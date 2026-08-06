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ПЗЦМ Приокский завод цветных металлов

Акционерное общество «Приокский завод цветных металлов» (АО «ПЗЦМ») — одно из аффинажных предприятий страны, которое специализируется на переработке всех видов минерального и вторичного сырья, содержащих драгоценные металлы. Завод располагает аккредитованной лабораторией аффинажного производства и уникальными техническими решениями, которые обеспечивают высокий уровень безопасности производства и позволяют перерабатывать сырье в короткие сроки. Партнерами АО «ПЗЦМ» являются более 200 добывающих и перерабатывающих предприятий из 33 регионов России. 

СОБЫТИЯ

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06.08.2026 Финансовый архив Directum СЭД+ стал центром налогового мониторинга на Приокском заводе цветных металлов 1
20.01.2022 «Крок» провела импортозамещение инфраструктурного ПО на Приокском заводе цветных металлов 4
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

ПЗЦМ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Alfresco Software 156 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
Apache OpenOffice 490 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Microsoft Office 4170 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
Linux OS 11533 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Тен Антон 46 1
Бейлезон Олег 32 1
Бонев Игорь 5 1
Сонькин Владимир 1 1
Каллин Олег 1 1
Прохорова Елизавета 1 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 166166 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Приокский район 4 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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