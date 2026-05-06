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Индексная книга (каталог) CNews*
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ETSI European Telecommunications Standards Institute Европейский институт телекоммуникационных стандартов Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

СОБЫТИЯ


06.05.2026 Студент почти на час остановил движение скоростных поездов, отправив по радио сигнал общей тревоги 1
19.03.2026 Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями 1
08.10.2025 Новая категория в ассортименте Filum – серверные шкафы Data Centre 1
28.11.2024 Линейка продуктов Nexign для сетей 5G SA включена в Единый реестр российского ПО 1
16.10.2023 Решение Nexign расширяет возможности монетизации для операторов связи 1
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA 1
27.02.2023 Решение Nexign PCRF для управления политиками и тарификацией мобильного трафика включено в реестр отечественного ПО 1
05.10.2022 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по основам разработки на KasperskyOS 1
20.09.2022 Nexign представила новое решение для управления доходами и ускорения монетизации операторов связи 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 3
30.08.2021 Минцифры начало работы по созданию в России сетей 6G 2
15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1
23.12.2020 Oppo открыла лабораторию инноваций 5G в Индии 2
08.04.2020 OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G 1
21.01.2020 «Код безопасности» и «Курэйт» протестировали интегрированное решение 1
01.08.2019 Импортозамещение полицейской радиосвязи обойдется в 7 миллиардов 1
14.03.2019 Beeline Uzbekistan с помощью «Инфосистемы джет» расширил технические возможности LTE в роуминге 1
03.10.2018 «Микрон» выпустил защищенные RFID-метки дальнего радиуса действия (до 14 м) для сложных климатических условий 1
29.08.2018 Микрон разработал RFID-инлей для авиабагажа 1
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 1
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов 2
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи 2
21.06.2017 В России легализуют связь между беспилотными автомобилями 1
03.03.2017 Платформа VMware vCloud NFV 2.0 поможет операторам связи ускорить модернизацию сети и запуск новых сервисов 1
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания 2
08.07.2016 ZTE и China Unicom совместно продемонстрировали приложение виртуальной реальности на базе 5G MEC 1
28.01.2016 Motorola Solutions представила многофункциональное транковое решение Mototrbo нового поколения 1
07.12.2015 MRV анонсировала выпуск нового ETSI шасси OD-6 для платформы OptiDriver 1
29.10.2015 HP помогает телекоммуникационным компаниям перейти на технологии NFV 2
08.10.2015 «РТСофт» и Kontron представили сервер операторского класса CG2300 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 2
30.06.2015 Huawei SoftCom – телеком нового поколения 1
04.06.2015 CNews приглашает на конференцию «Huawei SoftCom – телеком нового поколения» 1
21.05.2015 Конференция «Huawei SoftCom – телеком нового поколения» 1
12.05.2015 Huawei открывает новый Европейский исследовательский институт для ускорения процесса цифровизации в Европе 1
14.02.2014 Европа зафиксировала правила «общения» автомобилей 2
15.03.2013 Правительство Москвы предложило методику оценки качества услуг сотовой связи в сетях 2G и 3G 2
14.06.2012 Motorola Solutions представила портативные радиостанции серии MTP3000 1

Публикаций - 121, упоминаний - 159

ETSI и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 16
Lenovo Motorola 3566 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Huawei 4677 9
Intel Corporation 12811 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 9
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Qualcomm Technologies 1974 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Samsung Electronics 11065 5
Cisco Systems 5372 5
AT&T Inc 1726 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
Hughes 114 4
Apple Inc 13156 4
HP Inc. 5883 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 3
Motorola Inc 1156 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 3
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
Microsoft Corporation 25775 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Google LLC 12690 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ford 435 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Mascotte 22 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Резонанс НПП 407 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Heinz - Хайнц 26 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Boeing 1031 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Правительство Канады 51 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Comité Européen de Normalisation, CEN - Европейский комитет по стандартизации 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 13
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 9
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
IPv6 Forum 6 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Международная академия связи - МАС 46 1
TTA - Telecommunications Technology Association - Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи 1 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Стандартизация - Standardization 2339 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 10
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 9
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 9
Microsoft Windows 2000 8678 7
Linux OS 11533 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Apache Camel 74 3
МегаФон - Nexign PCF - Nexign Policy Control Function - Nexign PCRF - Nexign Policy and Charging Rules Function 5 3
Microsoft Windows 16882 3
Broadcom - VMware Ready 27 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Pentium III 782 2
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
RAD IPmux TDMoIP-шлюз 7 2
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 2
МегаФон - Nexign Revenue Management 4 2
HPE OpenNFV 7 2
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 9 2
МегаФон - Nexign NRF - Nexign Network Repository Function 2 2
МегаФон - Nexign SCP - Nexign Service Communication Proxy 2 2
Элемент ГК - Микрон RFID 12 2
Ericsson EDA GPON 4 2
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 8 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 2
Intel Itanium 649 2
Broadcom - VMware vCloud NFV 9 2
Broadcom - VMware Integrated OpenStack - VIO 14 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Ether - криптовалюта 19 1
Мирошников Борис 63 3
Маркин Алексей 4 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Кузнецова Ольга 14 2
Синчуков Алексей 11 2
Сосин Сергей 10 2
Ping Guo - Пин Го 23 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Сарнацкий Владислав 17 1
Корсак Александр 9 1
Кирьянова Александра 169 1
Кузьмин Алексей 38 1
Суворов Андрей 47 1
Малеев Андрей 2 1
Селин Владимир 14 1
Матюхин Владимир 61 1
Егорченков Роман 5 1
Шляпин Евгений 17 1
Дмитриев Сергей 34 1
Горбатюк Павел 11 1
Литвинов Игорь 10 1
Voigt Christoph - Войт Кристоф 3 1
Liu Levin - Лю Левин 3 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Десятов Роман 15 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Матюшин Михаил 18 1
Марченко Игорь 13 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Краснопольский Алексей 16 1
Спиридонов Александр 49 1
Глейм Артур 6 1
Олефиренко Александр 2 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Кремер Аркадий 15 1
Храмцовская Наталья 48 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Солонин Виталий 90 1
Антонюк Борис 69 1
Европа 24964 73
Россия - РФ - Российская федерация 166168 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Япония 13807 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Африка - Африканский регион 3641 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Индия - Bharat 5870 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Испания - Королевство 3840 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Европа Восточная 3138 4
Ближний Восток 3154 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Китай - Тайвань 4245 4
Нидерланды 3746 4
Сингапур - Республика 1953 3
Бельгия - Королевство 1192 3
Европа Западная 1496 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
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FT - Financial Times 1296 2
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CNET Networks - CNET News 1643 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
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GSMA Intelligence 11 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Current Analysis 24 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
Samsung Research 20 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
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Связь-Экспокомм 276 3
CeBIT 614 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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