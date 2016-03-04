Фотокамеры Панорамная фотография и видеосъёмка панорамирование
|04.03.2016
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LG анонсировала панорамную камеру, совместимую со смартфоном LG G5 и приложением Google Street View
ы можно расширить до 2 ТБ. Размер устройства составляет 40 х 97 х 25 мм (без крышки), вес — 76,7 г. Панорамная камера LG 360 CAM совместима со смартфоном LG G5 «Презентация камеры LG 360 CAM им
|26.05.2014
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Axis выпустила панорамную камеру для наружного видеонаблюдения
агазинах, ресторанах и офисах, сообщили CNews в Axis. «Выпуск модели Axis M3027-PVE, поддерживающей панорамный обзор на 360° / 180° и подходящей для наружного использования, расширяет нашу лине
|24.06.2013
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Curiosity сделал суперснимок Марса
Марсоход НАСА Curiosity «презентовал» уникальный панорамный снимок Марса, который дает возможность детально изучить поверхность Красной планеты. Чтобы сделать высокодетализированную панораму, камера марсохода описала полный круг и сделала 900
|29.07.2010
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Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов
нению разработчиков, позволяет избежать характерных недостатков уже существующих решений - круговых панорам (bubbles) Street View и Bing Maps Streetslide - дискретности представления и недостат
|18.09.2006
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Новая камера Axis появилась в России
ленную передачу звука, позволяя организовать двустороннюю аудиосвязь оператора с объектом. При этом панорамная камера Axis может получать электропитание как от адаптера, так и по витой паре и о
Фотокамеры замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Ксенин Алекс 311 4
|Граф Аркадий 25 3
|Гордеева Анна 36 3
|Медведев Дмитрий 1641 3
|Газаров Артур 77 3
|Музалев Дмитрий 13 3
|Литманович Дмитрий 3 2
|Lucas George - Лукас Джордж 34 2
|Мужиков Николай 7 2
|Lovecraft Howard - Лавкрафт Говард 10 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Каминский Андрей 6 2
|Сергунина Наталья 331 2
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 2
|Свердлов Денис 197 2
|Овсянников Денис 23 2
|Путин Владимир 2902 2
|Лаптева Марина 114 2
|Фишер Урс - Fischer Urs 2 2
|Сахненко Сергей 85 1
|Добровольский Дмитрий 8 1
|Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 1
|Балабанов Евгений 5 1
|Поляков Дмитрий 31 1
|Тихонов Александр 66 1
|Клименко Федор 19 1
|Семичастный Игорь 2 1
|Власов Алексей 14 1
|Тиунов Леонид 20 1
|Zhao George - Чжао Джордж 13 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
|Чернышенко Дмитрий 525 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Фурсин Алексей 156 1
|Белова Анна 7 1
|Демидов Михаил 133 1
|Новиков Сергей 45 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 1
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