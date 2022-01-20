«Крок» провела импортозамещение инфраструктурного ПО на Приокском заводе цветных металлов

ИТ-компания «Крок» осуществила перевод на отечественные решения всей программной инфраструктуры на Приокском заводе цветных металлов (АО «ПЗЦМ»). В ходе комплексного проекта одновременно был внедрен ряд новшеств, которые позволили повысить уровень зрелости и автоматизации ИТ предприятия.

Новая инфраструктура построена на операционной системе Astra Linux. Импортозамещение охватило также основные сервисы, включая корпоративную электронную почту, перезапущенную на базе платформы унифицированных коммуникаций Communigate Pro. ПЗЦМ полностью подготовлено к дальнейшей модернизации бизнес-процессов на основе отечественного ПО и сможет работать с российскими бизнес-приложениями.

«Переход на отечественную программную инфраструктуру является приоритетной задачей на пути цифровой трансформации Приокского завода цветных металлов. Постоянная интеграция новых цифровых решений позволяет нам сохранять лидерство в отрасли. Благодаря внедрению инноваций мы повышаем безопасность производства, операционную эффективность, расширяем модели взаимодействия с клиентами. Данный проект был очень важен для нас, так как отвечал современным отраслевым требованиям по импортозамещению, растущим объемам производства и высоким запросам поставщиков сырья к качеству и срокам изготовления продукции, – отметил Владимир Сонькин, генеральный директор ПЗЦМ.

В целях повышения уровня автоматизации ИТ-инфраструктуры в ходе проекта был внедрен ряд новшеств, в частности, развернута система управления конфигурациями. Она позволяет проводить централизованную автоматическую настройку ПК, упрощает их администрирование и подключение к ИТ-сервисам. Чтобы сохранить привычную гибкость в управлении рабочими станциями и уровень информационной безопасности, на российское решение была переведена также инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI). Дополнительно компьютеры всех сотрудников с ОС Astra Linux подключили к службе каталога и настроили технологию единого входа (SSO). Это позволило исключить необходимость повторной авторизации для доступа к ресурсам компании и повысило удобство работы для пользователей.

«Задачи по импортозамещению ПО и оборудования стоят перед российскими компаниями не первый год. И, вероятно, давление со стороны зарубежных рынков будет расти. Для некоторых компаний обязательное масштабное технологическое переоборудование может стать ощутимой нагрузкой на бизнес. Я говорю не только о дополнительном бюджете на модернизацию, но и о ресурсах специалистов, занятых интеграцией замещенных систем с существующим ландшафтом предприятия. Кроме этого, часто компании сталкиваются с необходимостью импортозамещения в ограниченный срок. Здесь существенную роль играют готовность к работе в таких условиях и опыт ИТ-партнера, который сопровождает компанию в проекте», – сказал Олег Каллин, директор по отраслевым решениям в горно-металлургическом комплексе ИТ-компании «Крок».

Проект был реализован в несколько этапов. На первом «Крок» провела аудит текущего состояния базовой ИТ-инфраструктуры ПЗЦМ, разработала план перехода на отечественные решения и рекомендации по дальнейшему развитию систем. На следующих этапах была осуществлена инсталляция и настройка ОС Astra Linux, замена базовых сервисов (файловый, печати и др.), внедрение почтовой системы Communigate Pro, миграция данных и профилей пользователей.

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«Нашей задачей было не просто предложить проверенные решения, которые позволят партнерам соответствовать директивам государства в области импортозамещения. Мы всегда призываем клиентов смотреть вперед и думать о перспективах развития. Импортозамещение ПО – неизбежный процесс, и мы не относимся к нему как к замене одного на другое. На наш взгляд, очень важно при переходе на отечественные решения думать об инновациях. И внедренная в АО «ПЗЦМ» платформа станет отличной основой для дальнейшего развития и автоматизации предприятия», – сказал Игорь Бонев, руководитель направления программной инфраструктуры ИТ-компании «Крок».

Реализованные поэтапно комплексные решения позволили бесшовно перевести сотрудников ПЗЦМ в новую экосистему. Кроме этого ИТ-служба предприятия получила апробированные схемы для последующего перевода всех ПК на автоматизированные рабочие места российской разработки.

«Грамотное планирование проекта по миграции, компетентные специалисты и наиболее зрелые российские ИТ-решения позволяют на практике продемонстрировать, что переход на отечественное программное обеспечение не только возможен, но и позволяет модернизировать ИТ-инфраструктуру, сделав её более удобной и безопасной», – отметил Роман Мылицын, руководитель направления инновационных исследований ГК Astra Linux.

«Возможность оперативного развертывания Communigate Pro на любой ОС и налаженные процедуры миграции конечных пользователей на платформу унифицированных коммуникаций с решений других производителей играет не последнюю роль в проектах. Дело тут как в удобстве сотрудников, которые – если клиентские приложения и оборудование остаются прежними – даже не замечают начало работы с новым серверным продуктом, так и в технологически несложном переходе с одной системы на другую. Communigate Pro очень нетребовательна к ресурсам, нашим партнерам доступен целый ряд утилит, автоматизирующих и упрощающих процесс миграции. А готовые инструменты интеграции со службами каталогов позволяют без задержек встроить Communigate Pro в текущую ИТ-инфраструктуру предприятия», – отметил Антон Тен, руководитель по корпоративным продажам Communigate Pro.