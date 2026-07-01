Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Финляндия Финляндская Республика

Финляндия - Финляндская Республика

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Рубить не бороды, а провода. Сосед России на карте мира уничтожил свою сеть стационарных телефонов

Телефон есть, но его нет Финляндия лишилась последнего крупного телеком-оператора, предоставлявшего услуги стационарно
10.02.2025 В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи

получили повреждения. Об этом финское издание Ilta Sanomat сообщило со ссылкой на Береговую охрану Финляндии. Авария произошла в Финском заливе в экономической зоне Финляндии. Финские в
22.07.2024 Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию: Не хочет демонтировать «железо» Huawei

й Huawei. Об этом сообщила в конце июля 2024 г. газета Helsingin Sanomat. Крупнейший оператор связи Финляндии требует от Эстонии компенсации затрат. Как рассказал в интервью гендиректор Elisa Т
17.04.2024 ПО сбежавшей из России финской компании в российских портах заменят на отечественное

ит рекомендации по переходу на использование российского ПО. VK «Росморпорта» «Росморпорт» заменяет финские системы управления судами на отечественные аналоги На данный момент в реестре российс
21.09.2023 Xiaomi нарвалась на санкции Запада, ее смартфоны запрещают продавать. Во всем виновата Россия

зались закупать новые партии гаджетов Xiaomi, но уже приобретенные все же распродадут. Фото: Xiaomi Финляндия создала прецедент Редакция CNews направила запрос в российское представительство Xi
08.11.2022 Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию

ышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии. Поставлять собираются не оборудования для расширения сетей сотовой связи, а запчас
22.09.2022 Финляндия наложила арест на активы Yandex

Заморозка активов Yandex в Финляндии Власти Финляндии заморозили активы, находящиеся в стране у компании Yandex (
07.09.2022 Россияне останутся без легендарных телефонов Nokia. Компания ликвидируется

йского рынка. В то же время некоторые пользователи по-прежнему хранили верность кнопочным телефонам финского производителя – по итогам 2021 г. на долю бренда приходилось около 16,5% рынка. А в

05.09.2022 Выкупленная финнами российская энергетическая компания переходит с SAP на «1С»

овой энергии —7613 МВт. В марте 2008 г. стратегическим партнером и собственником ОАО «ТГК-10» стала финская энергетическая корпорация Fortum. Она является третьим по величине иностранным инвест
08.08.2022 В Европе запрещают продажи «убийцы флагманов» OnePlus

имо Германии, Nokia подала в суд на Oppo, OnePlus и другие компании, принадлежащие BBK, во Франции, Финляндии, Швеции, Испании, Великобритании и Нидерландах. Если суд вынесет решение в пользу ф
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

зде По информации неназванного источника РБК, компании ЭМЦТ могло и не быть. Перед уходом из России финский гигант предложил ключевым сотрудникам своего российского представительства переехать

30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдёт на возобновляемую энергию

ого охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Показатель энергоэффективности (PUE) финского дата-центра составляет 1,1, в то время как среднее значение по миру — 1,59. Чем ближ
30.06.2021 Дата-центр «Яндекса» в Финляндии перейдет на возобновляемую энергию

ого охлаждения: серверы круглый год остужают воздухом с улицы. Показатель энергоэффективности (PUE) финского дата-центра составляет 1,1, в то время как среднее значение по миру — 1,59. Чем ближ
02.03.2020 В Nokia меняется гендиректор

G-видеозвонок. Пекка Лундмарк работал в Nokia в 1990-х годах Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо (Финляндия). Операционная прибыль компании по итогам 2019 г. достигла 2,003 млрд евро. 25 лет

17.02.2020 Резидент «Сколково» получил грант Евросоюза на внедрение образовательной робототехники

), Технологического университета Лаппеенранты и Лахти (LUT University) и мэрии города Лаппеенранта (Финляндия) стал победителем конкурса в рамках программы трансграничного сотрудничества «Росси
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории

Tele2 подготовила специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+» и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествии по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома. Эксклюзивным предложением могут пользоваться все абоненты открытых для подключения тарифных планов «Мой онлайн+» и «Прем
26.04.2019 Tele2 открывает границу для звонков из Финляндии

границы. Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, отметил: «Финляндия традиционно входит в число стран-лидеров по посещаемости у наших абонентов. Особенн
09.11.2018 «Яндекс» запустил в Финляндии сервис заказа такси под брендом Yango

Финляндия стала четырнадцатой страной, в которой можно заказать такси через сервис «Яндекса». В Финляндии сервис «Яндекс.Такси» вышел под брендом Yango (сокращение от Yandex Go). В начале о
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов

,2 млн. Все сведения о проведенном исследовании финансист передал в Национальное бюро расследований Финляндии и в издание Bloomberg. Дело получило широкую огласку, но в настоящее время следоват
19.09.2017 Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog

Mail.Ru Games Ventures, профильное игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group, объявило о первой сделке. Посевные инвестиции в размере 800 тыс. евро выделены для российско-финского разработчика Panzerdog. Финансирование позволит команде завершить разработку мобильного шутера Tacticool.Ранее Panzerdog привлек предпосевные инвестиции от финского семейного фо
06.09.2017 Orange Business Services предоставит глобальное IoT-подключение для продуктов финской Yepzon

м мире, заключив с ней новое трехлетнее соглашение, предусматривающее установку SIM-карт и подключение к интернету вещей 100 тысяч трекеров. Компания Yepzon Group, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, специализируется на разработке носимых технологий и приложений для «умной одежды». Всего за три года она выросла из стартапа в успешный международный бизнес, а теперь выходит на миро
26.04.2017 IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии

ых и создания инсайтов. Это позволит улучшить систему здравоохранения в Финляндии и других странах».Финляндия обладает уникальной экосистемой здравоохранения. Ее отличительными чертами являются
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии

undation поставила оборудование для обучения программированию и конструированию роботов в 25 школ в Финляндии. Как сообщили CNews в «Роббо», проект стартовал в декабре прошлого года, заявку на

13.07.2016 Украинский стартап PromoRepublic привлек 500 тыс. евро инвестиций и запустился на американском рынке

lic удалось максимально сохранить долю основателей и предыдущих инвесторов. Благодаря регистрации в Финляндии и участию в Startup Sauna стартап привлек грантовое финансирование от Tekes в рамка
26.04.2016 Nokia больше не телефоны: За 170 млн евро финны прорвались на медицинский рынок

Диверсификация решений Финская Nokia объявила о покупке французской компании Withings, которая занимается выпуском средств мониторинга здоровья. Сумма сделки составит 170 млн евро, ее планируется закрыть в третьем кв
19.01.2016 Финляндия выбрала компанию Gemalto для создания новой системы электронных паспортов и удостоверений личности

в считанные дни или даже часы, посредством удобной общенациональной сети точек розничной торговли. Финляндия была первой страной в мире, использовавшей поликарбонат для производства документов
16.12.2015 В Финляндии создают сотового оператора для россиян

о-финский виртуальный оператор Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) объявила о запуске в Финляндии виртуального сотового оператора Avia Mobile. Оператор ориентирован на обслуживание

15.12.2015 Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии

транзита трафика, объявил о новом этапе развития Full MVNO-оператора Aiva Mobile и выходе на рынок Финляндии с мобильным продуктом, предназначенным для туристов, бизнесменов, и людей, имеющих

16.04.2015 Горячие финские хакеры подкараулили премьер-министра

Конфиденциальные сообщения электронной почты бывшего премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена (Jyrki Katainen) и его помощников оказались в распоряжении неизвестн
25.12.2014 Tieto: финский ИТ-интегратор о стратегии в России

тно распорядиться имеющимся потенциалом. CNews: Испытываете ли вы давление со стороны правительства Финляндии или России в связи с принятием санкций и анти-санкций? Наталья Светушкова: Прежде в
18.12.2014 В Translate.Ru появилась поддержка финского языка

зировались ресурсы, посвященные спортивному и культурному туризму, шопингу, а также путеводители по Финляндии. Перевод в мобильных приложениях доступен при подключении к интернету, но в приложе
01.12.2014 У модульного смартфона Google появился финский конкурент
01.12.2014 Slush 2014: раздвигая границы

такой методики нет, хотя курсы предпринимательства и инноваций у них есть. А мы готовы поделиться с финнами методикой и будем взаимно замерять эффективность их и наших курсов. Мы также договори
08.07.2014 Премьер-министр Финляндии обвинил Стива Джобса в уничтожении экономики

Премьер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb) обвинил бывшего генерального директора Apple Стив
23.05.2014 Gartner выходит на рынки России и Финляндии: покупка Marketvisio

Компания Gartner, поставщик исследований и аналитики глобальной индустрии информационных технологий, объявила о приобретении Marketvisio, исследовательской фирмы со штаб-квартирой в Финляндии, которая экслюзивно представляет Gartner в этом регионе с 1989 г. Данный шаг соответствует международной стратегии компании, направленной на расширение присутствия по всему миру, сооб
07.04.2014 GS Group вложил 200 тыс. евро в финский ТВ-стартап

Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group вложил 200 тыс. евро в финский стартап Tellyo на посевной стадии. Компания разработала и развивает решение на стыке

25.02.2014 «Яндекс» решил отказаться от аренды ЦОДа в Голландии

Собственный европейский дата-центр «Яндекса» расположится на юге Финляндии (неподалеку от Хельсинки) в общине Мянтсяля. Решение о его создании было принято в

16.01.2014 «Техносерв» приценивается к финскому PLM-интегратору

ы знаем, чтобы показать работающую PLM-систему, Ideal возит потенциальных клиентов на предприятие в Финляндию», - добавляет Петров. «Ideal PLM не настолько заметна на российском рынке, чтобы са
23.12.2013 В Финляндии создали мобильную дисконтную систему для россиян

В Хельсинки начало работать русскоязычное приложение для смартфонов «Дисконт в Хельсинки», которое предназначено для русских туристов и русского населения Финляндии. «Дисконт в Хельсинки» - это мобильная дисконтная карта, которая содержит более 200 различных скидок в ресторанах, магазинах, гостиницах, а также скидки на культурные развлечения. Под
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов»

ирму проходило примерно по $100 млн в год. В ходе дела, которое вело Центральное бюро расследований Финляндии, было установлено, что средства поступали от различных клиентов и имели криминально

Публикаций - 3697, упоминаний - 4823

Финляндия и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1329
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 417
Microsoft Corporation 25775 358
Samsung Electronics 11064 339
МегаФон 10742 277
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 269
Lenovo Motorola 3566 268
Apple Inc 13154 224
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 212
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 187
Siemens AG - Siemens Group 2673 172
Google LLC 12688 167
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 166
Ростелеком 10948 140
Sony 6739 136
Huawei 4676 121
LG Electronics 3735 118
Yandex - Яндекс 9216 114
Intel Corporation 12811 109
IBM - International Business Machines Corp 9699 85
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 85
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 81
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 79
HTC Corporation 1512 76
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 73
Qualcomm Technologies 1974 72
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 72
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 71
Motorola Inc 1156 71
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 69
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 67
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 65
Vodafone Group 1412 63
F-Secure 216 62
Meta Platforms - Facebook 4621 60
HP Inc. 5883 60
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 60
SAP SE 5601 60
9594 57
TietoEVRY - Tieto 145 57
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 59
Альфа-Групп 745 58
Евросеть 1421 55
Carl Zeiss AG 307 55
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 47
Связной ГК 1401 39
Cukurova 97 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 31
Dixis - Диксис - Dиксис 371 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 25
eBay Inc 1640 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 23
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 22
Россети Ленэнерго 1699 21
Takilant 52 20
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 20
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 65 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 18
Почта России ПАО 2370 17
Газпром ПАО 1493 17
Альфа-Банк 1979 17
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 17
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 17
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 16
Visa International 1993 16
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 16
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
Microsoft - LinkedIn 699 13
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 13
Uber 357 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 175
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 76
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 57
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 51
Судебная власть - Judicial power 2500 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 43
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 39
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 29
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 26
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 25
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 20
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 20
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 19
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 381
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 35
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 27
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 8
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
Symbian Foundation 38 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 5
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 5
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 4
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 3
Bryan Norris Associates 14 2
Татарский Интернет 4 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ЛДПР 116 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1224
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 905
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 647
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 513
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 396
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 319
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 302
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 261
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 226
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 218
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 216
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 212
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 209
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 207
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 206
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 204
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 185
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 184
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 183
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 178
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 169
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 167
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 166
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 165
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 164
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 164
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 162
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 158
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 156
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 153
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 148
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 147
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 144
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 143
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 141
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 135
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 135
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 132
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 131
Google Android 15243 264
Nokia Symbian OS 1411 194
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 191
Microsoft Windows 16882 174
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 171
Nokia Nseries 538 167
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 130
Linux OS 11533 121
Microsoft Windows 2000 8678 107
Apple iOS 8583 105
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 78
Apple iPhone 6 4861 71
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 70
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 66
Oracle Java - язык программирования 3469 62
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 60
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 56
Apple iPad 4011 48
Microsoft Office 4170 47
Nokia Sseries - серия телефонов 149 47
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 41
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 37
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 37
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 37
Sony Walkman 285 34
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 34
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 33
Samsung Galaxy 1035 32
Google YouTube - Видеохостинг 3002 32
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 31
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 30
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 30
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 30
Nokia Sirocco 104 30
Apple - App Store 3109 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
Microsoft Dynamics 1197 26
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 59
Путин Владимир 3454 55
Каримова Гульнара 95 33
Каримов Ислам 97 31
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 30
Рейман Леонид 1065 29
Фролов Павел 86 25
Медведев Дмитрий 1665 24
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Симонов Игорь 103 21
Волож Аркадий 268 20
Авакян Гаянэ 52 20
Усманов Алишер 311 19
Wake Alan - Уэйк Алан 29 19
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 18
Чачава Александр 124 18
Кожевников Алексей 66 18
Березкин Григорий 42 16
Ксенин Алекс 311 16
Ахмедов Бекзод 39 15
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 15
Осеевский Михаил 350 14
Никифоров Николай 1138 14
Макаров Валентин 251 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 14
Мишустин Михаил 787 13
Шадаев Максут 1210 13
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 13
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 13
Алекперов Вагит 44 13
Прасс Павел 26 13
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 13
Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Рязанов Александр 22 12
Савин Сергей 97 12
Брюквин Юрий 300 11
Шалманов Сергей 202 11
Набоков Сергей 27 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1840
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1064
Швеция - Королевство 3782 862
Европа 24964 851
Германия - Федеративная Республика 13221 774
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 610
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 605
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 599
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 469
Франция - Французская Республика 8177 449
Япония 13807 390
Италия - Итальянская Республика 4508 374
Нидерланды 3746 373
Норвегия - Королевство 1858 360
Испания - Королевство 3840 330
Дания - Королевство 1337 318
Южная Корея - Республика 7052 315
Украина 7928 281
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 252
Турция - Турецкая республика 2620 244
Австрия - Австрийская Республика 1357 228
Польша - Республика 2031 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 217
Беларусь - Белоруссия 6289 215
Эстония - Эстонская Республика 764 210
Канада 5081 208
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 202
Азия - Азиатский регион 5920 199
Казахстан - Республика 6048 191
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 186
Индия - Bharat 5869 178
Латвия - Латвийская Республика 836 178
Литва - Литовская Республика 673 169
Бельгия - Королевство 1192 168
Чехия - Чешская Республика 1349 167
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 162
Португалия - Португальская Республика 956 157
Сингапур - Республика 1953 156
Финляндия - Хельсинки 253 146
Венгрия 855 137
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 598
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 428
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 334
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 328
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 279
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 273
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 210
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 192
Английский язык 7030 160
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 157
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 152
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 137
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 129
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 124
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 124
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 118
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 104
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 100
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 99
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 97
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 95
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 90
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 90
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 86
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 84
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 84
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 81
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 79
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 78
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 77
Энергетика - Energy - Energetically 5855 77
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 77
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 74
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 73
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 73
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 71
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 69
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 190
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 155
CNews - ZOOM.CNews 1866 48
Bloomberg 1627 45
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 44
FT - Financial Times 1296 36
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 26
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 23
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 20
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 20
AP - Associated Press 2007 20
The Register - The Register Hardware 1784 19
Forbes - Форбс 1002 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
Ведомости 1466 17
Известия ИД 770 17
Total Telecom 613 16
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 15
Helsingin Sanomat 17 15
The Verge - Издание 619 14
CNET Networks - CNET News 1643 14
Times 661 14
Wikipedia - Википедия 650 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
NYT - The New York Times 1100 11
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 11
РИА Новости 1033 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
ZDnet 663 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 9
Engadget - Блог о технологиях 429 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
DigiTimes - Издание 1331 8
Silicon 494 8
Silicon.com 364 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Cellular News 234 7
Unwired View 39 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 149
IDC - International Data Corporation 4975 82
Gartner - Гартнер 3658 78
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 50
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 32
Strategy Analytics 285 32
Gartner - Dataquest 353 19
ABI Research 236 13
Рустелеком ТК 305 12
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 12
Internet Stock Report 994 10
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
Forrester Research 834 7
Microsoft Research 144 7
The Economist Intelligence Unit 41 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
Mobile Research Group 87 6
BCG - Boston Consulting Group 117 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
comScore 379 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
S&P 500 565 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 4
Moody's Investors Service 136 4
Datamonitor 83 4
CCS Insight 22 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 3
Synergy Research Group 48 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
РАН - Российская академия наук 2122 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 23
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 23
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 22
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 16
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 15
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 14
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 14
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 6
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 6
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 4
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 4
Oulun yliopisto - University of Oulu - Оулуский университет - Университет Оулу 5 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 4
LUT University - Lappeenranta University of Technology - Технологический университет Лаппеенранта-Лахти - Лаппеенрантский технологический университет 4 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 92
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 67
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 46
День молодёжи - 27 июня 1087 46
МТС - Телеком Идея 51 29
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 24
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
CeBIT 614 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 13
Международный женский день - 8 марта 418 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
Связь-Экспокомм 276 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 5
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
CSTB Telecom & Media 83 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 4
CNews AWARDS - награда 571 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 3
Московский Венчурный форум 9 3
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Black Hat - Конференция 120 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Red Dot Design Award 57 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще