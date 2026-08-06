Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Нижегородская область Приокский район
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 1
|Directum - Директум 1268 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
|Крок - Croc 1964 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
|Мылицын Роман 111 1
|Тен Антон 46 1
|Бонев Игорь 5 1
|Аскинадзе Станислав 10 1
|Сонькин Владимир 1 1
|Каллин Олег 1 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
|Россия - РФ - Российская федерация 166167 2
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.