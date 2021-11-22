Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них

В России до 2024 г. планируется потратить 208 млрд руб. на развитие сетей 5G, следует из дорожной карты, подготовленной корпорацией «Ростех» и «Ростелекомом». В том числе предполагается разработка всего спектра оборудования для 5G, включая технологии радиодоступа, транспортной и опорной сети, а также цифровых платформ на базе 5G.

Дорожная карта развития сетей 5G в России

CNews изучил дорожную карту развития мобильных сетей пятого поколения (5G), подготовленную госкорпорацией «Ростех» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с правительством РФ. Первая версия данного документа была представлена в конце 2019 г.

Тогда предполагалось, что объем затрат на реализацию мероприятий дорожной карты за период до 2024 г. включительно составит 92,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был бы выделить 20 млрд руб., внебюджетные источники — 72,7 млрд руб.

В финальной версии документа объем затрат на реализацию мероприятий дорожной карты будет почти в два раза больше—208,15 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 28,85 млрд руб., внебюджетные источники — 179,3 млрд руб.

Мероприятия дорожной карты

Три наиболее дорогих мероприятия дорожной карты будут финансироваться полностью из внебюджетных источников. 60,8 млрд руб. потребуется для развертывания радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в соответствии с условиями решений ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам) по выделению полос радиочастотного спектра в применимых диапазонах частот.

В России до 2024 г. планируется потратить 208 млрд руб. на развитие сетей 5G

Аналогичную сумму направят на осуществление технологической модернизации опорной сети связи в соответствии с техническими характеристиками радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020, транспортной сети и экосистемы подключенных и планируемых к подключению сервисных платформ.

30,4 млрд руб. потребуется для обеспечения подключения радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 к инфраструктуре транспортных сетей операторов связи в соответствии с потребностями и техническими характеристиками оборудования сети связи стандарта 5G/IMT-2020.

В производство разработанной телекоммуникационной продукции сетей связи 5G/IMT-2020 будет вложено 10,5 млрд руб. Большая часть этой суммы — 9,57 млрд руб. — будет обеспечена внебюджетными источниками, 980 млн руб. выделит федеральный бюджет.

7,4 млрд руб. федеральный бюджет направит на реализацию плана конверсии радиочастотного спектра в диапазонах частот, определенных под использование инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020б и необходимых для ее построения с использованием телекоммуникационного оборудования только российского происхождения.

6 млрд руб. потребуется для разработки продуктов, реализующих сеть радиодоступа, в соответствии с спецификациями 3GPP ((Консорциум по разработке спецификаций мобильной связи) и Open RAN для сетей связи 5G/IMT-2020 и с применением отечественных алгоритмов криптографической защиты информации. Из этой суммы поступления из федерального бюджета составляют 4,3 млрд руб., внебюджетные источники — 1,7 млрд руб.

5,2 млрд руб. потребуется для разработки продуктов, составляющих опорную сеть (ядро мобильной сети, в соответствии с спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-202 должно быть реализовано с применением отечественных алгоритмов криптографической защиты информации). Из этой суммы 4,45 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 720 млн руб. — внебюджетные источники.

3,14 млрд руб. потребуется для доработки решений и оборудования в соответствии с техническими требованиями и замечаниями конечных потребителей по результатам проведения пилотных проектов. Большую часть этой суммы — 2,2 млрд руб. выделят внебюджетные источники, 930 млн руб. направит федеральный бюджет.

3 млрд руб. федеральный бюджет направит на формирование индустриальных полигонов, необходимых для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг с использованием технологий 5G/IMT2020. При этом документ предусматривает, что должен быть обеспечен свободный доступ для компаний-разработчиков и индустриальных потребителей.

2,44 млрд руб. будет направлено на создание структурной единицы для технической и сервисной предпродажной и постпродажной поддержки (маркетинговый анализ, создание каналов продаж, гарантийная поддержка, клиентский колл-центр, команды для обследования и диагностики проблемных ситуаций). Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,49 млрд руб., внебюджетные источники — 940 млн руб.

2,35 млрд руб. из внебюджетных источников будет направлено на оказание мер поддержки, которые включат в себя: создание прототипов решений и предоставление грантов компаниям-разработчикам, а также компаниям, заинтересованным в формировании и внедрении коммерческой версии цифрового решения с использованием технологий 5G/IMT-2020.

2,18 млрд руб. потребуется для проведения исследований перспективных технологий для применения в сетях радиодоступа 5G/IMt-2020 и будущих поколениях связи. Эту сумму примерно поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

2,13 млрд руб. потребуется для проведения исследований перспективных технологий для применения в опорной сети (ядро сети) 5G/IMt-2020 и будущих поколениях связи. Эту сумму также примерно поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.

2,07 млрд руб. будет направлено на проведение опытно-конструкторских работ по разработке продуктов, обеспечивающих функционирование сетей связи в соответствие со спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020.

1,8 млрд руб. из федерального бюджета будут направлены на организацию комплексного проекта по разработке высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020.

1,73 млрд руб. будет затрачено на проведение исследований перспективных технологий для применения в цифровых платформах сети 5G/IMT-2020 и будущих поколениях связи. Из этой суммы 1,08 млрд руб. выделят внебюджетные источники, федеральный бюджет — 650 млн руб.

На создание и функционирование открытой лаборатории с целью разработки и тестирования российского оборудования для мобильных сетей связи пятого поколения (сетей связи 5G) потребуется 1,28 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 960 млн руб., внебюджетные источники — 320 млн руб.

800 млн руб. из внебюджетных источников будет направлено на разработку плана исследований и разработок с его дальнейшей реализацией в области комплексных технологических решений 5G/IMT-2020 и информационной безопасности в мобильных сетях пятого поколения.

400 млн руб. федеральный бюджет направит на формирование технических заданий на разработку продуктов, реализующих сеть радиодоступа, в соответствии со спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи 5G/IMT-2020 с применением отечественных алгоритмов криптографической защиты информации.

Аналогичная сумма — также из федерального бюджета—будет направлена на проведение радиопланирования для создания пилотных зон на приоритетных экспортных рынках по мере достижения договоренностей на поставку оборудования и формирования новых заказов на поставку отечественной продукции за рубеж.

Еще 400 млн руб. будут направлены на подготовительные мероприятия для масштабного сбыта российской продукции на зарубежные рынки (создание проектного офиса, команды сопровождения внедрения, сопровождения эксплуатации на территории заруб.ежных партнеров). Из этой суммы внебюджетные источники выделят 300 млн руб., федеральный бюджет -100 млн руб.

327 млн руб. из федерального бюджета будут направлены на проведение опытно-конструкторских работ по разработке технических решений средств обеспечения ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия) в сетях связи 5G/IMT-2020.

290 млн руб. из федерального бюджета будут потрачены на разработку технологической карты линейки продуктов, составляющей комплексное решение для мобильной сети. В частности, речь идет о базовых станциях сети радиодоступа, опорной сети мобильной сети (ядро), цифровых платформах виртуализации и управления, транспортной сети в соответствии со спецификациями 3GPP для сетей связи 5G/IMT-2020 с применением отечественных алгоритмов криптографической защиты информации.

Участие российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий, обойдется в 265 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 115 млн руб., внебюджетные источники — 150 млн руб.

220 млн руб. федеральный бюджет потратит на проведение пилотных запусков сегментов сети связи стандарта 5G/IMT-2020.

180 млн руб. федеральный бюджет выделит на создание и функционирование демонстрационной зоны разрабатываемого комплексного решения. 160 млн руб. будет потрачено на разработку отечественных криптографических механизмов для платформ с ограниченными ресурсами.

150 млн руб. будет направлено на развертывание цифровых сервисов и решений в режиме опытной эксплуатации, на сбор и анализ информации, связанной с работоспособностью и эффективностью функционирования сервисов, формирование выводов и заключений.

130 млн руб. будут направлены на разработку и регулярную актуализацию стратегии развития комплексного решения для покрытия функциональных и сетевых требований для созданий мобильных сетей связи 6G и другие перспективные направления связи.

Аналогичная сумма будет потрачена на проведение пилотных проектов с использованием отечественной продукции для зарубежных потребителей и определение наиболее перспективных локаций для развертывания пилотных зон за руб.ежом.

Еще 130 млн руб. будут направлены на заключение межправительственных соглашений с целью пилотирования и внедрения комплексного 5G/IMT-2020 решения в сетях зарубежных операторов связи.

90 млн руб. потребуется для проведения радиопланирования городов с населением более 1 млн человек для коммерческого внедрения инфраструктуры мобильных сетей связи стандарта 5G/IMT-2020.

80 млн руб. будет направлено на проведение на регулярной основе маркетингового анализа 5G/IMT-2020 сервисов и услуг на экспортных рынках. Аналогичная сумма будет направлена на заключение контрактов на поставку отечественной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020.

