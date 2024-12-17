N3COM N3VIEW
N3view – это программная платформа, которая осуществляет интеллектуальную настройку сети, управляя одновременно различными типами оборудования и поддерживая отображение нескольких классов решений на одном экране.
N3COM и организации, системы, технологии, персоны:
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
|АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 39 1
|Угорелов Андрей 6 3
|Фролов Алексей 20 1
|Шоржин Валерий 58 1
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