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NTP
Network Time Protocol
Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей



27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
22.04.2020 За время всемирного карантина удвоилась интенсивность DDoS-атак 1
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
15.05.2019 Придуман способ вывести из строя любой смартфон Samsung 1
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 1
14.02.2019 iPhone можно сломать, сказав ему пять слов 1
26.04.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года 1
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 2
04.04.2017 Вышла обновленная версия «СёрчИнформ SIEM» 1
27.01.2017 «Кассандана» представила цифровой радиомодем Satellar ХT 5RC 1
27.08.2015 Сеть под другим углом: как архитектура «прозрачности» меняет ваш взгляд на привычные вещи 1
13.03.2015 ИТ-аутсорсеры – растущая проблема защиты данных 2
25.12.2014 Qrator Labs зафиксировала массовое распространение инструментов для DDoS-атак 1
22.12.2014 Бесчисленное количество серверов может быть атаковано хакерами-дилетантами 3
16.05.2014 DDoS-трояны атакуют Linux 1
27.02.2014 ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project 1
12.02.2014 Зафиксирована самая мощная DDoS-атака в истории интернета 2
23.01.2014 ВГТРК закупит телевизионное, коммуникационное и ИТ-оборудование на 1,28 млрд руб. 1
30.09.2013 «АйТи» создала единую ИТ-инфраструктуру в ГК «Интеко» 1
09.07.2012 Синхронизация в сетях нового поколения: три пути решения проблем 3
27.05.2011 Белорусы разработали несколько ГЛОНАСС/GPS устройств и систем 1
22.07.2010 Apple и Google обвиняют в нарушении патента на спам-фильтр 1
12.07.2010 Apple, Microsoft и Google обвинили в нарушении патентов доставки e-mail 2
02.06.2010 Доступ к управлению временем в Windows 7 открыт 1
27.03.2009 Axis представила миниатюрный ip-видеосервер с поддержкой M-JPEG и Н.264 1
10.03.2009 Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения 1
28.11.2008 Spectra Mini IP: самая маленькая купольная камера от Pelco 1
19.11.2008 Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade 1
28.10.2008 Eset NOD32 Firewall: новое защитное решение от Eset класса UTM 1
18.03.2008 Вышел Debian Installer Lenny Beta 1 1
12.09.2007 NTP подала иски против крупных сотовых операторов 2
26.03.2007 Прибыль Palm упала, несмотря на успех Treo 1
13.12.2006 Lightcom представил новый коммутатор LC-S100-8E 1
12.12.2006 RIM подала в суд на Samsung 1
03.02.2006 ПО для мобильной почты: еще один иск 2
31.01.2006 Суд вынес решение в пользу RIM 1
20.01.2006 "Лайт Коммуникейшн" выпустила новую модификацию NetRS 1
27.01.2005 Канада защищает Blackberry 3

Публикаций - 39, упоминаний - 51

NTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 13795 4
Apple Inc - Эппл Рус 8479 4
Samsung Electronics 6661 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3110 3
SEC Consult Services 981 2
Базальт СПО 210 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 430 2
Link11 2 2
Крипто-ПРО 218 2
Intel Corporation 5218 2
Twitter 2208 2
Cisco Systems 2532 2
Cloudflare 50 1
OKI 50 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 59 1
ALT Linux - Альт Линукс 144 1
Элвис-Плюс 74 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
CrowdStrike Holdings 13 1
АйТи 848 1
VK - Mail.ru Group 2654 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1509 1
Facebook 3964 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 329 1
Google LLC 8471 1
Radware 35 1
CAN - СиЭйЭн 4 1
Citrix Systems 632 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Dr.Web - Доктор Веб 1091 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 437 1
InfoWatch - Инфовотч 782 1
HP Inc. 3496 1
AMD - Advanced Micro Devices 2049 1
Acronis - Акронис 383 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 512 1
Код Безопасности 365 1
Infotecs - ИнфоТеКС 258 1
Red Hat 743 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6239 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1772 1
Правительство РФ 2293 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1098 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 197 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 173 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 174 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 63 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 992 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1354 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 602 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 211 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 487 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1431 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3426 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 155 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8164 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1202 2
WS-DD - WSD - WS-Discovery - Web Services Dynamic Discovery - Динамическое обнаружение веб-служб 2 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 677 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 30 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 836 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4004 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 189 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2603 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 10 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 29 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6386 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1978 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 200 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 174 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 235 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 346 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 168 1
DDR - Double data rate 1272 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2312 1
Linux OS 4857 4
Microsoft Windows 10 7694 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Apple iOS 5753 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 17 1
Acronis Backup 28 1
Red Hat RPM - Package Manager 67 1
Citrix XenApp 84 1
Apple iTunes Store 781 1
Cisco SecureX 9 1
Microsoft Windows 7 1666 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 43 1
ETegro Therascale OCP 5 1
Citrix XenServer 86 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 1
Apple DFU - Device Firmware Update - низкоуровневый режим обновления прошивки iPhone 3 1
Cisco Secure Network Analytics - Stealthwatch 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 493 1
Samsung Knox 82 1
Kaspersky DDoS Protection 18 1
Apple FaceTime 151 1
Apple iPhone 6 547 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 859 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 64 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Microsoft SQL Server 883 1
Ред ОС 242 1
Microsoft Windows 993 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 330 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 188 1
Linux KDE Plasma 130 1
Google Android 10777 1
Apple iPad 3263 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 610 1
Мылицын Роман 80 2
Водясов Алексей 97 1
Мельникова Анастасия 166 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 1
Смирнов Алексей 153 1
Киселёв Алексей 31 1
Никифоров Николай 1127 1
Лямин Александр 59 1
Краснюков Андрей 3 1
Шайков Игорь 3 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Щетинин Павел 3 1
Марков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 65527 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17863 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6824 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6887 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5216 1
Сингапур - Республика 906 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 233 1
Южная Африка 194 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9295 1
Земля - планета Солнечной системы 1560 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1361 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 457 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3616 1
Русский язык 1182 1
NYT - The New York Times 592 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 883205, в очереди разбора - 786371.
Создано именных указателей - 46901.
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