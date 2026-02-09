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FT Financial Times

СОБЫТИЯ


09.02.2026 Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч

Одна из крупнейших аудиторских компаний в мире — KPMG — добилась снижения гонорара бухгалтерам, сославшись на то, что использование искусственного интеллекта (ИИ) должно сделать работу дешевле, пишет Financial Times. Подрядчик согласился уменьшить ежегодные счета на оплату и уменьшить их на 14%. KPMG — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные ус
27.11.2025 Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах

Китайские ИТ-гиганты, ведущие разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), научились обходить ограничения США на экспорт передовых ускорителей вычислений. Согласно сообщению газеты Financial Times, несколько крупных компаний из КНР занимаются обучением моделей ИИ за рубежом. По информации издания, среди компаний, выбравших данную стратегию, интернет-гиганты Alibaba (владе
06.05.2025 Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

Пошлины нипочем Китайские компании, занимающиеся экспортом товаров в другие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться – для этого они искусственно занижают стоимость груза и предоставляют поддельное его описание. Издание не приводит примеры фи
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы

базе передовых ускорителей искусственного интеллекта (ИИ-GPU) Nvidia в Китае ниже, чем в США, пишет Financial Times. Четверка небольших облачных провайдеров из КНР предоставляет услуги местным

07.06.2024 Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology

Компания Neousys Technology представила новинку - ПК Nuvo-9531-FT, компактный безвентиляторный компьютер на базе процессоров 12/13-го поколения Intel Core i3/i5/i7/i9. Благодаря высокой производительности и компактным размерам модель подходит для установки
12.03.2024 В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность

ал Непрекращающаяся с 2018 г. торговая война между США и Китаем, развязанная экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), приносит гигантские дивиденды не участвующей в ней стране. Как пишет Financial Times, на фоне происходящего в Малайзии колоссальными темпами растет производство полупроводников. Притом свои фабрики на ее территории стоят, как правило, иностранные компании – чаще
27.03.2023 Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов

звестной как Hua Capital, Чэнь Датун после восьми месяцев в заключении отпущен из-под стражи, пишет Financial Times. По информации издания, официальный Пекин рассчитывает на помощь в преодолени
21.03.2023 Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам

ою стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли на фоне давления со стороны США, пишет Financial Times. Китайское государство сосредоточится на поддержке узкого круга наиболее успе
10.03.2023 Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

дников, прибегают к его аренде или просто используют его виртуальные версии в частном облаке, пишет Financial Times. По информации издания, iFlytek, разработчик технологий распознавания голоса,
08.11.2022 Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США

под экспортные ограничения США, нацеленные на ослабление китайской микроэлектронной отрасли, пишет Financial Times. Технологический гигант Alibaba, перспективный GPU-стартап Biren Technology и
07.06.2022 Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

осле специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times (FT). В российских офисах, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге, работ
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда

рос раздела активов своего совместного предприятия (СП) в сфере доставки еды и транспорта, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. По данным издания, стороны уже обратил
28.12.2020 Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google

йшем будущем получить сразу несколько серьезных соперников в сегменте поисковых сервисов. Как пишет Financial Times (FT), конкуренцию ей собираются составить новые стартапы. Их основатели надею
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

ацелено на конкуренцию с самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» — сервисом заказа такси, пишет The Financial Times. Напомним, на днях Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предп
11.01.2018 Китай запрещает майнинг криптовалют

Китай предпринимает шаги к тому, чтобы ликвидировать на своей территории майнинг биткоина, поскольку на него тратится слишком много электричества, и он содержит в себе финансовые риски, пишет издание Financial Times. Группа из нескольких китайских ведомств, в которую входит Народный банк Китая, уже проинструктировала власти провинций активно руководить выходом компаний, находящихся на их те
31.07.2017 Financial Times: Сентябрьский выход iPhone 8 может быть отменен

Apple не хватает дисплеев для iPhone 8 Компания Apple может отменить презентацию и начало поставок смартфонов iPhone 8 в сентябре 2017 г., и перенесет их на октябрь. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что причиной задержки станут нехватка новых дисплеев из органических светодиодов (OLED) и производственные проблемы. Также в материале говорится о недостаточном количе
27.07.2012 Цифровая аудитория Financial Times впервые превысила печатную

Популярное издание Financial Times, ежедневная аудитория которого составляет около 2,1 млн человек, сообщило о том, что ее цифровые подписчики уже превысили по количеству подписчиков печатной версии. При этом, до
17.07.2012 Новый iPhone будет обладать слотом nano-SIM - FT

зволит уменьшить толщину самого аппарата, появилась еще одна порция данных - на этот раз от издания Financial Times. Согласно FT, новый iPhone будет обладать слотом nano-SIM, а не micro-SIM, ка
19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина»

горией граждан в списке «25 самых заметных русских» (25 Russians to watch), составленном в редакции Financial Times и опубликованном 17 декабря 2011 г. в журнале Financial Times Magazine
19.03.2009 The Financial Times запустила поисковик по бизнес-новостям

Группа компаний The Financial Times запустила новый поисковый сервис по деловым новостям под названием Newssift.

01.10.2007 FT.com сделает свой контент бесплатным

Сайт FT.com, интернет-версия известного издания Financial Times, объявил о запуске новой модели предоставления своего контента пользователям.
08.07.2005 Microsoft и FT создадут новые мобильники

ючались с компаниями, производящими чипы (Intel) и компьютеры (Hewlett-Packard), а «следующее поколение партнерства будет выглядеть как альянс с France Telecom». Оператор сотовой связи Orange, филиал FT, долго поддерживал SPV — первый телефон для мобильной ОС Microsoft. Г-н Ломбард сказал, что последняя версия устройства, SPV 2000, не стала хитом, и поэтому необходимо найти способы бол
07.02.2003 Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке

вое предложение гонконгской телекоммуникационной компании PCCW (Pacific Century Cyber Works) о покупке за 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Переговоры по сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг вырос до 59,75. По всей видимости, PCCW наиболее интересны
21.01.2003 Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире

По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился ко
25.11.2002 France Telecom поможет финансовому спасению MobilCom

Компания France Telecom (FT) подписала соглашение, обусловленное рядом требований, с компанией MobilCom о добровольном (с обеих сторон) прекращении действия их предыдущего соглашения, касающегося развития сети мобильно
06.05.2002 Financial Times вводит в мае платную подписку на доступ к сайту FT.com

На сайте FT.com, являющемся онлайновой версией британской газеты Financial Times, в мае будет введена платная подписка на значительную часть материалов. Это п
05.03.2002 До конца 2002 г. часть разделов FT.com станет платной

Популярный информационный портал FT.com, материалы которого в настоящее время публикуются в Сети на бесплатной основе, уже в т
01.03.2002 Financial Times расстанется с главой отдела онлайновых операций

Глава отдела онлайновых операций медиакомпании Financial Times Майкл Мерфи (Michael Murphy) принял решение покинуть свой пост в связи с пере
18.12.2000 Financial Times назвала General Electric "самой уважаемой компанией в мире"

По результатам опроса, проведенного среди 720 ведущих бизнесменов мира, Financial Times третий год подряд назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире", а председателя совета директоров General Electric Джона Уэлча "самым уважаемым руководи
07.07.2000 Подразделение медиа-гиганта Pearson Plc. приобретает американскую The Forum Corporation за $90 млн.

Британский медиа-гигант Pearson Plc объявил 6 июля, что его подразделение FT Knowledge приобретет американскую The Forum Corporation за $90 млн. наличными. В заявлении по этому поводу компании FT Knowledge говорится: "Слияние FT Knowledge и Forum привед
19.06.2000 Сегодня отрывается новый финансовый портал - Financial Times MarketWatch.com

Британская Financial Times Group и компания MarketWatch.com, сформировавшие совместное предприятие в январе 2000 года, объявили о том, что сегодня запускают портал Financial Times MarketWatch.com,

25.11.1999 Olivetti опровергает заявления Financial Times о якобы намерении продажи своей доли Telecom Italia

Итальянская компания Olivetti егодня заявила, что заявления в прессе о ее намерении продать свою часть акций Telecom Italia "полностью безосновательны". Согласно заявлению газеты Financial Times, Olivetti намеревалась продать часть акций Telecom Italia компании Deutsche Telecomэээ .
29.01.1999 Sun Microsystems представила новый сервер Netra ft 1800

Компания Sun Microsystems представила новый отказоустойчивый сервер Netra ft 1800, который ориентирован на работу с критически важными телекоммуникационными IT/AIT(Intelligent Network/Advanced Intelligent Network) приложениями, такими, как обработка управляющих сигна

Публикаций - 1296, упоминаний - 1389

FT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 141
Apple Inc 13154 110
Google LLC 12688 87
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 82
Vodafone Group 1412 69
Samsung Electronics 11064 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 63
Intel Corporation 12811 62
IBM - International Business Machines Corp 9699 59
Amazon Inc - Amazon.com 3277 50
Sony 6739 47
Deutsche Telekom 954 47
Meta Platforms - Facebook 4621 47
Lenovo Motorola 3566 41
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 40
HP - Hewlett-Packard 3662 38
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 38
Huawei 4676 38
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 37
Nvidia Corp 4002 37
Siemens AG - Siemens Group 2673 35
AT&T Inc 1725 32
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 32
Dell EMC 5180 32
X Corp - Twitter 2938 32
HP Inc. 5883 31
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 30
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 30
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 27
Yahoo! 3726 25
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 25
Qualcomm Technologies 1974 24
Oracle Corporation 7074 23
Mobilcom 93 22
Cisco Systems 5372 22
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 21
Alibaba Group 473 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 20
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 20
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 27
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 22
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 17
Merrill Lynch 454 17
Альфа-Групп 745 15
SoftBank Group 284 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 13
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 11
eBay Inc 1640 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Microsoft - LinkedIn 699 9
Uber 357 9
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 9
Альфа-Банк 1979 8
Hyundai Motor Company 436 8
Walt Disney Company 647 8
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 8
Империя-Фарма 91 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 7
Tesla Motors 461 7
UPS 216 7
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
Warner 540 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
Sequoia Capital 115 6
Метиз завод 27 6
United Airlines - авиакомпания 95 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Amnesty International 21 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 40
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 39
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 23
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 23
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 6
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 25
Демократическая политическая партия США 122 6
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
WiMAX Forum 69 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Церковь Вечности 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 256
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 147
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 74
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 69
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 50
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 27
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 25
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 22
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
Microsoft Windows 2000 8678 60
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 58
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 45
Google Android 15243 39
Microsoft Windows 16882 37
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Linux OS 11533 22
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Apple iOS 8583 18
Apple iPhone 6 4861 14
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FreePik 1841 13
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Apple - App Store 3109 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
ByteDance - TikTok 355 11
Microsoft Windows XP 2431 10
OpenAI - ChatGPT 719 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 9
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 8
Baidu 302 8
NSO Group - Pegasus 98 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
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Microsoft Azure 1526 6
Apple iPod 1553 6
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 36
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Медведев Дмитрий 1665 10
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Путин Владимир 3454 9
Свердлов Денис 201 8
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 7
Фридман Михаил 146 7
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Hewlett Walter - Хьюлетт Уолтер 40 7
Shmid Gerhard - Шмид Герхард 18 6
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Хан Герман 56 5
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Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Кузьмичев Алексей 54 4
Авен Петр 67 4
Gerstner Louis - Герстнер Луис 19 4
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Мельникова Анастасия 440 4
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Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 11 3
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 3
Мансур Ахмед 8 3
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 514
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 242
Европа 24964 235
Россия - РФ - Российская федерация 166168 202
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 173
Германия - Федеративная Республика 13221 152
Япония 13807 148
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Нидерланды 3746 66
Южная Корея - Республика 7052 56
Азия - Азиатский регион 5920 49
Швеция - Королевство 3782 48
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Сингапур - Республика 1953 23
Израиль 2856 22
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Китай - Пекин - Beijing 1096 19
Ближний Восток 3154 18
Бразилия - Федеративная Республика 2520 18
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 48
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
Английский язык 7030 35
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 31
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Times 661 212
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 71
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 27
NYT - The New York Times 1100 21
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The Register - The Register Hardware 1784 19
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Total Telecom 613 17
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