuniGate Pro, разработчик платформы для унифицированных корпоративных коммуникаций, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленное на разработку совместных интегрированных

«Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве ъявили о начале стратегического сотрудничества. СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт». Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разр

Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro Компания СБК, разработчик платформы CommuniGate Pro, в рамках последнего крупного релиза версии 6.5.1 провела масштабные работы по развитию функциональности продукта и усилению его информационной безопасности. В новой версии устр

Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики Компания «Энергоспецмонтаж» использовала платформу CommuniGate Pro на протяжении нескольких лет с поддержкой предыдущего правообладателя. Однако после передачи всех прав на платформу CommuniGate Pro компании СБК в 2024 г. перед заказчико

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «Система безопасных коммуникаций», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания «СБК», разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro новые возможности

Состоялся релиз CommuniGate Pro версии 6.5.1 Компания СБК выпустила обновление CommuniGate Pro с более чем 70 функциональными изменениями и новинками. Пакет изменений включает обновленный веб-интерфейс, улучшения по безопасности и расширенные возможности по интеграции. Ве

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант» «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и ГК Applite сообщили о завершении испытаний, подтвердивших совместимость операционной системы «Атлант» релиз Alcyone и платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.39. В ходе испытаний проверены установка и первичная настройка CommuniGate Pro в среде ОС «Атлант», а также доступность всех функций платформы: создание и добавление

Продажи знаменитого российского ПО после судебных разбирательств возобновились, выручка правообладателя достигла сотни миллионов ае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Sys

Сервис видеоконференцсвязи «МТС Линк» интегрирован с CommuniGate Pro «МТС Линк» и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), обладатель прав и разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщили о выходе плагина, обеспечивающего интеграцию программных продуктов. Плагин видеоконференцсвязи «МТС Линк» формирует ссылки на видеоконференцию при создании события в к

Десктоп-клиент под Windows для CommuniGate Pro: публичная бета-версия с новым интерфейсом Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») представляет десктоп-клиент CommuniGate Pro для операционной системы Windows. Клиент полностью написан с нуля и доступен бесплатно для пользователей в рамках MVP. Об этом CNews сообщили представители «СБК». «Хочется подче

Новая версия CommuniGate Pro с масштабными изменениями: новый веб-интерфейс и многое другое Компания «СБК» («Система безопасных коммуникаций») разработчик почтового сервера CommuniGate Pro, объявляет о выпуске новой версии – 6.3.39. Обновление направлено на повышение стабильности, безопасности и удобства работы с платформой. Версия включила в себя новые функции, а

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с «Ред ОС М» рированных коммуникаций АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) и разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили о полной совместимости платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3.38 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Успешное комплексное тестирование подтверждает стабильную и надежную работу

Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro Компания СБК, разработчик платформы универсальных коммуникаций CommuniGate Pro, сообщила о новых функциях и усовершенствованиях программного продукта, запланированных к реализации в 2025-2026 гг. Планы по развитию CommuniGate Pro включают запуск сов

ФГУП «АГА (А)» внедрило отечественную платформу CommuniGate Pro Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА (А)) перешло на платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro разработки АО «Система безопасных коммуникаций» (СБК) – обладателя прав на программный продукт. Платформа была выбрана после проведения ФГУП тщательного анализа возможных алгори

ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro и инструментов совместной работы, объявили о заключении партнерского соглашения. ГК Softline в статусе авторизованного партнера СБК получила право распространять платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro на российском рынке. Данное сотрудничество соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов отечественных ИТ-производителей. «Благодаря договору с СБК мы получили возмо

Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС» фраструктурных программных продуктов «Ред Софт» объявили об успешном завершении испытаний своих программных продуктов. В рамках испытаний была актуализирована совместимость флагманского решения СБК — CommuniGate Pro с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС» версии 8. CommuniGate Pro — серверная платформа для организации электронной почты, перед

Платформу CommuniGate Pro представили на CNews FORUM «На форуме мы рассказали о функционале платформы и будущих доработках. Также представили рынку новые возможности Communigate Pro версии 6.3.38 – прежде всего усиление безопасности платформы, повышение удобство работы и существенное расширение функционала», — сообщил владелец продукта (product owner) Дмитр

СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro Компания СБК представила новую версию почтового сервера CommuniGate Pro – 6.3.38. «В этой версии мы сделали упор на повышение безопасности и расширение функциональности для более эффективной работы с почтой и календарем. CommuniGate Pro 6.3.3

«Онланта» интегрирует для своих заказчиков «Онланта» (входит в группу «Ланит») реализует интеграцию решения для создания аудио- и видеоконференций BigBlueButton в почтовую платформу Communigate Pro для своих заказчиков. Интеграция позволяет создать экосистему бизнес-приложений, которая закрывает задачи организации эффективной корпоративной коммуникации. Об этом CNews сообщ

В CommuniGate Pro появился бесплатный сервис для ВКС «Система безопасных коммуникаций» (СБК) сообщила об интеграции в состав инструментов платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro сервиса аудио- и видеоконференцсвязи BigBlueButton. BigBlueButton – свободно распространяемое ПО. У сервиса нет ограничений по количеству участников и одновременно проводимых ко

Пройти учебный курс по CommuniGate Pro можно в Бауманском учебном центре «Специалист» Бауманский учебный центр «Специалист» обновил практический курс «Построение корпоративных коммуникаций на CommuniGate Pro. Знакомство с платформой». Курс преподается очно и онлайн. «Специалист» отмечает, что CommuniGate Pro на несколько порядков превосходит конкурентов, и рекомендует курс си

Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro я обеспечения коммуникаций и инструментов совместной работы, объявили о подписании дистрибьюторского договора. Таким образом, Merlion становится официальным дистрибьютором программного продукта СБК – CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – платформа унифицированных коммуникаций, обеспечивающая коммуникации и инструменты совместной работы в организации заказчика вне зависимости от ее разме

Treolan начинает поставки CommuniGate Pro Treolan начинает поставки CommuniGate Pro. CommuniGate Pro является хорошо масштабируемой платформой, позволяющей легко и эффективно предоставлять предприятиям различного масштаба весь набор унифицированных комму

Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux бъявили об успешном завершении испытаний ПО, проходивших в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. В результате подтверждена совместимость платформы для защищенных коммуникаций CommuniGate Pro с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители АО СБК. Платформа CommuniGate Pro теперь полностью интегрирована с Astra Linux, обеспечивая бесп

Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro вые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с

Квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.36: совместная работа пользователей стала проще и безопаснее Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новую версию продукта. В версии 6.3.36 сделан акцент на удобстве совместной работы пользователей, повышении безопасности и стабильности платформы. Всего в новую верси

Российский почтовый сервис Communigate Pro с поддержкой от «Онланты» для малого и среднего бизнеса Компаниям из SMB-сегмента доступна корпоративная электронная почта на базе российской платформы Communigate Pro, развернутая в публичном облаке «Онланты» (входит в группу «Ланит»). В рамках соглашения о сотрудничестве с компанией «Система безопасных коммуникаций» команда «Онланты» обеспеч

В СБК назначен директор по продажам сервера CommuniGate Pro Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, объявляет о назначении коммерческого директора. К команде, которая развивает мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro, присоединился Виктор Корнилов. О

Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34 Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер CommuniGate Pro, выпустила новый релиз продукта. В него вошли 23 разработки, в том числе повышающие стабильность работы сервера и его безопасность. Что нового в версии CommuniGate 6.3.34

«Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер и «СБК» (Система безопасных коммуникаций) в рамках подписанного в 2023 г. лицензионного договора помогают российским организациям и предприятиям перейти на импортонезависимый коммуникационный сервер Communigate Pro. В настоящее время во внедрении решения заинтересованы крупные заказчики из промышленного и финансового сектора, транспортной отрасли. Сервер CommuniGate Pro является инт

«Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro «Онланта» (входит в группу «Ланит») и «Система безопасных коммуникаций» (СБК), владелец прав на продукт CommuniGate Pro, подписали соглашение о сотрудничестве. «Онланте» официально присвоен статус «Авторизованный партнер». Компания имеет право осуществлять продажу почтовой платформы CommuniGat

Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» нстанций, которые ранее признали Анну Бутенко, дочь создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко, законной наследницей программы CommuniGate Pro. Об

Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование вые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах Владимиром Бутенко. В 2008 г. Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с

Communigate Pro включен в реестр российского ПО Компания СБК сообщает, что программный комплекс Communigate Pro ver. 6.3 включен в реестр российского ПО Минцифры России (Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единый реестр программ для электр

Первое обновление Communigate Pro от новой команды Компания СБК, владелец исключительных прав на почтовый сервер Communigate Pro, выпустила первое масштабное обновление продукта. Об этом CNews сообщили представители СБК. Версия 6.3.32 содержит 29 улучшений и исправлений. Например, добавлена возможность от