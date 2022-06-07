Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Германия Берлин

Германия - Берлин

СОБЫТИЯ


07.06.2022 Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

Релокация в Берлин Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине.
15.04.2021 «Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации

изводственной деятельности – в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке в глобальной сети производства силовых агрегатов компании Merc
03.10.2019 SAP инвестирует 200 млн евро в развитие цифрового кампуса в Берлине

SAP SE объявила о расширении своего присутствия в Берлине. В ближайшие несколько лет крупнейший в мире поставщик бизнес-приложений вложит более
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине

приоритетными направлениями развития Acer на данный момент являются решения для профессиональных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса. Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин Продукты для игрового сегмента рынка Представленный на IFA шлем виртуальной реальности Acer OJO 500 для платформы Windows Mixed Reality станет первым в этом сегменте устройством со съёмн
13.09.2016 Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине

IFA — выставка современной электроники и бытовой техники, которая ежегодно проходит в Берлине. Редакция ZOOM.CNews.ru посещает стенды и презентации самых интересных и передовых производителей, тех, кто задает тренды 2016 - 2017 года. Денис Поповкин уже рассказал об экспозиции Sa
05.09.2016 Берлинский выход Dyson Supersonic

Новейший фен Dyson Supersonic, позволяющий полностью забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья волос, показан на берлинской техновыставке IFA 2016. Новый фен Dyson Supersonic, на разработку которого было потрачено 50 миллионов фунтов стерлингов, работает от инновационного мотора Dyson V9. Он отличается кр
01.06.2015 Власти закрыли пиратам «Дорогу на Берлин»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд ресурсов, незаконно распространявших копии фильма «Дорога на Берлин». По подсчетам CNews, всего в реестре оказалось16 таких сайтов. Половина из этих ресурсов — онлайн-кинотеатры. Это Freeze.ru, Kinomig.tv, Tut-torrent.com, Tv-pult.net, Uraxplyaer.ru, Vp-
16.09.2014 Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony

ный интерфейс взаимодействия и сэкономит место в квартире. Экспозиция и презентация компании Sony в Берлине, на выставке IFA 2014, произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Было предст
09.04.2014 Финал чемпионата по программированию «Яндекса» пройдет в Берлине

ый тур состоит из трех раундов. По их итогам будут выбраны 25 сильнейших участников. Они и поедут в Берлин на финал. Квалификационные раунды состоятся 16 и 25 мая, отборочные — с 1 по 15 июня,

06.02.2014 «Яндекс» открывает офис в Берлине

Поисковик «Яндекс» объявил о скором открытии офиса разработки в Берлине. Германия - третья после Швейцарии и США страна в мире, где «Яндекс» откроет офис, не
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор

В Берлине завершилась пятьдесят третья Международная выставка потребительской электроники, фото
03.09.2013 iconBIT берёт Берлин

, планшетов, персональных мини-компьютеров на базе Android, мультимедийных плееров, авто- и видеорегистраторов, портативных внешних батарей питания для мобильной техники.  Выставка IFA 2013 пройдёт в Берлине (ФРГ) с 6 по 11 сентября.
22.08.2013 Ekleft переехала в новый офис в Берлине

Международная аутсорсинговая компания Ekleft сообщила о переезде на новое место своего офиса в Берлине, столице Германии. Как рассказали CNews представители компании, предпосылками для пер
18.06.2013 Берлин предпочел открытому ПО открытые стандарты

едложение о переходе на программное обеспечение с открытым кодом было выдвинуто партией «зеленых», которые выступили с инициативой мигрировать хотя бы 25% из 68 000 рабочих мест в госведомствах земли Берлин на открытое ПО к 2018 году. Предложение было отклонено. Оппозиция в лице «зеленых» предлагает перевести госучреждения земли на открытое ПО уже во второй раз, и оба раза предложение откло
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012

u, уже  продаются индукционные варочные поверхности со сплошной зоной нагрева Под брендом Siemens в Берлине показали, среди прочего, новые стиральные и сушильные машины iQ800. Это актуальная и

26.03.2012 Twitter откроет штаб-квартиру в Берлине

микроблогов Twitter планирует в скором времени открыть свою немецкую штаб-квартиру в столице страны Берлине. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на осведомленные источники. По информации

09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011

Выставка IFA впервые прошла в Берлине в 1924 году. Ныне это крупнейший мировой смотр потребительской электроники и бытовой

15.07.2010 Берлинский Фридрихштадтпалац оснащён солнечными батареями

Компания Sun Power (США) в сотрудничестве с её авторизованным реселлером, компанией MBG, оборудовали .исторический комплеккс Фридрихштадтпалац в Берлине солнечными батареями, вырабатывающими в совокупности 29,7 кВт электроэнергии. Сообщается, что были использованы солнечные батареи модели E18, обладающие повышенной конверсионной эффекти
30.10.2008 Международный симпозиум по глобальным навигационным спутниковым системам пройдет в Берлине

