Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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FT
Financial Times
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 246, упоминаний - 308
FT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7128 28
|Microsoft Corporation 11017 28
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 24
|Samsung Electronics 5633 19
|Intel Corporation 4152 8
|Qualcomm Technologies 1001 7
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
|Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
|Facebook 3765 6
|Broadcom Inc 197 6
|IBM 3527 6
|VK - Mail.ru Group 2482 6
|Huawei 2726 6
|Twitter 2204 5
|Yandex - Яндекс 4099 5
|Lenovo Group 1636 3
|Xiaomi 904 3
|Orange France Télécom 97 3
|PayPal 438 3
|Alphabet 74 3
|Cisco Systems 2037 3
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 3
|United Group 2 2
|Ростелеком Связьинвест 692 2
|Eyeo 5 2
|Telegram Group 702 2
|Yota - Скартел 623 2
|Tencent 93 2
|Salesforce.com 272 2
|Viva Telecom 3 2
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
|Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
|SAP SE 3207 2
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|Yahoo! 1089 2
|BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
|Dell EMC 2387 2
|Casio 53 1
|IBM Research 70 2
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner 2188 1
|NPD Group 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757327, в очереди разбора - 661017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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