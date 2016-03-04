Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка панорамирование

ы можно расширить до 2 ТБ. Размер устройства составляет 40 х 97 х 25 мм (без крышки), вес — 76,7 г. Панорамная камера LG 360 CAM совместима со смартфоном LG G5 «Презентация камеры LG 360 CAM им

агазинах, ресторанах и офисах, сообщили CNews в Axis. «Выпуск модели Axis M3027-PVE, поддерживающей панорамный обзор на 360° / 180° и подходящей для наружного использования, расширяет нашу лине