изация EUPOS совместно с Международным комитетом по глобальным навигационным спутниковым системам и отделом по вопросам космического пространства секретариата ООН с 11 по 14 ноября 2008 г. проводят в Берлине Международный симпозиум по глобальным навигационным спутниковым системам. EUPOS- это инициативная международная группа экспертов, целью которой является создание в разных странах инфрас
27.05.2008 В Берлине открылся международный авиакосмический салон ILA-2008

Сегодня в Берлине открылся международный авиакосмический салон «ILA-2008», который проходит в аэропорту «Шенефельд», сообщает пресс-служба Роскосмоса. В этом году общая площадь выставочной экспозиции сос
26.05.2008 Завтра в Берлине открывается аэрокосмическая выставка ILA 2008

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, с 27 мая по 1 июня в Берлине пройдет международная авиационно-космическая выставка. Этот аэрокосмический салон проводится раз в два года и считается одним из самых престижных в мире. По признанию участников рынка,

13.05.2008 ГКНПЦ им. Хруничева представит свои достижения на авиакосмической выставке в Берлине

сновные тенденции развития самого высокотехнологичного сектора мировой экономики. Каждые два года в Берлин съезжаются представители крупнейших мировых компаний и специалисты ракетно-космической
05.09.2007 IFA-2007: новинки крупнейшей гаджет выставки мира

инии. Но выставки остались лицом объединённой немецкой столицы. Главное место проведения выставок в Берлине — Мессе-Берлин, гигантский выставочно-ярмарочный комплекс с множеством павильоно
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга

В Берлине 23 - 29 июля пройдет 11 международная конференция имени Марселя Гроссмана, посвященна
21.07.2006 Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга

В Берлине 23 - 29 июля пройдет 11 международная конференция имени Марселя Гроссмана, посвященна
02.07.2001 Берлинский Hotel Gates предоставит всем проживающим компьютер и высокоскоростной доступ в интернет

и принтер. Правда, средняя цена номера в таком отеле колеблется от $200 до $250 в день, что делает их доступными далеко не всем желающим. Абрахэм Розенталь (Abraham Rosenthal), владелец Hotel Gates в Берлине, решил пойти по другому пути - реконструируя отель, он оборудовал каждый номер компьютером, монитором и высокоскоростным доступом в интернет. Само по себе это не так уж и ново, поскольк
26.01.2001 Viag Interkom начала коммерческую эксплуатацию сети пакетной передачи данных в Берлине

Германская компания Viag Interkom, дочернее предприятие British Telecom, в среду начала коммерческую эксплуатацию сети пакетной передачи данных (GPRS) в Берлине, сообщила totaltele.com. На установку дополнительного оборудования в сетях GSM было потрачено 70 млн. марок. Компания привлекла к новым услугам пакетной передачи данных 20000 абонентов,
27.12.1999 Сегодня в Берлине откроется заседание Chaos Computer Club

Сегодня в Берлине откроется 16е ежегодное заседание хакерской организации CCC (Chaos Computer Club). Трехдневное заседание будет посвящено в основном "проблеме 2000". Частью мероприятия будет соревновани
07.09.1999 В Германии разгорелась дискуссия о целесообразности дальнейшего проведения электронной ярмарки CeBIT Home

йшего проведения электронной ярмарки CeBIT Home в Ганновере или проведении дополнительной ярмарки в Берлине между электронными выставками, проходящими раз в два года. В 1996 году CeBIT Home впе

