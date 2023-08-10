CommuniGate Systems - СталкерСофт

Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем нко. Споры вокруг CommuniGate Pro удалось разрешить мирным путем В 2008 г. Владимир Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с

ГК Softline и CommuniGate Systems объявляют о новом уровне сотрудничества: решения вендора теперь в экосистеме Softline Universe Группа компаний Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и CommuniGate Systems, российский разработчик программного обеспечения в области унифицированных коммуникаций, объявили о расширении партнерства. Продукты CommuniGate Systems теперь будут

После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro удебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «Сталкерсофт») временно прекратила распространять лицензии на данное ПО. Это следует из со

Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд ад автора первой версии продукта Владимира Бутенко. Теперь распоряжаться им сможет только она, а не АО «Сталкерсофт» (юрлицо компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems; росси

Разработчик холдинга «Т1» и CommuniGate подписали соглашение о сотрудничестве Российский разработчик программного обеспечения «Нота», входящий в холдинг «Т1» и впервые представленный в рамках петербургского международного экономического форума, и группа компаний CommuniGate Systems объединяют усилия по разработке интегрированных коммуникационных решений для бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по развитию би

Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х версии длилось четыре года. С особым вниманием разработчики подошли к обновлению web-интерфейса администратора – новый дизайн административной панели улучшает удобство управления платформой. В версии CommuniGate X также значительно увеличена скорость поиска по адресным книгам, а благодаря оптимизации протокола XIMSS скорость работы клиентских приложений Samoware увеличена в 2,5 раза. Фото:

Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма тороны конфликта прямо или косвенно подтвердили CNews, что речь здесь идет о двух экс-гендиректорах АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Sys

Антон Тен - Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется CNews: Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях вашей деятельности? Антон Тен: Наш флагманский продукт – платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, остальные продукты компании вращаются вокруг нее. Эта платформа предоставляет все виды коммуникаций «из одной коробки»: электронную почту, мессенджер, голосовую связь, телефони

Платформа Webinar завершила интеграцию с основными почтовыми клиентами Российская платформа для бизнес-коммуникаций компаний Webinar Group и CommuniGate Systems объявляют об интеграции платформы Webinar и почтово-календарного сервиса, входящего в состав платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы Communigate Pro.

Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений онную структуру масштабно атакуют извне. Поэтому так важны вопросы безопасности в любом ПО, не только в корпоративных мессенджерах. Антон Тен, руководитель отдела корпоративных продаж группы компаний CommuniGate Systems Второй момент — работоспособность серверной и клиентской частей мессенджера на платформах Linux. Это обязательное условие заказчиков. Продукция Microsoft для отечественных к

CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России Компания ANRAIT, российский системный интегратор, и группа компаний CommuniGate Systems, участник рынка унифицированных коммуникаций, объявляют об успешном завершении внедрения платформы производителя для бизнес-коммуникаций в ИТ-инфраструктуру партнера и запус

МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro МТС сообщила о том, что облачный провайдер CloudMTS разработал новую услугу – корпоративную почту на базе решения CommuniGate Pro. Решение станет альтернативой недоступным сегодня в России почтовым сервисам и позволит использовать привычный уровень коммуникации в повседневной работе. CommuniGate Pro

Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro Sitronics Group (входит в АФК «Система») стала официальным торговым партнером российского разработчика программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro. Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого яд

«Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии «Ростелеком-ЦОД» перевела 3 тыс. почтовых ящиков подведомственных учреждений правительства Республики Бурятии с общедоступных почтовых сервисов на отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Пилотный проект позволил обеспечить региональные образовательные и медицинские учреждения официальными электронными адресами с общим доменом govrb.ru, на котором уже работали п

Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации тельский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») – одна из научно-исследовательских организаций «Росатома» – перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems предоставила сотрудникам института полный спектр коммуникационных возможностей. Над проектом работали компании Axoft и ООО «Мастер телеком».

«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронную почту на базе платформы отечественной разработки CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». При смене игроков на рынке перед российским бизнесом встал вопрос организации защищенной деловой коммуникации. Компании из различн

Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу Критерии выбора Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, установленная руководством нашей страны – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение.

Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу нтр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) перешел на платформу отечественного разработчика CommuniGate Pro. Создатель платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Syste

Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro О, тестированию и сопровождению информационных систем для бизнеса, объявила об изменениях во внутренней ИТ-инфраструктуре и переходе с почтового сервера Microsoft Exchange Server на российский аналог Communigate Pro в связи с приостановкой продаж Microsoft в России. Переход на отечественную систему уже стартовал и продлится до конца апреля 2022 г., он будет осуществляться поэтапно во всех ф

Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») завершило работы по настройке коммуникационной платформы CommuniGate Pro для органов исполнительной власти и муниципальных учреждений региона. Проект осуществлен в рамках реализации политики импортозамещения при технической поддержке компании Axoft,

Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис» Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфейса Samoware могут открывать, просматривать и редактировать документы, таблицы и презентации любых ф

CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M Российские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Bai

Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО Смерть Александра Малышева Российская компания CommuniGate Systems Russia (АО «Сталкерсофт») сообщила о смерти своего управляющего партнера

Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему Сотрудники органов исполнительной власти, подведомственные учреждения, а также администрации городов Республики Дагестан начали миграцию на CommuniGate Pro — российскую платформу корпоративных коммуникаций. Она обеспечит 4400 госслужащих электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и

CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов. Инженеры двух компаний завершили серию исп

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций Отечественные технологии Росприроднадзор мигрировала на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решения в пользу отечественной платформы CommuniGate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило в «одном окне» коммуникации для трех тысяч сотрудников учреждения. «При выборе коммуникационной платформы определяющими к

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО и Башкортостан, начали применять в своей работе отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущ

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие время не является сотрудником АО “Сталкерсофт”, но занимает должность технического директора группы CommuniGate Systems Russia. Как физическое лицо он может отстаивать свои права как соавтора и

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций Сотрудничество группы компаний CommuniGate Systems с банком длится уже 10 лет. Впервые платформа корпоративных коммуникаций

Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостроительную Корпорацию (ОСК) предприятия, среди которых «ЦМКБ «Алмаз», «СПО Арктика» и «Кронштадтский

Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» «Ред софт» и Communigate Systems подтвердили совместимость и корректность работы платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro 6.3. и операционной системы «Ред ОС 7.3».

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов Платформа CommuniGate Pro начала поддерживать кириллические электронные адреса Платформа CommuniGate Pro российского разработчика CommuniGate Systems стала первым отечественным программным

Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях Компании «Базальт СПО» и CommuniGate Systems создали программный комплекс для корпоративных коммуникаций, полностью построенный на российских решениях. Результаты тестовых испытаний подтвердили: платформа унифицированн

«Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro ский производитель систем хранения данных и виртуализации «Аэродиск» переходит на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного почтового решения в пользу полностью отечественной платформы CommuniGate Pro. Её разработчик, компания CommuniGate Systems, — ведущий игрок рынка технологий для коммуникаций. Платформа унифицированных коммуникаций ComminiGate Pro объединяет весь н

Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro Softline внедрила единую коммуникационную систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило свыше 5 тыс. пользователей всех подведомственных учреждений органов исполнительной власти региона, включая работников соц

Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО астерные протоколы, а также механизмы и технологии шифрования, — рассказывает коммерческий директор CommuniGate Systems Russia Владимир Бургов. — «Перезагрузке» также подверглись блоки, работаю

Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков какие — опциональными. Взять нашу компанию: с момента возвращения «прописки» в России в 2014 году, CommuniGate Systems Russia и концентрирует прибыль внутри страны (что видно по финансовым док

Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу ния в Российской Федерации», – сказал руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Communigate Systems Russia Антон Тен. «Перед нами стояла цель – предложить оптимальную конфиг

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами Что появилось в новой версии Новая версия CommuniGate Pro, о выпуске которой объявила компания CommuniGate Systems, получила полностью обновленную архитектуру и новые функциональные возможности на уровне ядра и API. Как отмечает