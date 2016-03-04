Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 134313
ИКТ 10925
Организации 8677
Ведомства 1387
Ассоциации 834
Технологии 3169
Системы 21830
Персоны 53045
География 2190
Статьи 1440
Пресса 1050
ИАА 643
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2262
Мероприятия 820

Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка панорамирование



04.03.2016 LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View

ы можно расширить до 2 ТБ. Размер устройства составляет 40 х 97 х 25 мм (без крышки), вес — 76,7 г. Панорамная камера LG 360 CAM совместима со смартфоном LG G5 «Презентация камеры LG 360 CAM им
26.05.2014 Axis выпустила панорамную камеру для наружного видеонаблюдения

агазинах, ресторанах и офисах, сообщили CNews в Axis. «Выпуск модели Axis M3027-PVE, поддерживающей панорамный обзор на 360° / 180° и подходящей для наружного использования, расширяет нашу лине
24.06.2013 Curiosity сделал суперснимок Марса

Марсоход НАСА Curiosity «презентовал» уникальный панорамный снимок Марса, который дает возможность детально изучить поверхность Красной планеты. Чтобы сделать высокодетализированную панораму, камера марсохода описала полный круг и сделала 900
29.07.2010 Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов

нению разработчиков, позволяет избежать характерных недостатков уже существующих решений - круговых панорам (bubbles) Street View и Bing Maps Streetslide - дискретности представления и недостат
18.09.2006 Новая камера Axis появилась в России

ленную передачу звука, позволяя организовать двустороннюю аудиосвязь оператора с объектом. При этом панорамная камера Axis может получать электропитание как от адаптера, так и по витой паре и о

Публикаций - 347, упоминаний - 381

Фотокамеры замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9915 48
Sony 6478 46
Google LLC 11318 29
Ростех - Автоматика Концерн 1535 29
Canon 1382 27
Yandex - Яндекс 6343 26
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 25
Apple Inc 11564 24
Microsoft Corporation 23968 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 19
Панорама КБ - Конструкторское бюро 144 19
Nikon 614 19
LG Electronics 3560 18
Olympus 465 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 13
Meta Platforms - Facebook 4364 12
HTC Corporation 1491 12
Fujifilm - Fuji Photo Film 326 10
Lenovo Group 2226 10
Huawei 3662 10
4A Games 796 10
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 681 10
Ricoh Pentax 217 10
ДОК 807 9
X Corp - Twitter 2784 9
Lenovo Motorola 3489 8
Leica Camera 249 8
Konica Minolta 397 8
Nvidia Corp 3289 7
Asahi Pentax 122 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 7
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 150 6
HMD Global - Nokia 132 6
Victor Hasselblad AB 51 6
АРМО ГК - АРМО-Системы 246 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 6
Casio 332 6
ФОРС - Центр разработки 598 5
HP Inc. 5610 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 16
Carl Zeiss AG 291 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Геометрия НПО 132 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 364 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
Россети Ленэнерго 1698 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 178 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1066 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 3
Лента - Сеть розничной торговли 1874 3
Hyundai Motor Company 349 3
Евросеть 1402 3
DFM - Dongfeng Motor Corporation 9 2
Метиз завод 22 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 35 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 2
Tesla Motors 364 2
UPS 196 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 43 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Walt Disney Company 576 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 2
Bentley Motors 70 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 2
Hyndai 16 2
Assist - Ассист 205 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 2
Visa International 1909 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1808 2
Ford 399 2
Моторинвест 12 2
Совкомбанк Совесть 269 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group 26 2
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 84 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1095 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 66 2
Emaar Properties 5 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3384 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 4
Правительство Москвы 2143 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 98 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 58 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1099 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 226 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1283 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 2
Президент Российской Федерации 3975 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 71 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 268 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 361 1
Парк Зарядье 31 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 65 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 222 1
МИК - Московский инновационный кластер 131 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1764 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 97 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 124 1
Федеральное казначейство России 1638 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 226 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 49
4CIO 763 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association 48 4
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
8K Association - Ассоциация 8K 171 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22474 125
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8993 115
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12075 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 106
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4557 95
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 94
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2304 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 90
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2751 86
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10234 80
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13218 79
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11953 76
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5885 72
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5738 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23317 64
Объектив - Lens 1340 61
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8731 60
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1762 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6907 56
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 1915 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9588 51
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 6753 51
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 726 50
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 854 47
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4050 45
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6286 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7470 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5820 42
Карты памяти - Запоминающее устройство 2217 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23166 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16418 39
Аксессуары 3636 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9621 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4346 37
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2677 37
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 695 37
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1528 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 37
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1067 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11644 36
Google Android 13265 70
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 49
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1419 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6813 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 22
Apple iOS 7256 20
Microsoft Windows 14919 17
Microsoft Windows 2000 8661 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 17
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 310 17
Яндекс.Карты и Транспорт 432 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 15
Samsung Galaxy 907 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 471 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 307 13
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 370 12
Apple iPhone 6 4862 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 12
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 12
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 12
Adobe Photoshop 709 12
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 192 11
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 84 11
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 747 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 10
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 590 10
Fujifilm FinePix 107 10
Lenovo Moto - серия смартфонов 116 9
Microsoft Skype 2006 9
LG G - серия смартфонов 139 9
Google Play - Google Store - Android Market 3125 9
Samsung Galaxy Gear 141 9
Google YouTube - Видеохостинг 2548 9
Apple iPhone 5 769 8
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 83 8
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 126 8
Google Maps - Карты Google 778 8
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 230 8
Apple iPad 3786 8
Samsung SVR-диктофон 449 8
Ксенин Алекс 311 4
Граф Аркадий 25 3
Гордеева Анна 36 3
Медведев Дмитрий 1641 3
Газаров Артур 77 3
Музалев Дмитрий 13 3
Литманович Дмитрий 3 2
Lucas George - Лукас Джордж 34 2
Мужиков Николай 7 2
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 2
Принцевская Людмила 34 2
Каминский Андрей 6 2
Сергунина Наталья 331 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 2
Свердлов Денис 197 2
Овсянников Денис 23 2
Путин Владимир 2902 2
Лаптева Марина 114 2
Фишер Урс - Fischer Urs 2 2
Сахненко Сергей 85 1
Добровольский Дмитрий 8 1
Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
Балабанов Евгений 5 1
Поляков Дмитрий 31 1
Тихонов Александр 66 1
Клименко Федор 19 1
Семичастный Игорь 2 1
Власов Алексей 14 1
Тиунов Леонид 20 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Ожгихин Иван 31 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
Чернышенко Дмитрий 525 1
Горпинченко Роман 13 1
Фурсин Алексей 156 1
Белова Анна 7 1
Демидов Михаил 133 1
Новиков Сергей 45 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 130887 140
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 52
Солнце - звезда Солнечной системы 4970 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 21
Земля - планета Солнечной системы 10078 21
Европа 21284 16
Япония 13081 16
Южная Корея - Республика 6409 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 12
Германия - Федеративная Республика 12342 10
Украина 7418 10
Азия - Азиатский регион 5231 10
Солнечная система - Solar system 2469 9
США - Нью-Йорк 3061 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3549 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 8
Франция - Французская Республика 7665 8
Финляндия - Финляндская Республика 3522 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 7
Китай - Тайвань 3833 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 6
США - Калифорния 4545 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1676 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1284 6
Швеция - Королевство 3569 5
Европа Северная - Скандинавия 692 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2717 5
Луна - спутник Земли 1453 4
Африка - Африканский регион 3357 4
Беларусь - Белоруссия 4960 4
Италия - Итальянская Республика 4253 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1023 4
Украина - Киев 1114 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1346 4
США - Торонто 268 4
Канада 4767 4
Казахстан - Республика 5199 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4571 51
Видеокамера - Видеосъёмка 670 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21965 38
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5024 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5174 32
Ergonomics - Эргономика 1512 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10265 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16463 22
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 293 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25867 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46572 20
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4438 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9376 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1292 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4211 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8240 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4376 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1677 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12018 11
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 976 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2590 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1635 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44504 9
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 467 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3611 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5212 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2247 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4673 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4887 8
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1152 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4217 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 941 7
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 944 7
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1459 7
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 339 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2549 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5000 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2473 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4573 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство 1449 6
CNews - ZOOM.CNews 1816 33
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 3
Silicon 481 2
Российская газета 259 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 2
AP - Associated Press 1994 2
Чудо техники 60 1
RTVi - Russian Television International 7 1
Из рук в руки - irr.ru 63 1
Rambler - Motor.ru - автомобильные новости 7 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Известия ИД 539 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 1
The Verge - Издание 520 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7709 6
IDC - International Data Corporation 4878 3
Markets&Markets Research 108 2
Gartner - Гартнер 3504 1
Microsoft Research 138 1
Counterpoint Research 78 1
Fortune Global 100 139 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 177 1
Автостат 20 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 1
Fortune Global 1000 50 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 2
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 18 1
МГУ - Географический факультет 11 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 1 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 5 1
FMI - Finnish Meteorological Institute - Финский метеорологический институт 4 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 241 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 338 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 14 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
РГБ - Российская государственная библиотека 91 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
University of Oxford - Оксфордский университет 195 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 187 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2227 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Высокие технологии XXI века 74 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 620 2
Photokina 59 2
Red Dot Design Award 54 2
Lenovo Tech World 4 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 1 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
День молодёжи - 27 июня 720 1
GeoВласть 43 1
Samsung Forum 14 1
MIPS Securika 4 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
День Земли - Earth Day - 22 апреля 3 1
CeBIT 611 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 1
SAS Beyond Tomorrow 3 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
Армия - Международный военно-технический форум 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1264033, в очереди разбора - 823345.
Создано именных указателей - 134313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще