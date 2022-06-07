Германия - Берлин

Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями Релокация в Берлин Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине.

«Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации изводственной деятельности – в ближайшем будущем компоненты электромобилей также будут собираться в Берлине, на старейшей площадке в глобальной сети производства силовых агрегатов компании Merc

SAP инвестирует 200 млн евро в развитие цифрового кампуса в Берлине SAP SE объявила о расширении своего присутствия в Берлине. В ближайшие несколько лет крупнейший в мире поставщик бизнес-приложений вложит более

Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине приоритетными направлениями развития Acer на данный момент являются решения для профессиональных и казуальных геймеров и продукты для образовательной сферы и бизнеса. Пресс-конференция Acer, IFA 2018 Берлин Продукты для игрового сегмента рынка Представленный на IFA шлем виртуальной реальности Acer OJO 500 для платформы Windows Mixed Reality станет первым в этом сегменте устройством со съёмн

Компания Dyson на выставке IFA 2016 в Берлине IFA — выставка современной электроники и бытовой техники, которая ежегодно проходит в Берлине. Редакция ZOOM.CNews.ru посещает стенды и презентации самых интересных и передовых производителей, тех, кто задает тренды 2016 - 2017 года. Денис Поповкин уже рассказал об экспозиции Sa

Берлинский выход Dyson Supersonic Новейший фен Dyson Supersonic, позволяющий полностью забыть о присущем этим устройствам перегреве и рисках для здоровья волос, показан на берлинской техновыставке IFA 2016. Новый фен Dyson Supersonic, на разработку которого было потрачено 50 миллионов фунтов стерлингов, работает от инновационного мотора Dyson V9. Он отличается кр

Власти закрыли пиратам «Дорогу на Берлин» Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд ресурсов, незаконно распространявших копии фильма «Дорога на Берлин». По подсчетам CNews, всего в реестре оказалось16 таких сайтов. Половина из этих ресурсов — онлайн-кинотеатры. Это Freeze.ru, Kinomig.tv, Tut-torrent.com, Tv-pult.net, Uraxplyaer.ru, Vp-

Берлин, IFA 2014: будущее по версии Sony ный интерфейс взаимодействия и сэкономит место в квартире. Экспозиция и презентация компании Sony в Берлине, на выставке IFA 2014, произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Было предст

Финал чемпионата по программированию «Яндекса» пройдет в Берлине ый тур состоит из трех раундов. По их итогам будут выбраны 25 сильнейших участников. Они и поедут в Берлин на финал. Квалификационные раунды состоятся 16 и 25 мая, отборочные — с 1 по 15 июня,

«Яндекс» открывает офис в Берлине Поисковик «Яндекс» объявил о скором открытии офиса разработки в Берлине. Германия - третья после Швейцарии и США страна в мире, где «Яндекс» откроет офис, не

Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор В Берлине завершилась пятьдесят третья Международная выставка потребительской электроники, фото

iconBIT берёт Берлин , планшетов, персональных мини-компьютеров на базе Android, мультимедийных плееров, авто- и видеорегистраторов, портативных внешних батарей питания для мобильной техники. Выставка IFA 2013 пройдёт в Берлине (ФРГ) с 6 по 11 сентября.

Ekleft переехала в новый офис в Берлине Международная аутсорсинговая компания Ekleft сообщила о переезде на новое место своего офиса в Берлине, столице Германии. Как рассказали CNews представители компании, предпосылками для пер

Берлин предпочел открытому ПО открытые стандарты едложение о переходе на программное обеспечение с открытым кодом было выдвинуто партией «зеленых», которые выступили с инициативой мигрировать хотя бы 25% из 68 000 рабочих мест в госведомствах земли Берлин на открытое ПО к 2018 году. Предложение было отклонено. Оппозиция в лице «зеленых» предлагает перевести госучреждения земли на открытое ПО уже во второй раз, и оба раза предложение откло

Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012 u, уже продаются индукционные варочные поверхности со сплошной зоной нагрева Под брендом Siemens в Берлине показали, среди прочего, новые стиральные и сушильные машины iQ800. Это актуальная и

Twitter откроет штаб-квартиру в Берлине микроблогов Twitter планирует в скором времени открыть свою немецкую штаб-квартиру в столице страны Берлине. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на осведомленные источники. По информации

Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011 Выставка IFA впервые прошла в Берлине в 1924 году. Ныне это крупнейший мировой смотр потребительской электроники и бытовой

Берлинский Фридрихштадтпалац оснащён солнечными батареями Компания Sun Power (США) в сотрудничестве с её авторизованным реселлером, компанией MBG, оборудовали .исторический комплеккс Фридрихштадтпалац в Берлине солнечными батареями, вырабатывающими в совокупности 29,7 кВт электроэнергии. Сообщается, что были использованы солнечные батареи модели E18, обладающие повышенной конверсионной эффекти

Международный симпозиум по глобальным навигационным спутниковым системам пройдет в Берлине изация EUPOS совместно с Международным комитетом по глобальным навигационным спутниковым системам и отделом по вопросам космического пространства секретариата ООН с 11 по 14 ноября 2008 г. проводят в Берлине Международный симпозиум по глобальным навигационным спутниковым системам. EUPOS- это инициативная международная группа экспертов, целью которой является создание в разных странах инфрас

В Берлине открылся международный авиакосмический салон ILA-2008 Сегодня в Берлине открылся международный авиакосмический салон «ILA-2008», который проходит в аэропорту «Шенефельд», сообщает пресс-служба Роскосмоса. В этом году общая площадь выставочной экспозиции сос

Завтра в Берлине открывается аэрокосмическая выставка ILA 2008 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, с 27 мая по 1 июня в Берлине пройдет международная авиационно-космическая выставка. Этот аэрокосмический салон проводится раз в два года и считается одним из самых престижных в мире. По признанию участников рынка,

ГКНПЦ им. Хруничева представит свои достижения на авиакосмической выставке в Берлине сновные тенденции развития самого высокотехнологичного сектора мировой экономики. Каждые два года в Берлин съезжаются представители крупнейших мировых компаний и специалисты ракетно-космической

IFA-2007: новинки крупнейшей гаджет выставки мира инии. Но выставки остались лицом объединённой немецкой столицы. Главное место проведения выставок в Берлине — Мессе-Берлин, гигантский выставочно-ярмарочный комплекс с множеством павильоно

Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга В Берлине 23 - 29 июля пройдет 11 международная конференция имени Марселя Гроссмана, посвященна

Проблемы общей теории относительности обсудят в Берлине вместо Санкт-Петербурга В Берлине 23 - 29 июля пройдет 11 международная конференция имени Марселя Гроссмана, посвященна

Берлинский Hotel Gates предоставит всем проживающим компьютер и высокоскоростной доступ в интернет и принтер. Правда, средняя цена номера в таком отеле колеблется от $200 до $250 в день, что делает их доступными далеко не всем желающим. Абрахэм Розенталь (Abraham Rosenthal), владелец Hotel Gates в Берлине, решил пойти по другому пути - реконструируя отель, он оборудовал каждый номер компьютером, монитором и высокоскоростным доступом в интернет. Само по себе это не так уж и ново, поскольк

Viag Interkom начала коммерческую эксплуатацию сети пакетной передачи данных в Берлине Германская компания Viag Interkom, дочернее предприятие British Telecom, в среду начала коммерческую эксплуатацию сети пакетной передачи данных (GPRS) в Берлине, сообщила totaltele.com. На установку дополнительного оборудования в сетях GSM было потрачено 70 млн. марок. Компания привлекла к новым услугам пакетной передачи данных 20000 абонентов,

Сегодня в Берлине откроется заседание Chaos Computer Club Сегодня в Берлине откроется 16е ежегодное заседание хакерской организации CCC (Chaos Computer Club). Трехдневное заседание будет посвящено в основном "проблеме 2000". Частью мероприятия будет соревновани