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Intel Corporation


20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 10
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 2
20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 2
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 2
18.10.2021 Новейшие процессоры Intel сломают популярные видеоигры. Компания все знала заранее 15
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
13.10.2021 Первое в истории обновление для Windows 11 усугубило проблему с производительностью чипов 2
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 1
06.10.2021 3Logic Group стала официальным поставщиком решений на платформе Microsoft Azure Stack HCI 1
06.10.2021 Intel снимает с конвейера свой единственный процессор, пригодный для экстремального разгона 9
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One 3
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 20
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 9
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 8
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
30.09.2021 Суперкомпьютер: как избежать ошибок при внедрении и построить команду мечты 5
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 10
28.09.2021 Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 3
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
24.09.2021 «Ситроникс» заработает миллиарды на установке системы слежки в московских школах 1
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение 1
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох 2
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 5
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
20.09.2021 Intel перевербовала двух ценных сотрудников AMD, чтобы изгнать ее с рынка видеокарт 27
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 5
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 8
10.09.2021 На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 2

Публикаций - 4158, упоминаний - 11916

Intel Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 645
Samsung Electronics 5641 408
Apple Inc - Эппл Рус 7685 289
Nvidia Corp 2012 276
AMD - Advanced Micro Devices 1664 263
Google LLC 7135 212
Lenovo Group 1636 187
IBM 3530 147
Huawei 2727 110
Qualcomm Technologies 1001 105
Dell EMC 2393 80
HP Inc. 2901 75
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 67
Cisco Systems 2037 63
Broadcom Inc 197 62
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 59
SAP SE 3208 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 47
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 46
Acer Group 1359 44
Xiaomi 904 40
SEC Consult Services 929 39
Amazon Inc - Amazon.com 1469 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 34
Facebook 3765 30
Merlion - Мерлион 273 29
Red Hat 665 28
Dell Technologies 133 28
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 27
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 26
Twitter 2204 25
Микрон - Micron 365 25
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 24
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 24
MediaTek 315 24
Ростех - Ростехнологии 2230 24
VK - Mail.ru Group 2482 23
VMware 1829 23
Oracle Corporation 3333 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 43
РЖД - Российские железные дороги 1081 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 10
X5 Group 599 10
GlobalFoundries - GF 67 9
Uber 257 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Uber Technologies 258 9
eBay Inc 529 8
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 6
Tesla Motors 241 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 6
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
SoftBank Group 101 5
Boeing 98 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Газпром ПАО 519 5
Volvo Cars 155 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 4
Альфа-Банк 1123 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Visa International 1345 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
Связной ГК 877 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Lego 84 3
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 3
AliExpress 275 3
TPG - инвестиционная компания 10 3
PRB Logics Corporation 3 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 3
re:Store 106 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 35
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 18
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 14
Правительство РФ 2200 12
Пентагон - Министерство обороны США 277 11
Президент США 105 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 8
Федеральное казначейство России 766 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 6
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 5
Президент Российской Федерации 1439 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 4
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 14
Linux Foundation 157 12
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 11
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Gen-Z Consortium 11 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 6
Руссофт - Russoft 250 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 2
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
4CIO 12 1
Церковь Вечности 11 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 1 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
WIT - Women in Tech 2 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 610
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 517
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 386
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 347
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 303
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 214
ARM64 - Архитектура процессора 1017 147
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 145
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 139
DDR - Double data rate 1066 137
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 113
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 112
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 100
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 99
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 98
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 81
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 77
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 77
USB Type-C - USB-C 901 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 72
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 68
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 67
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 63
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 61
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 59
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 54
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 54
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 51
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 44
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 43
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 42
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 41
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 38
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 37
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 34
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 33
Microsoft Windows 10 6622 410
Nvidia GeForce GTX 2055 400
Google Android 10750 320
Linux OS 4249 193
Microsoft Windows 7 1662 183
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 180
Microsoft Windows 8 1228 138
Intel x86 - Архитектура процессора 991 137
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 131
Intel Core - Семейство процессоров 863 128
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 99
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 93
Apple iOS 5741 84
Intel Core i - Cерия процессоров 352 83
Microsoft Windows 851 81
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 80
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 76
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 75
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 73
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 71
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 65
Apple macOS 922 64
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 58
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 57
Microsoft Windows Phone OS 1472 54
Intel Celeron - Серия процессоров 252 54
Microsoft DirectX 325 51
Google Play - Google Store - Android Market 2515 50
Apple iPad 3263 48
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 46
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 44
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 43
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 43
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 42
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 40
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 40
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 40
Nvidia GeForce GT 153 38
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 38
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 35
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 62
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 28
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 21
Путин Владимир 1821 20
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 19
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 13
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 10
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 9
McAfee John - МакАфи Джон 27 9
Lisa Su - Лиза Су 32 8
Галушкин Олег 168 8
Гинятуллин Роман 61 8
Черепенников Антон 52 8
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 7
Никифоров Николай 1126 7
Смирнов Алексей 142 7
Трушкин Константин 43 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Евдокимов Андрей 54 6
Зайцев Михаил 145 6
Абрамов Алексей 27 6
Ханин Александр 42 5
Мельникова Анастасия 166 5
Moore Gordon - Мур Гордон 20 5
Рубанов Владимир 61 5
Иванов Борис 49 5
Walker Chris - Уокер Крис 6 5
Карчев Олег 13 5
Мангутов Владислав 11 5
Рустамов Рустам 169 5
Lin James - Лин Джеймс 14 5
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 5
Хэдберг Анна-Софи 4 4
Лебедев Михаил 38 4
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 4
Андреев Сергей 39 4
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 11 4
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 958
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 671
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 327
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 177
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 155
Япония 2771 107
Германия - Федеративная Республика 3618 105
Европа 3736 104
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 97
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 89
Индия - Республика 2165 63
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 56
Франция - Французская Республика 2116 43
Украина 3353 36
Казахстан - Республика 2622 33
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 30
Россия - СФО - Новосибирск 1959 30
Восточная Европа 1674 28
Беларусь - Белоруссия 2084 27
США - Калифорния 972 25
Китай - Тайвань 589 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 23
Южная Корея - Республика 1454 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 21
Европа Западная 611 19
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Испания - Королевство 1250 12
Канада 1295 12
США - Кремниевая долина 398 12
Африка 1486 11
Италия - Итальянская Республика 1377 11
Ближний Восток 1471 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 10
Северная Америка 1407 10
Израиль 717 10
Россия - Дубна 133 10
Россия - ПФО - Самара 1287 9
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 9
Австралия - Австралийский Союз 1121 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 53
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 40
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 32
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 9
РАН - Российская академия наук 316 9
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 7
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 6
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 5
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 5
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 4
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 3
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 3
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 3
University of Michigan - Университет Мичигана 11 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 2 2
University of Toronto - Университет Торонто 7 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 2
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 2
Южный Тайваньский научный парк - Southern Taiwan Science Park 4 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 14
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Создано именных указателей - 46354.
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