Intel Corporation

Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернете Intel поделится технологиями Корпорация Intel предоставила доступ к некоторым из своих технологий малоизвестному американскому старта

Intel ликвидировала отставание от TSMC в гонке технологий. Массовое производство чипов 1,4 нм стартует на год раньше Intel догоняет TSMC Intel отчиталась об успехах в освоении передового теологического процесса 14А (1,4 нм), с кот

Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе ых брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. CNews разобрался, готова ли такая система стать основой для ЦОД на годы вперед. 09.07.2026 Те

Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор доступный процессор на фоне роста цен на комплектующие, но и позволила существующим владельцам ПК на сокете AM4 обновить свои процессоры без перехода на совершенно новую платформу АМ5 или процессоры Intel.

Intel взвинчивает цены на процессоры для ПК и серверов CPU Intel станут дороже Корпорация Intel, американский производитель процессоров, вновь по

Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов етворить потребности в передовых чипах Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), закрыл одну из ключевых позиций. По сообщению TrendForce, директором Terafab назначен Гэри Цзян (Gary Jiang), выходец из Intel, обладающий опытом налаживания производства интегральных микросхем. Об этом на своей странице в соцсети LinkedIn (заблокирован в России) сообщил сам новоиспеченный директор Terafab. До пе

Polywell представила мультидисплейный мини-ПК UC300L2V4M3 для периферийных ИИ-приложений Polywell Computers представила UC300L2V4M3 — высокопроизводительный мини-ПК на платформе Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Система предназначена для периферийных ИИ-вычислений, многоэкранной визуализации, систем мониторинга и управления, интерактивных терминалов, инженерных

Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах я система SteamOS в скором будущем может научиться работать на любом персональном компьютере или ноутбуке. Как пишет TechSpot, для этого ее разработчик, компания Valve, договорилась с компаниями AMD, Intel и Nvidia. Эта троица производит дискретные видеокарты для ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 Сервер на Intel Xeon 6 Как выяснил CNews, компания «Аквариус» получила реестровые записи на серверы Aquarius, построенные на процессорах Intel Xeon 6. Это первые в России серверы на новейшей архит

Знаменитый Курчатовский институт оштрафован на 110 миллионов за срыв производства чипов - замены Intel и Broadcom ID-массива большой емкости. pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 110 млн Отечественные микросхемы должны стать аналогом IDT80KSW0002 (производство IDT, ныне Renesas), RS3DC080 (Intel), 88RC9580 (Marvell) и LSISAS2108 (LSI, ныне Broadcom). Такие решения предназначены для импортозамещения ключевых компонентов систем хранения данных и высокоскоростной коммутации зарубежн

Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет издание The Register со ссылкой на аналитику компании Mercury Research. Доля Intel

НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel иационно-стойких микросхем энергонезависимой памяти специального назначения. Их функциональными аналогами являются AT29C020 (ATMEL Corporation, США), S25FL016K (Cypress Semiconductor, США), TP28F020 (Intel, США). freepik «НИИМЭ» получил штраф от Минпромторга за срыв разработки Микросхемы должны быть представлены в следующих функциональных исполнениях: память емкостью 2 и 16 Мбит с последова

Ответный удар. После неудачной попытки купить Qualcomm, Intel забрала у нее топ-менеджера с 25-летним стажем 25 лет в прошлом Компания Intel приняла в свой штата Алекса Катузяна (Alex Katouzian), пишет портал TechSpot. Он переше

Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов стерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Росси

Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки» Бракованные чипы поправили положение По итогам I квартала 2026 г. Intel продемонстрировала неожиданный рост финансовых показателей, полученный в том числе благодаря продаже бракованных чипов, пишет Tom's Hardware. Ощутимую прибыль компании приносят продажи чи

Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов Как MacBook Neo, только на Windows Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбро

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel ь общая сумма штрафов достигла 397,9 млн руб. pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 300 млн CNews обратился к представителям РАН о причинах срыва сроков и ожидает ответа. Замена Intel Согласно техническому заданию, институт РАН должен был освоить производство микропроцессора, предназначенного для создания малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных ма

Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России нт-креативных и бизнес-ноутбуков, представил обновленные игровые ноутбуки серий Raider и Crosshair с полностью новым внешним видом. Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии. MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18,

Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки Еще поживет Компания Intel внезапно отсрочила окончательный уход в прошлое платформы LGA 1700, которую она запустила пять лет назад, пишет портал Videocardz. Но это совершенно не в духе Intel, тем более, что

Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей Intel пытается в профессиональную графику Компания Intel разработала две новые дискретные видеокарты, пишет портал XDA Developers. Они входят в линейку Arc, но имеют приставку Pro в своем названии, которая означает, что эти карты предназначены

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD них Amazon (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD. По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM

Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel игурации, хотя первоначально предполагалось, что у них будет всего лишь один вариант платформы. Различие между моделями будет заключаться именно в используемых платформах. Версии AI+ получат новейшую Intel Panther Lake и будут работать на процессорах Core Ultra Series 3. Kamil Switalski / Unsplash Соперничать с MacBook Neo непросто – производителям придется предложить больше «железа» за ту

Intel резко повысит цены на свои старые процессоры, которые продает под видом новых. Просто потому что может Касса там, уважаемые Компания Intel запланировала повышение цен на свои процессоры потребительского уровня, то есть Core, пишет издание ETNews. Как ожидается, удорожание будет рассредоточено на несколько периодов, и первый,

Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер Мертвой хваткой держаться за прошлое Компания Intel презентовала новую линейку своих процессоров Bartlett Lake-S, характерной чертой которы

3Logic Group обновляет линейку мини-ПК Raskat Start: модель Raskat Start 107 получила процессор Intel N150 Компания 3Logic Group объявила об обновлении линейки мини-ПК начального уровня Raskat Start. Модель Raskat Start 107 теперь оснащается современным процессором Intel N150, который пришел на смену Intel N100. Новый процессор обеспечивает более высокие рабочие частоты и улучшенную производительность графического ядра при сохранении теплопакета на

Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD» Новый председатель совета директоров Председатель совета директоров Intel Фрэнк Йери (Frank D. Yeary) покинет свой пост. Об этом компания сообщила на своем офици

Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет Исход из Intel продолжается Intel покинул Кевин О’Бакли (Kevin O’Buckley), ранее возглавлявший контрактное подразделение (Intel Foundry Services) американской корпорации, которая занимаетс

Kraftway представляет новую линейку доверенных высокоплотных серверов на базе процессоров Intel Xeon пятого поколения оссийский производитель доверенного серверного оборудования, представляет новую линейку высокоплотных двухпроцессорных серверов Kraftway Trusted Server (TS) 5310/ 5320 на базе современных процессоров Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители Kraftway. По сравнению с аналогичными системами на процессорах более ранних поколений применение новых CPU обеспечивает существ

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux Linux – новая цель Компании Intel и Nvidia открыли масштабный найм разработчиков ПО, специализирующихся на софте для Linux. Как пишет Phoronix, Intel требуются несколько человек сразу в двух американских штатах (Ор

TSMC останется без новейших суперсовременных литографов на 1,4 нм. Их без спроса прибрали к рукам Samsung и Intel йдет на новый техпроцесс 1,4 нм. Как пишет издание Nikkei, в этом плане ее могут обойти сразу три компании, одна из которых – это очевидный аутсайдер в плане освоения новых топологий. Речь о компании Intel, которая с 2019 г. застряла на техпроцессе 10 нм, но при этом пытается доказать всему миру, что способа делать 1,8-нанометровые чипы. Процент брака, правда, зашкаливающий, и клиенты отмен

Из ядра Linux удалят драйвер легендарного чипсета Intel. Он сломался 19 лет назад, и его до сих пор не смогли починить Поломанный драйвер Из ядра Linux 7.0 будет удалена поддержка EDAC-драйвера чипсетов Intel 440BX и 440GX. На соответствующий запрос на внесение изменений в код ядра (пул-реквест) обратил внимание профильный портал Phoronix. Intel 440BX – это популярный в прошлом чипсет,

«Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые устройства на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5. Они ориентированы на наиболее требовательные корпоративные задачи: виртуализацию, гиперконвергентную инфраструктуру, облачные сервисы, анализ данных, машинное обучение

Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика Apple вспомнила про Intel Компания Apple рассматривают Intel в качестве партнера по производству чипов, пишет Tom’s Hardware. Сейчас все ее микросхемы выпускает компания TSMC – крупнейший в мире контрактный

Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron м из участников рынка системной интеграции в России), удовлетворив ее иск к американской корпорации Intel. Суд постановил досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Intel C

Intel предала весь мир и каждого пользователя в отдельности. Производство процессоров для ПК и ноутбуков отложено в долгий ящик, все силы отданы чипам для нейросетей И ты, Intel Компания Intel решила снизить темпы производства пользовательских процессоров (Core, Pentium) и сосредоточиться на производстве серверных чипов Xeon, пишет The Register. Это ее реа

На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета Российский GPU-сервер с процессорами Intel Как стало известно CNews, петербургское «Управление информации технологий и связи» приобрело в рамках госзакупок новейшее российское оборудование, способное работать с искусственным интел

YADRO выпускает новое поколение серверов корпоративного класса на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений YADRO объявляет о запуске коммерческих продаж VEGMAN R220 G3 — нового поколения универсальных серверов на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений для широкого спектра корпоративных задач. Новая версия сервера сочетает повышенную производительность, масштабируемость и надежность, предлагая компаниям новые,

AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа» Зачем требовать меньше, если можно требовать больше Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%. Это ударит по всему рынку серверов, посколь

Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп Акции Intel резко подорожали Акции американской Intel выросли на 10% после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая с