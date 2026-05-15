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WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны
DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — технология передачи большого числа оптических каналов по дному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи. Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счёт передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы, установленные на линии, распределяют сигналы по нужным каналам, усиливают их на протяжённых участках и обеспечивают быструю и стабильную передачу данных.
СОБЫТИЯ
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|15.05.2026
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«РТК-Сервис» продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%
«РТК-Сервис» выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интег
|23.04.2026
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DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком»
Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком
|22.04.2026
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«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети
«Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили об успешном з
|25.12.2025
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«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов
м» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводилис
|27.11.2025
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«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE
«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтерна
|24.11.2025
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Sitronics Group наращивает темпы реализации проекта по строительству и модернизации DWDM-сетей в разных регионах страны
турный проект по строительству и модернизации магистральных сетей связи с использованием технологии DWDM. Это позволяет многократно увеличивать емкость существующих оптоволоконных линий без нео
|17.10.2025
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«ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8»
лдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизова
|07.08.2025
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«МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети
пустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с. Это первый
|24.04.2025
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Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8»
й производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» заверш
|19.03.2025
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В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское
щение в телекоме Российские операторы связи приступили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента
|14.03.2025
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Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений
и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях в 400GE в два линейных сигна
|19.02.2025
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«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае
ла в себя переход на новую оптическую трассу на участке Анапа-Новороссийск, организацию транзитного DWDM-узла в поселке Верхнебаканский, а также реконфигурацию узла в селе Юровка. В результате
|04.12.2024
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Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением
еления ключей (КРК) на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) со спектральным уплотнением каналов (DWDM). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Зафиксирована корректная работа систе
|12.11.2024
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N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN
N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N
|20.08.2024
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Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт»
Инженеры «РТК-Сервис» прошли сертификацию для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» российского производства НТО «ИРЭ-Полюс». Об этом CNews сообщил
|30.11.2023
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Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком»
га. Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государс
|09.08.2023
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«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»
ются каналообразующие блоки, которые позволяют увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). Об этом представители «Ростелекома» сообщил CNews. Пока компания заменила оборудование
|09.08.2023
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С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров
Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта. Об эт
|04.07.2022
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OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks
OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче
|30.06.2021
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«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе
«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро
|12.04.2021
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Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов
awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес
|14.11.2019
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«Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360
ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD
|29.03.2017
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«Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM)
бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн
|29.06.2016
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2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве
чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.
|02.06.2016
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6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»
Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
|13.04.2016
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Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с
Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<
|28.03.2016
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На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд
ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
|01.03.2016
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Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM
Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне
|29.10.2015
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Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON
Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель решений TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Networks) новыми продуктам
|19.10.2015
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В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»
оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей
|07.10.2015
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Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G
ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.
|27.04.2015
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В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM
«Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман
|02.07.2014
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Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей
аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения
|02.06.2014
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«Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical
Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для
|02.06.2014
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«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U
ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был
|18.04.2014
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Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI
, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети
|17.04.2014
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Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM
Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле
|15.04.2014
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Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости
х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около
|17.02.2014
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Zelax пополнил линейку оборудования CWDM
0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му
|19.11.2013
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Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»
о» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; D
WDM и организации, системы, технологии, персоны:
|Трещиков Владимир 18 15
|Слизень Виталий 244 11
|Кононенко Андрей 12 7
|Марченко Константин 7 7
|Осеевский Михаил 350 7
|Угорелов Андрей 7 6
|Фрадков Михаил 161 6
|Поздняков Павел 20 6
|Калугин Сергей 169 6
|Тихонов Александр 69 5
|Иванников Дмитрий 44 5
|Онянов Сергей 14 5
|Ратушный Александр 6 5
|Гапонцев Валентин 13 5
|Chua Christian - Чуа Кристиан 7 5
|Кастрыкин Александр 8 5
|Fallon Tom - Фэллон Том 8 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Сапунов Алексей 38 4
|Крючкова Наталия 20 4
|Фролов Алексей 26 4
|Кореш Виктор 83 4
|Липатов Сергей 34 4
|Ерохин Дмитрий 20 4
|Столяров Михаил 8 4
|Wang Jack - Ван Джек 6 4
|Шпак Василий 279 3
|Ганза Денис 4 3
|Зайцев Павел 48 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
|Леонов Андрей 8 3
|Колпаков Антон 57 3
|Приданцев Сергей 149 3
|Лысаков Сергей 7 3
|Пашкевич Владимир 22 3
|Зима Иван 22 3
|Наумов Сергей 42 3
|Савчук Константин 8 3
|Путин Владимир 3454 3
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