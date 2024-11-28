RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир

Mont и RDW Computers заключили партнёрское соглашение Российский дистрибьютор Mont заключил партнёрское соглашение с RDW Computers, российским производителем компьютерной и серверной техники. Теперь Mont сможет предложить своим партнерам вычислительную технику российского бренда, совместимую с российскими опе

RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга Новыми моделями пополнилась линейка реестровых ЖК мониторов бренда RDW Computers. Это RDW2407 с диагональю 23,8 дюйма и RDW2707 с диагональю 27 дюймов. Все моде

RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) и Российский новый университет (РосНОУ), вошедший в 2024 г. в пилотный рейтинг

Сборочный конвейер RDW Technology выведен на проектную мощность Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) вывел на проектную мощность две сборочные конвейерные линии. Только за первые

RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы года назад впервые воплотил в России в релизе системной платы RDW-MB-B450M, выпущенной под брендом RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. Возвращение к платформе A

RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО Сервер RDW Computers «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специаль

RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology. RDW Computers – се

RDW Technology и Treolan заключили дистрибьюторское соглашение рамму по продвижению на российском рынке всего спектра продукции RDW Technology под торговой маркой RDW Computers. RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все

Серверы RDW Computers испытаны технологически независимым российским программным комплексом «Иридиум» Серверы RDW Computers серии «Алтай» продемонстрировали бесконфликтное взаимодействие с системой вирту

RDW Computers: новое конструктивное решение для мониторов Бренд RDW Computers продолжает предлагать своим заказчикам импортозамещенные устройства. Одно из них – адаптированный под периферийное зрение монитор RDW 2706C с диагональю 27 дюймов. Это российский

Proway – новый дистрибьютор RDW Technology Technology. Компания RDW Technology выпускает сертифицированное российское оборудование под брендом RDW Computers. Продуктовый портфель производителя включает широкий ассортимент клиентских уст

Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 15 новых устройств RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Министерст

Серверы RDW Computers получили сертификаты совместимости с ОС «Альт Сервер» 10 ур на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи». Новая плата RDW Computers обеспечивает высокую скорость передачи данных. Она – главный компонент серверов

Московская федерация футбола перейдет на национальную технологическую экосистему с помощью RDW Technology Московская федерация футбола заключила соглашение с российским производителем компьютерной техники RDW Technology. Партнерство направлено на техническую модернизацию ИT-инфраструктуры федерации и внедрение отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители RDW T

RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых Линейка реестровых мониторов бренда RDW Computers пополнилась еще 54 моделями. Это мониторы RDW2201 с диагональю 21,5 дюйма и раз

МТС предложит татарстанскому бизнесу российскую компьютерную технику по подписке шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре

МТС предложит корпоративным клиентам Кировской области российскую компьютерную технику по подписке ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре

МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке ованного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре

Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы х развертываний операционной системы «Ред ОС» на сертифицированном компьютерном оборудовании бренда RDW Computers. Теперь любая государственная организация и любая коммерческая компания смогут

МТС предложит предпринимателям Якутии российскую компьютерную технику по подписке шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС намерена включить устройства бре

Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке соглашение. Теперь корпоративные клиенты экосистемы МТС в Новосибирске смогут использовать технику RDW Computers по подписке. Об этом CNews сообщили представители МТС. Юридические лица смогут

МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке шение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers. В документе, подписанном вице-президентом RDW Technology Сергеем Акоповым и ди

RDW Technology и «Ред Софт» стали стратегическими партнерами на ных устройств, их работа с доверенным программным обеспечением. Все материнские платы нашего бренда RDW Computers уже имеют сертификаты совместимости с операционными системам «Ред ОС», – отмети

RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии проведенного тестирования стало подтверждение полной совместимости клиентского оборудования бренда RDW Computers и ОС «Роса». Этот факт удостоверили сертификатами совместимости, подписанными о

RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве ых совместных проектов», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology. Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную россий

Серверы «Алтай» и «Кавказ» бренда RDW Computers внесены в реестр Минпромторга коскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT», «Алтай 229-8NT» и «Кавказ 112-12N» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п

Комплектующие серверов RDW Computers получили новые реестровые записи Продолжается российская локализация компонентов для новых серверов RDW Computers «Алтай» и «Кавказ». Так плата защиты ПК и платы расширения Riser 1U и Riser 2U

Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России ь модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ

Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers гает своим партнерам и их заказчикам вычислительную технику отечественного производства под брендом RDW Computers, совместимую с российскими ОС, соответствующую требованиям современного мира ин

RDW Technology: обновление концепции дизайна реестровых мониторов hnology. — Обновленный дизайн позволяет по-новому взглянуть на уже хорошо известные продукты бренда RDW Computers и открыть возможности для долгосрочного сотрудничества с перспективным российск

Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга Линейку моноблоков бренда RDW Computers расширили 30 реестровых моделей. Производительность реестровых устройств моделе

Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга Линейка реестровых системных блоков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) бренда RDW Computers пополнилась 36 моделями. На процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской п

RDW Technology впервые в России выпускает материнскую плату на Intel оперативную память DDR4 до 128 ГБ. На ее основе будут собираться системные блоки и моноблоки бренда RDW Computers с линейкой процессоров Alder Lake и Raptor Lake. *** Бренд RDW Computers

АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ Линейка АРМ и системных блоков бренда RDW Computers получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее п

RDW Computers выпустила мониторы с изогнутым дисплеем Модельный ряд бренда RDW Computers, внесённый в Единый реестр РЭП Минпромторга РФ, расширен мониторами с диагональю 23,8 и 27 дюймов, адаптированными под периферийное зрение. Это первые мониторы российского произво

АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России Три модификации автоматизированного рабочего места (АРМ) бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающ

Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers обеспечения «Алми» подтвердили совместимость и корректную работу операционной системы AlterOS с ПК RDW Computers на базе материнской платы RDW-MB-B450M v.1. Итогом проведённых тестов стало под

R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские ПК и серверы бренда RDW Computers российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п

R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers российского производства, а также периферийные устройства. Важным критерием выбора продуктов бренда RDW Computers стала возможность гарантийного и сервисного обслуживания, а также техническая п