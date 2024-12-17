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N3COM N3VIEW


N3view – это программная платформа, которая осуществляет интеллектуальную настройку сети, управляя одновременно различными типами оборудования и поддерживая отображение нескольких классов решений на одном экране.


17.12.2024 Система управления N3view компании N3Com включена в реестр российского ПО 1
12.09.2024 Компания N3Com представила новые модульные Ethernet-коммутаторы для опорной корпоративной сети 1
21.02.2024 N3COM представляет обновленную линейку маршрутизаторов агрегации для мобильных операторов. 1
30.11.2023 Компания N3COM модернизирует транспортную сеть DWDM ПАО «Вымпелком» 1
17.10.2023 N3COM представляет линейку управляемых коммутаторов L2+ 1
17.05.2023 Решения N3COM будут представлены в продуктовом портфолио крупнейшего ИТ-дистрибьютора OCS 1
21.02.2023 N3COM представляет обновленную систему спектрального уплотнения для операторов фиксированной связи и ЦОДов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

N3COM и организации, системы, технологии, персоны:

N3COM 13 7
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 5
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
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NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 125 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 1
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 13 1
Управляемость - Manageability 1731 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 24 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
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