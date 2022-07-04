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WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны


DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи.


04.07.2022 OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks

OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе

«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов

awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес
14.11.2019 «Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360

ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD
29.03.2017 «Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM)

бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн
29.06.2016 2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве

чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.

02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»

Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с

Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд

ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
01.03.2016 Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM

Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне
03.11.2015 «Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015

я безопасность» свой доклад «Построение защищённых высокоскоростных сетей связи на базе российского DWDM-оборудования «Волга» представит заместитель генерального директора Константин Марченко.

19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»

оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей
07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G

ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.
27.04.2015 В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM

«Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман
24.02.2015 MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver

интерфейсов: «Серые» интерфейсы для использования в отдельных линиях на коротких дистанциях; Metro DWDM, использующие 4 длины волны DWDM (4X25Гбит/с), применяются для передачи 100G пото
07.08.2014 «Ростелеком» объявил о планах закупки российского телеком-оборудования

л, что в его инвестиционном бюджете в 2015 г. около 30 % оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит р
07.08.2014 Треть закупаемого «Ростелекомом» объема оборудования в 2015 г. составит оборудование отечественного производства

Около 30% целевого объема закупаемого оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит в
02.07.2014 Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей

аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения
02.06.2014 «Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical

Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U

ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был
18.04.2014 Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI

, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети
17.04.2014 Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM

Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле
15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости

х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около

17.02.2014 Zelax пополнил линейку оборудования CWDM

0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му
19.11.2013 Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»

о» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; D
09.08.2013 Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах

в России на оборудовании WDM, тогда как до 2012 г. магистральные сети строились на базе технологии DWDM с пропускной способность 10 и 40 Гбит/с. Тендер на поставку оборудования WDM выиграли ко
08.08.2013 Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора

количества усилителей на линии». Система управления поддерживает предыдущее поколение отечественных DWDM-систем, что позволяет осуществлять контроль над сетями 1G, 2,5G, 10G и 40G. «На испытани
25.03.2013 Huawei представила сеть WDM 40T со сверхбольшой емкостью

Компания Huawei представила первый вариант системы 40T с мультиплексированием по длине волны (WDM). Система поддерживает одновременную передачу 20 оптических каналов в С-диапазоне со скор
12.03.2013 «Ростелеком» запускает DWDM сеть в Хабаровске

Хабаровский филиал «Ростелекома» приступил к работам по запуску DWDM сети в краевой столице. Новая сеть позволит расширить пропускные характеристики уже существующих в городе оптических линий связи. В рамках проекта «Ростелеком» в Хабаровске уже установил с
11.02.2013 Huawei совместно с TIM построила первую в мире сеть 100G WDM на базе оптоволокна G.653

о проекта с бразильским оператором TIM, в области строительства первой в мире когерентной сети 100G WDM на базе оптического волокна G.653. Это одна из первых сетей 100G WDM в Латинской А
16.01.2013 «Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях

. Передача данных осуществляется на стабилизированной длине волны в соответствии с частотной сеткой DWDM. Перестраиваемый по длине волны лазер позволяет организовывать в C-диапазоне до 88 DW
22.05.2012 Huawei представила прототип системы WDM с самой высокой эффективностью использования спектра

Компания Huawei представила прототип системы WDM, который является усовершенствованной версией коммерческого оборудования с фиксированным

12.05.2012 В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с

Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили в компании. Максимальная емкость 80 канальной DWDM системы составляет 8 Тбит/с. Сегодня системы такого класса широко востребованы «Ростелекомом» и другими крупными
14.03.2012 Huawei представила прототип системы магистральной передачи 400G DWDM

Компания Huawei объявила о создании первой в мире системы магистральной передачи 400G DWDM с самой большой в отрасли пропускной способностью. Система 400G DWDM обеспечивает
24.02.2012 CERNET и Huawei развернут крупнейшую в мире сеть WDM 100G

Компания Huawei выиграла тендер на строительство сети WDM 100G для проекта 211 (фаза 3) CERNET (China Education and Research Network – образователь
27.12.2011 «Энвижн Груп» модернизировала транспортную сеть «Ростелекома» в Приволжском федеральном округе

тов транспортной внутризоновой сети с использованием оборудования спектрального уплотнения каналов (DWDM) для макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном

12.10.2011 Huawei и «Ростелеком» протестировали DWDM-оборудование для передачи данных по оптическим каналам 100G

i совместно с «Ростелекомом» в период с 12 по 14 сентября 2011 г. провели первые в России испытания DWDM-оборудования для передачи данных по оптическим каналам 100G на базе когерентной технолог
07.10.2011 «Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области

