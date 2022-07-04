WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны

OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче

«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе «Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро

Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес

«Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360 ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD

«Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM) бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн

2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.

6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг

Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<

На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг

Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне

«Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015 я безопасность» свой доклад «Построение защищённых высокоскоростных сетей связи на базе российского DWDM-оборудования «Волга» представит заместитель генерального директора Константин Марченко.

В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей

Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.

В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM «Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман

MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver интерфейсов: «Серые» интерфейсы для использования в отдельных линиях на коротких дистанциях; Metro DWDM, использующие 4 длины волны DWDM (4X25Гбит/с), применяются для передачи 100G пото

«Ростелеком» объявил о планах закупки российского телеком-оборудования л, что в его инвестиционном бюджете в 2015 г. около 30 % оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит р

Треть закупаемого «Ростелекомом» объема оборудования в 2015 г. составит оборудование отечественного производства Около 30% целевого объема закупаемого оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит в

Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения

«Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для

«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был

Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI , провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети

Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле

Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около

Zelax пополнил линейку оборудования CWDM 0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му

Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково» о» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; D

Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах в России на оборудовании WDM, тогда как до 2012 г. магистральные сети строились на базе технологии DWDM с пропускной способность 10 и 40 Гбит/с. Тендер на поставку оборудования WDM выиграли ко

Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора количества усилителей на линии». Система управления поддерживает предыдущее поколение отечественных DWDM-систем, что позволяет осуществлять контроль над сетями 1G, 2,5G, 10G и 40G. «На испытани

Huawei представила сеть WDM 40T со сверхбольшой емкостью Компания Huawei представила первый вариант системы 40T с мультиплексированием по длине волны (WDM). Система поддерживает одновременную передачу 20 оптических каналов в С-диапазоне со скор

«Ростелеком» запускает DWDM сеть в Хабаровске Хабаровский филиал «Ростелекома» приступил к работам по запуску DWDM сети в краевой столице. Новая сеть позволит расширить пропускные характеристики уже существующих в городе оптических линий связи. В рамках проекта «Ростелеком» в Хабаровске уже установил с

Huawei совместно с TIM построила первую в мире сеть 100G WDM на базе оптоволокна G.653 о проекта с бразильским оператором TIM, в области строительства первой в мире когерентной сети 100G WDM на базе оптического волокна G.653. Это одна из первых сетей 100G WDM в Латинской А

«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях . Передача данных осуществляется на стабилизированной длине волны в соответствии с частотной сеткой DWDM. Перестраиваемый по длине волны лазер позволяет организовывать в C-диапазоне до 88 DW

Huawei представила прототип системы WDM с самой высокой эффективностью использования спектра Компания Huawei представила прототип системы WDM, который является усовершенствованной версией коммерческого оборудования с фиксированным

В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили в компании. Максимальная емкость 80 канальной DWDM системы составляет 8 Тбит/с. Сегодня системы такого класса широко востребованы «Ростелекомом» и другими крупными

Huawei представила прототип системы магистральной передачи 400G DWDM Компания Huawei объявила о создании первой в мире системы магистральной передачи 400G DWDM с самой большой в отрасли пропускной способностью. Система 400G DWDM обеспечивает

CERNET и Huawei развернут крупнейшую в мире сеть WDM 100G Компания Huawei выиграла тендер на строительство сети WDM 100G для проекта 211 (фаза 3) CERNET (China Education and Research Network – образователь

«Энвижн Груп» модернизировала транспортную сеть «Ростелекома» в Приволжском федеральном округе тов транспортной внутризоновой сети с использованием оборудования спектрального уплотнения каналов (DWDM) для макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном

Huawei и «Ростелеком» протестировали DWDM-оборудование для передачи данных по оптическим каналам 100G i совместно с «Ростелекомом» в период с 12 по 14 сентября 2011 г. провели первые в России испытания DWDM-оборудования для передачи данных по оптическим каналам 100G на базе когерентной технолог

«Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области в Усть-Илимском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Аларском, Саянском, Куйтунском, Ангшарском и Усольском районах Иркутской области. На сегодняшний день новое оборудование DWDM уже введено в эксплуатацию во всех указанных районах. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическо

Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей льных и облачных сервисов. Решение DTN-X специально создано для интеграции коммутации и транспорта (DWDM) без потери производительности, говорится в сообщении Infinera. Архитектура DTN-X объеди