Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

Deutsche Bank вывез сотни своих ИТ-специалистов из российских офисов в Берлин. Всего страну покинуло около 2 тыс. айтишников, включая членов их семей. Все уехавшие сотрудники тщательно проверялись из-за опасений банка перед российскими спецслужбами. Преимущественно страну покидали через Финляндию. Организацией переезда занималась специальная команда из 50 человек.

Релокация в Берлин

Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times (FT).

В российских офисах, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге, работало около 1,5 тыс. ИТ-специалистов. Около половины из них согласились на переезд. Большинство айтишников уже переехало, утверждают источники FT. Всего Россию покинуло около 2 тыс. человек, включая ИТ-специалистов и членов их семей.

Что будет с оставшимся ИТ-персоналом немецкого банка в России, пока не известно. «Мы продолжаем рассматривать варианты»,— заявил один из старших менеджеров банка, его имя не приводится.

Тщательная проверка

Эмигрировавшие сотрудники разрабатывали ПО для направлений глобальной торговли и банковского обслуживания корпоративных клиентов. Один из топ-менеджеров Deutsche Bank рассказал изданию об опасениях руководства по поводу российских спецслужб. Поэтому все ИТ-специалисты, которые переехали, «прошли тщательную проверку». Внимательно изучался не только код, написанный программистами в России, но и их биография, пишет FT.

Deutsche Bank тайно вывез из России сотни ИТ-специалистов

Организацией переезда занималась специальная команда из 50 человек (сотрудники отдела кадров, юристы и пр.). Многие прилетели в Германию через Финляндию. Собеседник FT подчеркивает, что релокация осуществлялась с соблюдением норм российского законодательства. По его словам, все сотрудники мигрировали официально и в добровольном порядке.

Уход банка из России

Deutsche Bank в марте 2022 г. объявил об уходе из России из-за специальной военной операции на Украине. В компании опасались, что потеря российских программистов могла привести к сбоям в работе в банковских системах. В апреле немецкий банк отключил счета в евро нескольких российских банков.

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Филиал Deutsche Bank впервые открылся в России в 1881 г. В 2001 г. банк открыл в Москве центр разработки ПО, который специализируется на создании технологических решений для торговли ликвидными финансовыми инструментами. В 2009 г. такой центр был открыт и в Санкт-Петербурге.