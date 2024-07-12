Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений

Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом ограммы. Альтернатив, на самом деле, за годы существования Outlook, «Почты» и «Календаря», появилось великое множество, притом как платные, так и распространяющиеся на бесплатной основе. Для примера, электронной почтой могут управлять клиенты The Bat (платный) и Mozilla Thunderbird.

В Московском Политехе представили эффективный метод защиты электронной почты от нежелательных сообщений вых сервисов от нежелательных сообщений. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха. Электронная почта является одним из наиболее широко используемых средств коммуникации в совре

Positive Technologies анонсировала сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты ле проверки почты с помощью PT Knockin необходимо выполнить все рекомендации и снова проверить свой почтовый ящик, чтобы узнать, хорошо ли защищена почта. Все ВПО для тестирования безопасности

«Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам перь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офиса – «Почту», «Диск» и «Телемост», а свыше 1800 торговых точек ритейлера ведут коммуникации с уникальных e-mail-адресов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Для оптимальной организации рабочих процессов перед «Вкусвилл» встала задача по созданию корпоративной почты для сотрудников и ун

Angara Security: Более 30% сайтов региональных государственных организаций содержат личные e-mail-адреса сотрудников y отметили, что сотрудники государственных ведомств на официальных ресурсах указывают личные адреса электронной почты для обращений граждан. Всего были проанализированы около 2000 e-mail-адресо

Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы ании причин блокировки сайтов, в частности, temporary-email.org, о возможности отправлять анонимные электронные письма на момент выхода материала не было сказано ни слова. Причина блокировки зв

Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange мериканской системы в российскую, затем переносятся дельты писем и событий в календаре, которые могли появиться за время переноса основных данных, а заключительным этапом перехода является отключение почтового ящика на исходного сервере Exchange и перевод коммуникации на ящик в RuPost», - пояснил Михаил Геллерман. Продакт-менеджер отдела продуктового развития компании «Онланта» (входит в гр

Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой мпанией стоит человек (физическое лицо), ее регистрирующий, и если он решит вместо юрадреса указать электронную почту, то компания будет зарегистрирована «по месту жительства (месту нахождения)

«Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом анкет самооценки сотрудников ошение к оценке собственной эффективности в компании. Однако в конце опроса требуется указать адрес электронной почты и аутентифицироваться при помощи своего пароля, который нужно ввести дважды

«Лаборатория Касперского»: фишеры используют нестандартную схему для кражи учётных данных от электронной почты у на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учётные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен и не буд

VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking нтов и функций, которые помогут маркетологам и предпринимателям создавать, настраивать и отправлять email-рассылки в несколько кликов. Благодаря редактору пользователи могут создавать привлекат

Корпоративные почтовые решения 2023 2020 году в мире было отправлено более 306 миллиардов электронных писем, в 2021-м — почти 320 миллиардов, в 2022-м — более 333 миллиардов. Их количество постоянно растет все годы с момента появления электронной почты как таковой. Этот инструмент используется как в личных целях, так и в бизнесе, и в маркетинге. Причем функционал работы с письмами расширяется, а параллельно происходит интегр

F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты овала сотни тысяч нежелательных писем и фишинговых рассылок, включая попытки целевого фишинга с целью хищения учетных записей сотрудников для последующего проникновения в инфраструктуру организации. «Электронная почта — один из основных инструментов внешних коммуникаций в большинстве компаний, — сказал Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса». — Защита этого канала связи очень

Опрос МТС RED: за шесть месяцев 2023 г. объем фишинга вырос на 40%, более половины россиян получали вредоносную рассылку олугодием 2022 г. общий объем фишинга вырос примерно на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью та

В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан российские сайты предложат своим пользователям «актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона». «Также я рассчитываю, что российские ID-сервисы предоставят владе

Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США Атака хакеров Китайские хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты примерно в 25 организациях по всему миру, в том числе как минимум в двух правительственных учреждениях США - в Госдепе и в Министерстве торговли. Об этом сообщило международно

BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации ишинговых атак». Защита от подобных рассылок — нетривиальная задача. Настройки безопасности сервера электронной почты будут неэффективны без программных дополнений, поведенческого и сигнатурног

Откройте, PikaBot: «Лаборатория Касперского» обнаружила глобальную вредоносную рассылку на сотрудников компаний ску — текст из реальных писем помогает сделать такие сообщения более убедительными. Иногда в поле отправителя мошенники добавляют имя настоящего адресанта, хотя внимательный пользователь заметит, что электронный адрес, с которого отправлено письмо, отличается. Часто сообщения относятся к переписке, завершившейся несколько лет назад», — отметил Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от по

Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook опадут к пользователю. Обновление уже автоматически установлено у всех клиентов сервиса, так что их электронную почту злоумышленники скомпрометировать не смогут. Об этом CNews сообщили представ

Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты Теперь же система учитывает и действия администратора CESP компании клиента. «Для киберпреступников электронная почта — идеальный вектор атаки. По нашим данным, не менее 70% корпоративных сотру

Еще больше информации: на инвестпортале обновили рассылку о новых объектах торгов фильтр». Письма с уведомлениями о публикации новых объектов по заданному фильтру будут приходить на электронный адрес, указанный в личном кабинете пользователя. Кроме того, пользователи инвестп

Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором ммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И это объем не за десять и даже не за пять лет, за год. К базовым навыкам работы с ПК специалисты Virgin Media O2 относят в первую очередь умение пользоваться электронной почтой – проверять входящую корреспонденцию, писать письма, возможно, не реагировать на спам и т. д. Также в их исследовании говорится, что многие из тех, кто недополучает зарплату

Почту в iPhone можно «убить» за секунду одной строкой текста. Apple не решает проблему электронной почтой всего за мгновение. Как пишет профильный ресурс 9to5Mac, достаточно отправить в почтовый ящик владельца iPhone или iPad любое письмо с подменным адресом отправки. Чтобы все

«Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке будет функционально проигрывать привычным продуктам. Новый сервис от «Онланты» – это корпоративная электронная почта с защитой от спама и вирусов в облаке OnCloud на базе платформы российского

«Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 25 мая 2022 г), однако обойдется дешевле при оформлении подписки сразу на один или два года вперед. Почтовый ящик здесь гораздо более вместительный – 15 ГБ, но совмещен с защищенным облачным хр

В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации ектах объектов культурного наследия. Утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous, утверждает издание Cybernews. В Минкульте «Коммерсанту» подтвердили, что выявили хакерскую атаку на электронную почту подведомственного министерству ФГБУ «Росгосэкспертизы» (центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры). «В настоящий момент спец

Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками Каждое пятое электронное письмо в России — спам, отправленный мошенниками. Об этом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмеча

ГК «Лето» повысила стабильность работы электронной почты ГК «Лето», российский производитель яиц, перенес почту в облако LanCloud. Электронная почта является одним из важнейших инструментов, на котором строятся бизнес-процессы компании. До обращения в LanCloud группа компаний «Лето» использовала собственный почтовый сервер

Самые популярные фишинговые письма — когда пора насторожиться? ние на любые подозрительные письма от друзей с просьбой одолжить деньги, купить что-то для них и пр.Электронные письма от банка Всегда дважды проверяйте URL-адреса, обращайте внимание на орфогр

Check Point Software Technologies приобретает Avanan электронной почты (SEG) не видят облачных угроз и не могут защитить сервисы для совместной работы. «Электронная почта — основной канал злоумышленников для запуска разрушительных кибератак. Сейч

Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте cube версии 1.4.0 и выше. Частично поддерживают IDN/EAI CMS Joomla! и WordPress, а также десктопный e-mail клиент Mozilla Thunderbird. По словам Марии Колесниковой, сегодня успешная поддержка к

«1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса ечающих за работу с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как кириллические символы в доменной части адреса, например i

Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты ласовать документ и поставить свою электронную подпись, достаточно нажать одну кнопку в поступившем e-mail. На рынке существует много удобных для этого решений, доступных на любых компьютерах,

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру ят иные формы цифровой коммуникации в течение ближайших трех лет. Slack со временем может вытеснить E-mail из бизнес-среды Сама по себе электронная почта – это очень старая разработка. Ее созда

Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты йдер REG.RU начали совместное тестирование почтовой системы, поддерживающей полностью кириллические e-mail адреса. Тестовый стенд состоит из двух независимых серверов, на каждом из которых разм

В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах ься хостерами, и, надеемся, в дальнейшем они действительно предложат услуги поддержки кириллических e-mail своим клиентам», – заявила Мария Колесникова. Как работает тестовый стенд Каждый из дв

Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» ешение Genesys IWS помогло объединить различные каналы обращений в контакт-центр: телефонную связь, e-mail, веб-чаты, sms-сообщения. Кроме того, нам необходимо было соединить такое решение с на

ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак рганизации. Последние несколько лет основным каналом распространения целенаправленных атак остается электронная почта: хакеры атакуют бизнес через фишинговые письма, содержащие опасные ссылки и

В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить льзовать ряд средств, включая платежные системы Webpay, MasterCard и Visa. Зачем нужна национальная электронная почта Министерство связи и информатизации объясняет запуск белорусской электронно