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ПЗЦМ Приокский завод цветных металлов
Акционерное общество «Приокский завод цветных металлов» (АО «ПЗЦМ») — одно из аффинажных предприятий страны, которое специализируется на переработке всех видов минерального и вторичного сырья, содержащих драгоценные металлы. Завод располагает аккредитованной лабораторией аффинажного производства и уникальными техническими решениями, которые обеспечивают высокий уровень безопасности производства и позволяют перерабатывать сырье в короткие сроки. Партнерами АО «ПЗЦМ» являются более 200 добывающих и перерабатывающих предприятий из 33 регионов России.
СОБЫТИЯ
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ПЗЦМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тен Антон 46 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Бонев Игорь 5 1
|Сонькин Владимир 1 1
|Каллин Олег 1 1
|Прохорова Елизавета 1 1
|Мылицын Роман 111 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166166 3
|Россия - ПФО - Нижегородская область - Приокский район 4 2
|Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
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