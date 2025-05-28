Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Государственная Третьяковская галерея
|28.05.2025
|
Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее
ибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон». Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российскому музею и его филиала
|24.04.2025
|
AR-гид Сбербанка познакомит посетителей Третьяковской галереи с творчеством Бориса Кустодиева
Посетители выставки «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр» в Третьяковской галерее смогут получить новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи ИИ-сервисов Сбербанка. Экскурсию по выставке проведет AR-гид, который предстанет перед гостям
|14.04.2025
|
«Систэм Электрик» выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации для Третьяковской галереи
ологического поставщика и подрядчика комплексного проекта и обеспечила новый корпус Государственной Третьяковской галереи системами пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации инжене
|10.04.2025
|
Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты
Резкое уменьшение цены Как выяснил CNews, закупка серверов для Третьяковской галереи в течение часа потеряла 17 млн руб. от начальной цены контракта в течен
|14.11.2024
|
«Яндекс» и Третьяковская галерея запускают художественную лабораторию, посвященную искусственному интеллекту
раций «Яндекса», и Игорь Волков, искусствовед, хранитель в секторе новейших течений Государственной Третьяковской галереи. В экспертный совет вошли известные искусствоведы и кураторы: Алексей М
|25.06.2024
|
«Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома»
артин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В проекте участвуют 11 шедевров из коллекции Третьяковской галереи: «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айва
|21.06.2024
|
Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода
нтеграция» приняла этот объект? Михаил Россиев: В 2019 году мы выиграли конкурс на достройку здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В нашем портфолио уже были масштабные проект
|22.05.2024
|
Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки
качество работы нового здания картинной галереи повлиять это не должно. Строительство нового здания Третьяковской галереи планировалось начать в 2007 г., но старт работ неоднократно откладывалс
|05.03.2024
|
В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы
В «2ГИС» появились поэтажные планы и реалистичные 3D-модели крупных музеев столицы: Третьяковской галереи, Новой Третьяковки, Государственного исторического музея, усадьбы Куско
|05.10.2022
|
«Тинькофф» выпустил карты с бесплатным обслуживанием в дизайне картин Третьяковской галереи
«Тинькофф» выпустил дебетовые карты Tinkoff Black лимитированной коллекции — в дизайне картин из Третьяковской галереи. До 16 октября 2022 г. клиенты смогут заказать карту с дизайном известн
|09.06.2021
|
«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана
. Станет ли компания оспаривать судебное решение, неизвестно. На момент публикации этого материала «Третьяковская галерея» описать CNews свою точку зрения на конфликт не смогла. Упомянутые изме
|19.05.2021
|
МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны
м конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева школьн
|01.04.2020
|
«Третьяковка» опубликовала фотоархив выставок в «Яндекс.Коллекциях»
В «Яндекс.Коллекциях» появился фотоархив выставок Третьяковской галереи. В полном объеме он опубликован впервые. Теперь люди могут заочно побыв
|20.12.2018
|
«Крок» обновил ИТ-инфраструктуру Третьяковской галереи
Компания «Крок» с помощью технологий Huawei усовершенствовала вычислительную инфраструктуру Третьяковской галереи. Переход к более производительным вычислительным платформам обусловлен расширением количества цифровых сервисов музея в рамках новой цифровой стратегии. Обновленная вычисл
|12.12.2007
|
СЭД «Дело» оснастят филиалы Третьяковской галереи
Государственной Третьяковской галереей приобретены дополнительные рабочие места системы электронного документ
|28.09.2007
|
Третьяковская галерея купила 500 лицензий Kaspersky Total Space Security
ивирусной защитой», - отмечает Сергей Хрусталев, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по ИТ. Кроме того, для Третьяковской галереи обязательным услови
|24.01.2007
|
«Государственная Третьяковская галерея» объявила ИТ-тендер
«Государственная Третьяковская галерея» объявила ИТ-тендер № К85/13, по итогам которого выберет подрядчика для
|10.11.2006
|
Третьяковская галерея определила подрядчика по ИТ-услугам
се на выполнение работ по информатизации и информационному обеспечению деятельности Государственной Третьяковской галереи в 2006 году. Заказчиком услуг выступает всероссийское музейное объедине
|09.03.2006
|
"Третьяковская галерея" не спасла СМАРТС
етом прошлого года 5 акций СМАРТС (0,125% от уставного капитала). МКП не выполнила своих обязательств, о чем, по мнению г-на Скворцова, свидетельствует тот факт, что обещанная ему картина находится в Третьяковской галерее. На недействительности данной сделки настаивает также и руководство СМАРТС. «Это был не договор мены, а скрытая продажа акций, — говорит замгендиректора СМАРТС Андрей
|09.12.2004
|
В Третьяковской галерее построят СКС
Сервис ИТ выиграла тендер по созданию СКС (структурированной кабельной системы) для Государственной Третьяковской галереи. Будет произведен монтаж СКС кат. 5е с количеством портов порядка 85 с
|03.07.2002
|
Hewlett-Packard провела презентацию технологий печати
едставленной стратегии был анонсирован совместный проект компании Hewlett-Packard и Государственной Третьяковской галереи. В Российском офисе Hewlett-Packard была торжественно открыта выставка
