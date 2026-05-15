WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны

«РТК-Сервис» продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30% «РТК-Сервис» выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интег

DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком» Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком

«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети «Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили об успешном з

«Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов м» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводилис

«Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE «Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтерна

Sitronics Group наращивает темпы реализации проекта по строительству и модернизации DWDM-сетей в разных регионах страны турный проект по строительству и модернизации магистральных сетей связи с использованием технологии DWDM. Это позволяет многократно увеличивать емкость существующих оптоволоконных линий без нео

«ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8» лдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизова

«МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети пустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с. Это первый

Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8» й производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» заверш

В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское щение в телекоме Российские операторы связи приступили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента

Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях в 400GE в два линейных сигна

«РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае ла в себя переход на новую оптическую трассу на участке Анапа-Новороссийск, организацию транзитного DWDM-узла в поселке Верхнебаканский, а также реконфигурацию узла в селе Юровка. В результате

Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением еления ключей (КРК) на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) со спектральным уплотнением каналов (DWDM). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Зафиксирована корректная работа систе

N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N

Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» Инженеры «РТК-Сервис» прошли сертификацию для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» российского производства НТО «ИРЭ-Полюс». Об этом CNews сообщил

Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» га. Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государс

«Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» ются каналообразующие блоки, которые позволяют увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). Об этом представители «Ростелекома» сообщил CNews. Пока компания заменила оборудование

С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта. Об эт

OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче

«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе «Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро

Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес

«Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360 ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD

«Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM) бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн

2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.

6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг

Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<

На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг

Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне

Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель решений TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Networks) новыми продуктам

В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8» оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей

Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.

В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM «Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман

Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения

«Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для

«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был

Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI , провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети

Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле

Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около

Zelax пополнил линейку оборудования CWDM 0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му