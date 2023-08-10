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CommuniGate Systems СталкерСофт

CommuniGate Systems - СталкерСофт

CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296). CommuniGate Systems основана в 1991 году. Среди заказчиков в РФ – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.


10.08.2023 Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем

нко. Споры вокруг CommuniGate Pro удалось разрешить мирным путем В 2008 г. Владимир Бутенко учредил АО «СталкерСофт», в компанию перешли работавшие с ним программисты. АО «СталкерСофт» с
18.07.2023 ГК Softline и CommuniGate Systems объявляют о новом уровне сотрудничества: решения вендора теперь в экосистеме Softline Universe

Группа компаний Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и CommuniGate Systems, российский разработчик программного обеспечения в области унифицированных коммуникаций, объявили о расширении партнерства. Продукты CommuniGate Systems теперь будут

14.07.2023 После юридического разбирательства остановлены продажи знаменитого ПО CommuniGate Pro

удебного решения о правах на коммуникационный сервер CommuniGate Pro, компания CommuniGate Systems (АО «Сталкерсофт») временно прекратила распространять лицензии на данное ПО. Это следует из со
11.07.2023 Знаменитое российское ПО с боем меняет правообладателя. Так решил суд

ад автора первой версии продукта Владимира Бутенко. Теперь распоряжаться им сможет только она, а не АО «Сталкерсофт» (юрлицо компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems; росси
26.06.2023 Разработчик холдинга «Т1» и CommuniGate подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Нота», входящий в холдинг «Т1» и впервые представленный в рамках петербургского международного экономического форума, и группа компаний CommuniGate Systems объединяют усилия по разработке интегрированных коммуникационных решений для бизнеса. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по развитию би
22.06.2023 Российский разработчик выпустил новую версию своей коммуникационной платформы — CommuniGate Х

версии длилось четыре года. С особым вниманием разработчики подошли к обновлению web-интерфейса администратора – новый дизайн административной панели улучшает удобство управления платформой. В версии CommuniGate X также значительно увеличена скорость поиска по адресным книгам, а благодаря оптимизации протокола XIMSS скорость работы клиентских приложений Samoware увеличена в 2,5 раза. Фото:

14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма

тороны конфликта прямо или косвенно подтвердили CNews, что речь здесь идет о двух экс-гендиректорах АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Sys
22.03.2023 Антон Тен -

Антон Тен, CommuniGate Systems: После «цунами» 2022 года развитие технологий унифицированных коммуникаций ускоряется

CNews: Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях вашей деятельности? Антон Тен: Наш флагманский продукт – платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro, остальные продукты компании вращаются вокруг нее. Эта платформа предоставляет все виды коммуникаций «из одной коробки»: электронную почту, мессенджер, голосовую связь, телефони
03.03.2023 Платформа Webinar завершила интеграцию с основными почтовыми клиентами

Российская платформа для бизнес-коммуникаций компаний Webinar Group и CommuniGate Systems объявляют об интеграции платформы Webinar и почтово-календарного сервиса, входящего в состав платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы Communigate Pro.
22.12.2022 Антон Тен, CommuniGate Systems: Пользователи хотят избавиться от бесконечного «жонглирования» окнами разных приложений

онную структуру масштабно атакуют извне. Поэтому так важны вопросы безопасности в любом ПО, не только в корпоративных мессенджерах. Антон Тен, руководитель отдела корпоративных продаж группы компаний CommuniGate Systems Второй момент — работоспособность серверной и клиентской частей мессенджера на платформах Linux. Это обязательное условие заказчиков. Продукция Microsoft для отечественных к
06.12.2022 CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России

Компания ANRAIT, российский системный интегратор, и группа компаний CommuniGate Systems, участник рынка унифицированных коммуникаций, объявляют об успешном завершении внедрения платформы производителя для бизнес-коммуникаций в ИТ-инфраструктуру партнера и запус
22.11.2022 МТС запустила сервис корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro

МТС сообщила о том, что облачный провайдер CloudMTS разработал новую услугу – корпоративную почту на базе решения CommuniGate Pro. Решение станет альтернативой недоступным сегодня в России почтовым сервисам и позволит использовать привычный уровень коммуникации в повседневной работе. CommuniGate Pro
28.10.2022 Sitronics Group заключила партнерское соглашение с разработчиком платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro

Sitronics Group (входит в АФК «Система») стала официальным торговым партнером российского разработчика программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций CommuniGate Systems. Портфель продуктов для импортозамещения офисных приложений пополнился платформой CommuniGate Pro. Платформа корпоративных коммуникаций объединяет в рамках единого яд
05.09.2022 «Ростелеком-ЦОД» организовала почтовый сервис для правительства Бурятии

«Ростелеком-ЦОД» перевела 3 тыс. почтовых ящиков подведомственных учреждений правительства Республики Бурятии с общедоступных почтовых сервисов на отечественную коммуникационную платформу CommuniGate Pro. Пилотный проект позволил обеспечить региональные образовательные и медицинские учреждения официальными электронными адресами с общим доменом govrb.ru, на котором уже работали п
27.07.2022 Предприятие, входящее в состав ГК «Росатом», импортозаместило коммуникации

тельский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА») – одна из научно-исследовательских организаций «Росатома» – перевела свои коммуникации на платформу отечественного разработчика. Платформа CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems предоставила сотрудникам института полный спектр коммуникационных возможностей. Над проектом работали компании Axoft и ООО «Мастер телеком».

17.06.2022 «Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке

Компания «Онланта» (входит в группу «Ланит») выпустила на рынок новую услугу – корпоративную электронную почту на базе платформы отечественной разработки CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». При смене игроков на рынке перед российским бизнесом встал вопрос организации защищенной деловой коммуникации. Компании из различн
07.06.2022 Нижегородская область завершила миграцию на российскую коммуникационную платформу

Критерии выбора Правительство Нижегородской области мигрировала на CommuniGate Pro, отечественную платформу коммуникаций. «Одна из главных задач сегодня, установленная руководством нашей страны – переход на отечественное оборудование и программное обеспечение.
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу

нтр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ) перешел на платформу отечественного разработчика CommuniGate Pro. Создатель платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Syste
28.04.2022 Компания iFellow объявила о переходе на российскую платформу Communigate Pro

О, тестированию и сопровождению информационных систем для бизнеса, объявила об изменениях во внутренней ИТ-инфраструктуре и переходе с почтового сервера Microsoft Exchange Server на российский аналог Communigate Pro в связи с приостановкой продаж Microsoft в России. Переход на отечественную систему уже стартовал и продлится до конца апреля 2022 г., он будет осуществляться поэтапно во всех ф
19.04.2022 Центр информационных технологий Волгоградской области внедрил российскую коммуникационную платформу

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») завершило работы по настройке коммуникационной платформы CommuniGate Pro для органов исполнительной власти и муниципальных учреждений региона. Проект осуществлен в рамках реализации политики импортозамещения при технической поддержке компании Axoft,

28.03.2022 Пользователям российской коммуникационной платформы CommuniGate Pro стало доступно онлайн-редактирование документов в «Р7-Офис»

Платформа корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro предложила своим клиентам новую возможность – теперь пользователи веб-интерфейса Samoware могут открывать, просматривать и редактировать документы, таблицы и презентации любых ф
16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

Российские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Bai
25.01.2022 Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО

Смерть Александра Малышева Российская компания CommuniGate Systems Russia (АО «Сталкерсофт») сообщила о смерти своего управляющего партнера

19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему

Сотрудники органов исполнительной власти, подведомственные учреждения, а также администрации городов Республики Дагестан начали миграцию на CommuniGate Pro — российскую платформу корпоративных коммуникаций. Она обеспечит 4400 госслужащих электронной почтой, календарями, контролем исполнения задач, обменом мгновенными сообщениями и

18.11.2021 CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов. Инженеры двух компаний завершили серию исп
05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

Отечественные технологии Росприроднадзор мигрировала на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решения в пользу отечественной платформы CommuniGate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило в «одном окне» коммуникации для трех тысяч сотрудников учреждения. «При выборе коммуникационной платформы определяющими к
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

и Башкортостан, начали применять в своей работе отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущ
18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

время не является сотрудником АО “Сталкерсофт”, но занимает должность технического директора группы CommuniGate Systems Russia. Как физическое лицо он может отстаивать свои права как соавтора и
09.08.2021 «Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Сотрудничество группы компаний CommuniGate Systems с банком длится уже 10 лет. Впервые платформа корпоративных коммуникаций

15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций

Платформа унифицированных коммуникаций с высоким уровнем кибербезопасности CommuniGate Pro используют более 4 тыс. сотрудников компаний, входящих в Объединенную судостроительную Корпорацию (ОСК) предприятия, среди которых «ЦМКБ «Алмаз», «СПО Арктика» и «Кронштадтский

14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3»

