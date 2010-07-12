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NTP Network Time Protocol Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей

СОБЫТИЯ

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12.07.2010 Apple, Microsoft и Google обвинили в нарушении патентов доставки e-mail

Компания NTP из штата Вирджиния, США, подала иск в отношении шести ведущих производителей смартфонов и разработчиков платформ, обвинив их в нарушении принадлежащей ей технологии уведомления о новой почт
12.09.2007 NTP подала иски против крупных сотовых операторов

Компания NTP подала жалобу на несколько ведущих американских телеком-операторов, обвиняя их в нарушении патентов, сообщает агентство Reuters. Иски были поданы в окружной суд Виржинии против компаний Spr
02.12.2005 Research In Motion берет тайм-аут в борьбе с NTP

Research In Motion после нескольких проигрышей в суде с компанией NTP, подавшей иск против RIM по поводу нарушения патентов, одержала маленькую победу после того, как Федеральный судья отклонил одну из жалоб NTP. Дело касается вопроса использования тех
28.11.2005 Research in Motion уменьшила количество подписчиков

н. Задержка на месяц с выпуском новых моделей BlackBerry вынудила клиентов отказаться от заказов, однако, по словам аналитиков, пользователи более обеспокоены судебным иском, инициированным компанией NTP Inc., утверждающей, что BlackBerry нарушает ее патенты. Как сказал аналитик из Canaccord Capital Питер Майсек (Peter Misek), компании R. I. M. необходимо быстро решить вопрос с иском. Задер
24.10.2005 RIM отказали в отсрочке суда

Федеральный апелляционный суд США в Нью-Йорке отказал канадской RIM в отсрочке от следующей фазы процесса по иску NTP на время подачи апелляции в Верховный суд. Отказ был получен спустя два месяца после того, как жюри из трех судей апелляционного суда оставили в силе большую часть вердикта 2003 года. В рез
17.03.2005 RIM уплатит $450 млн. за урегулирование иска с NTP

Канадский производитель смартфонов BlackBerry, компания Research In Motion (RIM), уплатит $450 млн. компании NTP за внесудебное урегулирование иска о нарушении патента. Сроки выплаты установлены, подписано предварительное соглашение. Окончательный договор будет заключен через несколько недель, сообщил
27.01.2005 Канада защищает Blackberry

збирательство угрожает нанести урон канадским технологическим компаниям и замедлить темпы их инновационной деятельности. Текущее разбирательство уходит корнями в 2002 год, когда американская компания NTP обвинила канадскую Research In Motion в том, что технология, используемая для работы с электронной почтой в коммуникаторах BlackBerry, нарушает 16 патентов NTP. В августе 2003 года с
27.11.2000 NTP Software выпустила новый продукт Quota Sentinel

Компания NTP Software предложила новый инструмент управления памятью, который позволяет администраторам сети поддерживать эффективную работу серверов корпораций. Ранее фирма произвела Quota Manager - ут

Публикаций - 78, упоминаний - 87

NTP и организации, системы, технологии, персоны:

BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 17
Microsoft Corporation 25775 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Google LLC 12688 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Samsung Electronics 11064 4
Cisco Systems 5372 4
HP Inc. 5883 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Apple Inc 13154 3
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Lenovo Motorola 3566 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Qtech - Кьютэк 211 3
Link11 2 2
Motorola Solutions - Pelco 69 2
Ideco - Айдеко 123 2
Good Technology 30 2
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 28 2
Dell EMC 5180 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
SAS Institute 1082 2
Citrix Systems 868 2
Red Hat 1378 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
Sony 6739 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
HTC Corporation 1512 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 2
Yahoo! 3726 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Trend Micro 651 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Cloudflare 172 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Интеко 19 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
American Dynamics 14 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Канады 51 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
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SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
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Microsoft Windows 7 2007 2
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