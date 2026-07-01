Финляндия - Финляндская Республика

Рубить не бороды, а провода. Сосед России на карте мира уничтожил свою сеть стационарных телефонов Телефон есть, но его нет Финляндия лишилась последнего крупного телеком-оператора, предоставлявшего услуги стационарно

В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи получили повреждения. Об этом финское издание Ilta Sanomat сообщило со ссылкой на Береговую охрану Финляндии. Авария произошла в Финском заливе в экономической зоне Финляндии. Финские в

Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei й Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г. газета Helsingin Sanomat. Крупнейший оператор связи Финляндии требует от Эстонии компенсации затрат. Как рассказал в интервью гендиректор Elisa Т

ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное ит рекомендации по переходу на использование российского ПО. VK «Росморпорта» «Росморпорт» заменяет финские системы управления судами на отечественные аналоги На данный момент в реестре российс

Xiaomi нарвалась на санкции Запада, ее смартфоны запрещают продавать. Во всем виновата Россия зались закупать новые партии гаджетов Xiaomi, но уже приобретенные все же распродадут. Фото: Xiaomi Финляндия создала прецедент Редакция CNews направила запрос в российское представительство Xi

Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию ышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии. Поставлять собираются не оборудования для расширения сетей сотовой связи, а запчас

Финляндия наложила арест на активы Yandex Заморозка активов Yandex в Финляндии Власти Финляндии заморозили активы, находящиеся в стране у компании Yandex (

Россияне останутся без легендарных телефонов Nokia. Компания ликвидируется йского рынка. В то же время некоторые пользователи по-прежнему хранили верность кнопочным телефонам финского производителя – по итогам 2021 г. на долю бренда приходилось около 16,5% рынка. А в

Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С» овой энергии —7613 МВт. В марте 2008 г. стратегическим партнером и собственником ОАО «ТГК-10» стала финская энергетическая корпорация Fortum. Она является третьим по величине иностранным инвест

В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus имо Германии, Nokia подала в суд на Oppo, OnePlus и другие компании, принадлежащие BBK, во Франции, Финляндии, Швеции, Испании, Великобритании и Нидерландах. Если суд вынесет решение в пользу ф

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем зде По информации неназванного источника РБК, компании ЭМЦТ могло и не быть. Перед уходом из России финский гигант предложил ключевым сотрудникам своего российского представительства переехать

Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдёт на возобновляемую энергию ого охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Показатель энергоэффективности (PUE) финского дата-центра составляет 1,1, в то время как среднее значение по миру — 1,59. Чем ближ

Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдет на возобновляемую энергию ого охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Показатель энергоэффективности (PUE) финского дата-центра составляет 1,1, в то время как среднее значение по миру — 1,59. Чем ближ

В Nokia меняется гендиректор G-видеозвонок. Пекка Лундмарк работал в Nokia в 1990-х годах Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо (Финляндия). Операционная прибыль компании по итогам 2019 г. достигла 2,003 млрд евро. 25 лет

Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники ), Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University) и мэрии города Лаппеенранта (Финляндия) стал победителем конкурса в рамках программы трансграничного сотрудничества «Росси

Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории Tele2 подготовила специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествии по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома. Эксклюзивным предложением могут пользоваться все абоненты открытых для подключения тарифных планов «Мой онлайн+» и «Прем

Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии границы. Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, отметил: «Финляндия традиционно входит в число стран-лидеров по посещаемости у наших абонентов. Особенн

«Яндекс» запустил в Финляндии сервис заказа такси под брендом Yango Финляндия стала четырнадцатой страной, в которой можно заказать такси через сервис «Яндекса». В Финляндии сервис «Яндекс.Такси» вышел под брендом Yango (сокращение от Yandex Go). В начале о

Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов ,2 млн. Все сведения о проведенном исследовании финансист передал в Национальное бюро расследований Финляндии и в издание Bloomberg. Дело получило широкую огласку, но в настоящее время следоват

Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog Mail.Ru Games Ventures, профильное игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group, объявило о первой сделке. Посевные инвестиции в размере 800 тыс. евро выделены для российско-финского разработчика Panzerdog. Финансирование позволит команде завершить разработку мобильного шутера Tacticool.Ранее Panzerdog привлек предпосевные инвестиции от финского семейного фо

Orange Business Services предоставит глобальное IoT-подключение для продуктов финской Yepzon м мире, заключив с ней новое трехлетнее соглашение, предусматривающее установку SIM-карт и подключение к интернету вещей 100 тысяч трекеров. Компания Yepzon Group, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, специализируется на разработке носимых технологий и приложений для «умной одежды». Всего за три года она выросла из стартапа в успешный международный бизнес, а теперь выходит на миро

IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии ых и создания инсайтов. Это позволит улучшить систему здравоохранения в Финляндии и других странах».Финляндия обладает уникальной экосистемой здравоохранения. Ее отличительными чертами являются

Российская робототехника появилась в школах Финляндии undation поставила оборудование для обучения программированию и конструированию роботов в 25 школ в Финляндии. Как сообщили CNews в «Роббо», проект стартовал в декабре прошлого года, заявку на

Украинский стартап PromoRepublic привлек 500 тыс. евро инвестиций и запустился на американском рынке lic удалось максимально сохранить долю основателей и предыдущих инвесторов. Благодаря регистрации в Финляндии и участию в Startup Sauna стартап привлек грантовое финансирование от Tekes в рамка

Nokia больше не телефоны: За 170 млн евро финны прорвались на медицинский рынок Диверсификация решений Финская Nokia объявила о покупке французской компании Withings, которая занимается выпуском средств мониторинга здоровья. Сумма сделки составит 170 млн евро, ее планируется закрыть в третьем кв

Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности в считанные дни или даже часы, посредством удобной общенациональной сети точек розничной торговли. Финляндия была первой страной в мире, использовавшей поликарбонат для производства документов

В Финляндии создают сотового оператора для россиян о-финский виртуальный оператор Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) объявила о запуске в Финляндии виртуального сотового оператора Avia Mobile. Оператор ориентирован на обслуживание

Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии транзита трафика, объявил о новом этапе развития Full MVNO-оператора Aiva Mobile и выходе на рынок Финляндии с мобильным продуктом, предназначенным для туристов, бизнесменов, и людей, имеющих

Горячие финские хакеры подкараулили премьер-министра Конфиденциальные сообщения электронной почты бывшего премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена (Jyrki Katainen) и его помощников оказались в распоряжении неизвестн

Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России тно распорядиться имеющимся потенциалом. CNews: Испытываете ли вы давление со стороны правительства Финляндии или России в связи с принятием санкций и анти-санкций? Наталья Светушкова: Прежде в

В Translate.Ru появилась поддержка финского языка зировались ресурсы, посвященные спортивному и культурному туризму, шопингу, а также путеводители по Финляндии. Перевод в мобильных приложениях доступен при подключении к интернету, но в приложе

Slush 2014: раздвигая границы такой методики нет, хотя курсы предпринимательства и инноваций у них есть. А мы готовы поделиться с финнами методикой и будем взаимно замерять эффективность их и наших курсов. Мы также договори

Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики Премьер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb) обвинил бывшего генерального директора Apple Стив

Gartner выходит на рынки России и Финляндии: покупка Marketvisio Компания Gartner, поставщик исследований и аналитики глобальной индустрии информационных технологий, объявила о приобретении Marketvisio, исследовательской фирмы со штаб-квартирой в Финляндии, которая экслюзивно представляет Gartner в этом регионе с 1989 г. Данный шаг соответствует международной стратегии компании, направленной на расширение присутствия по всему миру, сооб

GS Group вложил 200 тыс. евро в финский ТВ-стартап Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group вложил 200 тыс. евро в финский стартап Tellyo на посевной стадии. Компания разработала и развивает решение на стыке

«Яндекс» решил отказаться от аренды ЦОДа в Голландии Собственный европейский дата-центр «Яндекса» расположится на юге Финляндии (неподалеку от Хельсинки) в общине Мянтсяля. Решение о его создании было принято в

«Техносерв» приценивается к финскому PLM-интегратору ы знаем, чтобы показать работающую PLM-систему, Ideal возит потенциальных клиентов на предприятие в Финляндию», - добавляет Петров. «Ideal PLM не настолько заметна на российском рынке, чтобы са

В Финляндии создали мобильную дисконтную систему для россиян В Хельсинки начало работать русскоязычное приложение для смартфонов «Дисконт в Хельсинки», которое предназначено для русских туристов и русского населения Финляндии. «Дисконт в Хельсинки» - это мобильная дисконтная карта, которая содержит более 200 различных скидок в ресторанах, магазинах, гостиницах, а также скидки на культурные развлечения. Под