WDM Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing TWDM Time and Wavelength Division Multiplexed Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны
DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing) — современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи.
|04.07.2022
|
OCS начинает продвижение сетевых решений PacketLight Networks
OCS Distribution расширяет направление сетевых продуктов и предлагает оборудование оптического уплотнения DWDM/OTN компании PacketLight Networks. Новое партнерство позволит улучшить возможности партнеров дистрибьютора при поставках решений вендора заказчикам — с опорой на технологические, логистиче
|30.06.2021
|
«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе
«Ростелеком» и производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM) «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектро
|12.04.2021
|
Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов
awei приняла участвовала в модернизации сетевой инфраструктуры ВТБ в центрах обработки данных (ЦОД) и головном офисе банка. В ходе комплексного проекта была развернута высоконадежная отказоустойчивая DWDM сеть с пропускной способностью 3,2 Тбит/c и скоростью передачи данных 200 Гбит/с на канал с возможностью дальнейшего масштабирования. Внедрение прошло в штатном режиме без остановки бизнес
|14.11.2019
|
«Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360
ических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360. Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWD
|29.03.2017
|
«Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM)
бъявил о завершении процесса перевода всего международного магистрального трафика на сеть Long Haul DWDM. Как рассказали CNews в компании, современная сеть «Транстелекома» обеспечивает безопасн
|29.06.2016
|
2test и «Т8» подписали соглашение о сотрудничестве
чественного оборудования для оптических сетей связи, о поставке и продвижении телекоммуникационного DWDM- и CWDM-оборудования, а также системы мониторинга и охраны «ДУНАЙ» на российском рынке.
|02.06.2016
|
6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе»
Шесть миллиардов на четверых Компания «Ростелеком» подвела итоги своего тендера на поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
|13.04.2016
|
Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с
Российский производитель телекоммуникационного DWDM-оборудования — компания Т8 — анонсировала первую отечественную высокоскоростную DWDM<
|28.03.2016
|
На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд
ной участников«Ростелеком» принял заявки от претендентов на контракт, подразумевающий поставку ПО и DWDM-оборудования для уплотнения передаваемого по оптоволокну сигнала, а также оказание услуг
|01.03.2016
|
Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM
Компания Huawei представила первый в мире 320T централизованный полностью оптический прототип коммутатора WDM OXC на Всемирном мобильном конгрессе – 2016. Каждый OXC обладает коммутационной емкостью 320T, что в 12-16 раз больше, чем коммутационная емкость традиционных устройств OTN. Потребление эне
|03.11.2015
|
«Т8» расскажет о безопасности сетей и импортозамещении на CNews FORUM 2015
я безопасность» свой доклад «Построение защищённых высокоскоростных сетей связи на базе российского DWDM-оборудования «Волга» представит заместитель генерального директора Константин Марченко.
|19.10.2015
|
В университете СПбГУТ им .проф. М.А. Бонч-Бруевича открыта телеком лаборатория «Т8»
оссийский производитель магистрального телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Лаборатория «Высокоскоростных магистральных DWDM-систем и программируемых сетей
|07.10.2015
|
Infinera представила новые решения для растущего рынка городских сетей на платформах 100G
ны три новые платформы семейства DTN-X, которые позволят компании предоставлять самый полный спектр WDM-решений – от систем для рынка дальней связи до продуктов, используемых в городских сетях.
|27.04.2015
|
В Алтайском крае на 40% увеличится сеть DWDM
«Ростелеком» включил в региональную транспортную сеть в Алтайском крае еще 12 сел. Ввести в эксплуатацию оборудование DWDM планируется до конца 2 квартала 2015 г. Сегодня в сеть DWDM входит 36 районных центров. Новые площадки разместятся в селах Благовещенка, Баево, Завьялово, Тюменцево, Ребриха, Кытман
|24.02.2015
|
MRV анонсировала решение 100G для платформы OptiDriver
интерфейсов: «Серые» интерфейсы для использования в отдельных линиях на коротких дистанциях; Metro DWDM, использующие 4 длины волны DWDM (4X25Гбит/с), применяются для передачи 100G пото
|07.08.2014
|
«Ростелеком» объявил о планах закупки российского телеком-оборудования
л, что в его инвестиционном бюджете в 2015 г. около 30 % оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит р
|07.08.2014
|
Треть закупаемого «Ростелекомом» объема оборудования в 2015 г. составит оборудование отечественного производства
Около 30% целевого объема закупаемого оборудования спектрального уплотнения CWDM/DWDM на региональных сетях и оборудования сетей IP/MPLS уровня доступа и агрегации составит в
|02.07.2014
|
Huawei представила оптическую сеть пятого поколения и чипы 200G PID для оборудования WDM городских сетей
аммно-определяемая сеть) и интегральное фотонное устройство 200G (PID) для компактного оборудования WDM городских сетей. Как сообщили CNews в Huawei, гибкая оптическая сеть следующего поколения
|02.06.2014
|
«Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical
Компания «Зетталайн», официальный дистрибьютор немецкой компании ADVA Optical в России, предлагает платформу Fiber Service Platform 3000 (FSP 3000) — оптическую транспортную систему на базе WDM для требовательных приложений. Как сообщили CNews в «Зетталайн», система производства ADVA Optical обладает низким показателем задержки (латентности), что делает её оптимальным решением для
|02.06.2014
|
«Т8» запустила в производство 100G DWDM-системы высотой 1U
ль телекоммуникационного оборудования компания «Т8» впервые представила серийные образцы компактных DWDM-систем форм-фактора 1U для стандартных 19’ стоек. На выставке «Связь-Экспокомм 2014» был
|18.04.2014
|
Huawei и LG Uplus реализуют первую в мире OTN для магистральной сети LTE-A CPRI
, провайдер услуг мобильной связи в Южной Корее, и компания Huawei намерены использовать технологию WDM/OTN в магистральной сети со стандартным радиоинтерфейсом общего пользования (CPRI) в сети
|17.04.2014
|
Сеть «Билайн» в Екатеринбурге переходит на DWDM
Компания «ВымпелКом» объявила о переходе на технологию DWDM на городских сетях в Екатеринбурге. Данная технология позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одной паре оптических волокон на разных несущих частотах. Она ле
|15.04.2014
|
Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости
х в городских сетях. Решение основано на новой архитектуре пакетной оптической транспортной системы WDM/OTN (P-OTS) и обеспечивает емкость кросс-коммутации 5,6 терабит на подстатив 19 U (около
|17.02.2014
|
Zelax пополнил линейку оборудования CWDM
0 Гбит/с. Ее внедрение позволит продолжить развитие сетевой инфраструктуры с применением технологии DWDM (Dense WDM). Платформа имеет модульную конструкцию, все ее компоненты – транспондеры, му
|19.11.2013
|
Российский разработчик телеком-оборудования получил 40 млн руб. от «Сколково»
о» выделил грант в размере 40 млн руб. российской компании Т8, разрабатывающей телекоммуникационное DWDM-оборудование (WDM, Wavelength-division multiplexing — спектральное уплотнение каналов; D
|09.08.2013
|
Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах
в России на оборудовании WDM, тогда как до 2012 г. магистральные сети строились на базе технологии DWDM с пропускной способность 10 и 40 Гбит/с. Тендер на поставку оборудования WDM выиграли ко
|08.08.2013
|
Инновационная российская телеком-разработка впервые установлена на сети ИТ-оператора
количества усилителей на линии». Система управления поддерживает предыдущее поколение отечественных DWDM-систем, что позволяет осуществлять контроль над сетями 1G, 2,5G, 10G и 40G. «На испытани
|25.03.2013
|
Huawei представила сеть WDM 40T со сверхбольшой емкостью
Компания Huawei представила первый вариант системы 40T с мультиплексированием по длине волны (WDM). Система поддерживает одновременную передачу 20 оптических каналов в С-диапазоне со скор
|12.03.2013
|
«Ростелеком» запускает DWDM сеть в Хабаровске
Хабаровский филиал «Ростелекома» приступил к работам по запуску DWDM сети в краевой столице. Новая сеть позволит расширить пропускные характеристики уже существующих в городе оптических линий связи. В рамках проекта «Ростелеком» в Хабаровске уже установил с
|11.02.2013
|
Huawei совместно с TIM построила первую в мире сеть 100G WDM на базе оптоволокна G.653
о проекта с бразильским оператором TIM, в области строительства первой в мире когерентной сети 100G WDM на базе оптического волокна G.653. Это одна из первых сетей 100G WDM в Латинской А
|16.01.2013
|
«Т8» представила DWDM-транспондер для передачи 100G Ethernet в магистральных сетях
. Передача данных осуществляется на стабилизированной длине волны в соответствии с частотной сеткой DWDM. Перестраиваемый по длине волны лазер позволяет организовывать в C-диапазоне до 88 DW
|22.05.2012
|
Huawei представила прототип системы WDM с самой высокой эффективностью использования спектра
Компания Huawei представила прототип системы WDM, который является усовершенствованной версией коммерческого оборудования с фиксированным
|12.05.2012
|
В России создано DWDM-оборудование с максимальной емкостью 8 Тбит/с
Российская компания Т8 разработала первый в России 100Гбит/с транспондер. Высокое качество созданных транспондеров подтверждено успешной передачей сигналов 100Гбит/с на 2000км в 80 канальной DWDM системе, сообщили в компании. Максимальная емкость 80 канальной DWDM системы составляет 8 Тбит/с. Сегодня системы такого класса широко востребованы «Ростелекомом» и другими крупными
|14.03.2012
|
Huawei представила прототип системы магистральной передачи 400G DWDM
Компания Huawei объявила о создании первой в мире системы магистральной передачи 400G DWDM с самой большой в отрасли пропускной способностью. Система 400G DWDM обеспечивает
|24.02.2012
|
CERNET и Huawei развернут крупнейшую в мире сеть WDM 100G
Компания Huawei выиграла тендер на строительство сети WDM 100G для проекта 211 (фаза 3) CERNET (China Education and Research Network – образователь
|27.12.2011
|
«Энвижн Груп» модернизировала транспортную сеть «Ростелекома» в Приволжском федеральном округе
тов транспортной внутризоновой сети с использованием оборудования спектрального уплотнения каналов (DWDM) для макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном
|12.10.2011
|
Huawei и «Ростелеком» протестировали DWDM-оборудование для передачи данных по оптическим каналам 100G
i совместно с «Ростелекомом» в период с 12 по 14 сентября 2011 г. провели первые в России испытания DWDM-оборудования для передачи данных по оптическим каналам 100G на базе когерентной технолог
|07.10.2011
|
«Ростелеком» расширяет сеть DWDM на территории Иркутской области
в Усть-Илимском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Аларском, Саянском, Куйтунском, Ангшарском и Усольском районах Иркутской области. На сегодняшний день новое оборудование DWDM уже введено в эксплуатацию во всех указанных районах. Технология спектрального уплотнения DWDM позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическо
|28.09.2011
|
Infinera представила платформу для мультитерабитных пакетных транспортных сетей
льных и облачных сервисов. Решение DTN-X специально создано для интеграции коммутации и транспорта (DWDM) без потери производительности, говорится в сообщении Infinera. Архитектура DTN-X объеди
|23.06.2011
|
Huawei поставит решения DWDM для строительства национальной оптической сети TDC
оительство национальной сети оптической передачи, охватывающей всю Европу, с использованием решений DWDM (мультиплексирование по длине волны высокой плотности) Huawei. Оптимизированная транспор
WDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трещиков Владимир 14 12
|Слизень Виталий 242 11
|Фрадков Михаил 159 6
|Калугин Сергей 168 6
|Поздняков Павел 19 6
|Тихонов Александр 66 5
|Иванников Дмитрий 41 5
|Рейман Леонид 1033 5
|Ерохин Дмитрий 20 4
|Липатов Сергей 34 4
|Столяров Михаил 7 4
|Кореш Виктор 81 4
|Wang Jack - Ван Джек 6 4
|Лысаков Сергей 7 3
|Зайцев Павел 45 3
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
|Приданцев Сергей 144 3
|Кравцов Роман 81 3
|Ушацкий Андрей 104 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
|Пашкевич Владимир 22 3
|Колпаков Антон 57 3
|Цейтлин Александр 13 2
|Мельхорн Кай-Уве 24 2
|Терещиков Владимир 2 2
|Филимонов Сергей 46 2
|Климовский Олег 2 2
|Путин Владимир 2826 2
|Жарый Галина 2 2
|Филиппов Владимир 29 2
|Блинов Михаил 73 2
|Солонин Виталий 89 2
|Брюквин Юрий 291 2
|Павлов Андрей 37 2
|Носов Константин 16 2
|Кудрявцев Артем 26 2
|Закрепин Евгений 56 2
|Рокотян Алексей 8 2
|Фишкин Сергей 7 2
|Есекеев Куанышбек 36 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11044 17
|Total Telecom 613 5
|9to5Mac 150 4
|9to5Google 87 4
|AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
|Newsbytes News Network 379 2
|e4 Engineering 107 2
|NBC News 178 2
|91Mobiles 1740 2
|Optics 141 2
|ComNews - Медиа-бизнес 97 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 2
|N+1 - Издание 140 2
|Прайм - Агентство экономической информации 860 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 581 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1376 2
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|New Scientist 1447 1
|Liberty Media 67 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 842 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Silicon 511 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
|Россия К - телеканал 27 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 1
|Fortune 210 1
|CRN 46 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5803 1
|ZDnet 597 1
|TechOnLine 3 1
|FT - Financial Times 1178 1
|VNUNet.com 214 1
|IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11903 22
|CNews AWARDS - награда 435 12
|CNews FORUM Информационные технологии завтра 919 7
|МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 7
|Связь-Экспокомм 94 3
|ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 3
|ИнфоКом 88 3
|Intel Developer Forum - IDF 274 3
|CeBIT 461 2
|MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
|День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2145 2
|МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 2
|CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 1
|День молодёжи - 27 июня 708 1
|АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
|RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
|WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1241603, в очереди разбора - 848001.
Создано именных указателей - 123056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.