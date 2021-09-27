Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NTP
Network Time Protocol
Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей
Публикаций - 39, упоминаний - 51
NTP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 226 1
|AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
|Мылицын Роман 80 2
|Водясов Алексей 97 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 1
|Смирнов Алексей 153 1
|Киселёв Алексей 31 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Лямин Александр 59 1
|Краснюков Андрей 3 1
|Шайков Игорь 3 1
|Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
|Щетинин Павел 3 1
|Марков Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 883205, в очереди разбора - 786371.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 883205, в очереди разбора - 786371.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru