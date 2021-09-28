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Финляндия
Финляндская Республика


28.09.2021 BlaBlaCar назначил Алексея Скоробогатова вице-президентом компании 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
20.09.2021 Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями 1
16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
17.08.2021 Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
29.06.2021 Определены победители премии для изобретателей «Новатор Москвы» 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
21.05.2021 Tele2 обеспечила петербургских автомобилистов связью и мобильным интернетом 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
01.04.2021 Факторинговая платформа GetFinance провела в России международную сделку в полностью дистанционном формате 1
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC 1
15.03.2021 GreenMDC и «ЦОДы Карелии» заключили партнерское соглашение 1
12.03.2021 МТС открывает 5G-роуминг в семи странах 2
10.03.2021 Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 1
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 3
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии 1
25.02.2021 Троян-шифровальщик остановил работу европейского провайдера с клиентами в 80 странах мира 2
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 2
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
23.12.2020 Apple производит и раздает взломанные iPhone 1
22.12.2020 IBM приобретает европейскую компанию Nordcloud 1
03.12.2020 Предприятие «Росэлектроники» в 2,5 увеличило экспорт продукции для космоса, радиолокации и систем связи 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 1
29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 3
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1

Публикаций - 812, упоминаний - 1096

Финляндия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 36
Yandex - Яндекс 4099 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 22
Navitel - Навител Навигатор 252 19
Google LLC 7128 19
Samsung Electronics 5633 18
SAP SE 3207 16
Apple Inc - Эппл Рус 7680 15
VK - Mail.ru Group 2482 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 11
Nokia Corporation 2416 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 9
IBM 3527 7
Jolla - Sailfish Holding 58 6
Yandex Go - Yango 10 6
Cisco Systems 2037 5
Крок 1219 5
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 5
TietoEVRY - Tieto 122 5
Facebook 3765 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Commvault 148 4
Navteq 109 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
Intel Corporation 4152 4
Huawei 2726 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 3
Elisa 16 3
ZTE Corporation 549 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Yota - Скартел 623 3
АйТи 749 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Яндекс.Такси 271 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
X5 Group 599 6
Аэрофлот 492 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Альфа-Банк 1123 5
Uber 257 5
Uber Technologies 258 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group - Перекресток 203 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Conde Nast - Конде Наст 17 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
ТрансКонтейнер 25 3
Траско - Trasko 27 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
Hyundai Motor 144 3
РЖД Логистика 12 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
Western Union 86 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
eBay Inc 528 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 2
Яндекс.Еда 93 2
Foodfox 11 2
Visa International 1344 2
Gotech Innovation 8 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
LinkedIn 520 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
МЦД - Московские центральные диаметры 21 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Правительство Москвы 649 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Президент Российской Федерации 1439 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Правительство РФ 2200 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Верховный суд Каймановых островов 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 5 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Президент США 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Руссофт - Russoft 250 1
ЛДПР 68 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
3G - Стандарт мобильной связи 3709 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
3D-печать 135 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 5
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
Фишинг - Phishing 96 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
Google Android 10750 61
Apple iOS 5741 29
Microsoft Windows Phone OS 1472 26
Symbian OS 764 18
Microsoft Windows 10 6612 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 12
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 11
Linux OS 4243 9
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 8
WhatsApp Messenger 654 7
Apple iPad 3263 6
Rakuten Viber 429 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Nokia N - серия 238 6
Java - Язык программирования 1167 5
Shturmann Navigation 44 5
Apple iPhone 6 547 5
Microsoft Dynamics CRM Online 34 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Apple iPhone 5 710 4
МТТ YouMagic 33 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Apple macOS 922 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Microsoft Dynamics CRM 386 4
Nvidia GeForce GTX 2054 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Excel 435 3
Microsoft Office 1921 3
Microsoft Power BI 113 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Apple iPad mini 375 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 3
Путин Владимир 1820 5
Фролов Павел 39 5
Кривозубов Павел 26 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Решетин Олег 38 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Рыстенко Михаил 57 3
Малахов Дмитрий 3 3
Захаров Максим 3 3
Кравцов Роман 77 3
Урьяс Вадим 76 3
Зотов Алексей 24 3
Головатый Артём 3 3
Головин Леонид 25 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Веселов Роман 5 3
Tommi Juhani Uitto 11 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 2
Дворкович Аркадий 169 2
Мамонтов Игорь 28 2
Рейман Леонид 408 2
Дегтев Геннадий 85 2
Ширяев Сергей 2 2
Петрова Екатерина 16 2
Светушкова Наталья 15 2
Экалов Екатерина 4 2
Осеевский Михаил 221 2
Нуралиев Борис 204 2
Вермишян Геворк 61 2
Абызов Михаил 64 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
Буленков Дмитрий 13 2
Волож Аркадий 181 2
Ротенберг Игорь 35 1
Храмцовская Наталья 38 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 229
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 145
Европа 3730 141
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 135
Украина 3347 130
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 121
Беларусь - Белоруссия 2081 116
Казахстан - Республика 2621 102
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 90
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Италия - Итальянская Республика 1371 49
Европа Северная - Скандинавия 273 43
Швеция - Королевство 748 41
Испания - Королевство 1248 39
Нидерланды 970 36
Дания - Королевство 370 32
Норвегия - Королевство 426 32
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 26
Бельгия - Королевство 395 25
Польша - Республика 824 25
Канада 1294 24
Чехия - Чешская Республика 493 24
Израиль 716 23
Европа Западная 610 23
Австралия - Австралийский Союз 1118 21
Таиланд - Королевство 357 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 20
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
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ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
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КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 8
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