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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Петрушин Андрей
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Публикаций - 64, упоминаний - 69
Петрушин Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1574 1
|Газпром ПАО 524 1
|Jaguar Land Rover 63 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
|Четвернин Алексей 651 47
|Албычев Александр 74 27
|Песчанских Георгий 37 24
|Власов Сергей 76 23
|Рудзевич Мария 34 23
|Меджитов Тимур 56 22
|Козырев Алексей 270 20
|Елистратов Николай 90 17
|Скляр Алексей 49 14
|Абызов Михаил 64 14
|Семенов Алексей 67 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Раков Ярослав 48 13
|Кудрин Алексей 63 13
|Акимов Максим 167 13
|Ципорин Павел 51 13
|Иванов Алексей 76 13
|Паршин Максим 142 13
|Малков Павел 38 13
|Лысенко Эдуард 209 13
|Кирюшин Сергей 52 12
|Бойко Елена 151 12
|Селиванов Дмитрий 48 12
|Бутенко Юрий 64 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Комар Евгений 20 11
|Новиков Павел 67 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Терещенко Денис 38 11
|Чамара Денис 57 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Цариковский Федор 31 11
|Левин Леонид 83 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Носков Константин 201 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Ляшенко Сергей 29 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru