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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финляндия
Финляндская Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 812, упоминаний - 1096
Финляндия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 5
|Фролов Павел 39 5
|Кривозубов Павел 26 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Решетин Олег 38 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Захаров Максим 3 3
|Кравцов Роман 77 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Зотов Алексей 24 3
|Головатый Артём 3 3
|Головин Леонид 25 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Веселов Роман 5 3
|Tommi Juhani Uitto 11 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
|Uitto Tommi - Томми Уитто 12 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Мамонтов Игорь 28 2
|Рейман Леонид 408 2
|Дегтев Геннадий 85 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Петрова Екатерина 16 2
|Светушкова Наталья 15 2
|Экалов Екатерина 4 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Нуралиев Борис 204 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Абызов Михаил 64 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
|Буленков Дмитрий 13 2
|Волож Аркадий 181 2
|Ротенберг Игорь 35 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Клишас Андрей 44 1
|Чемезов Сергей 121 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756334, в очереди разбора - 660025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756334, в очереди разбора - 660025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru