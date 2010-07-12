Apple, Microsoft и Google обвинили в нарушении патентов доставки e-mail Компания NTP из штата Вирджиния, США, подала иск в отношении шести ведущих производителей смартфонов и разработчиков платформ, обвинив их в нарушении принадлежащей ей технологии уведомления о новой почт

NTP подала иски против крупных сотовых операторов Компания NTP подала жалобу на несколько ведущих американских телеком-операторов, обвиняя их в нарушении патентов, сообщает агентство Reuters. Иски были поданы в окружной суд Виржинии против компаний Spr

Research In Motion берет тайм-аут в борьбе с NTP Research In Motion после нескольких проигрышей в суде с компанией NTP, подавшей иск против RIM по поводу нарушения патентов, одержала маленькую победу после того, как Федеральный судья отклонил одну из жалоб NTP. Дело касается вопроса использования тех

Research in Motion уменьшила количество подписчиков н. Задержка на месяц с выпуском новых моделей BlackBerry вынудила клиентов отказаться от заказов, однако, по словам аналитиков, пользователи более обеспокоены судебным иском, инициированным компанией NTP Inc., утверждающей, что BlackBerry нарушает ее патенты. Как сказал аналитик из Canaccord Capital Питер Майсек (Peter Misek), компании R. I. M. необходимо быстро решить вопрос с иском. Задер

RIM отказали в отсрочке суда Федеральный апелляционный суд США в Нью-Йорке отказал канадской RIM в отсрочке от следующей фазы процесса по иску NTP на время подачи апелляции в Верховный суд. Отказ был получен спустя два месяца после того, как жюри из трех судей апелляционного суда оставили в силе большую часть вердикта 2003 года. В рез

RIM уплатит $450 млн. за урегулирование иска с NTP Канадский производитель смартфонов BlackBerry, компания Research In Motion (RIM), уплатит $450 млн. компании NTP за внесудебное урегулирование иска о нарушении патента. Сроки выплаты установлены, подписано предварительное соглашение. Окончательный договор будет заключен через несколько недель, сообщил

Канада защищает Blackberry збирательство угрожает нанести урон канадским технологическим компаниям и замедлить темпы их инновационной деятельности. Текущее разбирательство уходит корнями в 2002 год, когда американская компания NTP обвинила канадскую Research In Motion в том, что технология, используемая для работы с электронной почтой в коммуникаторах BlackBerry, нарушает 16 патентов NTP. В августе 2003 года с