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Intel Corporation

Intel Corporation

Intel Corporation - американская компания, крупнейший производитель процессоров с архитектурой х86. Основана в 1968 году и на протяжении десятилетий остается одним из ключевых игроков в индустрии полупроводников.

Компания базируется в Санта-Кларе, Калифорния, и занимается разработкой и производством различных полупроводниковых компонентов, включая центральные процессоры (CPU), графические процессоры (GPU) и другие микросхемы. Intel работает как с потребительским, так и с корпоративным сегментом рынка, предлагая решения для настольных компьютеров, ноутбуков, серверов и специализированного оборудования.

В последние годы Intel столкнулась с рядом серьезных проблем. В 2024 году компания показала крупнейший финансовый убыток в своей истории, превышающий $18 миллиардов. Это привело к смене руководства - в марте 2025 года новым генеральным директором стал Лип-Бу Тан, чье назначение вызвало определенные вопросы из-за его предыдущих инвестиций в китайские технологические компании.

Конкурирующие компании:

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Intel передаст технологии производства процессоров малоизвестному стартапу. У него даже нет сайта в интернете

Intel поделится технологиями Корпорация Intel предоставила доступ к некоторым из своих технологий малоизвестному американскому старта
24.07.2026 Intel ликвидировала отставание от TSMC в гонке технологий. Массовое производство чипов 1,4 нм стартует на год раньше

Intel догоняет TSMC Intel отчиталась об успехах в освоении передового теологического процесса 14А (1,4 нм), с кот
Как выбрать сервер для ЦОД и не прогадать в перспективе

ых брендов остановлены, и российские производители не просто заменяют ушедших вендоров, а предлагают технику на самом современном «железе». Компания «Аквариус» представила новый сервер на процессорах Intel Xeon 6 — на той же технологической базе, что и мировые лидеры, но с поддержкой внутри страны. CNews разобрался, готова ли такая система стать основой для ЦОД на годы вперед. 09.07.2026 Те
10.07.2026 Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор

доступный процессор на фоне роста цен на комплектующие, но и позволила существующим владельцам ПК на сокете AM4 обновить свои процессоры без перехода на совершенно новую платформу АМ5 или процессоры Intel.
07.07.2026 Intel взвинчивает цены на процессоры для ПК и серверов

CPU Intel станут дороже Корпорация Intel, американский производитель процессоров, вновь по
01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов

етворить потребности в передовых чипах Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), закрыл одну из ключевых позиций. По сообщению TrendForce, директором Terafab назначен Гэри Цзян (Gary Jiang), выходец из Intel, обладающий опытом налаживания производства интегральных микросхем. Об этом на своей странице в соцсети LinkedIn (заблокирован в России) сообщил сам новоиспеченный директор Terafab. До пе
01.07.2026 Polywell представила мультидисплейный мини-ПК UC300L2V4M3 для периферийных ИИ-приложений

Polywell Computers представила UC300L2V4M3 — высокопроизводительный мини-ПК на платформе Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Система предназначена для периферийных ИИ-вычислений, многоэкранной визуализации, систем мониторинга и управления, интерактивных терминалов, инженерных
24.06.2026 Монополии Windows конец? Легендарный Linux для геймеров SteamOS заработает на любых компьютерах

я система SteamOS в скором будущем может научиться работать на любом персональном компьютере или ноутбуке. Как пишет TechSpot, для этого ее разработчик, компания Valve, договорилась с компаниями AMD, Intel и Nvidia. Эта троица производит дискретные видеокарты для ПК и ноутбуков, а также AMD и Intel выпускают еще x86-процессоры для них. SteamOS – это дистрибутив Linux, созданный Valve
23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

Сервер на Intel Xeon 6 Как выяснил CNews, компания «Аквариус» получила реестровые записи на серверы Aquarius, построенные на процессорах Intel Xeon 6. Это первые в России серверы на новейшей архит
17.06.2026 Знаменитый Курчатовский институт оштрафован на 110 миллионов за срыв производства чипов - замены Intel и Broadcom

ID-массива большой емкости. pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 110 млн Отечественные микросхемы должны стать аналогом IDT80KSW0002 (производство IDT, ныне Renesas), RS3DC080 (Intel), 88RC9580 (Marvell) и LSISAS2108 (LSI, ныне Broadcom). Такие решения предназначены для импортозамещения ключевых компонентов систем хранения данных и высокоскоростной коммутации зарубежн
05.06.2026 Последний оплот Intel рухнул. AMD почти пинками выгоняет ее с рынка серверных процессоров. Epyc покупают лучше, чем Xeon

Выкурить Intel Компания AMD существенно увеличила свою долю на рынке серверных процессоров с архитектурой х86, пишет издание The Register со ссылкой на аналитику компании Mercury Research. Доля Intel
14.05.2026 НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Intel

иационно-стойких микросхем энергонезависимой памяти специального назначения. Их функциональными аналогами являются AT29C020 (ATMEL Corporation, США), S25FL016K (Cypress Semiconductor, США), TP28F020 (Intel, США). freepik «НИИМЭ» получил штраф от Минпромторга за срыв разработки Микросхемы должны быть представлены в следующих функциональных исполнениях: память емкостью 2 и 16 Мбит с последова
05.05.2026 Ответный удар. После неудачной попытки купить Qualcomm, Intel забрала у нее топ-менеджера с 25-летним стажем

25 лет в прошлом Компания Intel приняла в свой штата Алекса Катузяна (Alex Katouzian), пишет портал TechSpot. Он переше
04.05.2026 Власти исключили из списка параллельного импорта компьютеры и периферию Acer, Asus, Cisco, HP, IBM, Intel, Samsung и других знаменитых брендов

стерства промышленности и торговли № 4769 от 26 сентября 2025 г. В документе перечислены бренды Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion. Поставлять эту технику в страну теперь можно только с согласия правообладателей. Параллельный импорт — это легальный ввоз в Росси
27.04.2026 Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

Бракованные чипы поправили положение По итогам I квартала 2026 г. Intel продемонстрировала неожиданный рост финансовых показателей, полученный в том числе благодаря продаже бракованных чипов, пишет Tom's Hardware. Ощутимую прибыль компании приносят продажи чи
23.04.2026 Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

Как MacBook Neo, только на Windows Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбро
22.04.2026 Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

ь общая сумма штрафов достигла 397,9 млн руб. pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 300 млн CNews обратился к представителям РАН о причинах срыва сроков и ожидает ответа. Замена Intel Согласно техническому заданию, институт РАН должен был освоить производство микропроцессора, предназначенного для создания малогабаритных высокопроизводительных бортовых вычислительных ма
22.04.2026 Обновленные игровые ноутбуки MSI серий Raider и Cyborg стали доступны в России

нт-креативных и бизнес-ноутбуков, представил обновленные игровые ноутбуки серий Raider и Crosshair с полностью новым внешним видом. Новый показатель мощности системы в 300 Вт, передаваемый процессору Intel Core Ultra 200HX и видеокарте Nvidia GeForce RTX 50 Laptop, делает их самыми мощными игровыми ноутбуками во всей индустрии. MSI обновила подборку 18-дюймовых игровых ноутбуков: Titan 18,

06.04.2026 Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки

Еще поживет Компания Intel внезапно отсрочила окончательный уход в прошлое платформы LGA 1700, которую она запустила пять лет назад, пишет портал Videocardz. Но это совершенно не в духе Intel, тем более, что
26.03.2026 Intel прорывается на рынок, захваченный Nvidia. Выходят две новые сверхмощные видеокарты для нейросетей

Intel пытается в профессиональную графику Компания Intel разработала две новые дискретные видеокарты, пишет портал XDA Developers. Они входят в линейку Arc, но имеют приставку Pro в своем названии, которая означает, что эти карты предназначены

25.03.2026 Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

них Amazon (Graviton), Google (Axion) и Microsoft (Cobalt). Теперь ARM выводит на рынок собственный готовый процессор, который будет напрямую конкурировать за место в стойках дата-центров с решениями Intel и AMD. По заявлению разработчиков, новый продукт ориентирован на агентную ИТ-инфраструктуру для ИИ. В свою очередь, AMD также планирует выпустить процессоры, основанные на архитектуре ARM
23.03.2026 Любимый россиянами производитель ПК пошел войной на Apple. В разработке несколько «убийц» MacBook Neo на чипах Intel

игурации, хотя первоначально предполагалось, что у них будет всего лишь один вариант платформы. Различие между моделями будет заключаться именно в используемых платформах. Версии AI+ получат новейшую Intel Panther Lake и будут работать на процессорах Core Ultra Series 3. Kamil Switalski / Unsplash Соперничать с MacBook Neo непросто – производителям придется предложить больше «железа» за ту

20.03.2026 Intel резко повысит цены на свои старые процессоры, которые продает под видом новых. Просто потому что может

Касса там, уважаемые Компания Intel запланировала повышение цен на свои процессоры потребительского уровня, то есть Core, пишет издание ETNews. Как ожидается, удорожание будет рассредоточено на несколько периодов, и первый,
10.03.2026 Intel эволюционирует, но назад. Вышли процессоры в стиле старых Pentium – больше никаких гибридных ядер

Мертвой хваткой держаться за прошлое Компания Intel презентовала новую линейку своих процессоров Bartlett Lake-S, характерной чертой которы
05.03.2026 3Logic Group обновляет линейку мини-ПК Raskat Start: модель Raskat Start 107 получила процессор Intel N150

Компания 3Logic Group объявила об обновлении линейки мини-ПК начального уровня Raskat Start. Модель Raskat Start 107 теперь оснащается современным процессором Intel N150, который пришел на смену Intel N100. Новый процессор обеспечивает более высокие рабочие частоты и улучшенную производительность графического ядра при сохранении теплопакета на
04.03.2026 Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD»

Новый председатель совета директоров Председатель совета директоров Intel Фрэнк Йери (Frank D. Yeary) покинет свой пост. Об этом компания сообщила на своем офици
27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет

Исход из Intel продолжается Intel покинул Кевин О’Бакли (Kevin O’Buckley), ранее возглавлявший контрактное подразделение (Intel Foundry Services) американской корпорации, которая занимаетс
27.02.2026 Kraftway представляет новую линейку доверенных высокоплотных серверов на базе процессоров Intel Xeon пятого поколения

оссийский производитель доверенного серверного оборудования, представляет новую линейку высокоплотных двухпроцессорных серверов Kraftway Trusted Server (TS) 5310/ 5320 на базе современных процессоров Intel Xeon пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители Kraftway. По сравнению с аналогичными системами на процессорах более ранних поколений применение новых CPU обеспечивает существ
24.02.2026 Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Linux – новая цель Компании Intel и Nvidia открыли масштабный найм разработчиков ПО, специализирующихся на софте для Linux. Как пишет Phoronix, Intel требуются несколько человек сразу в двух американских штатах (Ор
16.02.2026 TSMC останется без новейших суперсовременных литографов на 1,4 нм. Их без спроса прибрали к рукам Samsung и Intel

йдет на новый техпроцесс 1,4 нм. Как пишет издание Nikkei, в этом плане ее могут обойти сразу три компании, одна из которых – это очевидный аутсайдер в плане освоения новых топологий. Речь о компании Intel, которая с 2019 г. застряла на техпроцессе 10 нм, но при этом пытается доказать всему миру, что способа делать 1,8-нанометровые чипы. Процент брака, правда, зашкаливающий, и клиенты отмен
16.02.2026 Из ядра Linux удалят драйвер легендарного чипсета Intel. Он сломался 19 лет назад, и его до сих пор не смогли починить

Поломанный драйвер Из ядра Linux 7.0 будет удалена поддержка EDAC-драйвера чипсетов Intel 440BX и 440GX. На соответствующий запрос на внесение изменений в код ядра (пул-реквест) обратил внимание профильный портал Phoronix. Intel 440BX – это популярный в прошлом чипсет,

04.02.2026 «Рикор» выходит на рынок серверов технологического уровня Gen5 с максимально локализованными устройствами

ГК «Рикор» выходит на рынок серверных систем технологического уровня Gen5, выпустив свои первые устройства на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5. Они ориентированы на наиболее требовательные корпоративные задачи: виртуализацию, гиперконвергентную инфраструктуру, облачные сервисы, анализ данных, машинное обучение
29.01.2026 Разворот на 180. Apple внезапно возвращается к Intel после долгих лет разлуки. Виноваты Трамп и мировая политика

Apple вспомнила про Intel Компания Apple рассматривают Intel в качестве партнера по производству чипов, пишет Tom’s Hardware. Сейчас все ее микросхемы выпускает компания TSMC – крупнейший в мире контрактный
26.01.2026 Россия отобрала у Intel права на торговую марку бюджетных процессоров Celeron

м из участников рынка системной интеграции в России), удовлетворив ее иск к американской корпорации Intel. Суд постановил досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Intel C
23.01.2026 Intel предала весь мир и каждого пользователя в отдельности. Производство процессоров для ПК и ноутбуков отложено в долгий ящик, все силы отданы чипам для нейросетей

И ты, Intel Компания Intel решила снизить темпы производства пользовательских процессоров (Core, Pentium) и сосредоточиться на производстве серверных чипов Xeon, пишет The Register. Это ее реа
19.01.2026 На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета

Российский GPU-сервер с процессорами Intel Как стало известно CNews, петербургское «Управление информации технологий и связи» приобрело в рамках госзакупок новейшее российское оборудование, способное работать с искусственным интел
19.01.2026 YADRO выпускает новое поколение серверов корпоративного класса на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений

YADRO объявляет о запуске коммерческих продаж VEGMAN R220 G3 — нового поколения универсальных серверов на базе процессоров Intel Xeon 4-го и 5-го поколений для широкого спектра корпоративных задач. Новая версия сервера сочетает повышенную производительность, масштабируемость и надежность, предлагая компаниям новые,
15.01.2026 AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа»

Зачем требовать меньше, если можно требовать больше Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%. Это ударит по всему рынку серверов, посколь
12.01.2026 Акции Intel подскочили на 10% из-за того, что ее похвалил Трамп

Акции Intel резко подорожали Акции американской Intel выросли на 10% после встречи генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) с Президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), которая с
30.12.2025 Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

зь Wi-Fi 8, вероятнее всего, не сможет порадовать любителей высокой скорости передачи данных. Как пишет The Register со ссылкой на главного технического директора по беспроводным технологиям компании Intel Карлоса Кордейро (Carlos Cordeiro), в этом плане Wi-Fi 8 едва ли будет сколько-нибудь заметно отличаться от нынешнего Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, он же Wi-Fi 802.11be, впервые был рассекречен осень

Публикаций - 12811, упоминаний - 15039

Intel Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4641 2565
Microsoft Corporation 25775 2368
IBM - International Business Machines Corp 9699 1482
Apple Inc 13154 1284
Nvidia Corp 4002 1242
Dell EMC 5180 1143
HP Inc. 5883 1106
Samsung Electronics 11064 1026
HP - Hewlett-Packard 3662 772
Cisco Systems 5372 720
Acer Group - Acer Inc 2776 663
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 630
Oracle Corporation 7074 591
Lenovo Group 2446 589
Dell Technologies - Dell Computer 2219 576
Google LLC 12688 545
Sony 6739 499
Toshiba Corporation 2980 497
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 486
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 486
Qualcomm Technologies 1974 483
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 430
Fujitsu 2105 398
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 386
Huawei 4676 368
AMD Graphics Product Group - ATI 973 353
Lenovo Motorola 3566 317
Amazon Inc - Amazon.com 3277 309
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 295
TI - Texas Instruments Incorporated 848 260
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 256
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 248
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 244
Red Hat 1378 230
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 226
LG Electronics 3735 226
Yahoo! 3726 207
SAP SE 5601 199
Siemens AG - Siemens Group 2673 184
Broadcom - VMware 2610 183
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 540
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 432
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 219
eBay Inc 1640 179
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 141
Merrill Lynch 454 139
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 103
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 89
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 87
Intel Capital 148 85
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 83
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 81
Boeing 1031 75
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 70
Белый Ветер 365 70
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 68
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 66
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 65
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 61
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 54
Россети Ленэнерго 1699 54
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 51
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 50
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 48
Walmart - Wal-Mart Stores 405 47
Walt Disney Company 647 45
BMW Group 482 43
Ford 434 43
Bank of America - Банк Америки 271 39
Coca-Cola Company 261 36
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 36
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
Газпром ПАО 1493 34
Microsoft - LinkedIn 699 34
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 33
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 33
EPIC Telecom Invest 212 33
Global Partners Securities 42 33
McDonald’s - Макдоналдс 220 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 289
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 242
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 199
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 181
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 163
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 149
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 117
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 108
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 104
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 86
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 84
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 82
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 82
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 78
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 73
Судебная власть - Judicial power 2500 69
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 53
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 52
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 51
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 49
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 27
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 26
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 143
Linux Foundation - Free Standards Group 206 73
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 48
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 47
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 44
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 40
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 37
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 28
OLPC - One Laptop per Child 82 28
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 23
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 23
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 22
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 22
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 21
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 19
WiMAX Forum 69 19
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 19
Ассоциация менеджеров 107 16
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 16
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 16
Apache Software Foundation - ASF 231 16
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 15
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 13
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 12
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 12
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 11
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 11
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 10
Gen-Z Consortium 11 10
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 9
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7038
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3167
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3012
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2747
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 2254
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2150
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1896
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1422
DDR - Double data rate 3083 1392
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1386
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1361
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1232
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1122
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1113
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1108
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1052
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1017
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 988
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 950
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 919
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 886
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 884
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 874
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 792
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 791
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 790
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 775
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 742
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 737
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 715
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 701
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 685
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 665
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 660
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 654
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 654
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 637
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 613
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 595
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 594
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1659
Microsoft Windows 16882 1492
Linux OS 11533 1240
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1215
Intel x86 - архитектура процессора 2151 860
Intel Core - Семейство процессоров 1251 784
Intel Celeron - Серия процессоров 979 766
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 642
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 609
Intel Itanium 649 574
Intel Pentium III 782 569
Microsoft Windows 2000 8678 530
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 469
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 440
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 434
Google Android 15243 409
Microsoft Windows 10 1938 408
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 375
Intel Core i - Cерия процессоров 534 364
Microsoft Windows XP 2431 352
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 348
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 339
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 330
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 322
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 313
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 308
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 306
Microsoft Windows 7 2007 299
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 251
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 229
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 224
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 222
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 208
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 205
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 201
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 195
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 194
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 193
Apple iPad 4011 189
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 188
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 168
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 167
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 141
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 124
Ксенин Алекс 311 122
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 99
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 68
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 66
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 66
Путин Владимир 3454 60
Moore Gordon - Мур Гордон 66 59
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 57
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 56
Maloney Sean - Малони Шон 50 49
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 47
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 42
Bush George - Буш Джордж 336 39
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 37
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 35
Dell Michael - Делл Майкл 193 34
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 33
Юсупов Ренат 125 29
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 29
Chase Steve - Чейз Стив 28 28
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 28
Lisa Su - Лиза Су 59 27
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 25
Шадаев Максут 1210 25
James Renee - Джеймс Рене 25 25
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 25
Медведев Дмитрий 1665 24
Chambers John - Чемберс Джон 123 23
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 23
Рейман Леонид 1065 23
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 22
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 22
Покровский Иван 136 21
Конаш Дмитрий 21 21
Hogan Art - Хоган Арт 47 21
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 21
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3757
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2958
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1162
Европа 24964 1027
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 960
Китай - Тайвань 4245 718
Япония 13807 645
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 600
Германия - Федеративная Республика 13221 470
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 451
Южная Корея - Республика 7052 398
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 350
Азия - Азиатский регион 5920 315
США - Калифорния 4829 307
Украина 7928 233
Индия - Bharat 5869 232
Франция - Французская Республика 8177 196
Ближний Восток 3154 188
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 173
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 170
Африка - Африканский регион 3641 164
Европа Восточная 3138 151
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 151
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 146
Канада 5081 143
США - Нью-Йорк 3180 141
Беларусь - Белоруссия 6289 135
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 134
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 134
Израиль 2856 133
Нидерланды 3746 132
Казахстан - Республика 6048 131
Россия - СФО - Новосибирск 4876 123
Земля - планета Солнечной системы 10865 118
Финляндия - Финляндская Республика 3697 109
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 101
Италия - Итальянская Республика 4508 100
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 96
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 95
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 94
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1241
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1205
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1022
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 936
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 918
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 488
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 473
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 418
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 377
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 335
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 330
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 320
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 305
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 302
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 298
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 282
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 277
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 265
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 251
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 245
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 240
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 235
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 232
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 214
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 208
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 197
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 193
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 191
Ergonomics - Эргономика 1755 188
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 187
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 185
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 184
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Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 177
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Forrester Research 834 43
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Bear Stearns 79 32
Jon Peddie Research 46 31
ABI Research 236 25
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 25
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Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 22
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Cinebench 29 21
ITResearch 123 20
CIBC World Markets 41 19
Strategy Analytics 285 18
Counterpoint Research 110 17
Insight 64 20 17
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Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 16
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Fortune Global 500 295 14
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 14
In-Stat 115 14
IC Insights 24 12
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 105
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 60
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 50
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 48
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 48
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 44
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 34
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 31
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 30
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 28
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 27
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 27
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 26
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 25
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 22
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 21
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 19
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 18
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 17
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 15
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 14
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 14
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 14
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 14
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 14
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 14
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 13
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 12
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 12
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
Intel Developer Forum - IDF 317 293
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 233
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 145
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 117
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 113
CeBIT 614 74
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 69
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 46
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 33
День молодёжи - 27 июня 1087 30
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 26
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 24
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 22
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
CNews AWARDS - награда 571 18
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 17
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 13
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 11
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 11
Black Hat - Конференция 120 10
Международный женский день - 8 марта 418 10
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 9
Связь-Экспокомм 276 9
PC Expo 36 9
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 9
CNews FORUM Кейсы 313 8
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 8
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 8
Oracle OpenWorld 65 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
Oracle TechForum 25 7
LinuxWorld 52 7
Белые ночи САПР 21 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
Hot Chips 10 5
iF Design Awards 26 5
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