Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

FT
Financial Times


18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 2
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 2
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО» 1
01.07.2021 Microsoft и Google на пороге войны. Шестилетнее перемирие между ними закончилось 2
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 3
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана» 1
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 2
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 1
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
28.12.2020 Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google 3
22.12.2020 IBM приобретает европейскую компанию Nordcloud 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 1
02.09.2020 Запрет Трампа на закупку китайских дронов вышел Америке боком 2
03.08.2020 Как ускорить закрытие месяца на 20%, работая удаленно. Опыт Oracle 1
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
31.03.2020 Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем 2
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
16.01.2020 Google поставит на уши весь рынок интернет-рекламы ради пользователей Chrome 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 2
19.12.2019 IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой 1
09.12.2019 Китай полностью запрещает американское «железо» и ПО в госучреждениях 1
14.11.2019 Основатель «Википедии» создал «убийцу» Twitter и Facebook 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
15.10.2019 Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов 1
02.10.2019 В России заработал первый прототип квантового компьютера 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 2
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
23.08.2019 Секретные данные российской госкомпании британский юрист обменял на сексуальное видео 1
08.08.2019 Symantec продается по частям 1
29.07.2019 Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» 5
28.06.2019 Из Apple ушел главный дизайнер, создатель iPhone, iPad, MacBook 1
29.05.2019 Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае 1
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 1
14.05.2019 Найден способ включать камеру и читать чужую переписку в WhatsApp 1
04.03.2019 За периметром: как собственные сотрудники ставят под угрозу безопасность компаний 1

Публикаций - 246, упоминаний - 308

FT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 28
Microsoft Corporation 11017 28
Apple Inc - Эппл Рус 7680 24
Samsung Electronics 5633 19
Intel Corporation 4152 8
Qualcomm Technologies 1001 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Facebook 3765 6
Broadcom Inc 197 6
IBM 3527 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Huawei 2726 6
Twitter 2204 5
Yandex - Яндекс 4099 5
Lenovo Group 1636 3
Xiaomi 904 3
Orange France Télécom 97 3
PayPal 438 3
Alphabet 74 3
Cisco Systems 2037 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 3
United Group 2 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Eyeo 5 2
Telegram Group 702 2
Yota - Скартел 623 2
Tencent 93 2
Salesforce.com 272 2
Viva Telecom 3 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 2
SAP SE 3207 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Yahoo! 1089 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
Dell EMC 2387 2
Casio 53 1
Uber 257 5
Uber Technologies 258 5
Sequoia Capital 81 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Marshall Capital Partners 63 2
SoftBank Group 101 2
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
BC Partners 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 2
О2О Delivery club 153 2
Delta Capital International 2 2
LinkedIn 520 2
Providence Equity Partners 9 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
BMW 248 2
Home Depot - сеть магазинов 15 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Accel Partners 37 1
eBay Inc 528 1
Stitch Fix 1 1
WeWork 6 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 1
LoveFrom - дизайнерская студия 4 1
Group DF 7 1
ДТЭК 8 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 72 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
Метиз завод 10 1
GM - General Motors 137 1
TPG - инвестиционная компания 10 1
Hyndai 12 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 1 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 2 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Президент США 105 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
Церковь Вечности 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 2
Flash 472 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 2
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 42 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
New IP - Интернет-протокол 18 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
webRequest API 2 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
CSP - Content Security Policy - политика защиты контента 2 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 1
Google Android 10750 28
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Apple iOS 5741 10
WhatsApp Messenger 654 6
Apple iPad 3263 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Microsoft Azure 1171 5
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Apple macOS 922 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Apple iPhone 8 157 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 3
Apple iPhone 7 246 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Apple - App Store 2198 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Google YouTube - Видеохостинг 1706 3
Apple Safari - Браузер 599 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Telegram Gram - Криптовалюта 32 2
Statcounter 171 2
Apple iPod 542 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Microsoft Windows 10 6612 2
Chromium - Браузер 166 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 2
Microsoft Windows 850 2
Google AdWords - Google Ads 81 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
Adblock 27 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Symbian OS 764 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 8
Волож Аркадий 181 3
Малофеев Константин 98 2
Кузьменко Валерия 58 2
Луврье Пьер 4 2
Русев Спас 6 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Косарев Дмитрий 11 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Ive Jonathan Jony - Айв Джонатан «Джони» 3 1
Ruperti Wilmer - Руперти Уилмер 1 1
Schuh Justin - Шух Джастин 3 1
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
Dye Alan - Дай Алан 2 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Hankey Evans - Хэнки Эванс 2 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 1 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 6 1
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 2 1
Binns Reuben - Биннс Рубен 1 1
Li Richard - Ли Ричард 5 1
Smith Ryan - Смит Райан 3 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Carney Mark - Карни Марк 1 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 2 1
Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
Мансур Ахмед 7 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Смит Мария 1 1
Касперская Наталья 197 1
Iovine Jimmy - Айовин Джимми 5 1
Peterc Alexander - Питерк Александр 1 1
Кузмичев Алексей 1 1
Мерзляков Климент 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 68
Россия - Российская федерация - РФ 57180 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 25
Европа 3730 21
Германия - Федеративная Республика 3614 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 13
Индия - Республика 2161 13
Франция - Французская Республика 2112 10
Япония 2760 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
Южная Корея - Республика 1450 4
Украина 3347 4
США - Калифорния 969 3
Европа Западная 610 3
Израиль 716 3
Канада 1294 3
США - Кремниевая долина 398 3
Великобритания - Лондон 816 3
Италия - Итальянская Республика 1371 3
Болгария - Республика 306 2
Украина - Киев 462 2
Черногория 86 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
Индонезия - Республика 384 2
США - Вашингтон 334 2
США - Нью-Йорк 1087 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 44 2
Восточная Европа 1669 2
Европа Балканский полуостров 11 2
Словения - Республика 109 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Великобритания - Кембридж 69 2
Финляндия - Хельсинки 137 1
Кипр - Республика 247 1
Австрия - Австрийская Республика 524 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
Человеческий фактор 126 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Apple Park 4 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 8
NYT - The New York Times 505 6
Bloomberg 785 6
Wikipedia - Википедия 274 3
The Verge - Издание 448 3
The Wall Street Journal 709 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
The Guardian - Британская газета 189 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
Business Insider 182 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
РИА Новости 654 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
DRAMeXchange 22 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Forbes - Форбс 441 1
CrunchBase 62 1
DigiTimes - Издание 505 1
South China Morning Post 12 1
Царьград - телеканал 7 1
Finacial Times 2 1
Re/code 40 1
Quartz 17 1
GigaOM 61 1
IBM Research 70 2
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2188 1
NPD Group 80 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 2
Tohoku University - Университет Тохоку 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 22 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 4 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 8 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 10 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757327, в очереди разбора - 661017.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще