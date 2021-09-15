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Петрушин Андрей


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 4
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 69

Петрушин Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 646 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
ОТР 135 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Программный продукт ГК 92 2
АйТи 752 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Microsoft Corporation 11127 1
Brocade Communications Systems 142 1
Почта России ПАО 1574 1
Газпром ПАО 524 1
Jaguar Land Rover 63 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 38
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 35
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 27
Федеральное казначейство России 766 27
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 22
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 13
Счётная палата РФ 460 13
Правительство РФ 2207 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
Правительство Москвы 653 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
АПК Минсельхоза России 2 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Четвернин Алексей 651 47
Албычев Александр 74 27
Песчанских Георгий 37 24
Власов Сергей 76 23
Рудзевич Мария 34 23
Меджитов Тимур 56 22
Козырев Алексей 270 20
Елистратов Николай 90 17
Скляр Алексей 49 14
Абызов Михаил 64 14
Семенов Алексей 67 14
Клементьев Андрей 18 14
Прокошев Андрей 30 14
Холодняков Юрий 15 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Раков Ярослав 48 13
Кудрин Алексей 63 13
Акимов Максим 167 13
Ципорин Павел 51 13
Иванов Алексей 76 13
Паршин Максим 142 13
Малков Павел 38 13
Лысенко Эдуард 209 13
Кирюшин Сергей 52 12
Бойко Елена 151 12
Селиванов Дмитрий 48 12
Бутенко Юрий 64 11
Ковнир Евгений 71 11
Комар Евгений 20 11
Новиков Павел 67 11
Хайруллин Айрат 39 11
Терещенко Денис 38 11
Чамара Денис 57 11
Матвеева Татьяна 83 11
Цариковский Федор 31 11
Левин Леонид 83 11
Приданкин Андрей 30 11
Носков Константин 201 11
Стрельцов Андрей 53 11
Ляшенко Сергей 29 11
Россия - Российская федерация - РФ 57544 60
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 32
Россия - Ростовская область 864 31
Россия - Республика Мордовия 388 19
Россия - Калужская область 574 19
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 17
Россия - Тульская область 753 13
Россия - Республика Алтай 687 13
Казахстан - Республика 2641 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Ульяновская область 352 11
Россия - Сахалинская область 435 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 10
Россия - Новосибирская область 817 7
Россия - Архангельская область 343 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Европа Западная 616 3
Испания - Королевство 1257 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Тюменская область 584 1
Болгария - Республика 306 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Калининградская область 539 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 11
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
Коррупция 22 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
CNews Analytics 1991 5
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
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