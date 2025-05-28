Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка

Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее ибьютор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, и системный интегратор «Виант» объявляют о завершении проекта по внедрению системы автоматической инвентаризации на основе UHF RFID-технологии в Третьяковской галерее. Об этом CNews сообщили представители «Октрон». Перед компаний «Виант» стояла задача предложить и реализовать решение, которое позволило бы российскому музею и его филиала

AR-гид Сбербанка познакомит посетителей Третьяковской галереи с творчеством Бориса Кустодиева Посетители выставки «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр» в Третьяковской галерее смогут получить новый иммерсивный опыт взаимодействия с искусством при помощи ИИ-сервисов Сбербанка. Экскурсию по выставке проведет AR-гид, который предстанет перед гостям

«Систэм Электрик» выполнила работы по автоматизации и диспетчеризации для Третьяковской галереи ологического поставщика и подрядчика комплексного проекта и обеспечила новый корпус Государственной Третьяковской галереи системами пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации инжене

Цену серверов для Третьяковской галереи сбили на две трети в течение одной минуты Резкое уменьшение цены Как выяснил CNews, закупка серверов для Третьяковской галереи в течение часа потеряла 17 млн руб. от начальной цены контракта в течен

«Яндекс» и Третьяковская галерея запускают художественную лабораторию, посвященную искусственному интеллекту раций «Яндекса», и Игорь Волков, искусствовед, хранитель в секторе новейших течений Государственной Третьяковской галереи. В экспертный совет вошли известные искусствоведы и кураторы: Алексей М

«Яндекс» и Третьяковская галерея запустили проект «Музей у вас дома» артин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». В проекте участвуют 11 шедевров из коллекции Третьяковской галереи: «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айва

Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода нтеграция» приняла этот объект? Михаил Россиев: В 2019 году мы выиграли конкурс на достройку здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В нашем портфолио уже были масштабные проект

Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки качество работы нового здания картинной галереи повлиять это не должно. Строительство нового здания Третьяковской галереи планировалось начать в 2007 г., но старт работ неоднократно откладывалс

В «2ГИС» появились поэтажные планы крупных музеев Москвы В «2ГИС» появились поэтажные планы и реалистичные 3D-модели крупных музеев столицы: Третьяковской галереи, Новой Третьяковки, Государственного исторического музея, усадьбы Куско

«Тинькофф» выпустил карты с бесплатным обслуживанием в дизайне картин Третьяковской галереи «Тинькофф» выпустил дебетовые карты Tinkoff Black лимитированной коллекции — в дизайне картин из Третьяковской галереи. До 16 октября 2022 г. клиенты смогут заказать карту с дизайном известн

«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана . Станет ли компания оспаривать судебное решение, неизвестно. На момент публикации этого материала «Третьяковская галерея» описать CNews свою точку зрения на конфликт не смогла. Упомянутые изме

МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны м конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева школьн

«Третьяковка» опубликовала фотоархив выставок в «Яндекс.Коллекциях» В «Яндекс.Коллекциях» появился фотоархив выставок Третьяковской галереи. В полном объеме он опубликован впервые. Теперь люди могут заочно побыв

«Крок» обновил ИТ-инфраструктуру Третьяковской галереи Компания «Крок» с помощью технологий Huawei усовершенствовала вычислительную инфраструктуру Третьяковской галереи. Переход к более производительным вычислительным платформам обусловлен расширением количества цифровых сервисов музея в рамках новой цифровой стратегии. Обновленная вычисл

СЭД «Дело» оснастят филиалы Третьяковской галереи Государственной Третьяковской галереей приобретены дополнительные рабочие места системы электронного документ

Третьяковская галерея купила 500 лицензий Kaspersky Total Space Security ивирусной защитой», - отмечает Сергей Хрусталев, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по ИТ. Кроме того, для Третьяковской галереи обязательным услови

«Государственная Третьяковская галерея» объявила ИТ-тендер «Государственная Третьяковская галерея» объявила ИТ-тендер № К85/13, по итогам которого выберет подрядчика для

Третьяковская галерея определила подрядчика по ИТ-услугам се на выполнение работ по информатизации и информационному обеспечению деятельности Государственной Третьяковской галереи в 2006 году. Заказчиком услуг выступает всероссийское музейное объедине

"Третьяковская галерея" не спасла СМАРТС етом прошлого года 5 акций СМАРТС (0,125% от уставного капитала). МКП не выполнила своих обязательств, о чем, по мнению г-на Скворцова, свидетельствует тот факт, что обещанная ему картина находится в Третьяковской галерее. На недействительности данной сделки настаивает также и руководство СМАРТС. «Это был не договор мены, а скрытая продажа акций, — говорит замгендиректора СМАРТС Андрей

В Третьяковской галерее построят СКС Сервис ИТ выиграла тендер по созданию СКС (структурированной кабельной системы) для Государственной Третьяковской галереи. Будет произведен монтаж СКС кат. 5е с количеством портов порядка 85 с