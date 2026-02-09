Один из крупнейших в мире аудиторов снизил зарплату бухгалтерам, пригрозив им ИИ. За год он сэкономил $59 тысяч Одна из крупнейших аудиторских компаний в мире — KPMG — добилась снижения гонорара бухгалтерам, сославшись на то, что использование искусственного интеллекта (ИИ) должно сделать работу дешевле, пишет Financial Times. Подрядчик согласился уменьшить ежегодные счета на оплату и уменьшить их на 14%. KPMG — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные ус

Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах Китайские ИТ-гиганты, ведущие разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), научились обходить ограничения США на экспорт передовых ускорителей вычислений. Согласно сообщению газеты Financial Times, несколько крупных компаний из КНР занимаются обучением моделей ИИ за рубежом. По информации издания, среди компаний, выбравших данную стратегию, интернет-гиганты Alibaba (владе

Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка Пошлины нипочем Китайские компании, занимающиеся экспортом товаров в другие страны, в том числе и США, решили вопрос с таможенными пошлинами Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Как пишет Financial Times, они научились обходить их и при этом не попадаться – для этого они искусственно занижают стоимость груза и предоставляют поддельное его описание. Издание не приводит примеры фи

Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы базе передовых ускорителей искусственного интеллекта (ИИ-GPU) Nvidia в Китае ниже, чем в США, пишет Financial Times. Четверка небольших облачных провайдеров из КНР предоставляет услуги местным

Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology Компания Neousys Technology представила новинку - ПК Nuvo-9531-FT, компактный безвентиляторный компьютер на базе процессоров 12/13-го поколения Intel Core i3/i5/i7/i9. Благодаря высокой производительности и компактным размерам модель подходит для установки

В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность ал Непрекращающаяся с 2018 г. торговая война между США и Китаем, развязанная экс-президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), приносит гигантские дивиденды не участвующей в ней стране. Как пишет Financial Times, на фоне происходящего в Малайзии колоссальными темпами растет производство полупроводников. Притом свои фабрики на ее территории стоят, как правило, иностранные компании – чаще

Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов звестной как Hua Capital, Чэнь Датун после восьми месяцев в заключении отпущен из-под стражи, пишет Financial Times. По информации издания, официальный Пекин рассчитывает на помощь в преодолени

Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам ою стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли на фоне давления со стороны США, пишет Financial Times. Китайское государство сосредоточится на поддержке узкого круга наиболее успе

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов дников, прибегают к его аренде или просто используют его виртуальные версии в частном облаке, пишет Financial Times. По информации издания, iFlytek, разработчик технологий распознавания голоса,

Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США под экспортные ограничения США, нацеленные на ослабление китайской микроэлектронной отрасли, пишет Financial Times. Технологический гигант Alibaba, перспективный GPU-стартап Biren Technology и

Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями осле специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times (FT). В российских офисах, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге, работ

Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда рос раздела активов своего совместного предприятия (СП) в сфере доставки еды и транспорта, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. По данным издания, стороны уже обратил

Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google йшем будущем получить сразу несколько серьезных соперников в сегменте поисковых сервисов. Как пишет Financial Times (FT), конкуренцию ей собираются составить новые стартапы. Их основатели надею

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» ацелено на конкуренцию с самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» — сервисом заказа такси, пишет The Financial Times. Напомним, на днях Сбербанк и Mail.ru сообщили, что создадут совместное предп

Китай запрещает майнинг криптовалют Китай предпринимает шаги к тому, чтобы ликвидировать на своей территории майнинг биткоина, поскольку на него тратится слишком много электричества, и он содержит в себе финансовые риски, пишет издание Financial Times. Группа из нескольких китайских ведомств, в которую входит Народный банк Китая, уже проинструктировала власти провинций активно руководить выходом компаний, находящихся на их те

Financial Times: Сентябрьский выход iPhone 8 может быть отменен Apple не хватает дисплеев для iPhone 8 Компания Apple может отменить презентацию и начало поставок смартфонов iPhone 8 в сентябре 2017 г., и перенесет их на октябрь. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что причиной задержки станут нехватка новых дисплеев из органических светодиодов (OLED) и производственные проблемы. Также в материале говорится о недостаточном количе

Цифровая аудитория Financial Times впервые превысила печатную Популярное издание Financial Times, ежедневная аудитория которого составляет около 2,1 млн человек, сообщило о том, что ее цифровые подписчики уже превысили по количеству подписчиков печатной версии. При этом, до

Новый iPhone будет обладать слотом nano-SIM - FT зволит уменьшить толщину самого аппарата, появилась еще одна порция данных - на этот раз от издания Financial Times. Согласно FT, новый iPhone будет обладать слотом nano-SIM, а не micro-SIM, ка

Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» горией граждан в списке «25 самых заметных русских» (25 Russians to watch), составленном в редакции Financial Times и опубликованном 17 декабря 2011 г. в журнале Financial Times Magazine

The Financial Times запустила поисковик по бизнес-новостям Группа компаний The Financial Times запустила новый поисковый сервис по деловым новостям под названием Newssift.

FT.com сделает свой контент бесплатным Сайт FT.com, интернет-версия известного издания Financial Times, объявил о запуске новой модели предоставления своего контента пользователям.

Microsoft и FT создадут новые мобильники ючались с компаниями, производящими чипы (Intel) и компьютеры (Hewlett-Packard), а «следующее поколение партнерства будет выглядеть как альянс с France Telecom». Оператор сотовой связи Orange, филиал FT, долго поддерживал SPV — первый телефон для мобильной ОС Microsoft. Г-н Ломбард сказал, что последняя версия устройства, SPV 2000, не стала хитом, и поэтому необходимо найти способы бол

Financial Times: Cable & Wireless отвергла предложение PCCW о покупке вое предложение гонконгской телекоммуникационной компании PCCW (Pacific Century Cyber Works) о покупке за 2,4 млрд. фунтов стерлингов. Переговоры по сделке проходили в прошлом месяце, и, по сведениям Financial Times, PCCW готова была купить активы C&W по 100 пенсов за акцию. В среду курс акций C&W составлял 57,75 пенсов, а в четверг вырос до 59,75. По всей видимости, PCCW наиболее интересны

Financial Times: General Electric - вновь самая уважаемая компании в мире По результатам опроса, проведенного среди 1000 ведущих бизнесменов мира, газета Financial Times назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире". General Electric получает этот титул уже пятый год подряд. Опрос для Financial Times проводился ко

France Telecom поможет финансовому спасению MobilCom Компания France Telecom (FT) подписала соглашение, обусловленное рядом требований, с компанией MobilCom о добровольном (с обеих сторон) прекращении действия их предыдущего соглашения, касающегося развития сети мобильно

Financial Times вводит в мае платную подписку на доступ к сайту FT.com На сайте FT.com, являющемся онлайновой версией британской газеты Financial Times, в мае будет введена платная подписка на значительную часть материалов. Это п

До конца 2002 г. часть разделов FT.com станет платной Популярный информационный портал FT.com, материалы которого в настоящее время публикуются в Сети на бесплатной основе, уже в т

Financial Times расстанется с главой отдела онлайновых операций Глава отдела онлайновых операций медиакомпании Financial Times Майкл Мерфи (Michael Murphy) принял решение покинуть свой пост в связи с пере

Financial Times назвала General Electric "самой уважаемой компанией в мире" По результатам опроса, проведенного среди 720 ведущих бизнесменов мира, Financial Times третий год подряд назвала корпорацию General Electric "самой уважаемой компанией в мире", а председателя совета директоров General Electric Джона Уэлча "самым уважаемым руководи

Подразделение медиа-гиганта Pearson Plc. приобретает американскую The Forum Corporation за $90 млн. Британский медиа-гигант Pearson Plc объявил 6 июля, что его подразделение FT Knowledge приобретет американскую The Forum Corporation за $90 млн. наличными. В заявлении по этому поводу компании FT Knowledge говорится: "Слияние FT Knowledge и Forum привед

Сегодня отрывается новый финансовый портал - Financial Times MarketWatch.com Британская Financial Times Group и компания MarketWatch.com, сформировавшие совместное предприятие в январе 2000 года, объявили о том, что сегодня запускают портал Financial Times MarketWatch.com,

Olivetti опровергает заявления Financial Times о якобы намерении продажи своей доли Telecom Italia Итальянская компания Olivetti егодня заявила, что заявления в прессе о ее намерении продать свою часть акций Telecom Italia "полностью безосновательны". Согласно заявлению газеты Financial Times, Olivetti намеревалась продать часть акций Telecom Italia компании Deutsche Telecomэээ .