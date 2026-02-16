Из ядра Linux удалят драйвер легендарного чипсета Intel. Он сломался 19 лет назад, и его до сих пор не смогли починить

Поломанный драйвер

Из ядра Linux 7.0 будет удалена поддержка EDAC-драйвера чипсетов Intel 440BX и 440GX. На соответствующий запрос на внесение изменений в код ядра (пул-реквест) обратил внимание профильный портал Phoronix.

Intel 440BX – это популярный в прошлом чипсет, использовавшийся в материнских платах, предназначенных для работы с процессорами семейств Intel Pentium II, Pentium III, Celeron. Поддерживает процессорные разъемы Slot 1 и Socket370. Поставки i440BX начались в апреле 1998 г.

EDAC-драйвер i82443bxgx (Error Detection and Correction; EDAC – обнаружения и исправления ошибок) присутствует в кодовой базе Linux, но при этом является неработоспособным и выключенным с 2007 г., то есть на протяжении последних 19 лет. Причина – программный конфликт с другим драйвером, обеспечивающим взаимодействие с устройствами посредством шины AGP (в прошлом использовалась для подключения дискретных графических адаптеров), который разработчики сочли более востребованным.

Следует отметить, что удаление соответствующего драйвера не приведет к невозможности использования современных сборок Linux с «железом», основанным на чипсете 440BX. Кроме того, отсутствие EDAC-драйвера никак не отразится на работе систем на базе 440BX с модулями оперативной памяти, которые имеют поддержку коррекции ошибок (ECC RAM).

В феврале 2026 г. создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) сообщил о скором релизе ядра Linux версии 7.0. Он намечен на апрель 2026 г., самый современный нынешний билд – 6.18. Сборки 6.х уходят в прошлое.

Легендарный чипсет

Как отмечает Tom’s Hardware, набор системной логики 440BX – знаковый продукт, лишенный недостатков предшественников, отличающийся высокой производительностью, стабильностью и имевший мало проблем в сфере аппаратной несовместимости.

Кроме того, материнские платы на базе Intel 440BX имели отличный потенциал для разгона процессора, позволяя добиваться значительного прироста производительности без потери стабильности и необходимости обеспечивать дополнительное охлаждение системы.

Так, в эпоху 440BX желающие могли приобрести сравнительной дешевый CPU Intel Celeron 300A и с легкостью поднять его рабочую тактовую частоту со стандартных 300 МГц по крайней до 450 МГц, что означало полуторакратный прирост производительности. Разгон считался выгодной альтернативой приобретению намного более дорого процессора Pentium II-450.

Стабильность работы 440BX, его хорошая совместимость с массой устройств, а также универсальность стали залогом долголетия чипсета, который, к тому же, превосходил набор системной логики i810, ставший его «наследником».

Значимость чипсета для индустрии невозможно переоценить, отмечает Tom’s Hardware. В ПО для виртуализации VMware, к примеру, до сих пор по умолчанию используется 440BX, даже при развертывании современной Windows 11.

Как «чистят» Linux

Разработчики Linux время от времени проводят чистку кода ядра, предполагающую удаление устаревших или более невостребованных компонентов. Так, в декабре 2023 г. из него была исключена поддержка материнских плат Intel малоизвестного семейства Carillo Ranch родом из 2006 г.

В ноябре 2023 г. из разрабатываемого тогда ядра Linux 6.7 был полностью удален код, обеспечивавший его работу на компьютерах с процессорами Itanium. «Отец Linux» Линус Торвальдс перед этим окрестил его «мертвой технологией».

Иногда же разработчики Linux наоборот – возвращают в ядро драйверы старых устройств или обновляют существующие. К примеру, в июне 2025 г., как писал CNews, легендарная звуковая карта SoundBlaster AWE32, вышедшая в 1994 г., получила обновление.

Помимо i82443bxgx, из состава Linux 7.0 будет исключен драйвер более невостребованный r82600, отвечающий за работу систем на базе чипсета Radisys 82600, ранее использовавшийся в составе встраиваемых (embedded) систем на базе процессоров Pentium III. Зато будет включен код, реализующий поддержку процессоров семейств Intel Amston Lake и Panther Lake H в драйвере igen6_edac.