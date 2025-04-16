Новая материнская плата RDW Computers на DDR5

Новая материнская плата B760D5 на процессорах Intel 12-14 поколений и оперативной памяти DDR5 разработана российским производителем вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers). Ее создание продолжило Intel-тенденцию, впервые воплощенную вендором в релизе системной платы RDW B760M, выпущенной в ноябре 2023 г., на базе чипсета B760 с поддержкой двух поколений процессора Intel. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Особенности RDW B760 D5

Поддержка Intel XMP 3.0. На тестовых испытаниях достигнута стабильность памяти при тактовой частоте 7400 МГц и достаточно низких таймингах.

Материнская плата обладает современным интерфейсом PCIe 5.0 x16. Его порт имеет дополнительное армирование. Это вдохновило команду тестировщиков RDW Computers протестировать пропускную способность передовых решений GPU на видеокарте RTX 5090. Результаты, полученные на российской материнской плате, идут на равных с современными решениями западных вендоров.

Переход на новое поколение оперативной памяти разработчик объясняет тенденциями рынка. Конечно, DDR4 сразу не канет в лету, но, учитывая возрастающие требования к аппаратной части, стандарт DDR5 уже в ближайшее время может потеснить своего предшественника и на ближайшие два года стать для пользователей безальтернативным вариантом.

Сокет LGA 1700 поддерживает все процессоры Intel 12-14 поколений (от Celeron до Core i9) и стандарт памяти DDR5. Cетевой интерфейс – до 2,5 Гбит/с LAN.

Новая системная плата B760D5 внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, как и конфигурации реестровых новинок RDW Computers на ее базе. В их числе клиентские решения серии «Нордвик», в которую входят моноблоки, а также системные блоки и АРМ с оперативной памятью до 192 ГБ DDR5 и графическими ускорителями. Устройства представлены в различных форм-факторах от компактных решений в корпусах SFF до производительных рабочих станций в корпусах Full Tower. Летом 2025 г. состоится премьера новейшего корпуса в форм-факторе Full Tower для рабочих и графических станций, который RDW Computers представит профессиональному сообществу и всему ИТ-рынку.