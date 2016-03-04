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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка панорамирование

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.03.2016 LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View

ы можно расширить до 2 ТБ. Размер устройства составляет 40 х 97 х 25 мм (без крышки), вес — 76,7 г. Панорамная камера LG 360 CAM совместима со смартфоном LG G5 «Презентация камеры LG 360 CAM им
26.05.2014 Axis выпустила панорамную камеру для наружного видеонаблюдения

агазинах, ресторанах и офисах, сообщили CNews в Axis. «Выпуск модели Axis M3027-PVE, поддерживающей панорамный обзор на 360° / 180° и подходящей для наружного использования, расширяет нашу лине
24.06.2013 Curiosity сделал суперснимок Марса

Марсоход НАСА Curiosity «презентовал» уникальный панорамный снимок Марса, который дает возможность детально изучить поверхность Красной планеты. Чтобы сделать высокодетализированную панораму, камера марсохода описала полный круг и сделала 900
29.07.2010 Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов

нению разработчиков, позволяет избежать характерных недостатков уже существующих решений - круговых панорам (bubbles) Street View и Bing Maps Streetslide - дискретности представления и недостат
18.09.2006 Новая камера Axis появилась в России

ленную передачу звука, позволяя организовать двустороннюю аудиосвязь оператора с объектом. При этом панорамная камера Axis может получать электропитание как от адаптера, так и по витой паре и о

Публикаций - 442, упоминаний - 482

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

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STC 106 10
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Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 9
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Konica Minolta 423 8
Lenovo Motorola 3566 8
HP Inc. 5883 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
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МТС Трэвел - MTS Travel 292 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
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Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 2
Roberto Cavalli 5 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Tesla Motors 461 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Walt Disney Company 647 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Assist - Ассист 218 2
Ford 434 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Bentley Motors 74 2
Совкомбанк Совесть 279 2
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
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ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 91
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 84
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 83
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 69
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 66
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 64
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 59
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 58
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 55
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 55
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 52
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 51
Микрофон - Microphone 2808 50
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 45
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 44
Аксессуары 4282 42
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 42
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
Наушники - Headphones 4478 41
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 40
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 40
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 40
Google Android 15243 76
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Apple iOS 8583 26
Microsoft Windows 16882 25
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
Microsoft Windows 2000 8678 19
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 17
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 17
Samsung Galaxy 1035 16
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 13
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 13
Apple iPhone 6 4861 13
Adobe Photoshop 804 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 13
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 13
Samsung Galaxy Gear 154 12
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 12
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple iPad 4011 10
Fujifilm FinePix 107 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 9
LG G - серия смартфонов 140 9
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 9
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 9
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 8
Овсянников Денис 23 4
Ксенин Алекс 311 4
Газаров Артур 77 4
Музалев Дмитрий 13 3
Путин Владимир 3454 3
Гордеева Анна 36 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Граф Аркадий 25 3
Принцевская Людмила 34 2
Каминский Андрей 6 2
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Fischer Urs - Фишер Урс 2 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 2
Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 2
Hanks Tom - Хэнкс Том 9 2
Сергунина Наталья 375 2
Свердлов Денис 201 2
Литманович Дмитрий 3 2
Lucas George - Лукас Джордж 37 2
Лаптева Марина 114 2
Ульянов Иван 3 1
Khan Aurangzeb - Хан Аурангзеб 1 1
Албитов Андрей 32 1
Комарова Татьяна 17 1
Лукьяненко Сергей 49 1
Смит Вячеслав 18 1
Семенов Юрий 10 1
Каммерер Максим 9 1
Стругацкие (братья) 37 1
Мамонтова Евгения 6 1
Волошин Олег 5 1
Кондаков Гарри 35 1
Налепов Роман 21 1
Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
Андреева Инна 4 1
Бодров Андрей 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 181
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Япония 13807 21
Европа 24964 20
Южная Корея - Республика 7052 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Солнечная система - Solar system 2569 11
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США - Нью-Йорк 3180 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Китай - Тайвань 4245 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
США - Калифорния 4829 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 6
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Беларусь - Белоруссия 6289 5
Швеция - Королевство 3782 5
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