«Ред софт» и Communigate Systems подтвердили совместимость и корректность работы платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro 6.3. и операционной системы «Ред ОС 7.3».
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов

Платформа CommuniGate Pro начала поддерживать кириллические электронные адреса Платформа CommuniGate Pro российского разработчика CommuniGate Systems стала первым отечественным программным

23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях

Компании «Базальт СПО» и CommuniGate Systems создали программный комплекс для корпоративных коммуникаций, полностью построенный на российских решениях. Результаты тестовых испытаний подтвердили: платформа унифицированн
27.04.2021 «Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro

ский производитель систем хранения данных и виртуализации «Аэродиск» переходит на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного почтового решения в пользу полностью отечественной платформы CommuniGate Pro. Её разработчик, компания CommuniGate Systems, — ведущий игрок рынка технологий для коммуникаций. Платформа унифицированных коммуникаций ComminiGate Pro объединяет весь н
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro

Softline внедрила единую коммуникационную систему в ИТ-инфраструктуру органов государственной власти Удмуртской Республики на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. Решение компании Communigate Systems объединило свыше 5 тыс. пользователей всех подведомственных учреждений органов исполнительной власти региона, включая работников соц
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО

астерные протоколы, а также механизмы и технологии шифрования, — рассказывает коммерческий директор CommuniGate Systems Russia Владимир Бургов. — «Перезагрузке» также подверглись блоки, работаю
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков

какие — опциональными. Взять нашу компанию: с момента возвращения «прописки» в России в 2014 году, CommuniGate Systems Russia и концентрирует прибыль внутри страны (что видно по финансовым док
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу

ния в Российской Федерации», – сказал руководитель направления по работе с корпоративными клиентами Communigate Systems Russia Антон Тен. «Перед нами стояла цель – предложить оптимальную конфиг
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

Что появилось в новой версии Новая версия CommuniGate Pro, о выпуске которой объявила компания CommuniGate Systems, получила полностью обновленную архитектуру и новые функциональные возможности на уровне ядра и API. Как отмечает
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

могут исключить из Реестра российского софта Распространением продукта в России занимается компания Communigate Systems Russia (АО «Сталкерсофт»). Среди ее клиентов на сайте указаны Госдума, Ро

Публикаций - 139, упоминаний - 190

CommuniGate Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 30
Базальт СПО - BaseALT 449 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 12
Cisco Systems 4914 12
7342 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 10
Google LLC 11109 10
Softline - Софтлайн 2211 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 8
IBM - International Business Machines Corp 9206 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 7
Ростелеком - РТЛабс 161 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 7
TrueConf - ТруКонф 338 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 7
Telegram Group 1223 7
Stalker Software GmbH 1 6
МТС Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 4 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 6
VK - Mail.ru Group 3244 6
Программный продукт ГК 32 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 149 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 50 5
Максима ГК - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 118 5
Крок - Croc 1706 5
Oracle Corporation 6389 5
Huawei 3598 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1020 4
Ред Софт - Red Soft 467 4
Diasoft - Диасофт 648 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 56 4
РТИ Микрон - Micron 1315 4
АйТи 1310 4
Intel Corporation 11750 4
Vinteo - Винтео 48 4
VMware 2216 4
РЖД - Российские железные дороги 1705 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 7
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 35 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 4
Мосводоканал МГУП 58 4
Ростех - Вертолеты России 160 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 3
British Airways - British Midland International 121 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 55 3
Газпром ПАО 1179 3
Открытие ФК - Росгосстрах 299 3
ОСК Кронштадтский морской завод 1 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
ВсеИнструменты.ру 35 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 8 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 7 2
Lockheed Martin 711 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 10 2
Почта России ПАО 1939 2
eBay Inc 1571 2
BMW Group 417 2
Газпром нефть 511 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 27 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 139 1
Hilton Hotels & Resorts 32 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 37 1
ПЗЦМ - Приокский завод цветных металлов 2 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
PCHome 32 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 1 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 12 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 21 1
Вологодский текстильный комбинат 1 1
BLF Partners 13 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
РЖД ПривЖД - Приволжская железная дорога 2 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 7 1
Россети Ленэнерго 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 10
Федеральное казначейство России 1592 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 8
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 121 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 7
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 31 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 45 6
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 29 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 5
Верховный суд Российской Федерации 707 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 19 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 4
Правительство Москвы 1871 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
4CIO 743 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 129 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 106 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 83
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 73
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 122 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 45
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 2662 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 37
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 34
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 23
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