60 млн руб. потребуется для формирования требований к перспективной компонентной базе комплексного решения 5G/IMT-2020. 50 млн руб. планируется направить на регулярный мониторинг и исследование рынка российских и заруб.ежных производственных стартапов в части перспективных технологий для сетей связи будущих поколений.

24 млн руб. потратят на определение состава и объема оборудования, необходимого для создания пилотных зон в городах с населением более 1 млн человек с использованием отечественного оборудования.

20 млн руб. будет потрачено на анализ и оценку необходимых мер поддержки для стимулирования спроса на экспортных рынках. 11 млн руб. будет потрачено на внесение предложений в 3GPP о стандартизации отечественных средств криптографической защиты.



Регуляторные мероприятия

В части регуляторных мер предлагается исключить необходимость проведения платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (РЭС) инфраструктуры сетей связи пятого поколения на территории десяти городов с населением один млн человек и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. Для этого должно быть принято решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) и внесены изменения в постановление Правительства.

Целевые показатели дорожной карты развития сетей 5G

Наименование целевого показателя Единицы измерения Период реализации 2019 год, базовое значение 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год Совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения проценты 0 0 0 0,1% 0,5% 1,8% Более 1,8% Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения млрд рублей 0 0 0 0,19 3,80 19,50 Более 19,50 Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий мобильных сетей связи пятого поколения Единицы, количество баззовых станций 0 0 0 Не менее 100 2 000 10 000 0 Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения млрд рублей 0 0,1 3,4 8,4 4,5 5,2 Более 5,2 Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения млрд рублей 0 0 1,5 5,0 2,4 0 0 Источник: «Ростех» и «Ростелеком» Перейти к полной таблице "}

Документ предполагает, что правила оптового рынка электрической энергии и мощности нужно дополнить порядком получения телекоммуникационными компаниями, в том числе использующими для внедрения сетей связи пятого поколения только телекоммуникационное оборудование российского происхождения, статуса субъекта оптового рынка электроэнергии.

Мероприятия дорожной карты развития сетей 5G и объемы их финансирования

Мероприятия дорожной карты по развитие сетей 5G в России Общий объем финансирования за 2020-24 гг, млн руб Объем финансирования за 2020-24 гг из федерального бюджета, млн руб Объем финансирования из внебюджетных источников, млн руб Общий объем финансирования за 2020 г, млн руб Общий объем финансирования за 2021 г, млн руб Общий объем финансирования за 2022 г, млн руб Общий объем финансирования за 2023 г, млн руб Общий объем финансирования за 2024 г, млн руб Развертывание радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020 в соответствии с условиями решений ГКРЧ по выделению полос радиочастотного спектра в применимых диапазонах частот 60 800 0 60 800 0 0 0 26 000 34 800 Осуществление технологической модернизации опорной сети связи в соответствии с техническими характеристиками радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020, транспортной сетью и экосистемой подключенных/планируемых к подключению сервисных платформ 60 800 0 60 800 0 0 0 26 000 34 800 Обеспечение подключения радиоподсистемы инфраструктуры сетей связи стандарта 5G/IMT-2020к инфраструктуре транспортных сетей операторов связи, обеспечивающей высокую пропускную способность и минимальную задержку сигнала в соответствии с потребностями и техническими характеристиками оборудования сети связи стандарта 5G/IMT-2020 30 400 0 30 400 0 0 0 13 000 17 400 Производство разработанной телекоммуникационной продукции сетей связи 5G/IMT-2020 10 552 978 9 574 0 0 383 9 200 969 Реализация мероприятий Плана конверсии радиочастотного спектра в диапазонах частот, определённых под использование инфраструктурой сетей связи 5G/IMT-2020, необходимых для ее построения с использованием телекоммуникационного оборудования только российского происхождения, и Перечня работ, планируемых к выполнению в соответствующем году, принятие решений, необходимых в целях их исполнения, выполнение мониторинга исполнения мероприятий и работ. 7 393 7 393 0 0 504 3 529 1 747 1 613 Источник: «Ростех» и «Ростелеком» Перейти к полной таблице "}

Должна быть упрощена процедура получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (форма Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов (форма Р2), в том числе для инфраструктуры связи пятого поколения на базе телекоммуникационного оборудования только российского происхождения. Также должен быть осуществлен переход от разрешительного порядка размещения и ввода в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов к уведомительному. Действующие санитарно-эпидемиологических правила и нормативы, включая значения предельно допустимого уровня действующего параметра по радиоизлучению передающих радиотехнических объектов — 10 мкВТ/см кВ, должны быть пересмотрены в сторону его увеличения и гармонизации с европейскими нормативами.

