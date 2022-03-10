Motorola Solutions - Pelco

В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении «АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышенной угрозой вандализма, таких как школы, больницы, исправительные учреждения и др. Специальная форма новинок поз

Pelco by Schneider Electric представит свои новые решения в области безопасности Бренд Pelco by Schneider Electric, мировой производитель полного спектра современного оборудования

Schneider Electric представит масштабируемые решения для видеонаблюдения ающие многогранным требованиям наших заказчиков, — отметил Светослав Антюшин, региональный менеджер Pelco by Schneider Electric в России и СНГ. — Помимо системы VideoXpert, камер Optera и Sarix

Компания Pelco выпустила новую камеру видеонаблюдения 1,3 Mpx серии IM10-V Компания Pelco выпустила новую камеру видеонаблюдения IM10-V серии IM10-V. Эта компактная IP-камера «день/ночь» работает при освещенности до 0,5/0,25 лк, поддерживает форматы H.264 и M-JPEG, имеет компа

Pelco выпустила уличные камеры Spectra HD с трансфокатором Линейка поворотных IP-камер серии Spectra HD компании Pelco by Schneider Electric пополнилась новой моделью S5118-EG0/1, предназначенной для органи

Pelco пополнила ассортимент купольных телекамер Новые компактные телекамеры купольного типа IS20/IS21 компании Pelco by Schneider Electric предназначены для видеонаблюдения в помещениях с различными услов

Pelco предлагает новые уличные видеокамеры IS50/51 с интеллектуальным детектором движения i-VMD к. Независимо от модели, все уличные видеокамеры используют 1/3 дюймовую CCD-матрицу и DSP-процессор, который осуществляет дополнительную обработку изображения для повышения его качества. Например, в Pelco IS51/50-DWS на базе процессора реализована технология Super Dynamic 5 (SD5), которая «выравнивает» пересвеченные и затемненные участки в кадре, часто характерные для условий уличного виде

Pelco предложила всепогодные 0,5-Mpx камеры видеонаблюдения серии IES0 Компания Pelco by Schneider Electric выпустила малогабаритные IP-камеры купольного типа Sarix IES0, ко

Pelco by Schneider Electric выпустила IP-видеорегистраторы EnduraXpress печивают скорость 25 к/с, поддерживают видеокодеки H.264 и MPEG-4 и совместимы со всеми IP-камерами Pelco, включая скоростные поворотные и купольные камеры стандартного и мегапиксельного разреш

Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco е компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должность вице-президента по региону EMEA в компании Pelco, которая входит в состав группы Schneider Electric и является производителем оборудования для систем охранного видеонаблюдения различного назначения. Должность вице-президента APC by Schn

Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0 Компания Pelco представила новые видеокамеры IXS0 серии Sarix-Based IX, которые поддерживают 3 формата сжатия H.264, MPEG-4 и M-JPEG и способны передавать по IP-сети одновременно два видеопотока. Pel

Новые тепловизионные камеры Pelco «видят» на расстоянии 830 метров Компания «АРМО-Системы» объявила о пополнении модельного ряда Pelco новыми тепловизионными камерами серии TI2500. Они предназначены для видеонаблюдения в дальнем ИК-спектре при любых погодных условиях, как днем, так и ночью, и «видят» на расстоянии 830 ме

Spectra Mini IP: самая маленькая купольная камера от Pelco Компания Pelco представила новые купольные IP-камеры Spectra Mini IP, которые используют ¼-дюймовую CCD-матрицу с чересстрочной разверткой и формируют качественное изображение при освещенности до 3 лк.

Pelco представила новые гибридные видеорегистраторы DVR 5100 На выставке Hi-Tech Building & House 2008 (HTB&H), проходившей с 30 октября по 1 ноября в Москве, компания Pelco впервые представила новые гибридные видеорегистраторы DVR 5100, позволяющие записывать, хранить и воспроизводить видео с 4, 8 или 16 аналоговых и 16, 12 или 4 IP-камер, соответственно. Ги

Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь» Компания Pelco анонсировала сетевые поворотные видеокамеры серии Spectra IV IP «день-ночь», которые будут выпускаться в трех модификациях - с 18-, 23- и 35-кратным трансфокатором. Высокая чувствительнос

Pelco представила новую IP-камеру для систем видеонаблюдения В семействе скоростных купольных камер Spectra компании Pelco появилась IP-камера Spectra IV IP, которая оснащена IP-модулем TXB-IP для передачи видео, управления и настроек по сети в составе IP-системы видеонаблюдения. Новинка передает одновременно

Pelco анонсировала новые сетевые камеры «день-ночь» В линейке оборудования для профессионального видеонаблюдения марки Pelco появились новые сетевые камеры IP110-DNV9X/22X «день-ночь», которые позволяют осуществлять просмотр видео по сети, а также управление и настройку через стандартный веб-браузер. Камера вид

Pelco выпустила камеру для видеонаблюдения в сложных условиях освещенности Компания Pelco представила новую цветную камеру C10CH-7Х, предназначенную для охранного видеонаблюдения на объектах со сложными условиями освещенности. Камера видеонаблюдения Pelco C10CH-7Х Охран

Pelco выпустила новую камеру для круглосуточного видеонаблюдения Компания Pelco анонсировала камеру C10DN-6X Day/Night для круглосуточного видеонаблюдения на объектах с динамично изменяющимися условиями освещенности. Эта камера видеонаблюдения использует 1/3-дюймовую

Pelco выпустила новые видеорегистраторы Компания «АРМО-Системы» представила новые 8/16-канальные видеорегистраторы DVR серии DX4600 компании Pelco для многоканальных систем охранного видеонаблюдения. Новинка позволяет одновременно записывать и просматривать текущее видео, воспроизводить видеоархив и передавать видеопотоки по сети в

Pelco выпустила одноканальные видеопередатчики для передачи сигналов по ВОЛС Компания Pelco анонсировала волоконно-оптические видеопередатчики серий FT85011A/FS85011, предназначенные для передачи видеосигналов и телеметрических данных по одномодовому или многомодовому волоконно-

Pelco выпустила новую серию цифровых видеорегистраторов Компания Pelco выпустила новую серию цифровых видеорегистраторов DX4500, которые осуществляют одновременно запись и просмотр текущего видео, воспроизведение видеоархива и передачу по сети видеопотоков с

Вышла новая универсальная IP-видеокамера Pelco Американская компания Pelco, один из производителей оборудования для систем видеонаблюдения, анонсировала универсальные IP-видеокамеры IP3701H. Новая видеокамера оснащена CCD-матрицей с горизонтальным разрешением 48

Pelco выпустила новые купольные камеры «день-ночь» Компания Pelco представила новые купольные камеры Spectra IV SE Horizon «день-ночь», которые могут осуществлять круглосуточное видеонаблюдение как в помещениях, так и в уличных условиях. Главное их отли

Pelco выпустила вандалозащищенную уличную IP-камеру Американская компания Pelco выпустила первые IP-камеры IP110 серии Camclosure, которые можно использовать как для IP-видеонаблюдения в помещениях, так и в уличных условиях при температурах от -46 градусов до +60 гра

Pelco представила скоростные купольные камеры Spectra IV Компания Pelco начала поставки на рынок новых моделей купольных камер серии Spectra. Новая Spectra IV представляет собой полностью интегрированный комплект с возможностью замены одного камерного блока н

Pelco представила тепловизионную камеру для ночного видеонаблюдения Компания Pelco, известная своими решениями для охранного видеонаблюдения в экстремальных условиях, выпустила тепловизионные камеры серии ES30TI, которые предназначены для работы в дальнем ИК-диапазоне с

Pelco представила всепогодный тепловизор Компания Pelco, известная своими высокотехнологичными решениями в области обеспечения безопасности в сложных и экстремальных условиях, анонсировала интегрированный комплект ES30TI на базе тепловизора Fl

Pelco пополнила линейку камер для систем видеонаблюдения Компания Pelco пополнила линейку своих купольных камер новой моделью — Spectra IV SE. Новинка может выполнять круглосуточное видеонаблюдение, при этом чувствительность камеры в цветном режиме будет сост

Pelco выпустила новый цифровой видео регистратор Компания Pelco пополнила свой ассортимент оборудования новым устройством цифровой записи: 8-канальным регистратором серии DX8108. Этот цифровой видео регистратор осуществляет запись видео с разрешением

Pelco представил в России новую цветную камеру наблюдения Компания "АРМО-Системы" представила новую серию цветных камер CC3710UH компании "Pelco" для организации видеонаблюдения на объектах с низким уровнем освещения. Благодаря ПЗС-матрице высокого разрешения с построчным переносом, эта цветная камера передает качественное изображ

Pelco представила в России 8-канальный цифровой видеорегистратор Американская компания Pelco представила 8-канальный цифровой видеорегистратор DX8008, предназначенный для создания централизованных или распределенных систем видеонаблюдения на базе LAN/WAN-сетей. Особенностью DX800

Цветные камеры видеонаблюдения Pelco скоро появятся в России Американская компания Pelco выпустила новые цветные камеры серии CC3710UH для организации видеонаблюдения на объектах с низким уровнем освещения. Устройства оснащены ПЗС-матрицей высокого разрешения с построчным пер

Pelco анонсировала в России новую серию камер наружного наблюдения Компания «АРМО-Системы» анонсировала серию черно-белых камер наружного наблюдения Camclosure ICS310-MC производства компании Pelco. Камера Pelco Camclosure ICS310-MC Камера подходит как для уличного, так и комнатного применения. Устройство имеет чувствительность до 0,1 лк и разрешение 420 ТВЛ и представляет со

Pelco Esprit ES3012: "экстремальная" камера наружного наблюдения Для организации систем наружного наблюдения в экстремальных уличных условиях американская компания Pelco выпустила интегрированный полноприводный комплект ES3012 серии Esprit, который включает в себя ПЗС-камеру, транфокатор, приемник телеметрии и защитный кожух с поворотным устройством. Эта

"АРМО-Системы" расширила линейку видеокамер Pelco серии Spectra адусов в секунду. Выбор протоколов телеметрии различных производителей поворотная видеокамера осуществляет с помощью DIP-переключателей. При инсталляции Spectra Mini можно выбрать протокол телеметрии Pelco P, D или Coaxitron, определить скорость передачи данных, а также установить адрес приемника телеметрии. При использовании дополнительных трансляторов кодов управления поворотная видеокаме

Pelco CM9770: матричный видеокоммутатор ивает функции макропрограммирования и позволяет автоматизировать процесс видеонаблюдения. Благодаря микропроцессору и сетевым модулям CM9700-NW1 можно объединять в единую сеть до 24 видеокоммутаторов Pelco. Новый видеокоммутатор CM9770 этой серии представляет собой набор устройств, состоящий из центрального процессорного устройства CM9770-CC1, одного или нескольких отсеков матричной коммута