RDW Computers РДВ Компьютерс RDW Technology РДВ Технолоджи Real Digital World Реальный Цифровой Мир
|28.11.2024
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Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение
Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники. Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику российского бренда, совместимую с российскими опе
|27.11.2024
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RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга
Новыми моделями пополнилась линейка реестровых ЖК мониторов бренда RDW Computers. Это RDW2407 с диагональю 23,8 дюйма и RDW2707 с диагональю 27 дюймов. Все моде
|06.11.2024
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RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ
Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) и Российский новый университет (РосНОУ), вошедший в 2024 г. в пилотный рейтинг
|24.10.2024
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Сборочный конвейер RDW Technology выведен на проектную мощность
Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) вывел на проектную мощность две сборочные конвейерные линии. Только за первые
|10.10.2024
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RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы
года назад впервые воплотил в России в релизе системной платы RDW-MB-B450M, выпущенной под брендом RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. Возвращение к платформе A
|20.09.2024
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RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО
Сервер RDW Computers «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специаль
|20.09.2024
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RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение
рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. RDW Computers – се
|17.09.2024
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RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение
рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все
|26.08.2024
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Серверы RDW Computers испытаны технологически независимым российским программным комплексом «Иридиум»
Серверы RDW Computers серии «Алтай» продемонстрировали бесконфликтное взаимодействие с системой вирту
|22.08.2024
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RDW Computers: новое конструктивное решение для мониторов
Бренд RDW Computers продолжает предлагать своим заказчикам импортозамещенные устройства. Одно из них – адаптированный под периферийное зрение монитор RDW 2706C с диагональю 27 дюймов. Это российский
|22.08.2024
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Proway – новый дистрибьютор RDW Technology
Technology. Компания RDW Technology выпускает сертифицированное российское оборудование под брендом RDW Computers. Продуктовый портфель производителя включает широкий ассортимент клиентских уст
|08.08.2024
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Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга
15 новых устройств RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Министерст
|01.08.2024
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Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10
ур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи». Новая плата RDW Computers обеспечивает высокую скорость передачи данных. Она – главный компонент серверов
|24.07.2024
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Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology
Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители RDW T
|18.06.2024
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RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых
Линейка реестровых мониторов бренда RDW Computers пополнилась еще 54 моделями. Это мониторы RDW2201 с диагональю 21,5 дюйма и раз
|31.05.2024
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МТС предложит татарстанскому бизнесу российскую компьютерную технику по подписке
шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
|31.05.2024
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МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке
ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
|31.05.2024
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МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке
ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
|30.05.2024
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Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы
х развертываний операционной системы «Ред ОС» на сертифицированном компьютерном оборудовании бренда RDW Computers. Теперь любая государственная организация и любая коммерческая компания смогут
|30.05.2024
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МТС предложит предпринимателям Якутии российскую компьютерную технику по подписке
шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
|29.05.2024
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Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке
соглашение. Теперь корпоративные клиенты экосистемы МТС в Новосибирске смогут использовать технику RDW Computers по подписке. Об этом CNews сообщили представители МТС. Юридические лица смогут
|24.05.2024
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МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке
шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. В документе, подписанном вице-президентом RDW Technology Сергеем Акоповым и ди
|24.05.2024
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RDW Technology и «Ред Софт» стали стратегическими партнерами на
ных устройств, их работа с доверенным программным обеспечением. Все материнские платы нашего бренда RDW Computers уже имеют сертификаты совместимости с операционными системам «Ред ОС», – отмети
|22.05.2024
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RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии
проведенного тестирования стало подтверждение полной совместимости клиентского оборудования бренда RDW Computers и ОС «Роса». Этот факт удостоверили сертификатами совместимости, подписанными о
|11.04.2024
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RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве
ых совместных проектов», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную россий
|28.03.2024
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Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга
коскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT», «Алтай 229-8NT» и «Кавказ 112-12N» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п
|07.02.2024
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Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи
Продолжается российская локализация компонентов для новых серверов RDW Computers «Алтай» и «Кавказ». Так плата защиты ПК и платы расширения Riser 1U и Riser 2U
|19.12.2023
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Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России
ь модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ
|29.11.2023
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Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers
гает своим партнерам и их заказчикам вычислительную технику отечественного производства под брендом RDW Computers, совместимую с российскими ОС, соответствующую требованиям современного мира ин
|27.11.2023
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RDW Technology: обновление концепции дизайна реестровых мониторов
hnology. — Обновленный дизайн позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные продукты бренда RDW Computers и открыть возможности для долгосрочного сотрудничества с перспективным российск
|06.10.2023
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Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга
Линейку моноблоков бренда RDW Computers расширили 30 реестровых моделей. Производительность реестровых устройств моделе
|03.10.2023
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Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга
Линейка реестровых системных блоков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) бренда RDW Computers пополнилась 36 моделями. На процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской п
|30.08.2023
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RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel
оперативную память DDR4 до 128 ГБ. На ее основе будут собираться системные блоки и моноблоки бренда RDW Computers с линейкой процессоров Alder Lake и Raptor Lake. *** Бренд RDW Computers
|16.08.2023
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АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ
Линейка АРМ и системных блоков бренда RDW Computers получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п
|13.07.2023
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RDW Computers выпустила мониторы с изогнутым дисплеем
Модельный ряд бренда RDW Computers, внесённый в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ, расширен мониторами с диагональю 23,8 и 27 дюймов, адаптированными под периферийное зрение. Это первые мониторы российского произво
|26.06.2023
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АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России
Три модификации автоматизированного рабочего места (АРМ) бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ
|25.05.2023
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Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers
обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало под
|24.05.2023
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R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские ПК и серверы бренда RDW Computers
российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п
|27.04.2023
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R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers
российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п
|04.04.2023
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RDW Technology и «Бревис» подписали партнерское соглашение
нопарк», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» и другие. RDW Technology под брендом RDW Computers серийно выпускает сертифицированное российское компьютерное оборудование, котор
RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Коваленко Павел 38 27
|Акопов Сергей 21 16
|Остроумов Максим 10 7
|Петров Михаил 138 4
|Мнев Игорь 17 4
|Лоран Анна 7 4
|Мураховский Эдуард 38 4
|Дорожко Алексей 6 4
|Заянц Илья 46 4
|Киселёв Алексей 60 4
|Потапова Екатерина 13 4
|Алдошин Олег 27 4
|Шадаев Максут 1008 3
|Кудрин Алексей 124 3
|Куртяник Надежда 251 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Албычев Александр 150 3
|Херсонцев Алексей 93 3
|Майнина Кристина 18 3
|Черников Алексей 53 3
|Терещенко Денис 88 3
|Мартынова Елена 87 3
|Хайруллин Айрат 104 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Меджитов Тимур 85 3
|Скиба Владимир 42 3
|Сорокин Даниил 33 3
|Власов Сергей 98 3
|Пугачев Павел 63 3
|Паршин Максим 316 3
|Ципорин Павел 102 3
|Шпак Василий 223 3
|Разумовский Дмитрий 121 3
|Надтока Руслан 5 3
|Босенко Павел 18 3
|Труненков Сергей 35 3
|Лессар Георгий 8 3
|Григорьев Максим 43 3
|Кутузов Максим 21 3
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