в Усть-Илимском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Аларском, Саянском, Куйтунском, Ангшарском и Усольском районах Иркутской области. На сегодняшний день новое оборудование DWDM уже введено в эксплуатацию во всех указанных районах. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическо
28.09.2011 Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей

льных и облачных сервисов. Решение DTN-X специально создано для интеграции коммутации и транспорта (DWDM) без потери производительности, говорится в сообщении Infinera. Архитектура DTN-X объеди
23.06.2011 Huawei поставит решения DWDM для строительства национальной оптической сети TDC

оительство национальной сети оптической передачи, охватывающей всю Европу, с использованием решений DWDM (мультиплексирование по длине волны высокой плотности) Huawei. Оптимизированная транспор

Публикаций - 817, упоминаний - 1257

WDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10342 119
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 119
Huawei 3595 77
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 74
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1945 63
Cisco Systems 4942 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9945 44
Т8 НТЦ 72 40
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 40
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 34
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8197 27
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 26
Huawei Technologies 394 23
Siemens AG - Siemens Group 2557 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7267 20
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 20
Telia Company - TeliaSonera 1023 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 18
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1508 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 16
Ciena 202 16
Deutsche Telekom 910 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 15
Infinera 35 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 15
Ростелеком - Связьинвест 1704 15
BQ - Bright & Quick - Новая линия 361 14
Qtech - Кьютэк 143 14
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 20 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1378 13
Раском - Rascom 44 12
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 12
5nine Software 1845 12
Intel Corporation 11766 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 902 11
NTT Com - NTT Communications 86 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 11
China Telecom - Чайна Телеком 252 10
РЖД - Российские железные дороги 1680 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6137 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 10
Россети Ленэнерго 2404 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 48 8
Газпром ПАО 1190 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 5
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 100 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 37 2
НСПК - Национальная система платежных карт 646 2
Евросеть 1402 2
UDR Inc 9 2
Dixis - Диксис 360 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 279 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 349 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 2
ЕС-лизинг 21 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 2
101Hotels.com 715 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 25 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 2
ВТБ - ВТБ24 661 1
ГПБ - Газпромбанк 969 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 1
Роснефть НК - нефтяная компания 489 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 274 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 256 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 348 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 454 1
Русагро Группа Компаний 212 1
Ланрусинвест Промышленная группа 7 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2439 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2009 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3112 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 707 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2540 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1635 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 9 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2478 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 134 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1235 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1563 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 907 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 2
Правительство Москвы 2099 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1077 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 251 2
Президент Российской Федерации 3848 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3087 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 45 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 16 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 18
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 27 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
4CIO 741 2
Электрокабель 8 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
Демократическая политическая партия США 118 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10014 520
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4288 345
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12720 342
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18423 253
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55683 218
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3564 154
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 150
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 144
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2089 136
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3533 126
Пропускная способность - Bandwidth 1621 112
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4964 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9814 80
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7640 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22769 73
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8832 72
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6164 70
Сеть передачи данных - Data transmission network 3437 69
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 570 62
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 292 61
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 925 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25908 55
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11266 54
Optical Access 71 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26626 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13417 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9552 42
STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 91 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12967 38
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 801 36
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7033 34
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 107 34
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2554 34
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 83 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18135 33
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8025 33
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 319 33
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3182 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9341 30
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 369 29
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 92
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 67
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 75 54
Microsoft Windows 2000 12856 46
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 44
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 15
Age of Kings 3460 14
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 16 12
Apple iPhone 6 6299 12
Linux OS 8595 12
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 9
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 16 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 532 7
Infinera DTN 13 7
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 7
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 6
Microsoft Windows 14727 6
Huawei 100G 6 5
Microsoft Windows BitLocker 1295 5
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 5
Microsoft Skype 1998 5
МТС ВОЛС 18 5
1С:ERP Управление предприятием 369 4
ТТК DWDM-сеть 4 4
9-мм пистолет Макарова 48 4
Nokia Alcatel-Lucent Metro Span 6 4
Huawei WDM 7 4
Nokia Broadband Fronthaul 19 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 346 4
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 5 4
ТТК IP-MPLS-сеть 34 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 815 4
БКС - Балтийская кабельная система 6 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2978 3
Nokia Alcatel-Lucent HLN - High Leverage Network 3 3
Nokia Alcatel-Lucent PSS - Photonic Service Switch 6 3
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 16 3
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 70 3
Трещиков Владимир 14 12
Слизень Виталий 242 11
Фрадков Михаил 159 6
Калугин Сергей 168 6
Поздняков Павел 19 6
Тихонов Александр 66 5
Иванников Дмитрий 41 5
Рейман Леонид 1033 5
Ерохин Дмитрий 20 4
Липатов Сергей 34 4
Столяров Михаил 7 4
Кореш Виктор 81 4
Wang Jack - Ван Джек 6 4
Лысаков Сергей 7 3
Зайцев Павел 45 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
Приданцев Сергей 144 3
Кравцов Роман 81 3
Ушацкий Андрей 104 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
Пашкевич Владимир 22 3
Колпаков Антон 57 3
Цейтлин Александр 13 2
Мельхорн Кай-Уве 24 2
Терещиков Владимир 2 2
Филимонов Сергей 46 2
Климовский Олег 2 2
Путин Владимир 2826 2
Жарый Галина 2 2
Филиппов Владимир 29 2
Блинов Михаил 73 2
Солонин Виталий 89 2
Брюквин Юрий 291 2
Павлов Андрей 37 2
Носов Константин 16 2
Кудрявцев Артем 26 2
Закрепин Евгений 56 2
Рокотян Алексей 8 2
Фишкин Сергей 7 2
Есекеев Куанышбек 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 127190 340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 165
Европа 21537 120
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15655 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 53
Азия - Азиатский регион 5180 53
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2391 45
Япония 13041 41
Германия - Федеративная Республика 12206 37
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 33
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1325 33
Украина 7394 31
Россия - СФО - Новосибирск 3827 28
Россия - УФО - Екатеринбург 3430 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2608 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6565 25
Финляндия - Финляндская Республика 3503 24
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1450 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2681 23
Франция - Французская Республика 7632 23
Казахстан - Республика 5095 22
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1316 20
Швеция - Стокгольм 383 18
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 437 18
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1756 18
Южная Корея - Республика 6358 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13096 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1027 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1661 17
Швеция - Королевство 3549 16
Россия - Сибирь 2178 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1895 16
Ближний Восток 2704 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2427 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 735 14
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 777 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1018 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15725 141
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43238 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43337 52
Металлы - Медь - Copper 759 44
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 631 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25143 39
Аренда 2175 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4520 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6311 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14476 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9049 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11170 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4101 23
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3552 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5396 19
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1966 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7001 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4604 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4630 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9627 15
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 15
Абонентская база - Абонентская плата 5347 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21371 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4365 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1939 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3342 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5232 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5885 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11256 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 1080 10
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1313 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2014 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2650 9
Энергетика - Energy - Energetically 4560 9
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 833 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3288 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6099 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1218 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1718 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1940 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11044 17
Total Telecom 613 5
9to5Mac 150 4
9to5Google 87 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
Newsbytes News Network 379 2
e4 Engineering 107 2
NBC News 178 2
91Mobiles 1740 2
Optics 141 2
ComNews - Медиа-бизнес 97 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 2
N+1 - Издание 140 2
Прайм - Агентство экономической информации 860 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 581 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1376 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
New Scientist 1447 1
Liberty Media 67 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 842 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Silicon 511 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
Россия К - телеканал 27 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
Fortune 210 1
CRN 46 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 1
ZDnet 597 1
TechOnLine 3 1
FT - Financial Times 1178 1
VNUNet.com 214 1
Juniper Research 509 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7586 11
IHS Infonetics Research 90 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2452 6
Gartner - Dataquest 348 5
Gartner - Гартнер 3501 4
IDC - International Data Corporation 4872 4
Infonetics Research 50 3
Dell'Oro Group 37 3
TeleGeography Research 39 3
Forrester Research 815 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 61 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
In-Stat 115 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 56 1
Директ Инфо 9 1
Current Analysis 24 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
In-Stat/MDR 64 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
IHS Markit 21 1
РАН - Российская академия наук 1823 8
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 40 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 66 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 613 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 243 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 749 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 697 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1325 2
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 73 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 1
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 498 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 16 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 59 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 227 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 316 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11903 22
CNews AWARDS - награда 435 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 919 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 7
Связь-Экспокомм 94 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 3
ИнфоКом 88 3
Intel Developer Forum - IDF 274 3
CeBIT 461 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2145 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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