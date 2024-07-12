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Email Электронная почта e-mail electronic mail технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений

Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений

Обзор «Email-рассылки» на Market.CNews

12.07.2024 Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом

ограммы. Альтернатив, на самом деле, за годы существования Outlook, «Почты» и «Календаря», появилось великое множество, притом как платные, так и распространяющиеся на бесплатной основе. Для примера, электронной почтой могут управлять клиенты The Bat (платный) и Mozilla Thunderbird.
04.06.2024 В Московском Политехе представили эффективный метод защиты электронной почты от нежелательных сообщений

вых сервисов от нежелательных сообщений. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха. Электронная почта является одним из наиболее широко используемых средств коммуникации в совре
03.04.2024 Positive Technologies анонсировала сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты

ле проверки почты с помощью PT Knockin необходимо выполнить все рекомендации и снова проверить свой почтовый ящик, чтобы узнать, хорошо ли защищена почта. Все ВПО для тестирования безопасности

14.12.2023 «Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам

перь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офиса – «Почту», «Диск» и «Телемост», а свыше 1800 торговых точек ритейлера ведут коммуникации с уникальных e-mail-адресов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Для оптимальной организации рабочих процессов перед «Вкусвилл» встала задача по созданию корпоративной почты для сотрудников и ун
04.12.2023 Angara Security: Более 30% сайтов региональных государственных организаций содержат личные e-mail-адреса сотрудников

y отметили, что сотрудники государственных ведомств на официальных ресурсах указывают личные адреса электронной почты для обращений граждан. Всего были проанализированы около 2000 e-mail-адресо
20.11.2023 Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы

ании причин блокировки сайтов, в частности, temporary-email.org, о возможности отправлять анонимные электронные письма на момент выхода материала не было сказано ни слова. Причина блокировки зв
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange

мериканской системы в российскую, затем переносятся дельты писем и событий в календаре, которые могли появиться за время переноса основных данных, а заключительным этапом перехода является отключение почтового ящика на исходного сервере Exchange и перевод коммуникации на ящик в RuPost», - пояснил Михаил Геллерман. Продакт-менеджер отдела продуктового развития компании «Онланта» (входит в гр
12.10.2023 Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

мпанией стоит человек (физическое лицо), ее регистрирующий, и если он решит вместо юрадреса указать электронную почту, то компания будет зарегистрирована «по месту жительства (месту нахождения)
19.09.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую рассылку под видом анкет самооценки сотрудников

ошение к оценке собственной эффективности в компании. Однако в конце опроса требуется указать адрес электронной почты и аутентифицироваться при помощи своего пароля, который нужно ввести дважды
07.09.2023 «Лаборатория Касперского»: фишеры используют нестандартную схему для кражи учётных данных от электронной почты

у на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учётные записи. Они настоятельно рекомендуют подтвердить электронную почту и обновить данные — так они якобы будут знать, что аккаунт активен и не буд
31.08.2023 VS Robotics запустила новый сервис email-рассылок mailking

нтов и функций, которые помогут маркетологам и предпринимателям создавать, настраивать и отправлять email-рассылки в несколько кликов. Благодаря редактору пользователи могут создавать привлекат
Корпоративные почтовые решения 2023

2020 году в мире было отправлено более 306 миллиардов электронных писем, в 2021-м — почти 320 миллиардов, в 2022-м — более 333 миллиардов. Их количество постоянно растет все годы с момента появления электронной почты как таковой. Этот инструмент используется как в личных целях, так и в бизнесе, и в маркетинге. Причем функционал работы с письмами расширяется, а параллельно происходит интегр
10.08.2023 F.A.C.C.T. и «Азбука вкуса»: опыт импортозамещения решений для защиты электронной почты

овала сотни тысяч нежелательных писем и фишинговых рассылок, включая попытки целевого фишинга с целью хищения учетных записей сотрудников для последующего проникновения в инфраструктуру организации. «Электронная почта — один из основных инструментов внешних коммуникаций в большинстве компаний, — сказал Дмитрий Кузеванов, технический директор «Азбуки вкуса». — Защита этого канала связи очень
02.08.2023 Опрос МТС RED: за шесть месяцев 2023 г. объем фишинга вырос на 40%, более половины россиян получали вредоносную рассылку

олугодием 2022 г. общий объем фишинга вырос примерно на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью та
31.07.2023 В России ограничивают использование Gmail. Закон подписан

российские сайты предложат своим пользователям «актуализировать учетные данные, указать российский e-mail или номер телефона». «Также я рассчитываю, что российские ID-сервисы предоставят владе
13.07.2023 Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США

Атака хакеров Китайские хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты примерно в 25 организациях по всему миру, в том числе как минимум в двух правительственных учреждениях США - в Госдепе и в Министерстве торговли. Об этом сообщило международно
13.06.2023 BI.ZONE обнаружила массовую фишинговую рассылку под видом документов о мобилизации

ишинговых атак». Защита от подобных рассылок — нетривиальная задача. Настройки безопасности сервера электронной почты будут неэффективны без программных дополнений, поведенческого и сигнатурног
24.05.2023 Откройте, PikaBot: «Лаборатория Касперского» обнаружила глобальную вредоносную рассылку на сотрудников компаний

ску — текст из реальных писем помогает сделать такие сообщения более убедительными. Иногда в поле отправителя мошенники добавляют имя настоящего адресанта, хотя внимательный пользователь заметит, что электронный адрес, с которого отправлено письмо, отличается. Часто сообщения относятся к переписке, завершившейся несколько лет назад», — отметил Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от по
06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook

опадут к пользователю. Обновление уже автоматически установлено у всех клиентов сервиса, так что их электронную почту злоумышленники скомпрометировать не смогут. Об этом CNews сообщили представ
24.10.2022 Обновленный сервис BI.ZONE CESP усилил защиту электронной почты

Теперь же система учитывает и действия администратора CESP компании клиента. «Для киберпреступников электронная почта — идеальный вектор атаки. По нашим данным, не менее 70% корпоративных сотру
24.10.2022 Еще больше информации: на инвестпортале обновили рассылку о новых объектах торгов

фильтр». Письма с уведомлениями о публикации новых объектов по заданному фильтру будут приходить на электронный адрес, указанный в личном кабинете пользователя. Кроме того, пользователи инвестп
18.10.2022 Современные работники ежегодно теряют миллиарды из-за неумения пользоваться e-mail и редактором

ммарно почти 5,7 млрд фунтов стерлингов. И это объем не за десять и даже не за пять лет, за год. К базовым навыкам работы с ПК специалисты Virgin Media O2 относят в первую очередь умение пользоваться электронной почтой – проверять входящую корреспонденцию, писать письма, возможно, не реагировать на спам и т. д. Также в их исследовании говорится, что многие из тех, кто недополучает зарплату

23.09.2022 Почту в iPhone можно «убить» за секунду одной строкой текста. Apple не решает проблему

электронной почтой всего за мгновение. Как пишет профильный ресурс 9to5Mac, достаточно отправить в почтовый ящик владельца iPhone или iPad любое письмо с подменным адресом отправки. Чтобы все

17.06.2022 «Онланта» представила российскую корпоративную электронную почту в облаке

будет функционально проигрывать привычным продуктам. Новый сервис от «Онланты» – это корпоративная электронная почта с защитой от спама и вирусов в облаке OnCloud на базе платформы российского
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе

25 мая 2022 г), однако обойдется дешевле при оформлении подписки сразу на один или два года вперед. Почтовый ящик здесь гораздо более вместительный – 15 ГБ, но совмещен с защищенным облачным хр
14.04.2022 В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации

ектах объектов культурного наследия. Утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous, утверждает издание Cybernews. В Минкульте «Коммерсанту» подтвердили, что выявили хакерскую атаку на электронную почту подведомственного министерству ФГБУ «Росгосэкспертизы» (центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры). «В настоящий момент спец
17.02.2022 Eset: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками

Каждое пятое электронное письмо в России — спам, отправленный мошенниками. Об этом говорится в отчёте о ландшафте киберугроз в 2021 г. международного разработчика антивирусного ПО Eset. Эксперты Eset отмеча
11.11.2021 ГК «Лето» повысила стабильность работы электронной почты

ГК «Лето», российский производитель яиц, перенес почту в облако LanCloud. Электронная почта является одним из важнейших инструментов, на котором строятся бизнес-процессы компании. До обращения в LanCloud группа компаний «Лето» использовала собственный почтовый сервер
02.11.2021 Самые популярные фишинговые письма — когда пора насторожиться?

ние на любые подозрительные письма от друзей с просьбой одолжить деньги, купить что-то для них и пр.Электронные письма от банка Всегда дважды проверяйте URL-адреса, обращайте внимание на орфогр
01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan

электронной почты (SEG) не видят облачных угроз и не могут защитить сервисы для совместной работы. «Электронная почта — основной канал злоумышленников для запуска разрушительных кибератак. Сейч
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте

cube версии 1.4.0 и выше. Частично поддерживают IDN/EAI CMS Joomla! и WordPress, а также десктопный e-mail клиент Mozilla Thunderbird. По словам Марии Колесниковой, сегодня успешная поддержка к
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса

ечающих за работу с IDN-доменами в адресах электронной почты, позволяющее работать с кириллическими e-mail. Теперь CMS поддерживает как кириллические символы в доменной части адреса, например i
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты

ласовать документ и поставить свою электронную подпись, достаточно нажать одну кнопку в поступившем e-mail. На рынке существует много удобных для этого решений, доступных на любых компьютерах,

08.04.2021 Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

ят иные формы цифровой коммуникации в течение ближайших трех лет. Slack со временем может вытеснить E-mail из бизнес-среды Сама по себе электронная почта – это очень старая разработка. Ее созда
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты

йдер REG.RU начали совместное тестирование почтовой системы, поддерживающей полностью кириллические e-mail адреса. Тестовый стенд состоит из двух независимых серверов, на каждом из которых разм
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах

ься хостерами, и, надеемся, в дальнейшем они действительно предложат услуги поддержки кириллических e-mail своим клиентам», – заявила Мария Колесникова. Как работает тестовый стенд Каждый из дв
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе»

ешение Genesys IWS помогло объединить различные каналы обращений в контакт-центр: телефонную связь, e-mail, веб-чаты, sms-сообщения. Кроме того, нам необходимо было соединить такое решение с на
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак

рганизации. Последние несколько лет основным каналом распространения целенаправленных атак остается электронная почта: хакеры атакуют бизнес через фишинговые письма, содержащие опасные ссылки и
05.01.2021 В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить

льзовать ряд средств, включая платежные системы Webpay, MasterCard и Visa. Зачем нужна национальная электронная почта Министерство связи и информатизации объясняет запуск белорусской электронно
09.11.2020 Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике

Закрыли форточку Комиссия по атомной энергии Японии в конце октября 2020 г. была вынуждена временно отключить свои системы электронной почты в связи с кибератакой. Данная комиссия занимается вопросами безопасности АЭС на территории Японии, но не занимается их прямым управлением, так что кибератака никак не сказалас

Публикаций - 12510, упоминаний - 14533

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24425 1493
Google LLC 11624 787
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4740 607
Apple Inc 11897 427
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11917 414
IBM - International Business Machines Corp 9400 395
Meta Platforms - Facebook 4418 381
Yandex - Яндекс 6986 368
VK - Mail.ru Group 3423 364
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8618 335
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 325
Ростелеком 9482 315
Yahoo! 3693 314
7993 303
МегаФон 8425 302
Samsung Electronics 10153 273
X Corp - Twitter 2838 271
Intel Corporation 12078 261
Oracle Corporation 6621 255
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 234
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3647 231
Cisco Systems 5077 229
Telegram Group 1753 202
Softline - Софтлайн 2632 191
SAP SE 5215 190
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 186
Sony 6523 180
HP Inc. 5658 173
Lenovo Motorola 3498 168
AOL Inc 1593 160
Dell EMC 5005 157
Siemens AG - Siemens Group 2580 140
Amazon Inc - Amazon.com 2951 139
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 131
Broadcom - VMware 2317 126
InfoWatch - Инфовотч 986 123
Цифра ГК 2362 120
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 112
Dr.Web - Доктор Веб 1250 111
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1133 111
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7014 311
Почта России ПАО 2086 190
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2746 175
Альфа-Банк 1725 170
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 149
Лента - Сеть розничной торговли 2025 140
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 131
РЖД - Российские железные дороги 1861 128
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 909 108
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1594 105
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2207 102
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1089 95
Visa International 1940 87
МКБ - Московский кредитный банк 548 85
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 81
eBay Inc 1617 75
Россети Ленэнерго 1700 73
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 432 73
LinkedIn 628 71
ГПБ - Газпромбанк 1060 71
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 633 70
ПСБ - Промсвязьбанк 835 69
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 640 69
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 67
Газпром ПАО 1313 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 421 64
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 62
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 60
ВТБ - ВТБ24 664 59
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 255 57
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 990 55
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 53
Ингосстрах СПАО 407 52
Связной ГК 1364 50
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 48
АльфаСтрахование СГ 306 47
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 45
Газпром нефть 597 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1249 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11205 536
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5329 345
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5752 329
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1837 288
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4865 254
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2796 243
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4562 230
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3817 212
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3254 191
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 175
Федеральное казначейство России 1737 173
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2416 165
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2663 164
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4334 159
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3222 154
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1184 148
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2653 147
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1348 140
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 132
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 131
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1339 114
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1967 111
Судебная власть - Judicial power 2280 111
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2974 110
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 100
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1351 87
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2576 81
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2941 78
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2156 76
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1466 75
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 759 72
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 790 67
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 63
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1174 61
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 337 57
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1762 55
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 118 53
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1059 52
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 455 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6230 346
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 101
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 43
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 37
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 31
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 25
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 20
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 19
Единая Россия - Политическая партия 289 19
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 18
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 16
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 294 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 634 15
АФТ - Ассоциация Финтех 139 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 14
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 14
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 709 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 12
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 11
ЛДПР 105 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 10
ASF - Apache Software Foundation 201 10
Демократическая политическая партия США 112 9
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 9
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 8
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 8
Linux Foundation 182 8
Российская Ассоциация Телемедицины 22 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 8
Аль-Каида - террористическая организация 67 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 7
ГосИнформСистемы 105 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63146 3190
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25929 2651
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28856 2098
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48199 2090
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24034 1925
Вредоносное ПО - Зловред - malware 12252 1677
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23556 1492
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29617 1440
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20432 1432
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8320 1381
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24656 1355
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27485 1311
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23568 1247
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15435 1215
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3815 1174
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10150 1079
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6420 1052
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7319 1012
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8988 1010
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15956 1001
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10512 998
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13772 993
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12237 956
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17841 930
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12166 927
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7154 806
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10920 801
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6293 787
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20097 769
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13566 748
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15295 736
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7605 649
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10663 648
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11374 641
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9632 639
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12312 634
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6512 622
Оповещение и уведомление - Notification 4384 622
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7985 613
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14154 599
Microsoft Windows 15429 1009
Google Android 13785 732
Apple iOS 7587 517
Linux OS 9623 505
Microsoft Office 3662 485
Microsoft Exchange 1683 481
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4972 442
Microsoft Outlook 1367 428
Apple iPhone - серия смартфонов 6990 356
Google Gmail 928 338
Microsoft Windows 2000 8660 311
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4188 306
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1963 277
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 259
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4924 243
Apple iPhone 6 4861 239
Microsoft Skype 2051 232
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 227
Oracle Java - язык программирования 2990 212
Google Play - Google Store - Android Market 3232 211
Apple iPad 3839 207
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 874 205
Apple - App Store 2837 187
Microsoft Office 365 924 179
Microsoft Edge - браузер 1982 173
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1266 168
Apple Mac - Apple Macintosh 2961 167
Nokia Symbian OS 1398 161
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1381 149
Google YouTube - Видеохостинг 2673 147
Microsoft Windows Live Hotmail 304 145
Mozilla Firefox - браузер 1877 139
Microsoft Office Word 748 135
WhatsApp Messenger 1047 135
Apple macOS 2002 132
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 732 129
Microsoft SharePoint Products and Technologies 800 121
Microsoft Office Excel 1171 117
Microsoft SQL Server 1638 114
Google Chrome - браузер 1537 112
Серова Елена 319 296
Шадаев Максут 940 114
Лысенко Эдуард 306 104
Путин Владимир 3093 93
Петрушин Андрей 110 74
Разумовский Дмитрий 120 70
Попова Мария 141 63
Власов Сергей 98 60
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 59
Ермолаев Артем 372 58
Козырев Алексей 299 58
Ксенин Алекс 311 57
Гуральников Сергей 164 56
Козлов Михаил 172 56
Ципорин Павел 101 55
Медведев Дмитрий 1649 55
Херсонцев Алексей 93 55
Шевченко Владимир 145 53
Шпак Василий 205 50
Сапельников Сергей 109 49
Албычев Александр 150 49
Хайруллин Айрат 103 49
Мартынова Елена 85 47
Евраев Михаил 256 47
Артамонова Анна 183 47
Дюбанов Анатолий 95 47
Чернышенко Дмитрий 556 46
Матвеева Татьяна 104 45
Натрусов Артем 276 45
Никифоров Николай 1134 43
Терещенко Денис 87 43
Аншина Марина 78 42
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 42
Фишер Андрей 74 41
Слышкин Василий 129 41
Казак Максим 162 40
Авербах Владимир 126 39
Громов Иван 102 39
Демидов Сергей 127 38
Казарин Станислав 167 37
Россия - РФ - Российская федерация 139937 5585
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51648 1875
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42297 1590
Европа 21625 771
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13999 635
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13251 614
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14091 555
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16998 513
Германия - Федеративная Республика 12579 499
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16644 492
Япония 13221 363
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7228 336
Франция - Французская Республика 7781 315
Украина 7538 253
Канада 4844 230
Азия - Азиатский регион 5413 219
Южная Корея - Республика 6581 211
Испания - Королевство 3692 201
Индия - Bharat 5366 176
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2794 175
Беларусь - Белоруссия 5530 170
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3502 166
Финляндия - Финляндская Республика 3578 165
Италия - Итальянская Республика 4327 162
Европа Восточная 3062 150
Казахстан - Республика 5442 147
США - Калифорния 4581 133
Нидерланды 3480 131
Земля - планета Солнечной системы 10296 131
Россия - СФО - Новосибирск 4194 129
США - Нью-Йорк 3085 114
Швеция - Королевство 3605 113
Америка Северная - Североамериканский регион 3313 112
Россия - УФО - Екатеринбург 3839 111
Бразилия - Федеративная Республика 2325 110
Россия - ЦФО - Калужская область 958 109
Африка - Африканский регион 3430 107
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1147 99
Солнце - звезда Солнечной системы 5105 97
Польша - Республика 1950 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49621 2299
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46873 2256
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23375 880
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12935 860
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28097 807
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10675 775
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5501 743
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5713 734
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13558 684
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10773 572
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17833 536
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7832 498
Страхование - Страховое дело - Insurance 5647 468
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9486 453
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7388 437
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15953 432
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5269 427
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9720 403
Английский язык 6497 401
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6764 372
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7589 353
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8329 352
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6722 338
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3390 335
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5700 331
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5905 327
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7690 321
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1578 316
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6621 301
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5872 296
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3015 286
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4656 278
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6267 276
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2846 275
Кредитование - Сrediting - Заём 6557 273
Абонентская база - Абонентская плата 5793 252
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5814 249
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5834 245
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4043 239
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11175 656
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5883 160
CNews - ZOOM.CNews 1845 109
The Register - The Register Hardware 1505 83
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2689 75
AP - Associated Press 2003 68
Коммерсантъ - Издательский дом 1739 63
NYT - The New York Times 1022 61
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1270 45
CNET Networks - CNET News 1642 45
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 43
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 41
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 898 40
ZDnet 657 39
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 37
Silicon.com 364 31
Forbes - Форбс 783 31
РИА Новости 890 30
The Washington Post 327 30
Bloomberg 1239 28
BleepingComputer - Издание 315 26
The Guardian - Британская газета 359 26
New Scientist 1448 23
Mashable 370 23
Wired - Издание 230 22
Newsbytes News Network 379 22
Ведомости 914 21
Wikipedia - Википедия 474 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 973 21
Ananova 250 20
InterNetNews - InternetNews.com 218 20
FT - Financial Times 1206 20
Ars Technica 414 19
Times 614 18
InformationWeek 241 18
allNetDevices 160 18
Inquirer 463 18
The Verge - Издание 541 18
Госрасходы - портал 68 17
WikiLeaks 119 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7927 1238
Gartner - Гартнер 3534 270
IDC - International Data Corporation 4896 229
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3050 126
Forrester Research 820 89
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 590 56
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 39
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 35
Fortune Global 500 285 27
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 27
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 25
Gartner - Dataquest 347 20
comScore 379 18
Juniper Research 517 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 17
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 16
eMarketer 203 16
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 15
Frost & Sullivan 203 14
Fortune Global 100 140 13
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 13
Zecurion Analytics 25 13
Strategy Analytics 284 13
ABI Research 233 11
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 11
CNews Мишень 164 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 213 9
Markets&Markets Research 110 8
In-Stat/MDR 70 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 72 7
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 7
Datamonitor 83 7
Harris Interactive 81 7
Microsoft Research 139 7
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 7
Moody's Investors Service 135 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 7
Computer Economics 32 6
Fortune Global 1000 50 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 797 44
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 40
РАН - Российская академия наук 1822 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 310 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 960 28
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1467 26
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 22
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 19
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 871 17
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 16
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 202 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 587 15
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 236 14
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 137 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 11
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 11
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 10
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 10
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 27 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 317 10
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 9
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 9
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 96 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 8
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 75 8
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 91 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 7
РЭШ - Российская электронная школа 24 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 568 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 518 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 21 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 355 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 162 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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