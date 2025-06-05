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ГЭС-2 Дом культуры


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Яндекс» представил следующее поколение детальных карт города 1
24.04.2024 Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass 2
17.10.2023 В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга 1
31.08.2022 В «Яндекс картах» появилась возможность делиться списками мест 2
26.01.2022 В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ 2
17.12.2021 В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы 1
03.12.2021 «Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

ГЭС-2 Дом культуры и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7761 5
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 2
НАК России им. Чкалова ФГУП - Национальный аэроклуб России имени В. П. Чкалова - Тушинский аэродром - Тушинское аэрополе - «Тушинка 2 1
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 277 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 62 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 93 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 39 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 1
Парк Зарядье 41 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 415 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2977 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 1
Картография и навигация - Просмотр улиц - Панорамы улиц 22 1
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VK - Яндекс.Дзен 205 1
Fischer Urs - Фишер Урс 2 2
Ли Валерий 1 1
Сергунина Наталья 369 1
Чучалина Катерина 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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