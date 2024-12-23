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Schneider Electric Systeme Electric Systeme Soft Систэм Софт



23.12.2024 Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России 1
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры 1
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием 2
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 2
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 2
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 2
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 2
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 1
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 1
30.06.2023 Алексей Кашаев, «Систэм Электрик»: На параллельный импорт не полагаемся, мы продолжаем развивать российское производство 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 21 9
Schneider Electric 575 8
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 19 8
Потенциал 2 8
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Softline - Софтлайн 2811 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Honeywell 282 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
ЦВТ 71 1
Delixi Group 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Telegram Group 1983 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
АРМО ГК 144 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
Аксессуары 3881 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 2
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 12 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
Аналоговые технологии 2769 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 10 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 8
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 4 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - WebScadaMT 2 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Кашаев Алексей 18 3
Ладыгин Николай 5 3
Рогалев Николай 25 1
Ермаков Петр 1 1
Барсков Александр 2 1
Шмаков Роман 17 1
Усова Марина 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 7
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 7
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 9
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
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Образование в России 2191 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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