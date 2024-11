Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux

GCC сохранит поддержку Itanium

Набор компиляторов GNU Compiler Collection (GCC) для GNU/Linux и других Unix-подобных операционных систем продолжит поддержку процессоров Intel Itanium.

Ранее GCC объявил о намерении отказаться от архитектуры IA-64, лежащей в основе серверных процессоров, разработанных Intel совместно с HP, – начиная с версии 15. Причиной такого решения стало длительное отсутствие желающих инвестировать ресурсы в поддержку устаревшей архитектуры с небольшой пользовательской базой.

Тем не менее в конце июня 2024 г. такой желающий нашелся. О намерении взвалить на себя эту ношу заявил Рене Ребе (René Rebe), управляющий директор немецкой софтверной компании ExactCODE (Берлин).

Среди продуктов ExactCODE, в частности, драйвер оборудования Avision (в том числе для графических сканеров), а также несколько дистрибутивов Linux для встраиваемых систем на основе архитектуры PowerPC. Таким образом, опыт разработки и поддержки сложного системного ПО у компании имеется.

Ребе лично предложил патч, который отменяет перевод IA-64 в статус «устаревшей» (deprecated), отметив в комментарии к нему, что ExactCODE планирует обеспечивать поддержку архитектуры в течение «следующих нескольких лет». В октябре 2024 г. один из ключевых участников проекта GCC и сотрудник Linux-компании SUSE Ричард Бинер (Richard Biener) одобрил соответствующий патч.

В новых версиях Linux поддержки Itanium не будет

Окончательный отказ от поддержки IA-64 со стороны GCC мог бы стать последним гвоздем в крышку гроба некогда считавшейся перспективной процессорной архитектуры, которая в конечном счете не выдержала конкуренции с x86_64 все той же корпорации Intel.

В ноябре 2023 г. из разрабатываемого тогда ядра Linux 6.7 был полностью удален код, обеспечивающий его работу на компьютерах с процессорами Itanium. «Отец Linux» Линус Торвальдс (Linus Torvalds) перед этим окрестил «мертвой технологией».

Таким образом, для дальнейшего использования GNU/Linux с Itanium оставшимся пользователям платформы придется оставаться на ядре 6.6 или более ранних версий. Собрать новое актуальную версию ядра под IA-64 с помощью GCC 15 не выйдет.

Как отмечает издание The Register, полезным инструментом, который позволил бы сохранить работоспособность действующих систем на базе Itanium при сравнительно высоком уровне безопасности, мог бы стать эмулятор IA-64. Работу по обеспечению запуска виртуализированном окружении в прошлом вели компании Simics и HP.

Что такое GCC

В рамках проекта GCC ведется разработка кроссплатформенного набора компиляторов, предназначенного для преобразования исходного кода программ, написанного на языках высокого уровня, в машинный код. Включает фронтенды для языков программирования C, C++, Objective-C, Fortran, Ada, Go, GAS, D, Modula-2

Инструмент является стандартным компилятором в большинстве операционных систем на основе ядра Linux, а ранее применялся и в различных вариантах BSD-систем.

Разработка GCC курируется Фондом свободного ПО (Free Software Foundation; FSF). Код проекта распространяется на условиях лицензии GNU GPLv3.

История процессоров Itanium

Процессоры Itanium и архитектура IA-64 были разработаны совместными усилиями Intel и HP. Они были первой попыткой Intel осуществить переход с 32-битных на 64-битные вычисления. HP рассматривала эту архитектуру в качестве замены морально устаревшей PA-RISC с наследованием совместимости с UNIX-системами. Чипы Itanium разрабатывались в качестве полноценной замены 32-разрядным чипам не только для серверов, но и для настольных систем.

Первые процессоры Itanium были впервые представлены в мае 2001 г. Архитектура IA-64 изначально разрабатывалась без совместимости с традиционным набором инструкций процессоров с 32-битной архитектурой x86 (IA-32). Обратная несовместимость IA-64 с кодом x86 сделала перенос существующих программ дорогостоящим и неэффективным, что во многом и обусловило неудачу Intel с Itanium. В профильных СМИ процессор получил ироничное прозвище Itanic – по созвучию с со словом Titanic – названием пассажирского судна, затонувшего в 1912 г. в Северной Атлантике в результате столкновения с айсбергом.

После того, как AMD в 2003 г. представила свои серверные x86-процессоры Opteron с архитектурой AMD K8, 64-разрядными расширениями AMD64 и, главное, с обратной совместимостью с 32-битным кодом x86, Intel пришлось принять схожую парадигму для своих чипов и начать выпуск процессоров с 64-разрядными расширениями для серверов и настольных систем.

В 2004 г. команда разработчиков Itanium из НР перешла в Intel, и с тех пор компания развивала проект IA-64 исключительно собственными усилиями. В дальнейшем интерес к процессорам Itanium постепенно снижался, и уже в 2009–2010 гг. от поддержки архитектуры IA-64 отказались разработчики операционных систем Microsoft (Windows Server 2008 R2 стала последней версией с поддержкой Itanium) и Red Hat, в 2011 г. ушла Oracle, SUSE не поддерживает IA-64 после выпуска SUSE Linux 11 в 2009 г. В фирменной ОС HPE – HP-UX 11 – поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 г.

В мае 2017 г. Intel представила четыре 64-битных серверных процессора Itanium новой серии 9700 на базе микроархитектуры IA-64 с рабочим названием Kittson. Чип был выполнен по 32-нанометровому техпроцессу. Одновременно с этим стало известно, что данные процессоры станут последними, которые компания собирается поставлять на рынок под маркой Itanium.

На момент выхода процессоров серии 9700 HPE, образовавшаяся в 2015 г. в результате раскола HP, выступала единственным потребителем Itanium, и лишь она планировала поставки продукции на новых процессорах Itanium в составе обновленной серверной линейки HPE Integrity.

В феврале 2019 г. Intel объявила, что поставки Itanium будут прекращены в июле 2021 г.