Публикаций - 732, упоминаний - 799

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 95
Sony 6739 68
Apple Inc 13154 57
Microsoft Corporation 25774 56
Google LLC 12687 55
LG Electronics 3735 48
Philips 2099 32
Lenovo Group 2446 28
Intel Corporation 12811 28
Siemens AG - Siemens Group 2673 24
Huawei 4675 22
Nvidia Corp 4002 21
Meta Platforms - Facebook 4621 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Toshiba Corporation 2980 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 21
Acer Group - Acer Inc 2776 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 17
SAP SE 5601 16
Lenovo Motorola 3566 16
HP Inc. 5883 15
Dell EMC 5180 14
Yandex - Яндекс 9215 14
Ростелеком 10948 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Qualcomm Technologies 1974 12
9594 12
Deutsche Telekom 954 12
Руссобит-М 266 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 10
HTC Corporation 1512 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Sharp Corporation 1062 9
Seiko Epson Corporation 908 8
Gaijin Entertainment 89 8
Relic Entertainment 53 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 8
X Corp - Twitter 2938 8
Sony Center 17 15
Miele - Миле 139 14
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 12
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 10
Dyson 157 9
Hansa - Ханса 114 9
BMW Group 482 9
Volkswagen Group - VW 308 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Carl Zeiss AG 307 7
Россети Ленэнерго 1699 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
Volkswagen Audi Group 232 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 5
Deutsche Lufthansa AG 121 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 5
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 5
Bosch - Gaggenau 36 5
Kärcher - Karcher - Керхер 74 5
Adidas - Адидас 170 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Airbus Group - Airbus Industries 248 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Haier - Candy Group - Канди 101 4
Sony Music Entertainment 161 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Электрокабель 13 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 115
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 99
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 94
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 85
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 82
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 67
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 57
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 53
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 50
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 44
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 41
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 39
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 35
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 32
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 29
Контрастность 3042 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 29
Google Android 15243 71
Microsoft Windows 16882 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Samsung Galaxy Note 702 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 24
Apple iOS 8583 22
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 21
Samsung Galaxy 1035 21
Apple iPad 4011 20
Linux OS 11533 18
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 16
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 15
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Intel Core - Семейство процессоров 1251 14
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 13
Microsoft Windows 10 1938 12
Huawei Mate - серия смартфонов 453 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 12
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 11
Samsung S-Pen - Стилус 144 10
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 10
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 9
Apple - App Store 3109 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 9
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 8
Samsung Galaxy Gear 154 8
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 8
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 8
Nvidia GeForce GTX 525 8
Шнайдер Мария 10 10
Путин Владимир 3454 5
Torsten Time - Торстен Тиме 12 4
Дуров Павел 329 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Уткин Никита 40 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Парменова Наталия 63 3
Шалаев Антон 26 3
Шульгинов Роман 15 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
Лихачев Дмитрий 9 3
Harms Michael - Хармс Михаэль 7 3
Pfeiffer Michael - Пфайффер Михаэль 4 3
Шлоттхауэр Сергей 4 3
Shen Kristina - Шён Кристина 4 3
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 3
Энтрих Юлия 3 3
Bonn Heinz-Paul - Бонн Хайнц-Пауль 4 3
Möller Andreas - Мюллер Андреас 3 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Сергунина Наталья 375 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Черепенников Антон 86 2
Ускова Ольга 174 2
Иванов Сергей 405 2
Носов Игорь 14 2
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Ермолаев Артем 379 2
Иванов Михаил 116 2
Чурсин Дмитрий 87 2
Казак Максим 162 2
Циолковский Константин 47 2
Сеславинский Михаил 32 2
Якушев Михаил 50 2
Кураш Антон 32 2
Ледовская Татьяна 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 296
Германия - Федеративная Республика 13220 274
Европа 24962 246
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 74
Великобритания - Лондон 2432 73
Япония 13807 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 69
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 61
Южная Корея - Республика 7051 57
Германия - Бавария - Мюнхен 485 48
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 42
Франция - Французская Республика 8176 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 40
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 34
США - Нью-Йорк 3180 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 27
Нидерланды 3745 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Германия - Гамбург 185 24
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 21
Китай - Тайвань 4245 21
Австрия - Вена 261 21
Япония - Токио 1020 21
Индия - Bharat 5869 20
Финляндия - Хельсинки 253 20
Польша - Республика 2030 19
Сингапур - Республика 1953 19
Нидерланды - Амстердам 630 19
Австрия - Австрийская Республика 1357 18
Китай - Пекин - Beijing 1096 18
Украина 7928 18
Испания - Королевство 3839 18
Южная Корея - Сеул 375 17
США - Колумбия - Вашингтон 1486 16
Швеция - Королевство 3781 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 82
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 35
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 34
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 33
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 27
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 27
Английский язык 7030 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 25
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 24
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 24
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 22
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 22
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 20
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 13
Зоология - наука о животных 2887 13
CNews - ZOOM.CNews 1866 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
FT - Financial Times 1295 9
Bloomberg 1627 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
AP - Associated Press 2007 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 6
The Verge - Издание 619 6
DigiTimes - Издание 1331 5
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
TechRadar 97 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
Forbes - Форбс 1002 4
The Register - The Register Hardware 1783 4
РИА Новости 1033 4
NYT - The New York Times 1099 4
Engadget - Блог о технологиях 429 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
SlashGear 134 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
New Scientist 1448 3
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
Die Welt 80 3
Times 661 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Crunchbase 74 2
SamMobile 57 2
Nature 832 2
Yonhap News Agency 43 2
Mashable 372 2
Nowhereelse.fr 19 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
IDC - International Data Corporation 4975 11
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
NPD DisplaySearch 285 4
StartupBlink 5 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
Philips Research 19 2
Juniper Research 131 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 47 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Fortune Global 100 142 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
NPD Group 140 1
ITResearch 123 1
HitWise 69 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 8
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 5
MBI - Max-Born-Institut - Институт Макса Борна - Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy - Институт нелинейной оптики и короткоимпульсной спектроскопии имени Макса Борна 5 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
РАН ИФ - Институт философии 12 2
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 10 2
Universität für Bodenkultur Wien - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna - Университет природных ресурсов и прикладных наук в Вене 2 2
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 177
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
CeBIT 614 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 9
Red Dot Design Award 57 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Online Educa 3 3
Moscow Education Online 12 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Samsung Unpacked 41 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 2
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
ILA Berlin Air Show - Берлинский авиасалон - Международная авиакосмическая выставка 2 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
SAP UP 5 1
SAP TechEd 9 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Broadband World Forum 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще