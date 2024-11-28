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RDW Computers РДВ Компьютерс RDW Technology РДВ Технолоджи Real Digital World Реальный Цифровой Мир

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир


28.11.2024 Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение

Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники. Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику российского бренда, совместимую с российскими опе
27.11.2024 RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга

Новыми моделями пополнилась линейка реестровых ЖК мониторов бренда RDW Computers. Это RDW2407 с диагональю 23,8 дюйма и RDW2707 с диагональю 27 дюймов. Все моде
06.11.2024 RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) и Российский новый университет (РосНОУ), вошедший в 2024 г. в пилотный рейтинг
24.10.2024 Сборочный конвейер RDW Technology выведен на проектную мощность

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) вывел на проектную мощность две сборочные конвейерные линии. Только за первые

10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы

года назад впервые воплотил в России в релизе системной платы RDW-MB-B450M, выпущенной под брендом RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. Возвращение к платформе A
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО

Сервер RDW Computers «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специаль
20.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. RDW Computers – се
17.09.2024 RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение

рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все

26.08.2024 Серверы RDW Computers испытаны технологически независимым российским программным комплексом «Иридиум»

Серверы RDW Computers серии «Алтай» продемонстрировали бесконфликтное взаимодействие с системой вирту
22.08.2024 RDW Computers: новое конструктивное решение для мониторов

Бренд RDW Computers продолжает предлагать своим заказчикам импортозамещенные устройства. Одно из них – адаптированный под периферийное зрение монитор RDW 2706C с диагональю 27 дюймов. Это российский

22.08.2024 Proway – новый дистрибьютор RDW Technology

Technology. Компания RDW Technology выпускает сертифицированное российское оборудование под брендом RDW Computers. Продуктовый портфель производителя включает широкий ассортимент клиентских уст
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга

15 новых устройств RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Министерст
01.08.2024 Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10

ур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи». Новая плата RDW Computers обеспечивает высокую скорость передачи данных. Она – главный компонент серверов
24.07.2024 Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology

Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители RDW T
18.06.2024 RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых

Линейка реестровых мониторов бренда RDW Computers пополнилась еще 54 моделями. Это мониторы RDW2201 с диагональю 21,5 дюйма и раз
31.05.2024 МТС предложит татарстанскому бизнесу российскую компьютерную технику по подписке

шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке

ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
31.05.2024 МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке

ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
30.05.2024 Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы

х развертываний операционной системы «Ред ОС» на сертифицированном компьютерном оборудовании бренда RDW Computers. Теперь любая государственная организация и любая коммерческая компания смогут

30.05.2024 МТС предложит предпринимателям Якутии российскую компьютерную технику по подписке

шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре
29.05.2024 Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке

соглашение. Теперь корпоративные клиенты экосистемы МТС в Новосибирске смогут использовать технику RDW Computers по подписке. Об этом CNews сообщили представители МТС. Юридические лица смогут

24.05.2024 МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке

шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. В документе, подписанном вице-президентом RDW Technology Сергеем Акоповым и ди
24.05.2024 RDW Technology и «Ред Софт» стали стратегическими партнерами на

ных устройств, их работа с доверенным программным обеспечением. Все материнские платы нашего бренда RDW Computers уже имеют сертификаты совместимости с операционными системам «Ред ОС», – отмети
22.05.2024 RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии

проведенного тестирования стало подтверждение полной совместимости клиентского оборудования бренда RDW Computers и ОС «Роса». Этот факт удостоверили сертификатами совместимости, подписанными о
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве

ых совместных проектов», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную россий
28.03.2024 Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга

коскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT», «Алтай 229-8NT» и «Кавказ 112-12N» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п
07.02.2024 Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи

Продолжается российская локализация компонентов для новых серверов RDW Computers «Алтай» и «Кавказ». Так плата защиты ПК и платы расширения Riser 1U и Riser 2U

19.12.2023 Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России

ь модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ
29.11.2023 Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers

гает своим партнерам и их заказчикам вычислительную технику отечественного производства под брендом RDW Computers, совместимую с российскими ОС, соответствующую требованиям современного мира ин
27.11.2023 RDW Technology: обновление концепции дизайна реестровых мониторов

hnology. — Обновленный дизайн позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные продукты бренда RDW Computers и открыть возможности для долгосрочного сотрудничества с перспективным российск
06.10.2023 Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга

Линейку моноблоков бренда RDW Computers расширили 30 реестровых моделей. Производительность реестровых устройств моделе
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга

Линейка реестровых системных блоков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) бренда RDW Computers пополнилась 36 моделями. На процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской п
30.08.2023 RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel

оперативную память DDR4 до 128 ГБ. На ее основе будут собираться системные блоки и моноблоки бренда RDW Computers с линейкой процессоров Alder Lake и Raptor Lake. *** Бренд RDW Computers
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ

Линейка АРМ и системных блоков бренда RDW Computers получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п
13.07.2023 RDW Computers выпустила мониторы с изогнутым дисплеем

Модельный ряд бренда RDW Computers, внесённый в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ, расширен мониторами с диагональю 23,8 и 27 дюймов, адаптированными под периферийное зрение. Это первые мониторы российского произво
26.06.2023 АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России

Три модификации автоматизированного рабочего места (АРМ) бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers

обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало под
24.05.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские ПК и серверы бренда RDW Computers

российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п
27.04.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers

российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п
04.04.2023 RDW Technology и «Бревис» подписали партнерское соглашение

нопарк», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа» и другие. RDW Technology под брендом RDW Computers серийно выпускает сертифицированное российское компьютерное оборудование, котор

Публикаций - 79, упоминаний - 142

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 11
AMD - Advanced Micro Devices 4231 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
Intel Corporation 12197 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 6
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Merlion iRU - Деловой офис 301 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 3
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 3
Минобрнауки РФ - ЦИТО ФГБУ - Центр информационно-технического обеспечения 7 3
Merlion - Мерлион 793 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
123 солюшнс 24 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
СалютДевайсы - Элпитех 21 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
ICL ГК 381 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Чип и Дип 10 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Связной ГК 1369 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Unsplash 762 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Верный - торговая сеть 291 1
МегаФон Финанс - МФФ 13 1
Увелка 11 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
Московская федерация футбола 2 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
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Desktop computer - Системный блок - системник 435 20
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Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 12
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
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DDR - Double data rate 2730 5
TaaS - Telecom-as-a-Service 10 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 42
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 12
RDW MB - серия материнских плат 10 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 7
FreePik 980 5
RDW Computers All-in-One 4 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
RDW Optimal 3 3
Новые облачные технологии - МойОфис 777 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 3
Linux OS 9936 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 3
RDW Алтай - серия серверов 3 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
RDW - серия мониторов 2 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 17 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 2
RDW Office 1 1
RDW Personal 1 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Коваленко Павел 38 27
Акопов Сергей 21 16
Остроумов Максим 10 7
Петров Михаил 138 4
Мнев Игорь 17 4
Лоран Анна 7 4
Мураховский Эдуард 38 4
Дорожко Алексей 6 4
Заянц Илья 46 4
Киселёв Алексей 60 4
Потапова Екатерина 13 4
Алдошин Олег 27 4
Шадаев Максут 1008 3
Кудрин Алексей 124 3
Куртяник Надежда 251 3
Лысенко Эдуард 308 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Албычев Александр 150 3
Херсонцев Алексей 93 3
Майнина Кристина 18 3
Черников Алексей 53 3
Терещенко Денис 88 3
Мартынова Елена 87 3
Хайруллин Айрат 104 3
Петрушин Андрей 110 3
Меджитов Тимур 85 3
Скиба Владимир 42 3
Сорокин Даниил 33 3
Власов Сергей 98 3
Пугачев Павел 63 3
Паршин Максим 316 3
Ципорин Павел 102 3
Шпак Василий 223 3
Разумовский Дмитрий 121 3
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Лессар Георгий 8 3
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Кутузов Максим 21 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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