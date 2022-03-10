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Motorola Solutions Pelco

Motorola Solutions - Pelco

СОБЫТИЯ

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10.03.2022 В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении

«АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышенной угрозой вандализма, таких как школы, больницы, исправительные учреждения и др. Специальная форма новинок поз
22.03.2017 Pelco by Schneider Electric представит свои новые решения в области безопасности

Бренд Pelco by Schneider Electric, мировой производитель полного спектра современного оборудования

09.03.2016 Schneider Electric представит масштабируемые решения для видеонаблюдения

ающие многогранным требованиям наших заказчиков, — отметил Светослав Антюшин, региональный менеджер Pelco by Schneider Electric в России и СНГ. — Помимо системы VideoXpert, камер Optera и Sarix
19.01.2011 Компания Pelco выпустила новую камеру видеонаблюдения 1,3 Mpx серии IM10-V

Компания Pelco выпустила новую камеру видеонаблюдения IM10-V серии IM10-V. Эта компактная IP-камера «день/ночь» работает при освещенности до 0,5/0,25 лк, поддерживает форматы H.264 и M-JPEG, имеет компа
16.12.2010 Pelco выпустила уличные камеры Spectra HD с трансфокатором

Линейка поворотных IP-камер серии Spectra HD компании Pelco by Schneider Electric пополнилась новой моделью S5118-EG0/1, предназначенной для органи
02.11.2010 Pelco пополнила ассортимент купольных телекамер

Новые компактные телекамеры купольного типа IS20/IS21 компании Pelco by Schneider Electric предназначены для видеонаблюдения в помещениях с различными услов
07.10.2010 Pelco предлагает новые уличные видеокамеры IS50/51 с интеллектуальным детектором движения i-VMD

к. Независимо от модели, все уличные видеокамеры используют 1/3 дюймовую CCD-матрицу и DSP-процессор, который осуществляет дополнительную обработку изображения для повышения его качества. Например, в Pelco IS51/50-DWS на базе процессора реализована технология Super Dynamic 5 (SD5), которая «выравнивает» пересвеченные и затемненные участки в кадре, часто характерные для условий уличного виде
23.06.2010 Pelco предложила всепогодные 0,5-Mpx камеры видеонаблюдения серии IES0

Компания Pelco by Schneider Electric выпустила малогабаритные IP-камеры купольного типа Sarix IES0, ко
15.06.2010 Pelco by Schneider Electric выпустила IP-видеорегистраторы EnduraXpress

печивают скорость 25 к/с, поддерживают видеокодеки H.264 и MPEG-4 и совместимы со всеми IP-камерами Pelco, включая скоростные поворотные и купольные камеры стандартного и мегапиксельного разреш
01.06.2009 Топ-менеджер APC by Schneider Electric перешел в Pelco

е компании. Леонид Мухамедов покидает пост вице-президента APC by Schneider Electric по СНГ, Ближнему Востоку и Африке. С 1 июня 2009 г. он займет должность вице-президента по региону EMEA в компании Pelco, которая входит в состав группы Schneider Electric и является производителем оборудования для систем охранного видеонаблюдения различного назначения. Должность вице-президента APC by Schn
12.03.2009 Pelco выпустила новые сетевые видеокамеры серии Sarix IXS0

Компания Pelco представила новые видеокамеры IXS0 серии Sarix-Based IX, которые поддерживают 3 формата сжатия H.264, MPEG-4 и M-JPEG и способны передавать по IP-сети одновременно два видеопотока. Pel
26.12.2008 Новые тепловизионные камеры Pelco «видят» на расстоянии 830 метров

Компания «АРМО-Системы» объявила о пополнении модельного ряда Pelco новыми тепловизионными камерами серии TI2500. Они предназначены для видеонаблюдения в дальнем ИК-спектре при любых погодных условиях, как днем, так и ночью, и «видят» на расстоянии 830 ме
28.11.2008 Spectra Mini IP: самая маленькая купольная камера от Pelco

Компания Pelco представила новые купольные IP-камеры Spectra Mini IP, которые используют ¼-дюймовую CCD-матрицу с чересстрочной разверткой и формируют качественное изображение при освещенности до 3 лк.