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Должны быть уточнены требования к нормам при строительстве автомобильных и железных дорог федерального значения в части формирования необходимой инфраструктуры систем электропитания и линий связи в полосе отвода. Целью является обеспечение доступа к электроэнергии и строительство подъездных дорог к радиоэлектронным средствам, использующимся для создания инфраструктуры мобильных сетей связи, в том числе сетей связи пятого поколения на базе телекоммуникационного оборудования только российского происхождения.

Должен быть упрощен доступ операторов связи к объектам инфраструктуры государственной и муниципальной собственности и многоквартирных жилых домам для размещения и эксплуатации сетей связи отечественного производства, включая подключение к электросетям. Для этого должны быть установлены принципы доступа и определения размера арендной платы при предоставлении имущества, находящегося в государственной и монопольной собственности организациям связи для осуществления строительства, эксплуатации, размещения сетей связи или сооружений. Также следует упростить порядок подключения к электрическим сетями маломощных и неэнергоемких средств связи при создании сетей связи в многоквартирных жилых домах, в том числе предусмотрев возможность подключения оборудования связи к коллективному прибору учета. Кроме того, должен быть создан центр компетенций по развитию рынка цифровых сервисов и решений с использованием технологий 5G/IMT-2020б обеспечивающий координацию деятельности институтов развития в части выработки мер поддержки проектов, определения критериев и порядка отбора проектов, решения задачи управления портфелем коммерчески успешных сервисов, включая заключения соглашений с заинтересованными организациями и органами власти субъектов РФ, в также обеспечения развития необходимых компетенций и осуществления «бесшовного» транзита проектов между операторами субсидий и институтами развития.

Приоритетные технологии

В рамках дорожной карты выделено четыре приоритетных технологии. На разработку технологий в сфере радиодоступа будет потрачено 10,3 млрд руб. Речь идет о линейке продуктов, комплексно реализующих сеть радиодоступа мобильных сетей связи 5G/IMT-2020. Эта линейка продукции должна соответствовать техническим характеристикам, соответствующим спецификациям 3GPP для мобильных сетей связи в части 5G RAN.

Количество одновременно подключенных eMBB (режим сверхширокополосной передачи данных) абонентов на одну радиосоту должно составлять не менее 400, чувствительность приемника базовой радиостанции в режиме SISO (использование одной антенны как в передатчике, так и в приемнике)– не более 110, а эффективная излучаемая мощность передатчика базовой радиостанции—34 dbm.

В том числе будут разработаны отдельностоящие антенные системы MIMO в диапазоне 1 ГГц, отдельностоящие антенные системы MIMO в диапазоне от 1 до 6 ГГц, совмещаемые с RU (отдельностоящие приемопередающие блоки базовых станций) антенные системы MIMO в диапазоне более 6 Ггц, центральный блок базовой станции (CU), выносной блок базовой станции (DU), отдельностоящие приемопередающие блоки базовых станций (RU) в диапазоне до 6 Ггц совмещенные с антенными системами приемопередающие блоки базовых станций (RU) в диапазоне более 6 Ггц в режиме TDD.

К 2024 г. объем мирового рынка в данной сфере составит 1,08 трлн руб., объем российского рынка — 19,5 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешний рынках — 2,4 млрд руб., объем продаж российских компаний на внутренних рынках — 19,5 млрд руб.

Другой приоритетной технологией является опорная сеть (ядро мобильной сети). На соответствующие разработки будет потрачено 1,85 млрд руб. В том числе будут разработаны следующие сетевые функции: AMF, SEAF, SMF, AMF, SEAF, SME, UPF, AMSF, BSF, UPD, SMSE, BSE, CHF, LMF, AUSE, CHF, LMF, AUSF, ARPF, SIDF, UDM, ARPF, SIDF, UDM, PCF, 5G-EIR, UCMF, PCF, 5G-EIR, UCMF, UDR, UDSF, NRSF, UDR, UDSF, NRF, SCP, NWDAF, NSSF, SEPP, N31WF, TNGF, SEPP, N31WE, TNGF, W-AGE, NEF, W-AGF и NEF.

Данная линейка продукции должна соответствовать техническим характеристикам соответствующих спецификациям 3GPP для мобильных сетей связи в части 5GC. Количество одновременно подключенных абонентов к одному экземпляру сетевой функции (AMF, SMF, UPF, UDM, PCF) должно быть 10 млн. Количество одновременно обрабатываемых запросов одним экземпляром сетевой функции (AMF, SMF, UPF, UDM, PCF, UDR) должно составлять 10 тыс запросов /сек, скорость обработка абонентского трафика одним экземпляром сетевой функции (EPF) — 5 террабит/с, количество хранимых профилей абонентов в одном экземпляре сетевой функции (UDM, PCF, UDR) — 200 млн штук.

Объем мирового рынка в данной сфере к 2024 г. составит 129,7 млрд руб., объем российского рынка — 732 млн руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке—171 млн руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке—732 млн руб.

На разработки в сфере цифровых платформ будет потрачено 1 млрд руб. Речь идет о линейке продуктов, комплексно реализующих цифровые платформы в мобильных сетях связи 5G. Эта линейка продукции должна соответствовать техническим характеристикам спецификаций 3GPP для мобильных сетей связи в части MEC и систем управления. Платформа MEC должна быть реализована в соответствии со стандартами ETSI, NFV, MANO и 3GPP. Должны поддерживаться стандартные интерфейсы управления и конфигурации для транспортных распределенных сетей передачи данных.

Предполагается разработать модули управления и мониторинга радиосети, модули управления и мониторинга опорной сети, модули управления и мониторинга транспортной сети, включая магистральные сети и сети ЦОД (центры обработки данных), модули управления мониторинга средств виртуализации и оркестрации, программную платформу управления виртуализацией (VIM), программную платформу оркестрации и конфигурации виртуальных функций и облачных сервисов (VNFM + NFVO).

Объем мирового рынка к 2024 г. в данной области составит 1221,9 млрд руб., объем российского рынка — 9,5 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — 11 млн руб.,, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — 9,5 млрд руб.

Кроме того, запланированы разработки в сфере транспортных сетей. Речь идет о программно-аппаратном комплексе, реализующем транспортную распределенную сеть передачи данных операторского класса. Запланирована разработка оборудования xWDM (OTN/Ethernet) уровня доступа (для соединения приемо-передающих блоков RU и блоков базовых станций DU), оборудовании xWDM (OTN/Ethernet) уровня агрегации (для соединения блоков базовых станций DU и CU) и оборудовании DWDM (OTN) магистрального уровня.

Объем мирового рынка в данной сфере к 2024 г. составит 87,7 млрд руб., объем российского рынка — 6,8 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — 600 млн руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — 6,8 млрд руб.

В дорожной карте также говорится о трех основных сервисах сетей 5G. Первый сервис — сверхширокополосная передача данных (eMBB) — предоставит возможности мобильного доступа к сети интернет на сверхвысоких скоростях. Это позволит обеспечивать достаточную скорость передачи данных для осуществления трансляции видеопотоков в ультравысоком качестве, использования тонких клиентов, облачного «гейминга» и прочих цифровых продуктов посредством сетей пятого поколения. Скорость передачи данных на абонентских устройствах будет достигать значений от 100 до 30 Мбит/с с пиковыми значениями до 10 гбит/с.

Объем мирового рынка в данной сфере к 2024 составит 75,8 млрд руб. объем российского рынка — 30 млрд руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — 30 млрд руб.

Другой сервис—сверхнадежная связь с низкими задержками (URLLC)— необходим для внедрения отраслевых решений, требующих высокую скорость реакции и принятия решения, в частности, в области организации управления беспилотным транспортом, использования датчиков и сенсоров в управлении и автоматизации промышленных объектов и интеграции решений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности. Задержка передачи данных должна составлять до 1 мс.

Объем мирового рынка в данной сфере к 2024 г. составит 19,1 млрд руб., объем российского рынка — 2 млрд руб., , Третий сервис — массовые межмашинные связи (mMTC). Использование этого сервиса позволит обеспечить функционирование устройств интернета вещей в сетях пятого поколения. Ожидаемая плотность сети будет достигать значений до 1 млн устройств на 1 кв. м.

Объем мирового рынка к 2024 г. составит 4,8 млрд руб., объем российского рынка — 900 млн руб.



Целевые показатели

По прогнозам авторов дорожной карты, к 2024 г. совокупная доля российских компаний на мировом рынке решений на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения составит 1,8 %. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке решений на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения составит 19,5 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения, составит 21,6 млрд руб. Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий мобильных сетей связи пятого поколения, составит 8,9 млрд руб. В том числе на опытно-конструкторские работы будет затрачено 4 млрд руб.

Планы на будущее

К 2024 г. российскими физическими и юридическими лицами по процедуре РСТ будет зарегистрировано 22 патента по соответствующим отраслевым рубрикаторам, говорится в документе. К 2030 г. Россия займет пятое место в международных рейтингах по соответствующему направлению развития технологий (место России в интегральном рейтинге по источникам научных публикаций, патентов и инвестиций) стран по развитию высокотехнологичного направления. Сейчас у России 14-ое место.

Уровень готовности (УГТ) отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, соответствующих актуальным релизам стандарта 3GPP сетей связи 5G/IMT-2020, к 2030 г. составит максимально возможный девятый (сейчас УГТ находится на минимальном уровне — «1»).

В 2021 г. будет принято решение ГКРЧ о выделении отдельных участков полос радиочастот для создания пилотных зон сетей связи 5G/IMT-2020. К 2022 г. пилотные зоны сетей связи 5G/IMT-2020 с приоритетным использованием отечественного оборудования будут развернуты в 3-5 городах числом жителей не менее 1 млн человек. К этому периоду будут разработано одно требование по информационной безопасности разрабатываемых решений (по направлениям сеть радиодоступа, опорная сеть, цифровые платформы).

К 2030 г. в не менее чем 15 городах с населением не менее 1 млн человек будут развернуты сети связи 5G/IMT-2020 с использованием отечественного оборудования. Доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей связи в России к этому моменту составит 70%.

Для использования в ключевых отраслях экономики на базе сетей 5G/IMT-2020 будет разработано 50 коммерческих сервисов. Также на базе сетей 5G/IMT-2020 будет создано 8 цифровых платформ (в том числе реализация сервисов в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечений).

Будет осуществлено не менее пяти коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) в рамках развертывания сетей связи 5G/IMT-2022. Будет произведено 400 тыс. базовых станций для создания мобильных сетей связи 5G/IMT-2020 (первые 100 опытных образцов базовых станций в целях пилотирования будут готовы в 2022 г).

Общее количество eMBB абонентов в сетях 5G/IMT-2020 в России составит 50 млн к 2030 г. К этому моменту объем капитальных вложений в строительство сетей связи 5G/IMT-2020 на территории России составит 241,3 млрд руб.

Объем средств, полученных за счет закупки операторами связи инфраструктурного оборудования для создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020 на территории России, составит 50 млрд руб. При этом 52 млрд руб. будут получены за счет экспорта инфраструктурного оборудования для создания и развития сетей связи 5G/IMT-2020.

Объем бюджетных средств, направленных на поддержку разработки отечественных решений сетей 5G/IMT-2020 за счет целевых субсидий, до 2024 г. составит 21,46 млрд руб. Аналогичный объем средств будет направлен из внебюджетных источников.

К 2030 г. доля оборудования отечественного производства в инфраструктуре сетей связи операторов в странах, с которыми заключены межгосударственные соглашения о партнерстве, составит 40%. На базе ведущих вузов, образовательных центров и операторов связи будет создано шесть лабораторий в целях пилотирования технологии 5G/IMT-2020.

К 2024 г. две тысячи проектов, использующих технологию 5G/IMT-2020, будут включены в «воронку» отбора для предоставления поддержки (в том числе участия в акселерационных программах, инкубаторах и т.д.). При этом будет создана инновационная инфраструктура (в том числе запущены акселерационные программы, созданы инкубаторы и т.д.), позволившие сформировать «воронку» отраслевых проектов для реализации сервисов на базе высокотехнологичного направления 5G/IMT-2020.

К 2022 г. будет создан один индустриальный полигон для проведения прикладных исследований, испытаний цифровых сервисов и услуг с использованием технологий 5G. Объем инвестиций в проекты по созданию сервисов в ключевых отраслях экономики (городское хозяйство, промышленность, логистика и др.), критичных к особенностям сетей 5G/IMT-202 (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность населения) составит 12,6 млрд руб.

К 2021 г. будут разработаны технические требования к продуктам, реализующим сеть радиодоступа, в соответствие со спецификациями 3GPP и Open RAN для сетей связи 5G/IMT-2020 с применением отечественных алгоритмов криптографической защиты информации.

К 2023 г. будет проведено четыре ОКР по разработке оборудования для строительства сетей 5G в соответствии с международными спецификациями 3GPP. К этому же моменту будет осуществлено две пилотных поставки российской продукции в адрес операторам мобильной связи для пилотной зоны сети связи 5G/IMT-2020. Уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства к 2024 г. составит 40%.