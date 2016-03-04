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Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка панорамирование
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|04.03.2016
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LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View
ы можно расширить до 2 ТБ. Размер устройства составляет 40 х 97 х 25 мм (без крышки), вес — 76,7 г. Панорамная камера LG 360 CAM совместима со смартфоном LG G5 «Презентация камеры LG 360 CAM им
|26.05.2014
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Axis выпустила панорамную камеру для наружного видеонаблюдения
агазинах, ресторанах и офисах, сообщили CNews в Axis. «Выпуск модели Axis M3027-PVE, поддерживающей панорамный обзор на 360° / 180° и подходящей для наружного использования, расширяет нашу лине
|24.06.2013
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Curiosity сделал суперснимок Марса
Марсоход НАСА Curiosity «презентовал» уникальный панорамный снимок Марса, который дает возможность детально изучить поверхность Красной планеты. Чтобы сделать высокодетализированную панораму, камера марсохода описала полный круг и сделала 900
|29.07.2010
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Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов
нению разработчиков, позволяет избежать характерных недостатков уже существующих решений - круговых панорам (bubbles) Street View и Bing Maps Streetslide - дискретности представления и недостат
|18.09.2006
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Новая камера Axis появилась в России
ленную передачу звука, позволяя организовать двустороннюю аудиосвязь оператора с объектом. При этом панорамная камера Axis может получать электропитание как от адаптера, так и по витой паре и о
Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Овсянников Денис 23 4
|Ксенин Алекс 311 4
|Газаров Артур 77 4
|Музалев Дмитрий 13 3
|Путин Владимир 3454 3
|Гордеева Анна 36 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Граф Аркадий 25 3
|Принцевская Людмила 34 2
|Каминский Андрей 6 2
|Мужиков Николай 7 2
|Fischer Urs - Фишер Урс 2 2
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
|Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 2
|Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
|Frännlid Erik - Френнлид Эрик 6 2
|Hanks Tom - Хэнкс Том 9 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Свердлов Денис 201 2
|Литманович Дмитрий 3 2
|Lucas George - Лукас Джордж 37 2
|Лаптева Марина 114 2
|Ульянов Иван 3 1
|Khan Aurangzeb - Хан Аурангзеб 1 1
|Албитов Андрей 32 1
|Комарова Татьяна 17 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Смит Вячеслав 18 1
|Семенов Юрий 10 1
|Каммерер Максим 9 1
|Стругацкие (братья) 37 1
|Мамонтова Евгения 6 1
|Волошин Олег 5 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Налепов Роман 21 1
|Woodside Dennis - Вудсайд Дэннис 12 1
|Андреева Инна 4 1
|Бодров Андрей 5 1
|Точилин Сергей 1 1
|Вольф Андрей 3 1
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