12.11.2008 Pelco представила новые гибридные видеорегистраторы DVR 5100

На выставке Hi-Tech Building & House 2008 (HTB&H), проходившей с 30 октября по 1 ноября в Москве, компания Pelco впервые представила новые гибридные видеорегистраторы DVR 5100, позволяющие записывать, хранить и воспроизводить видео с 4, 8 или 16 аналоговых и 16, 12 или 4 IP-камер, соответственно. Ги
26.09.2008 Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь»

Компания Pelco анонсировала сетевые поворотные видеокамеры серии Spectra IV IP «день-ночь», которые будут выпускаться в трех модификациях - с 18-, 23- и 35-кратным трансфокатором. Высокая чувствительнос
25.08.2008 Pelco представила новую IP-камеру для систем видеонаблюдения

В семействе скоростных купольных камер Spectra компании Pelco появилась IP-камера Spectra IV IP, которая оснащена IP-модулем TXB-IP для передачи видео, управления и настроек по сети в составе IP-системы видеонаблюдения. Новинка передает одновременно
24.06.2008 Pelco анонсировала новые сетевые камеры «день-ночь»

В линейке оборудования для профессионального видеонаблюдения марки Pelco появились новые сетевые камеры IP110-DNV9X/22X «день-ночь», которые позволяют осуществлять просмотр видео по сети, а также управление и настройку через стандартный веб-браузер. Камера вид
06.06.2008 Pelco выпустила камеру для видеонаблюдения в сложных условиях освещенности

Компания Pelco представила новую цветную камеру C10CH-7Х, предназначенную для охранного видеонаблюдения на объектах со сложными условиями освещенности. Камера видеонаблюдения Pelco C10CH-7Х Охран
26.05.2008 Pelco выпустила новую камеру для круглосуточного видеонаблюдения

Компания Pelco анонсировала камеру C10DN-6X Day/Night для круглосуточного видеонаблюдения на объектах с динамично изменяющимися условиями освещенности. Эта камера видеонаблюдения использует 1/3-дюймовую
18.02.2008 Pelco выпустила новые видеорегистраторы

Компания «АРМО-Системы» представила новые 8/16-канальные видеорегистраторы DVR серии DX4600 компании Pelco для многоканальных систем охранного видеонаблюдения. Новинка позволяет одновременно записывать и просматривать текущее видео, воспроизводить видеоархив и передавать видеопотоки по сети в

25.01.2008 Pelco выпустила одноканальные видеопередатчики для передачи сигналов по ВОЛС

Компания Pelco анонсировала волоконно-оптические видеопередатчики серий FT85011A/FS85011, предназначенные для передачи видеосигналов и телеметрических данных по одномодовому или многомодовому волоконно-
11.01.2008 Pelco выпустила новую серию цифровых видеорегистраторов

Компания Pelco выпустила новую серию цифровых видеорегистраторов DX4500, которые осуществляют одновременно запись и просмотр текущего видео, воспроизведение видеоархива и передачу по сети видеопотоков с
20.12.2007 Вышла новая универсальная IP-видеокамера Pelco

Американская компания Pelco, один из производителей оборудования для систем видеонаблюдения, анонсировала универсальные IP-видеокамеры IP3701H. Новая видеокамера оснащена CCD-матрицей с горизонтальным разрешением 48
22.10.2007 Pelco выпустила новые купольные камеры «день-ночь»

Компания Pelco представила новые купольные камеры Spectra IV SE Horizon «день-ночь», которые могут осуществлять круглосуточное видеонаблюдение как в помещениях, так и в уличных условиях. Главное их отли
18.07.2007 Pelco выпустила вандалозащищенную уличную IP-камеру

Американская компания Pelco выпустила первые IP-камеры IP110 серии Camclosure, которые можно использовать как для IP-видеонаблюдения в помещениях, так и в уличных условиях при температурах от -46 градусов до +60 гра
11.04.2007 Pelco представила скоростные купольные камеры Spectra IV

Компания Pelco начала поставки на рынок новых моделей купольных камер серии Spectra. Новая Spectra IV представляет собой полностью интегрированный комплект с возможностью замены одного камерного блока н
02.04.2007 Pelco представила тепловизионную камеру для ночного видеонаблюдения

Компания Pelco, известная своими решениями для охранного видеонаблюдения в экстремальных условиях, выпустила тепловизионные камеры серии ES30TI, которые предназначены для работы в дальнем ИК-диапазоне с
06.03.2007 Pelco представила всепогодный тепловизор

Компания Pelco, известная своими высокотехнологичными решениями в области обеспечения безопасности в сложных и экстремальных условиях, анонсировала интегрированный комплект ES30TI на базе тепловизора Fl
12.02.2007 Pelco пополнила линейку камер для систем видеонаблюдения

Компания Pelco пополнила линейку своих купольных камер новой моделью — Spectra IV SE. Новинка может выполнять круглосуточное видеонаблюдение, при этом чувствительность камеры в цветном режиме будет сост
21.11.2006 Pelco выпустила новый цифровой видео регистратор

Компания Pelco пополнила свой ассортимент оборудования новым устройством цифровой записи: 8-канальным регистратором серии DX8108. Этот цифровой видео регистратор осуществляет запись видео с разрешением

14.08.2006 Pelco представил в России новую цветную камеру наблюдения

Компания "АРМО-Системы" представила новую серию цветных камер CC3710UH компании "Pelco" для организации видеонаблюдения на объектах с низким уровнем освещения. Благодаря ПЗС-матрице высокого разрешения с построчным переносом, эта цветная камера передает качественное изображ
16.06.2006 Pelco представила в России 8-канальный цифровой видеорегистратор

Американская компания Pelco представила 8-канальный цифровой видеорегистратор DX8008, предназначенный для создания централизованных или распределенных систем видеонаблюдения на базе LAN/WAN-сетей. Особенностью DX800
31.05.2006 Цветные камеры видеонаблюдения Pelco скоро появятся в России

Американская компания Pelco выпустила новые цветные камеры серии CC3710UH для организации видеонаблюдения на объектах с низким уровнем освещения. Устройства оснащены ПЗС-матрицей высокого разрешения с построчным пер
18.05.2006 Pelco анонсировала в России новую серию камер наружного наблюдения

Компания «АРМО-Системы» анонсировала серию черно-белых камер наружного наблюдения Camclosure ICS310-MC производства компании Pelco. Камера Pelco Camclosure ICS310-MC Камера подходит как для уличного, так и комнатного применения. Устройство имеет чувствительность до 0,1 лк и разрешение 420 ТВЛ и представляет со
24.04.2006 Pelco Esprit ES3012: "экстремальная" камера наружного наблюдения

Для организации систем наружного наблюдения в экстремальных уличных условиях американская компания Pelco выпустила интегрированный полноприводный комплект ES3012 серии Esprit, который включает в себя ПЗС-камеру, транфокатор, приемник телеметрии и защитный кожух с поворотным устройством. Эта

20.02.2006 "АРМО-Системы" расширила линейку видеокамер Pelco серии Spectra

адусов в секунду. Выбор протоколов телеметрии различных производителей поворотная видеокамера осуществляет с помощью DIP-переключателей. При инсталляции Spectra Mini можно выбрать протокол телеметрии Pelco P, D или Coaxitron, определить скорость передачи данных, а также установить адрес приемника телеметрии. При использовании дополнительных трансляторов кодов управления поворотная видеокаме
12.01.2006 Pelco CM9770: матричный видеокоммутатор

ивает функции макропрограммирования и позволяет автоматизировать процесс видеонаблюдения. Благодаря микропроцессору и сетевым модулям CM9700-NW1 можно объединять в единую сеть до 24 видеокоммутаторов Pelco. Новый видеокоммутатор CM9770 этой серии представляет собой набор устройств, состоящий из центрального процессорного устройства CM9770-CC1, одного или нескольких отсеков матричной коммута
21.12.2005 Pelco ССС1390H-6X: компактная видеокамера для круглосуточного наблюдения

Компания "АРМО-Системы, российский дистрибьютор оборудования систем видеонаблюдения Pelco, представила новую видеокамеру день-ночь ССС1390H-6X, которая работает в широком динамическом диапазоне и автоматически переходит из цветного в черно-белый режим работы и наоборот. Перекл

Публикаций - 69, упоминаний - 76

Motorola Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 10
Smartec 168 9
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Samsung Electronics 11065 5
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
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Honeywell 309 4
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Сигурд-Айти - Sigur 29 3
RusGuard - РусГард 10 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
STC 106 2
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 2
Болид НВП - Bolid 104 2
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 20 2
Стилсофт - Stil Soft 6 2
Bosch Security and Safety Systems 19 2
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LG Electronics 3735 2
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ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Аргус-Спектр 19 1
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Titanium 88 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Integra 28 1
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
KONE Corporation 7 2
American Dynamics 14 2
Равелин 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Тинко ТД 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Солинг - Инженерная корпорация 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
ФосАгро 176 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 56
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 28
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 18
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 14
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 14
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 13
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 126 11
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 10
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 10
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 97 8
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 8
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 8
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 8
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 442 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 6
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 5
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 5
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Linux OS 11533 2
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Умеркаев Тимур 1 1
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Лисютин Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Кения - Найроби 22 3
Европа 24964 2
Европа Восточная 3138 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Таиланд - Королевство 926 2
Африка Северная 262 1
Россия - Заполярье 140 1
США - Невада 214 1
Таиланд - Бангкок 89 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Бразилия - Парана - Куритиба 4 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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