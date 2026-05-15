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WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны

DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — технология передачи большого числа оптических каналов по  дному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи. Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счёт передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы, установленные на линии, распределяют сигналы по нужным каналам, усиливают их на протяжённых участках и обеспечивают быструю и стабильную передачу данных.

СОБЫТИЯ

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15.05.2026 «РТК-Сервис» продлил жизнь DWDM-сети «Ростелекома» на 30%

«РТК-Сервис» выполнил полный перерасчет оптического бюджета DWDM-сети без участия вендора, снизив риски потери десятка терабайтов трафика. Инженеры интег
23.04.2026 DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком»

Российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и оператор «Ростелеком
22.04.2026 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети

«Ростелеком» и российский производитель магистрального DWDM-оборудования компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили об успешном з
25.12.2025 «Т8» и «ТрансТелеКом» протестировали магистральные каналы 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов

м» провели успешное тестирование магистральных каналов 400G DP-QPSK на участке волоконно-оптической DWDM-сети Москва – Воронеж – Мичуринск – Саратов протяженностью 1400 км. Испытания проводилис
27.11.2025 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE

«Ростелеком» провел комплексное тестирование DWDM-оборудования российского производителя VPG LaserONE. Это очередной этап подбора альтерна
24.11.2025 Sitronics Group наращивает темпы реализации проекта по строительству и модернизации DWDM-сетей в разных регионах страны

турный проект по строительству и модернизации магистральных сетей связи с использованием технологии DWDM. Это позволяет многократно увеличивать емкость существующих оптоволоконных линий без нео
17.10.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» построил высокоскоростную сеть Metro DWDM в Санкт-Петербурге на оборудовании «Т8»

лдинг», это первый крупный магистральный проект в регионе на оборудовании спектрального уплотнения (DWDM) производства российской компании «Т8». Реализация данного проекта позволит централизова
07.08.2025 «МегаФон» импортозаместил маршрутизаторы на магистральной сети

пустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с. Это первый
24.04.2025 Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8»

й производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» заверш
19.03.2025 В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на российское

щение в телекоме Российские операторы связи приступили к исключению из состава своей инфраструктуры DWDM-оборудования китайского производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента
14.03.2025 Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений

и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях в 400GE в два линейных сигна
19.02.2025 «РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае

ла в себя переход на новую оптическую трассу на участке Анапа-Новороссийск, организацию транзитного DWDM-узла в поселке Верхнебаканский, а также реконфигурацию узла в селе Юровка. В результате

04.12.2024 Квантовые ключи прошли DWDM: «ИнфоТеКС» и «Ростелеком» успешно испытали квантовую защиту на ВОЛС со спектральным уплотнением

еления ключей (КРК) на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) со спектральным уплотнением каналов (DWDM). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Зафиксирована корректная работа систе
12.11.2024 N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN

N3Com представила мультисервисную платформу DWDM с поддержкой технологий OTN/WDM/SDH и PTN. Система спектрального уплотнения DWN6550 от N
20.08.2024 Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт»

Инженеры «РТК-Сервис» прошли сертификацию для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» российского производства НТО «ИРЭ-Полюс». Об этом CNews сообщил
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком»

га. Компания N3COM – российский бренд сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса. Продуктовые линейки компании представлены решениями IP MPLS, MPLS-TP, GPON, оптическими решения DWDM, SDH, а также системой сетевого мониторинга и управления N3VIEW. Основными клиентами N3COM являются операторы связи, крупные промышленные предприятия, корпоративные клиенты, ЦОДы, государс
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа»

ются каналообразующие блоки, которые позволяют увеличить пропускную способность оптических волокон (DWDM). Об этом представители «Ростелекома» сообщил CNews. Пока компания заменила оборудование
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров

Эксперты ИТ-интегратора «РТК-сервис» провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих WDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий сетей на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта. Об эт
04.07.2022 OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks

OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе

«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов

awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес
14.11.2019 «Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360

ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD
29.03.2017 «Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM)

бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн
29.06.2016 2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве

чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.

02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»

Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с

Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд

ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
01.03.2016 Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM

Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне
29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON

Компания Alcatel-Lucent пополнила свой портфель решений TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Networks) новыми продуктам
19.10.2015 В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»

оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей
07.10.2015 Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G

ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.
27.04.2015 В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM

«Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман
02.07.2014 Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей

аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения
02.06.2014 «Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical

Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для
02.06.2014 «Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U

ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был
18.04.2014 Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI

, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети
17.04.2014 Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM

Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле
15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости

х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около

17.02.2014 Zelax пополнил линейку оборудования CWDM

0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му
19.11.2013 Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»

о» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; D

Публикаций - 924, упоминаний - 1466

WDM и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 162
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 120
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 114
Huawei 4677 96
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 83
Cisco Systems 5372 61
Т8 НТЦ 120 61
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 45
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 42
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 38
МегаФон 10742 36
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 29
Siemens AG - Siemens Group 2673 24
Ciena 221 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 22
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 21
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 20
Infinera 40 19
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 19
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 19
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 18
Qtech - Кьютэк 211 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 17
Deutsche Telekom 954 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 16
ZTE Corporation 800 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 16
ADVA Optical Networking - MRV Luminent 21 15
РТК-сервис 35 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
Раском - Rascom 51 14
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 14
Coriant 18 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
HPE - Juniper Networks 460 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Газпром ПАО 1493 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Новатэк - ранее Новафининвест 76 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 6
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Альфа-Групп 745 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Теплоком НПФ 6 2
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 2
УБЖД - Улан-Баторская железная дорога 4 2
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 2
КазМунайГаз - КазТрансОйл 6 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 2
British Gas Group - Lattice Group - Lattice Energy Services 3 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 2
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 7
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 588
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 403
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 389
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 280
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 162
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 161
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 137
Пропускная способность - Bandwidth 1907 123
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 106
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 97
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 97
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 97
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 86
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 83
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 65
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 61
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 60
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 53
Optical Access 72 52
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 50
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 49
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 47
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 39
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 93
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 73
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 58
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 45
Microsoft Windows 2000 8678 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Linux OS 11533 23
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 22
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 21
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 19
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 17
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Huawei OptiX 24 12
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 11
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 10
ADVA Optical Networking - MRV TM-DXFP - линейка 10-гигабитных транспондеров 14 10
Microsoft Windows 16882 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Nortel OPTera - Nortel OPTera Connect - Nortel OPTera Metro - Nortel OPTera Long Haul 25 9
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 9
Infinera DTN - Infinera Digital Transport Network - Infinera ITN - Infinera Intelligent Transport Network 14 8
Axiom JDK СЗИ 175 8
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
InfoTeCS - ViPNet Client 122 7
Huawei WDM 7 6
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 6
Cisco ONS SONET MSPP - Synchronous Digital Hierarchy - Multiservice Provisioning Platform 11 6
N3COM - N3VIEW 7 6
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 5
Nokia Alcatel-Lucent Metro Span 8 5
Nokia Alcatel-Lucent Optinex SM 7 5
Huawei 100G 6 5
МТС ВОЛС 19 5
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 5
Трещиков Владимир 18 15
Слизень Виталий 244 11
Кононенко Андрей 12 7
Марченко Константин 7 7
Осеевский Михаил 350 7
Угорелов Андрей 7 6
Фрадков Михаил 161 6
Поздняков Павел 20 6
Калугин Сергей 169 6
Тихонов Александр 69 5
Иванников Дмитрий 44 5
Онянов Сергей 14 5
Ратушный Александр 6 5
Гапонцев Валентин 13 5
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 5
Кастрыкин Александр 8 5
Fallon Tom - Фэллон Том 8 5
Рейман Леонид 1065 5
Сапунов Алексей 38 4
Крючкова Наталия 20 4
Фролов Алексей 26 4
Кореш Виктор 83 4
Липатов Сергей 34 4
Ерохин Дмитрий 20 4
Столяров Михаил 8 4
Wang Jack - Ван Джек 6 4
Шпак Василий 279 3
Ганза Денис 4 3
Зайцев Павел 48 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
Леонов Андрей 8 3
Колпаков Антон 57 3
Приданцев Сергей 149 3
Лысаков Сергей 7 3
Пашкевич Владимир 22 3
Зима Иван 22 3
Наумов Сергей 42 3
Савчук Константин 8 3
Путин Владимир 3454 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 423
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 201
Европа 24964 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 104
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 73
Азия - Азиатский регион 5920 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 57
Япония 13807 45
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 45
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Украина 7928 37
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 35
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 33
Россия - СФО - Новосибирск 4876 33
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 27
Франция - Французская Республика 8177 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 26
Казахстан - Республика 6048 25
Финляндия - Финляндская Республика 3697 25
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 23
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 23
Швеция - Стокгольм 410 23
Беларусь - Белоруссия 6289 22
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 21
Ближний Восток 3154 20
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Южная Корея - Республика 7052 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 19
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 19
Швеция - Королевство 3782 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 18
Индия - Bharat 5870 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 171
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 57
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 50
Металлы - Медь - Copper 862 47
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 46
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 44
Аренда 2687 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 32
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 20
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 11
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Total Telecom 613 7
9to5Mac 70 4
Ведомости 1466 4
9to5Google 60 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
N+1 - Издание 188 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
NBC News 188 2
Newsbytes News Network 379 2
Optics 143 2
e4 Engineering 107 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Fortune 211 1
Telegraph 199 1
CRN 50 1
Россия К - телеканал 30 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom.paper 194 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Liberty Media 71 1
Independent 111 1
TechOnLine 3 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
ZDnet 663 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Inquirer 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Gartner - Dataquest 353 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Dell'Oro Group 66 4
TeleGeography Research 40 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Рустелеком ТК 305 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Forrester Research 834 2
Директ Инфо 9 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Current Analysis 24 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Huawei GCI - Global Connectivity Index - Глобальный индекс сетевого взаимодействия 3 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Discovery Research Group 22 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 14 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CNews AWARDS - награда 571 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
Связь-Экспокомм 276 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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